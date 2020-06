Salmonera deberá pagar multa por hacer trabajar por 46 días seguidos a guardia marítimo en momentos de Coronavirus

La directora regional del Trabajo, Victoria Sierra, señaló a Salmonexpert que “hemos finalizado el proceso de fiscalización, las multas ya fueron notificadas tanto a la empresa contratista como a la principal, por tanto, podemos decir que como institución que resguarda los derechos de los trabajadores, hemos estado a la altura de los hechos, en estos tiempos tan complejos».

Puerto Cisne, Aysén, 05 de junio de 2020 (Ecoceanos News)– Incumplimientos laborales y malas condiciones sanitarias fueron las causales de multas de 11 millones de pesos (unos US$ 12.000), aplicadas por la Dirección del Trabajo a la empresa de seguridad Segfish y a la salmonera AquaChile, que mantuvieron trabajando durante 46 días seguidos a un guardia del centro de cultivo ubicada en Punta Aguada, Puerto Cisnes, región de Aysén.

A través de un comunicado de prensa, la Seremi del Trabajo de Aysén afirmó: “verificada esa y otras infracciones laborales y de higiene y seguridad -no contar con agua potable o purificada de uso individual destinada al consumo humano ni con instalaciones para necesidades básicas de higiene y aseo personal-, la fiscalización in situ concluyó con la suspensión de esa función específica cumplida por parte de la empresa de seguridad, la que hasta esta fecha no ha solicitado el levantamiento de la medida a través de la acreditación de la corrección de las infracciones”.

Según salmonexpert.cl en detalle, la empresa contratista Segfish fue sancionada por un total de 160 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) y 15 Ingresos Mínimos Mensuales (IMM no remuneracionales), equivalentes a sus valores de mayo a $11.158.370, en tanto, la compañía principal AquaChile, fue infraccionada por un monto de 120 UTM y 26 IMM, equiparables a $11.415.980.

Dirección del Trabajo de Aysén: Estamos a la altura de los hechos en tiempos complejos

La directora regional del Trabajo, Victoria Sierra, señaló a Salmonexpert que “hemos finalizado el proceso de fiscalización, las multas ya fueron notificadas tanto a la empresa contratista como a la principal, por tanto, podemos decir que como institución que resguarda los derechos de los trabajadores, hemos estado a la altura de los hechos, en estos tiempos tan complejos, cumpliendo nuestra misión institucional, llegando a los trabajadores que se encuentran en situaciones de mayor precariedad y que muchas veces no están en condiciones de efectuar las denuncias correspondientes”.

Llaman a denunciar abusos laborales en tiempos de pandemia

A su vez, la Seremi del Trabajo, Andrea Ponce, indicó que “queremos pedir a todos los que están en una situación similar, que coloquen las denuncias en la Inspección del Trabajo. Y si alguien tiene conocimiento de manera directa o indirecta, que también lo haga. Además, debemos ser solidarios en ese sentido: no importa que estemos pasando hoy día esta triste situación producto del coronavirus, que nos mantiene aislados. Nosotros vamos a seguir fiscalizando y realizando nuestro trabajo mientras un trabajador o una trabajadora siga prestando sus servicios en terreno”.

Aqua Chile impugnará multa de la Inspección del Trabajo de Pto.Cisne

AquaChile manifestó a Salmonexpert que “la empresa hará uso del derecho que le otorga la ley e impugnará la resolución de multa de la Inspección del Trabajo de Cisnes. Esto porque no está de acuerdo con los fundamentos que llevaron a establecerla. La actual decisión de la autoridad no es una resolución definitiva, y la ley establece los mecanismos para su revisión y reconsideración”.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...