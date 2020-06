Rechazamos el Acuerdo de Unidad Nacional de la casta política contra el pueblo chileno.

Declaración del Socialismo Allendista.

La política del gobierno de Piñera para enfrenar la pandemia de Covid-19 ha sido un fracaso, la falta de transparencia, estadísticas amañadas y reportes distintos a la Organización Mundial de la Salud y a la ciudadanía se han develado, y han mostrado que Chile está entre los países con peores resultados de esta trágica enfermedad y sus consecuencias sociales y económicas, la salida del ex ministro Mañalich de la cartera de salud del gobierno se tornó inevitable. Es cierto que no todo es achacable al ex ministro, el sistema de salud pública falto de recursos suficientes por decadas, y la privatización creciente del sector tienen mucha responsabilidad, la negativa del gobierno a declarar cuarentenas totales efectivas, y a dotar a la población de los medios para sobrevivir durante el aislamiento, nos han llevado a un desastre creciente. Pero esto se ha visto empeorado por la arrogancia y la falta de empatía de Mañasich, su incapacidad de dialogar y escuchar a los expertos y a los trabajadores de la Salud, sus peleas públicas con los alcaldes, y sus declaraciones exitistas y bajándole el perfil a la gravedad de la pandemia, anunciando la vuelta a la nueva normalidad, o el supuesto error de haber cerrado las clases, lo que fue seguido inmediatamente por la apertura de centros comerciales por el alcalde Lavin por un par de días, han agravado la situación. Ante el examen de una crisis sanitaria y social mayor el gobierno de Piñera ha reprobado, esto nos cuesta miles de muertos y pobreza masiva.

Enfrentada a la inminencia de una nueva fase del levantamiento social, la casta política chilena ya tiene en marcha un Acuerdo Nacional, pero es un acuerdo para protegerse los políticos, el gobierno y los grandes empresarios, mientras que el pueblo trabajador paga las consecuencias de la tormenta que ha caído sobre nosotros con la pandemia de coronavirus y la crisis económica. Esta elite manipula con la fantasía de trabajar unidos en tiempos difíciles, mientras aprobando leyes que perjudican a las grandes mayorías, favoreciendo al gran empresariado y la represión. Siguen dedicando presupuesto tan necesario para garantizar las necesidades sociales a adquirir equipos de represión policial, carros lanza aguas, armamento, bombas lacrimógenas, sistemas informáticos y drones de nueva tecnología.

¿Exageramos? La oposición parlamentaria no existe, los partidos de la oposición institucional no organizan la protesta ni llaman a nuestro pueblo a manifestarse. Hay muchas maneras de ejercer la desobediencia civil incluso respetando la separación social y las medidas de autoprotección.

Con su Acuerdo de Unidad Nacional quieren respaldar al gobierno de Piñera, pero esta maniobra va muchas más allá, es un salvavidas para un régimen en crisis que sin el apoyo de la ex Nueva Mayoría se hundiría junto con el gobierno de Piñera. Es un Acuerdo para mantener el modelo capitalista neoliberal y los pilares de la Constitución que garantizan sus privilegios desmedidos, la desigualdad brutal, la pobreza y el hacinamiento que el coronavirus ha mostrado abiertamente.

Toda la situación que estamos viviendo se ha agravado por el manejo deficiente de la pandemia de Covid-19 y de la crisis económica.

La necesidad y el hambre es una triste realidad que se ha venido a instalar en muchos hogares chilenos, como en los años 80 durante la dictadura cívico militar.

La cesantía se multiplica en todo nuestro país, la mal llamada Ley de Protección del Empleo, que permite a los empresarios enviar a los trabajadores a sus casas sin indemnización, y cobrando sus ingresos de su propio ahorro en el Fondo de Cesantía, cuando pueden, es una tragedia para cientos de miles de hogares. Esa ley que ha costado cientos de miles de puestos de trabajo fue votada por casi todos los diputados, con solo 7 excepciones que votaron en contra de entre 150 parlamentarios. Estas son primicias del Acuerdo de Unidad Nacional que desean consolidar.

Otras leyes de este paquete de Unidad de la derecha y la ex Concertación, son la nueva ley de inteligencia, que incorpora la noción de enemigo interno al papel de las FFAA.

El corralito a los fondos de AFP, con medidas para dificultar el cambio al fondo E de los cotizantes.

Con la Ley de la Jibia en el Tribunal Constitucional arrebatan la pesca de este recurso a los pequeños pescadores para permitir a la pesca industrial de arrastre su captura.

¡Renuncia Piñera!

Para la elite dominante se trata de evitar que la segunda fase del levantamiento social haga realidad la demanda que se vaya Piñera y su gobierno ineficiente y criminal.

Quieren impedir una Asamblea Constituyente construida desde las comunas y las organizaciones sociales. Maniobran como pueden para que se olvide la exigencia popular de una Nueva Constitución que permita acabar con las AFP, y establezca un sistema de Seguridad Social solidario y de reparto, que garantice buenas pensiones con financiamiento tripartito de Trabajadores, Empresarios y del Estado, y un sistema de Salud Pública de cobertura universal con financiamiento adecuado.

Por la Unidad del Pueblo Trabajador

Este año se cumplen 50 años de la victoria electoral de Salvador Allende, el referente de la Unidad Popular nos recuerda que una amplia unidad para llevar adelante un programa de políticas públicas socialistas y de soberanía nacional es posible.

Los Allendistas estamos por la Unidad del Pueblo, para garantizar el empleo, la salud y la Seguridad Social y la Dignidad para todas y todos. Estamos por un gobierno del pueblo trabajador y una Asamblea Constituyente para terminar con los abusos y barrer con la casta política corrupta, por esto mismo estamos contra la farsa de la Unidad Nacional que promueven el gobierno y la oposición parlamentaria.

Dirección Nacional

Movimiento del Socialismo Allendista y Revolucionario.

Santiago, junio de 2020.

