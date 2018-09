Chile – Renuncia de Mirosevic a la presidencia de Comisión de RR.EE. tensiona al Frente Amplio

Era cosa de tiempo. Las diferencias internas en torno a la política exterior del Frente Amplio (FA) terminaron por pasarle la cuenta al diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, quien presentó su renuncia este martes a la presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores, luego de la tensión generada en el conglomerado por las críticas que realizara a los gobiernos de Nicaragua y Venezuela.

La dimisión fue anunciada a través de una carta dirigida a los parlamentarios frenteamplistas, en ella, Mirosevic señaló que “se me acusa de defender los derechos humanos. A pesar de las presiones no estoy dispuesto a negociar mis convicciones en materia de derechos humanos y democracia, menos aún continuar tolerando presiones y cuestionamientos de algunos grupos que han relativizado el valor universal de los derechos humanos”.

Según dijo Mirosevic a La Segunda, el problema que originó su renuncia viene desde la censura que grupos minoritarios del FA han tratado de ejercer en su contra, específicamente desde el Partido Poder y el Movimiento Democrático Popular, colectividades que propiciaron el debate en la Mesa Nacional del FA para dirimir la continuidad del diputado liberal a la cabeza de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara.

Sin embargo, para el ex precandidato presidencial ligado a MDP, Alberto Mayol, las críticas a Vlado Mirosevic no vienen de una minoría, y por lo mismo, el parlamentario decidió “ponerse el parche antes de la herida” antes de que la Mesa Nacional del FA resolviera, este miércoles, su continuidad.

“Él renunció porque sencillamente sabe que no tiene el piso dentro del Frente Amplio para mantenerse en la Comisión, y ahora, cuando su permanencia en la Comisión debía ser evaluada en la Mesa Nacional –cosa que ocurriría mañana-, no iba a pasar el corte, por tanto, renunció antes. Ni Poder ni el MDP tienen un poder inmenso en la Mesa Nacional del Frente Amplio, o sea, esto es sencillamente porque no representaba e iba a generar un conflicto mayor en muchas fuerzas porque además él tiene el apoyo de ciertos nombres que están en la parte superior del Movimiento Autonomista, pero en las bases del Movimiento Autonomista, esto no es así”.

En cuanto a las críticas que Vlado Mirosevic ha hecho a gobiernos como el nicaragüense o el venezolano en temas de derechos humanos, Alberto Mayol declaró que el diputado liberal tiene un concepto errado de lo que significan los delitos de lesa humanidad.

“Me parece que hay un problema conceptual y es no entender que cuando uno dice que hubo delitos de lesa humanidad en algunos lugares, se refiere a que hay no solamente una violación sistemática de los derechos humanos, sino que además hay una política de Estado orientada al exterminio o a la segregación de grupos completos. Si él puede demostrar que lo que pasó en Chile, que corresponde a esta situación, se está replicando en otros lugares y él quiere condenarlos, fantástico, pero él está confundiendo planos, y esa confusión de planos me parece que está basada en un criterio de carácter político que no tiene nada que ver con la parte conceptual de los derechos humanos”.

El también sociólogo descartó un quiebre dentro del conglomerado que lleve a la marginación del Partido Liberal del FA y, por el contrario, dijo que la decisión de Mirosevic es una oportunidad para debatir y acordar la postura de la coalición frente a temas internacionales, respetando las diferencias, pero también los principios que se acuerden.

Si bien Mayol ve con buenos ojos la renuncia de Mirosevic, la diputada Claudia Mix del Partido Poder –una de las colectividades más críticas con el desempeño del diputado liberal- expresó que la dimisión del parlamentario a la presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara es un error.

“No nos parece una buena decisión, ni razonable, ni es lo que al Frente Amplio le sirve. Creemos que es un error la renuncia de Vlado, que más allá de las diferencias que podamos tener en temas internacionales, no se puede funcionar con ninguna presión política de ningún lado”.

En cuanto a la crítica que Vlado Mirosevic sostiene sobre las colectividades del FA que defienden o desconocen las supuestas violaciones de derechos humanos de los gobiernos de Nicaragua, Venezuela o Cuba, la diputada Claudia Mix expresó que su visión es errada, pues su colectividad y todas las del FA defienden los derechos humanos en todos los países del planeta.

“Nos parece que está errado su análisis. Nosotros sí defendemos los derechos humanos en cualquier lugar del mundo y por lo mismo creo que no hay nadie que pudiese decir hoy del Frente Amplio que no los defienda, me parece que no corresponde, no va por ahí”.

Las críticas que Vlado Mirosevic sostiene contra Venezuela y Nicaragua no son el primer motivo de tensión en el FA en materia internacional, pues también ha habido conflictos en torno a la demanda marítima de Bolivia en La Haya y a los Tratados de Libre Comercio que Mirosevic apoya, cuando en el FA habían acordado no hacerlo.

Pese a los rumores que indican que el Partido Liberal se retirará del FA, Vlado Mirosevic aclaró que no será así, pues su colectividad es fundadora de la coalición y, por lo tanto, representan el espíritu original del conglomerado.