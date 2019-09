Robert B. Parker, Una nueva generación de detectives

Robert B. Parker

(17 de setiembre de 1932, Springfield, Massachusetts, EE.UU.

–18 de enero de 2010, Cambridge, Massachusetts, EE.UU.)

Escritor norteamericano de novela negra que ayudó a revivir y modernizar el género a través de su serie de novelas de Spenser, un detective privado heredero de Sam Spade, Philip Marlowe o Mike Hammer. La escritura criminal de Parker se destacó por su estilo, mezclando prosa viva y sobria con bromas, frases ingeniosas y alusiones literarias proporcionadas por Spenser. Construido como un luchador pero albergando el alma de un poeta, Spenser representaba una nueva generación de detectives sensibles, un modelo temprano del «Hombre Nuevo» que podía preparar una cena gourmet y demostrar que era posible vivir una vida normal de intimidad y afecto con una mujer. Parker estaba a la vanguardia al hacer que Spenser se adaptara a los cambios en los roles de género, hasta el punto de que algunos críticos acusaron a su protagonista de ser «blando».

Aunque originalmente se inspiró en Philip Marlowe de Chandler, Spenser se diferenciaba de él en varios aspectos. En particular, en Tierra prometida (1976), Parker le dio un compinche, un afroamericano brutalmente eficiente (y ex adversario) llamado Hawk, que se convirtió en el mejor amigo y socio de facto de Spenser. Parker afirmó ser descendiente estilístico de Raymond Chandler, el maestro británico de la ficción criminal dura cuyo trabajo admiraba mucho. También se consideraba influenciado por Hemingway, Faulkner y Scott Fitzgerald.

Sus temas iban desde la política feminista hasta las pandillas de jóvenes salvajes, como en Double Deuce (1992), que se desarrolla en una urbanización de Boston plagada de traficantes de drogas: un problema recurrente en el trabajo de Parker fue el efecto en los niños de las relaciones rotas. Le dio a Spenser un interés amoroso a largo plazo en Susan Silverman, una psicoterapeuta que sabe todo y cuyas ideas resaltaron las preocupaciones de Parker. Se cree que el personaje se basó en la esposa de Parker, Joan Hall Parker, quien trabajó como especialista en desarrollo de personal para la Junta de Educación del Estado de Massachusetts.

Spenser hizo su debut en El manuscrito Godwulf (1973). En esta y otras primeras novelas de la serie, Parker recreó el estilo genial y recortado de Chandler y otros escritores de misterio como Dashiell Hammett. Con títulos posteriores, por ejemplo, En busca de Rachel Wallace y Otoño temprano (ambos de 1980), Parker fue aclamado como un maestro por derecho propio.

Parker también era conocido por sus novelas sobre Sunny Randall, una mujer detective, y otra serie con Jesse Stone, un jefe de policía de una pequeña ciudad. Sus otros libros incluyen una serie de westerns y Perchance to Dream, una secuela del clásico de Chandler, The Big Sleep .

En una entrevista en 1996, Parker subrayó varias similitudes entre él y Spenser. Ambos apreciaron la buena comida: Spenser cenó en algunos de los restaurantes favoritos de Parker; a ambos les gustaba el béisbol y el jazz; ambos eran veteranos de la guerra de Corea; y ambos podrían lanzar un puñetazo.

Robert Brown Parker nació en Springfield, Massachussets. Estudió en el Colby Collage, estuvo en el ejército y participó en la Guerra de Corea, realizando un Master en la Universidad de Boston sobre literatura inglesa. Hasta 1962 trabajó como publicista y más tarde en la universidad de Boston.. Escritor tardío, no comenzó a escribir hasta 1972, con la novela El manuscrito Godwulf, que es la primera de la serie de Spenser, su personaje más famoso y del que publicó 35 novelas la última en el 2007. Creó otras sagas literaria detectivescas como la de Jesse Stone, que comenzó en 1997 con Pasaje nocturno y de la que la CBS ha realizado varios telefilmes protagonizados por el afamado actor Tom Selleck y Sunny Randall, personaje creado en colaboración de Helen Hunt para una película que iba a interpretar esta y que finalmente no se llevó a cabo, no obstante Parker continuó la saga de este personaje.

Publicó otras obras de ficción y no ficción. Es además creador de otras sagas literarias, como la de Jesse Stone, que comenzó en 1997 con Pasaje nocturno y la de Sunny Randall, personaje creado en colaboración con Helen Hunt para una película que iba a interpretar ésta y que finalmente no se llevó a cabo, no obstante Parker continuo la saga del personaje. Es autor además del final de la inconclusa novela de Raymond Chandler Poodle Springs así como una continuación de la novela de este El sueño eterno ambas con Philip Marlowe como protagonistas.

El manuscrito Godwulf: Spenser, detective bostoniano, recibe un singular encargo: recuperar un manuscrito iluminado medieval de incalculable valor. El libro ha sido sustraído de una universidad por un grupo desconocido que exige un rescate para devolverlo. La investigación se complica cuando aparece un cadáver. Y Spenser se verá envuelto en un caso en el que se entremezclan radicalismo político, crimen organizado, tráfico de drogas, adulterio, asesinato. Y es que en la aparentemente tranquila y docta universidad, tanto los profesores como los alumnos tienen muchas cosas que ocultar.

Tierra prometida; La desaparición de una mujer y su posterior aparición como principal sospechosa de un crimen, lleva a Spenser a concebir un plan que parece tener como único desenlace posible su propia muerte.

En busca de Rachel Wallace: Spenser es contratado para rescatar a Rachel Wallace, escritora feminista y lesbiana, de las manos de los energúmenos que la mantienen secuestrada.

Otoño temprano: Con un papá paranoico y una mamá ninfómana, Spenser era la única posibilidad de salvación para el pobre chico.

«Claro que tengo consejos para la gente que empieza a escribir. No lo hagas. No necesito competencia.» – Robert B. Parker

