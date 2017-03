El escritor nacional, Rafael Gumucio, recordó una emotiva anécdota que vivió con el cantautor Ángel Parra, quien falleció este sábado en Francia, a la edad de 73 años, producto de un cáncer pulmonar.

A través de su cuenta oficial de Facebook, Gumucio relató que “hace como 20 años en una fiesta se me ocurrió decirle a Angel Parra y su mujer Rut Valentini que me quería suicidar. Lo había visto cantar todo el exilio pero era la primera vez que hablaba con el”.

Añadió que “no puedo olvidar su sonrisa que me convenció de que lo único que no quería hacer era matarme. Me dijo que la próxima vez que se me ocurriera esa idea fuera a si departamento en Paris”.

A renglón seguido, el autor de “La Deuda”, señaló que “fui varias veces, comimos comidas china y mariscos de Rio. Caminamos por el cementerio de montparnasse y el odeón donde invento casi solo la nueva canción latinoamericana. Hablamos de todo y más. Siempre tenía ganas, curiosidad, siempre tenía amigos nuevos, siempre estaba perfectamente conectado con Chile sin dejar su puesto en el distrito 14”.

Recalcó además que “me cuesta ordenar mis pensamientos y pensar qué va a ser de París sin él y de los veranos sin sus visitas a Santiago”.

“No creo que le interesara que lloráramos mucho, pero creo que sabía que no lo podríamos olvidar”.