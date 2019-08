Restos del guerrillero del MIR, Miguel Cabrera, «Paine», serán trasladados a Cementerio General

por Resumen Latinoamericano.

Los restos del guerrillero del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR, Miguel Cabrera Fernández, «Paine», caído en combate en octubre de 1981 en las montañas de Neltume, serán trasladados este viernes 2 de agosto, a las 16.00 horas, al Memorial del Cementerio General de Santiago.

Miguel Cabrera, «Paine», obrero de 30 años, fue el Jefe del Destacamento Guerrillero Toqui Lautaro. Su muerte en combate, junto a la de otros compañeros, se produjo en el marco del Plan 78 del MIR, iniciativa de guerra popular organizada durante la tiranía de Pinochet.

La experiencia de resistencia se realizó en una zona del sur chileno caracterizado por la presencia de comunidades mapuche; de combativos obreros rurales del Complejo Forestal y Maderero de Panguipulli; de un amplio sector de campesinos pequeños propietarios de subsistencia; por encontrarse al centro de un triángulo de ciudades importantes como Valdivia, Osorno y Temuco, y rodeado de pueblos de relativa importancia; y por estar en el territorio limítrofe con Argentina, el cual funcionaría como retaguardia.

Miguel Cabrera Fernandez “Paine”.

por Víctor M.Gavilan

Este articulo es un aporte al desarrollo de la memoria historica de nuestro pueblo, del movimiento social de los años 1963 a 1973, de la insercion de Miguel Cabrera “Paine” en el movimiento campesino, del desarrollo del movimiento revolucionario, y la lucha del pueblo mapuche por recuperar sus tierras usurpadas.

He vivido muy cerca de 30 años en Canada, vale decir un poco mas de la mitad de toda mi vida. En mi relacion con los pueblos indigenas del norte del continente, he aprendido que para entender mejor los momentos del pasado, debemos hacer uso de una aproximacion historica en espiral y no lineal. Creo que Miguel Cabrera “Paine” es parte de la espiral de la historia de las luchas del pueblo de Chile y de las luchas del pueblo mapuche. El pensamiento historico en espiral es incluyente, y conecta el presente con el pasado. Una espiral en la historia es un circulo que se enlaza con otro, y el final del primero es el comienzo del segundo y asi sucesivamente. Nuestra formacion tradicional tiende a buscar la explicacion del mundo y las cosas haciendo uso de una aproximacion lineal, de manera que las cosas tienen un comienzo y un final, y cuando ese final llega tambien se produce el olvido.

Miguel Cabrera “Paine” por aquellos años 1968, ya entendia que es posible ser individuo y colectivo con multiples identidades . Conoci a Miguel y a su familia en Temuco entre los años 1966 y 1973. Trabaje con Paine, Marcelo Salinas, Roberto Moreno y Ambrosio Badilla en la Direccion Regional del Mir en Cautin. Mas tarde trabaje con Paine en las corridas de cerco y despues en 1973 y 74 estuvimos en la Penitenciaria de Temuco, y finalmente, en las tareas de retaguardia exterior para el trabajo del Mir en Neltume.

En mi exilio en Canada fallecio mi conpañera Herta Jara Quilodran el año 1990, y mas tarde en 1998 fui a la ciudad de Edmonton a despedir los restos mortales de mi amigo y compañero Homero Cabrera Fernandez, hermano mayor de Miguel y con quien compartimos muchas horas tratando de recordar los detalles historicos de la familia Cabrera- Fernandez . De mis conversaciones con Miguel , con Homero, y gracias a los archivos del Mir en la Habana resultan estas notas que hoy dia comparto con ustedes.

El Padre de Miguel, don Demetrio Cabrera Quilodran habia nacido el 20 de Marzo de 1895 en Imperial, exactamente 14 años despues de la fundacion de la ciudad de Temuco. Igual que mi abuelo Policarpo Pinto que nacio ese mismo año en Loncoche antiguo, al noreste de la actual ciudad de Lautaro. Ambos habian nacido en el corazon de la Araucania. Don Demetrio era descendiente directo de padres españoles y madre chilena. Mi abuelo era descendiente del Lonko Pinto de Chihuayhue y madre chilena. El Lonko Pinto se unio a las fuerzas del Toki Jose Santo Kilapan en 1872 para oponerse al avance del ejercito chileno que comenzaban a usurpar los territorios de la nacion mapuche de la epoca.

Miguel Cabrera “Paine” habia escuchado desde muy niño las historia de usurpacion de tierras del pueblo mapuche. Don Demetrio se habia criado en un ambiente mapuche y de mucha simpatia con ellos, incluso habia reclutado varios mapuche para la causa socialista.

En 1917, Don Demetrio tenia 22 años de edad y convivio por 12 años con la sra, Anita Solar en la ciudad de Talca. Se separo en 1929 dejando tres hijos que Miguel ni Homero nunca conocieron. Desde los años 1919 hasta 1929 Don Demetrio fue obrero ferroviario en la Maestranza de San Bernardo. Posterior a la separacion matrimonial don Demetrio volvio a Temuco en 1930, y en 1932 apoyo abiertamente el movimiento de Don Marmaduque Grove, y en esa misma fecha fue tambien, fundador del partido Socialista de Chile en Temuco, junto a otros obreros ferroviarios e intelectuales de la ciudad.

En 1945 don Demetrio ya tenia 50 años de edad, trabajaba como comerciante ambulante y decidio cambiar su domicilio a Nueva Imperial para probar suerte en la industria Molinera, profesion que desarrollo por los proximos 12 años. En 1946 en Molco-Alto, zona de Imperial, conocio a la Señorita Blanca Fernandez Valenzuela, con quien contrajo matrimonio y se fueron a vivir a Imperial y un año mas tarde a Huillio, muy cerca de Teodoro Schmitd. La señora Blanca habia nacido el 25 de Octubre de 1917 en Molco.

De esta pareja nacieron Homero, el 8 de Julio de 1947, y cuatro años mas tarde Miguel el 28 de Septiembre de 1951. Don Demetrio se decidio por el nombre Miguel, pues el santoral del 28 de septiembre correspondia a San Miguel.

Los estudios primarios Miguel los hizo en la Escuela Primaria de Teodoro Schmitd. La señora Alicia Vera Morales fue su profesora por los primeros años.

En 1963, la familia Cabrera-Fernandez deciden moverse a Temuco, en tanto la señora Blanca comenzo a sentirse enferma, y don Demetrio queria ademas que sus hijos tuvieran acceso a mejor educacion en las escuelas de Temuco. Desde muy temprana edad tanto Homero como Miguel fueron educados en el pensamiento socialista por parte de su padre don Demetrio Cabrera.

Desde Teodoro Schmitd se fueron a vivir a la poblacion Dreves en Temuco, mas precisamente a la calle O’higgins con Santa Teresa. Un año mas tarde se movieron a la calle Maria Luisa. En este ultimo domicilio fallecio la Sra. Blanca Fernandez de Cabrera, el 6 de Marzo de 1966 a la edad de 49 años . Miguel solo tenia 15 años, Homero 19 y, don Demetrio 71 años de edad.

Miguel termino sus estudios primarios en la Escuela de la Poblacion Dreves de Temuco, y despues continuo en el Instituto Comercial hasta el cuarto año Su hermano Homero habia continuado estudiando en el Liceo 1 de Temuco y despues en el Liceo 7 de Concepcion, para finalmente abandonar la Universidad en el segundo año de Sociologia .

Miguel habia ingresado a las Juventudes Socialistas a los 12 años de edad. En Septiembre de 1965 se realizo en Temuco el Congreso Nacional de Estudiantes de Enseñanza Comercial. A este congreso asistieron ex-militantes de las juventudes socialistas del Liceo 5 de Santiago y que ahora militaban en el reciente partido creado el 15 de Agosto recien pasado .Segun la opinion de Homero, Miguel fue reclutado por un joven Mirista de apellido Lazo de Santiago y por la profesora del Instituto Comercial de Temuco Sra. Marita Gotttschalk de Holzapfel, a cuya casa llegaban los dirigentes de la Direccion Nacional del Mir.

Un mes mas tarde en Octubre de 1965 el nombre de Miguel Cabrera Fernandez se registra entre los fundadores del Mir en Temuco. A la fecha tenia solo 15 años de edad. Muy pronto Miguel recluto a su primo Marcos, originario de Puerto Dominguez y tambien estudiante en el Instituto Comercial de Temuco.

El fallecimiento de la Sra. Blanca en Marzo de 1966 fue un duro golpe para Miguel. La familia cambio su domicilio, de la calle Maria Luisa en Poblacion Dreves don Demetrio y sus hijos se fueron a vivir a la Villa Pomona, calle Allipen numero 525. Don Demetrio ya jubilado del Servicio de Seguro Obrero vivio alli hasta Noviembre de 1974, fecha en que enfermo de Bronconeumonia, para morir en el Hospital Regional a principios del año 1975. Miguel estaba preso en la Penitenciaria de Temuco. Su hermano Homero estaba en la Argentina. Miguel Cabrera desde la Carcel y junto a otros compañeros y amigos organizaron el funeral del viejo socialista Demetrio Cabrera Quilodran.

Don Demetrio murio en calma a la edad de 80 años. Miguel le despidio en el Cementerio de Temuco con un discurso de 30 palabras: “Gracias amigos y compañeros por acompañarme en mi dolor. Gracias papi por tu ejemplo de lucha y las ideas socialistas que nos dejaste. Descansa en Paz. Un dia venceremos.”

Miguel Cabrera era un militante a toda prueba, trabaje con el desde 1966 hasta 1972, durante todo el periodo de las corridas de cerco en Cautin, Malleco y Bio-Bio. El Mir fue probablemente el sector revolucionario que mayor desarrollo tuvo entre los mapuches. Se habia organizado en Temuco en Octubre de 1965, con no mas de diez integrantes. Un año mas tarde en 1966 la membresia habia aumentado a 50 militantes. En Septiembre de 1967 se crea el Comite Regional Cautin dirigido por Roberto Moreno, Miguel Cabrera “Paine” y Marcelo Salinas. Mas adelante se integraron al Comite Regional: Victor M. Gavilan (Camilo Tokicura) Ambrosio Badilla (Flaco Ariel) y Julian Bastias . Mas tarde aun en 1970 se integran Gustavo Marin (Jose Peralta) que fuera sucesor de Moreno como Secretario Regional. Tambien se integraron: Luis A. Alarcon, Nestor Gallardo, el “Pelao” Burgos Conejeros, Victor Molfinqueo, Jaime Muñoz, Luis Macaya {Facundo) y Rudecindo Quinchavil entre otros. Por esta misma fecha los Miristas habian crecido a 400 militantes en la provincia de Cautin. Se creo un Secretariado Regional al interior de Comite regional. Las bases y comites locales estaban localizadas en Temuco, Lautaro, Cunco, Imperial y Villarrica. En 1971 se integraron las provincias de Malleco y Bio-Bio a la misma direccion regional de Cautin. Paine fue enviado a Malleco y Tokicura a Bio-Bio. Alli en Victoria, provincia de Malleco, Paine encontro a la mujer de su vida Victoria Atton Salgado, vivio con ella por tres años y tuvo una hija Victoria Antonieta Cabrera. Despues de la gesta de Neltume Victoria Atton volvio a casarse y vive en el sur de Chile.

Miguel Cabrera “Paine” y Camilo Tokicura se habian ido al campo en 1967. Ambos vivieron en Mañio Manzanal al interior de la comuna de Carahue con la familia Quinchavil y tambien al interior de Lautaro con la Familia Reilaf y los Paine de la Comunidad Catrileo, cerca de la Vega Redonda. Miguel Cabrera venia de la juventud del partido socialista y tenia una buena cantidad de contactos en casi toda la provincia de Cautin, contactos que el Mir utilizo muy bien en los primeros momentos para introducirse en la comunidad mapuche. Por otro lado Tokicura hablaba un poco de Mapudungun que tambien ayudo a los esfuerzos del Mir por introducir su politica revolucionaria entre los mapuches. En terminos generales el movimiento revolucionario buscaba fuerza social de apoyo a la estrategia de poder politico que sustentaba. Nunca aparecieron las discusiones acerca del caracter diferenciado de la cultura mapuche, ni de los objetivos historicos de la nacion mapuche como pueblo. Miguel Cabrera “Paine” fue el artifice de la introduccion de las ideas revolucionarias en la comunidad mapuche.

En Mañio Manzanal, al interior de Carahue, Paine recluto para el Mir a Luis Quinchavil quien mas tarde en 1980 fuera detenido en Argentina en su intento por cruzar la cordillera e integrarse a la Guerrilla de Neltume. Luis Quinchavil fue asesinado por la dictadura militar chilena. Tanto Paine como Tokicura habian llegado a Mañio Manzanal, gracias a los contactos del profesor primario Carlos Santibañez Quinchavil. Alli en Mañio Manzanal Paine recluto varios militantes para el Mir. Trabajo en las comunidades de: Pichihue, Lincay, Checura, Pidumallin, Cudecahuel, Mañio Rucanan y Cudico. En Mañio Manzanal, el padre de los Quinchavil, el Chachay Quinchavil, llego a creer que Paine y Tokicura habian sido enviados por Ngenechen para organizar una vez mas al pueblo mapuche y recuperar las tierras usurpadas. El Chachay Quinchavil fue quien propuso que habia que recuperar la tierra usurpada, corriendo los cercos. El Mir no invento esa accion directa. Fue aprendida en la practica con el pueblo mapuche.

El trabajo campesino en Lautaro comenzo en 1968, en la “Vega Redonda”. El primer contacto fue un Pastor de la Iglesia Pentecostal del sector de apellido Conejeros, y amigo tambien de Miguel Cabrera. Alli Paine caminaba y algunas veces a caballo visitaba una extension bastante grande de comunidades mapuche que iban desde la Vega Redonda a la Calle del Medio. La Casa de Rafael Reilaf y mas tarde la Familia Paine en la Comunidad Catrileo fueron las residencias de Paine por tres años.

El 15 de Mayo de 1970 el Mir impulso la primera corria de cercos en Cautin, precisamente con la comunidad Quinchavil-Santibanez de Mañio Manzanal. La segunda se hizo el 2 de Julio al interior de Lautaro y llego a ser el ente detonador de todas las que se produjeron en Cautin durante los años 1971 y 1972.

El grupo de mapuches simpatizantes del Mir de la Vega Redonda, habian participado de la Corrida de Cercos de Mañio Manzanal, entre otros: Reilaf, Colihual, Huillipan, Catalan, Coliqueo y una de las hermanas Traipe. La corrida esperada seria esta vez contra el fundo la Rinconada de “propiedad” de don Fernando Schultz. Miguel Cabrera “Paine” tenia absolutamente todo preparado. LLegamos con Paine a la zona el dia 30 de Junio de 1970, por la tarde. Rosa Colicheo nos llevo a la casa de la familia Paine, que era numerosa y muy respetada en la Calle del Medio. El Lonko Paine estaria al frente de esta accion. El fue quien bautizo a Miguel Cabrera como “Paine”. Lo adopto simbolicamente como su hijo. Miguel se habia presentado ante la familia con el nombre de “Sergio”. Sin embargo, en la reunion del 2 de Julio en la casa de los Paines, el Lonko se puso de pie y dijo: -“ Este es mi hijo Sergio Paine – que por muchos años vivio en la ciudad y ahora que estamos en lucha de nuevo, mi hijo vuelve para ayudarnos a recuperar nuestras tierras – El se quedara con nosotros por un tiempo, como tambien su amigo el peñi lafkenche Camilo Tokicura.” Un fuerte y caluroso aplauso recibio al nuevo miembro de la familia Paine en la Comunidad Catrileo. Desde ese dia en adelante Miguel Cabrera seria conocido en todas partes como “Paine”. Algunos mapuches le llamaban Painevilu y otros Painecura. Despues de este comienzo “Paine” siguio impulsando las corridas de cerco en la costa de Cautin y en la provincia de Malleco. Llego a tener meritos suficientes para llegar a ser miembro del Comite Central del Mir entre los años 1970 y 1981.

Entre 1970 y 1973 “Paine” habia participado en mas de 60 corridas de cercos, forma de lucha directa que devolvio a los mapuches mas de 50.000 hectareas de tierra usurpada. Legalmente el gobierno de la Unidad Popular habia devuelto 30.000 hectareas de tierra al pueblo mapuche. Mas adelante “Paine” estuvo en la creacion del Movimiento Campesino Revolucionario, en Septiembre de 1970. En Enero de 1971 en la conformacion del Consejo Comunal Campesino de Lautaro y mas tarde en 1972 trabajo con Ambrosio Badilla “El flaco” Ariel, Fireley Elgueta y Felix Huentelaf, hermano de Moises, en la conformacion del Consejo Provincial Campesino de Cautin con sede en Temuco.

A partir de Enero de 1972 en adelante, la derecha politica en Chile comenzo a demostrar mayor grado de unidad que la izquierda gobernante. Una profunda division comenzaba a destruir la fuerza del movimiento social y politico de la Unidad Popular, incluyendo las fuerzas del Movimiento Revolucionario. La lucha de clases habia llegado a su maxima tension. Las alternativas eran pasar a la lucha revolucionaria abierta y alcanzar todo el poder para el pueblo o continuar por el camino de la legalidad vigente, y los acuerdos con la derecha y las fuerzas armadas. Tanto el partido comunista como el Socialista obtaron por la conciliacion y mas adelante capitular ante las fuerzas progresivas de la organizacion patronal.

A principios de Marzo de 1974 Paine habia sido detenido en Santiago por fuerzas del AGA (Academia de Guerra de la Aviacion) y trasladado a la Penitenciaria de Temuco. La gran mayoria de los miembros del Regional Cautin habiamos sido condenados en Marzo del 74 por un Consejo de Guerra que tenia como fiscal al Abogado Democrata Cristiano Alfonso Podlech. Sin embargo la solidaridad internacional, logro intervenir por nuestras libertades y logramos abandonar la penitenciaria de Temuco entre 1975 y 1976. La gran mayoria de los ex-militantes de Cautin lograron refugiarse en Europa. Miguel Cabrera “Paine” y un grupo significativo de militantes lograron establecerse en Holanda el año 1976. Paine vivio por dos años en la ciudad Holandesa de Nieuwegein al sur de la gran ciudad de Utrecht, mas precisamente en el numero 17 de la calle Fagotlaan, adyacente a las calles Toscalaan y Bazvinlaan, muy cerca del parque forestal Kokkebogaard, donde Paine solia ir a caminar.

En 1977 la Direccion del Mir en el exterior, Andres Pascal Allende, Nelson Gutierrez, Roberto Moreno, Arturo Villabela, el Mexicano, Gladys Dias, Renato Araneda y Miguel Cabrera “Paine” entre otros, comenzaron a trabajar en el proyecto de retorno del Mir a Chile. Algunos ex-militantes piensan que Paine fue convencido por Moreno para asumir la direccion del proyecto de Neltume. En el proyecto solo Paine tenia experiencia militar. Por aquella epoca, Pascal Allende vivia en Suecia, Roberto Moreno en Alemania y Paine en Holanda, ambos mantenian una ferrea amistad que venia desde 1966 cuando Moreno era el Secretario Regional Cautin. El mismo Moreno sugerio en 1970 al Comite Central y al Regional Cautin que en vez de Camilo Tokicura, fuera justamente Paine quien debiera ser el nuevo miembro por Cautin al Comite Central del Partido. Moreno despues del quiebre del Mir en 1990, abandono las filas del Mir para irse al Partido Socialista.

El dia 7 de Diciembre de 1978 Paine viaja a la ciudad de Amsterdam, al Consulado General de Chile para renovar su pasaporte. El que tenia solo servia para salir de Chile y no para viajar por el mundo. La entrevista con el Consul de Chile Sr. Max Stock no tuvo mayores complicaciones y Paine logro tener un pasaporte nuevo que vencia el 7 de Diciembre de 1980. En la primera semana de Enero de 1979 Paine y los militantes residentes en Holanda que habian aceptado integrarse al plan de retorno ya estaban en el Aeropuerto de Schiphol, a 18 kilometros de Amsterdam y volar a Cuba para integrarse a la Escuela de instruccion militar “Luciano Cruz” en las afueras de la Habana en Camino a Matanza.

Posterior a la instruccion guerrillera en Cuba, Paine ingresa clandestinamente a Chile en compañia de una compañera que hoy vive en Chile. Ambos logran viajar al sur con la chapa de ser agentes viajeros. En 1988 viaje a Cuba y tuve el honor de conversar con esta hermosa y valiente compañera, quien culpo a la Direccion del Mir dirigida por Andres Pascal Allende de los errores y derrota del proyecto guerrillero, sin embargo, le pregunte si estaria dispuesta a integrarse a un nuevo proyecto de esa naturaleza, y me respondio con mucha seguridad que lo haria cuantas veces sea necesario para terminar con el regimen dictatorial y la instauracion de un gobierno democratico y popular en Chile.

El Mir se habia convencido que desde el año 1977 en adelante, comenzaba a detenerse el avance de la contrarevolucion. Las masas populares comenzaban a salir del reflujo y comenzaban a retomar la iniciativa politica, se reanimaba el movimiento sindical y aumentaba la lucha por los derechos humanos.

El Mir por aquella epoca, era aun debil y pequeño, sin ninguna capacidad politica de incidir a nivel nacional. Sin embargo, la Direccion del Exterior decia que el Mir ya habia salido del repliegue y comenzaba a tomar la iniciativa a traves de la propaganda armada menor y el impulso de manifestaciones de lucha democratica.

En 1978, la Direccion del Mir en el exilio, decidio impulsar una tactica que aprovechara las tendencias de reactivacion de la lucha antidictatorial, tactica contenida en el “ Plan 78” y cuyos objetivos estrategicos eran:

Acumular suficiente fuerza politica, social y militar, para derrotar la dictadura militar. Desarrollo de la Resistencia Armada como factor decisivo para remontar la presencia de la resistencia popular y revolucionaria. Establecer un gobierno democratico y popular.

La lucha armada, debia comenzar con la propaganda armada, que es distinto de la propaganda de lucha armada. La propaganda armada seria el factor de acumulacion de la fuerza militar primaria y de preparacion de las condiciones para el desarrollo de la lucha guerrillera. En estas tareas se habia empeñado Miguel Cabrera “Paine” por los años 1977 y 1980, estando primero en Holanda, Belgica, España, Cuba y Argentina, hasta ingresar a Chile a principios de 1980.

El instrumento central para desarrollar esta tarea seria el partido, por tanto se oriento a toda la militancia del Mir en el exterior a volver a Chile, por otro lado se oriento tambien la creacion de una Retaguardia de Apoyo especializado en el exterior. El autor de estos escritos vivia en aquella epoca en la ciudad de Winnipeg, Canada, y habia perdido la militancia por “ haber tenido un comportamiento no compatible como dirigente regional, mientras permanecia en la Penitenciaria de Temuco”. Resolucion comunicada por Nelson Gutierrez a traves del Mexicano en la Conferencia de Estructuracion del Mir en Canada en 1977. Alli en Winnipeg tuve un par de conversaciones con Eugenio Monsalvez, “Camilo” un militante de origen campesino de la zona de Neltume, que ingreso a la montaña con el grupo de Paine. A pesar de haber estado en absoluto desacuerdo con el proyecto indiscriminado de retorno de la militancia a Chile, me comprometi a colaborar con las tareas de Retaguardia al frente y moverme de ciudad, unos 1200 kilometros mas al oeste de la ciudad de Winnipeg y conseguir recursos utiles y necesarios para ayudar en la implementacion del plan. Muchos otros compañeros hicieron lo mismo tanto en Canada como en el exterior, de lo contrario se perdia la militancia dentro del Mir, como en realidad paso con la gran mayoria de los exiliados miristas.

A finales de 1982, ya como militante nuevamente en el partido, logre conocer el desenlace final del proyecto guerrillero de Neltume 1981, donde se cometieron los mismos errores del primer intento de guerrilla de Septiembre de1973, con el grupo de Gregorio Liendo del complejo maderero de Panguipulli y la Fuerza Central Rural del Mir que estaba asentada en ese lugar. Los cuadros militares mas experimentados a mi entender eran aquellos de la Fuerza Central Rural que por aquella epoca estaban en el norte de Europa y en la Habana. Los del norte de Europa “ Pinky” y el Viejo” hicieron llegar sus aprehensiones que no fueron atendidas y mas bien dejados fuera del proyecto militar mas importante del Mir de la epoca.

En el mes de Julio de 1980, ingresan a la montaña tres combatientes, entre los cuales estaba Patricio Calfuquir “Pedro”, Segundo jefe del grupo guerrillero. Calfuquir habia sido estudiante de la Universidad de Chile –sede- Temuco y originario de Pitrufquen. Ellos se instalaron en las montañas de Lipinza, en la X region de Chile.

En Agosto ingresaron nueve militantes, y mas tarde en Octubre del mismo año ingresaron Paine con otros seis combatientes. En total 18 serian la fuerza guerrillera concentrada en las montañas de Neltume, mas otros 30 militantes que desarrollaban tareas de apoyo logistico en Temuco y Valdivia. La gran mayoria de este grupo de 50 militantes ingresados clandestinamente al pais, entregaron sus vidas por la idea sublime de establecer en Chile un Gobierno democratico, popular y revolucionario. Algunos murieron durante el desarrollo del proyecto guerrillero, otros fueron detenidos y encarcelados como el caso de Rigoberto Villagra Arenas de Linares, hoy dia en Europa, y otros murieron mas tarde en enfrentamientos con agentes de la dictadura militar.

El 14 de Octubre de 1980, ingreso al monte Miguel Cabrera “Paine” y se hizo cargo del mando, asumiendo la Jefatura Politico-Militar del destacamento “ Toki Lautaro”. A fines de Octubre avanzan hacia la parte mas alta y accidentada de las montañas de Neltume.

En la segunda semana de Noviembre de 1980, el destacamento se reune en la zona de Neltume, en el campamento llamado “El 25”. El saldo segun el balance de los combatientes hasta esa fecha era positivo. Habian hecho una buena cantidad de reconocimiento del terreno, habian construido varios depositos de alimentos y de armas (Tatues). Siempre estaban en largos viajes, caminando y recorriendo las montañas.

En el mes de Marzo de 1981, se instalaron en el Campamento, donde serian detectados mas adelante. Se habian ubicado al Noreste de Neltume y al sur de Liquiñe a unos 1.200 metros de altura. Junto a la construccion del campamento central, habian comenzado a construir otro refugio de invierno y a explorar y acondicionar las zonas de escape y de reconeccion en caso de golpes sorpresivos por parte de las fuerzas militares que llegarian en cualquier momento. Los sobrevivientes de este proyecto recriminan del Comite Central la probibicion de portar las armas que siempre estuvieron en un Tatu, hasta el dia en que fueron sorprendidos por las fuerzas militares . Solo Paine dio la orden de volver al Tatu de las armas y hacer uso de ellas. Esa era una contravencion a la orden de la Direccion Nacional.

La Escuela de Instruccion Militar “Luciano Cruz”, concentro un poco mas de 100 militantes que participarian de este proyecto. El Comite Central habia designado a Miguel Cabrera “Paine” y a Ciro como responsables de la conduccion e implementacion del proyecto en Chile. En los hechos solo Paine respondio desde el comienzo a trabajar en el exterior en funcion del proyecto, reclutando y convocando a los militantes a volver a Chile para irse a las montañas. Ciro trato de hacer lo mismo en Nahuelbuta, pero a su llegada al terreno, las montañas de tupidos arboles de Araucaria habian desaparecido. Ciro habia estado en esa zona unos 10 años antes, cuando alli habia montañas y el terreno parecia propicio. Pero la realidad diez años mas tarde era diferente. Ciro abandono las filas del Mir para dedicarse al comercio menor y lograr subsistir junto a su esposa e hijos en una ciudad del sur de Chile.

Durante los primeros meses en las montañas de Lipinza, el contingente descubrio la cantidad de deficiencias que el proyecto tenia. No existia el trabajo social de apoyo, una direccion politica ambigua, que mantuvo un grupo guerrillero en el monte totalmente desarmado, sin una red adecuada para mantener las comunicaciones con la Direccion del partido y resolver los problemas logisticos, de aseguramientos para la sobrevivencia del grupo en la montaña. Todos los sobrevivientes por los años 1984 estuvieron de acuerdo en que gracias a la tremenda fuerza ideologica que los caracterizaba, la presencia y el ejemplo de Paine hicieron mantener las banderas en alto. De lo contrario, habrian abandonado el proyecto al tercer mes de estar en la montaña.

A principios del mes de Junio de 1981, un par de campesinos dan cuenta al Reten de Neltume, de la presencia de guerrilleros en la zona. Carabineros informo a la Cuarta Division del Ejercito en Valdivia. Estos envian un peloton antiguerrillero a la zona; extremadamente bien equipados para entrar en combate en cualquier momento.

El contingente guerrillero, ese dia sabado 27 de Junio de 1981, estaba trabajando en su Campamento Central, construyendo un Hoyo de Refugio, pues ya habia comenzado a nevar. Muy cerca de las 11:30 de la mañana escucharon la voz – ! ALTO ! – ..! ESTAN TODOS RODEADOS !…! NO SE MUEVAN !…. El grupo se olvido de los planes de emergencia y huyeron descontroladamente. Habian sido sorprendidos por una Escuadra Militar. ! Que situacion mas desastrosa !. Los guerrilleros no portaban armas.

Posteriormente Paine hace un esfuerzo extraordinario para lograr reagruparlos, despues de estar operando dos meses por separado. En un grupo quedo Patricio Calfuquir “Pedro” con 8 hombres a su cargo. El otro grupo de Paine con 7 hombres, quienes trataron de aproximarse al Campamento y recuperar algunas pertenencias, pero fueron repelidos. A estas alturas, desobedeciendo la orden de la Direccion Nacional, Paine decide entregar las armas a los combatientes. Solo dos guerrilleros no estaban en el grupo al momento del alto sorpresivo. Ellos estaban un poco mas arriba, construyendo un nuevo Tatu y mas tarde se unieron al grupo de Paine. En este momento todos los guerrileros pudieron haber sido cazados como simples Conejos por las fuerzas militares. El ingenio y decision de Paine impidieron esa posibilidad. Les informo al grupo que las armas estaban en el Tatu de mas al Oeste de Neltume y que no quedaba otra alternativa que romper el cerco militar y llegar al deposito. Calfuquir tuvo mas suerte pues el deposito de sus armas estaban cerca del Campamento Central donde fueron sorprendidos.

Las fuerzas antiguerrilleras se habian apoderado de un gran botin: informacion escrita, mapas, binoculares, mochilas, alimentos, botiquines, sacos de dormir, radios y carpas. El grupo de combatientes habia perdido casi todo.

Paine y su grupo de siete hombres, hicieron una marcha por la nieve, cruce de rios y matorrales por dos dias, rompiendo el cerco militar, hasta llegar al deposito de armas y alimentos.La decision de Paine y su grupo fue extremadamente audaz, porque debieron cruzar la zona donde mayor movimiento de tropas militares se concentraba. El operativo militar ya habia comenzado su Rastrillo. Sin embargo Paine, y su grupo que eran originarios de la zona, aprovechando muy bien el terreno y la construccion de Tatues, lograron evadir todo encuentro con el enemigo y llegar al lugar del Deposito.

Durante todo el mes de Julio, Miguel Cabrera “Paine” y su grupo se movieron en medio del enemigo operando, y en muchas oportunidades pudieron observar a las fuerzas antiguerrilleras totalmente cansadas, sin ganas de caminar por la nieve, y sus jefes arengandoles las posibilidades de salir victoriosos.

Por el 20 de Julio de 1981, el grupo de Paine tenia cuatro enfermos, Pedro Yañez Palacios “Jorge” tenia gangrena en ambos pies, el resto tenia granos infectados, producto del frio y las quemaduras de la nieve. Paine decide esconder al grupo en un Tatu que estaba a 10 kilometros del lugar en que estaban. Habia que atender a los enfermos y buscar vias de acceso para conectarse con el partido en Valdivia y Temuco. En esa marcha de 10 kilometros, los sobrevivientes de esta gesta, destacan en coraje y el valor del militante Pedro Yañez Palacios “Jorge”, que convencido de sus ideas libertarias, camina con sus pies totalmente gangrenados hasta el Tatu mencionado. El hambre y el frio parecia que les iba a matar. Todos estaban fisicamente muy debilitados, y comian cucharadas de azucar, leche y chocolates para reponerse. Pedro Yañez Palacios “Jorge” murio combatiendo, parapetado entre unas rocas.

El 25 de Septiembre de 1981, el grupo de Patricio Calfuquir “Pedro” no tenian alimentos ni contactos con el grupo de Paine. Ellos deciden tomarse la casa de la Sra. Flora Jaramillo, quien extremadamente asustada ordeno a su hijo avisar a las fuerzas del Ejercito que operaban en la zona. El grupo de Pedro fue atacado con basukas y granadas. Alli caen combatiendo: Patricio Calfuquir “Pedro” y Prospero Guzman Soto “Victor”, Eugenio Monsalvez Sandoval “Camilo” es hecho prisionero y despues asesinado en Puente Cortado de Remeco. Julio Riffo Figueroa “Rigo” y Rene Bravo Aguilera “Javier” son hecho prisioneros en el llano y asesinados en Huellelhue. Anteriormente, el 13 de Septiembre, muere combatiendo en el valle Raul Obregon Torres “Pablo” que habia sido el enviado de Paine a tomar contactos en Valdivia.

Despues del 28 de Septiembre, las fuerzas militares se dieron a la busqueda de “Paine” y su reducido grupo. Para eso desplegaron 2.500 soldados a la zona, desembarcaron un gran material belico en Liquiñe y Neltume, gran cantidad de helicopteros y fuerzas especiales.

Las fuerzas antiguerrilleras organizaron un cerco que iba desde Liquiñe por el alto hasta Neltume, Remeco y Carriurine, por el lago Neltume a Remeco y Pelotones. Desde el lago Pirihueico al Panguipulli y el camino que une Choshuenco con Neltume.

Miguel Cabrera “Paine” se entera el 9 de Octubre que el grupo de Calfuquir habia caido en Neltume. Habian estado desconectados desde el mes de Junio pasado. No tenian radios, ni medios militares para comunicarse. Todo se habia perdido en el Campamento.

Paine a estas alturas, aun cree no haber sido derrotado y se las encamina junto a dos combatientes en rumbo a Choshuenco. Estaba seguro que esa via de escape seria la mejor para salvar sus vidas. Una vez mas logra romper el cerco militar. Sin embargo ese dia 15 de Octubre de 1981, al cruzar el puente de ingreso a Choshuenco son emboscados por una Patrulla Militar. Paine siempre fue frio y calculador y ya tenia decidido que hacer en este caso. Ordena a sus compañeros a huir por entre los matorrales y llegar a Santiago para contar la historia. Mientras tanto Paine inicia el combate en defensa de quienes habian escapado. Esos dos combatientes son aun hoy dia, los unicos sobrevivientes de tan heroica gesta en Neltume.

Paine se enfrenta solo, con un centenar de soldados. Tenia que salvar la vida de sus compañeros a quienes habia dado la orden de escapar. Responde al fuego de subametralladoras y fusiles SIG, con su FAL, y una vez agotado su pertrecho en municiones, continua el combate con su pistola personal que usara por largos años en las corridas de cerco y ahora en las montañas del sur de Chile.

Alli en Choshuenco, 15 de Octubre de 1981, Miguel Cabrera Fernandez “Paine” muere combatiendo, consecuentemente con sus ideas libertarias, de ver a Chile libre de Dictadura Militar y el establecimiento de un gobierno Democratico, Popular y Revolucionario.

Honor y Gloria para Miguel Cabrera Fernandez “ Paine” “Painefilu” “Painecura”. El color azul es sagrado de nuestras Machis y Ngenpines. Paine sigue siendo el azul del cielo y tambien el azul benefico, que se mimetiza con las piedras azules de las montañas y rios de Chile, para transformarse un dia, en nuevos combatientes que haran realidad el sueño azul de quienes dieron sus vidas por un Chile mejor. Paine : ! Un dia venceremos!.

