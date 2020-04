Roger Waters: Te puedo oler Piñera, todas las ratas huelen igual

Con un video clip que muestra imagenes del levantamiento social chileno e imagenes de Roger Waters en su estudio fue realizado por Pablo López. Waters fue cofundador de Pink Floyd. Con él como compositor conceptual de la banda, Pink Floyd alcanzó éxito mundial en la década de 1970 gracias a sus álbumes conceptuales The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals y The Wall. Ahora el genial artista lanzó su propia versión solidaria con la lucha del pueblo chileno e intenacionalista , de «El derecho de vivir en paz», esta vez grabada en su estudio.

Se trata de una versión libre que agrega estrofas y en clave más rockera a la canción de Víctor Jara, convertida en uno de los simbolos de la revuelta obrera y popular en Chile. «From my cell in New York City, I can hear the casarolazos. I can smell you Pinero, All fucking rats smell the same, You can shoot out the eyes of the children, You were always that fucking insane, But you’ll never snuff out the flame» («Desde mi celular en Nueva York, puedo escuchar los cacerolazos. Te puedo oler Piñera, todas las jodidas ratas apestan igual. Puedes disparar a los ojos de los niños, siempre fuiste ese insano culiao, pero nunca apagarás la llama»).

El Derecho de Vivir en Paz, versión de Roger Waters

Copiado del canal de youtube de NITH SITAEL

