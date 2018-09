Qué partidos presentan un proyecto de cambio de civilización

Rómulo Pardo Silva

Aparentemente pocos políticos dicen que hay que pasar a otra época y se debe iniciar desde ahora el proceso.

El discurso de cada día es neoliberal en boca de gobernantes, periodistas, economistas, militares…

La respuesta más oída es progresista, reformista, capitalista de izquierda.

Hay un círculo sin ruptura, a veces uno… después el otro… el mismo modo de vida estructural.

Neoliberales y progresistas, aceptan como natural el orden contrario a la naturaleza. Las dos posturas agotan recursos del planeta y dañan el medio ambiente bajo el comando de empresarios.

El reformismo se basa en verdades a medias. Sí, debe haber derechos iguales de hombres y mujeres, derecho real a la salud, vivienda, educación, esparcimiento, al alimento, a la paz…

Claro que Rusia, China, Irán, Corea del Norte, Venezuela… son el desafío al poder único de Occidente, que Evo no es Temer, que Israel no se compara con Palestina.

Hay que tomar bando… (una mitad) demandando y proponiendo al mismo tiempo un cambio a otra realidad en el planeta (la otra mitad que falta).

Se muestra a veces con entusiasmo un modelo a seguir en el norte de Europa.

A pesar del “muy limitado” conocimiento de lo que sucedía en Libia, en 2011 las autoridades noruegas se sumaron a la coalición de la OTAN liderada por Estados Unidos que apoyó a los rebeldes, bombardeó territorio libio y permitió el crimen del que era líder de ese país norteafricano, Muammar Gaddafi. Este hecho ha quedado reflejado en un informe oficial encabezado por el exministro de Exteriores noruego, Jan Petersen, en el que Oslo reconoce que “en esas situaciones, los responsables de la toma de decisiones a menudo confían en la información de los medios y otros países”. Una comisión oficial de Noruega señala que no hay “fuentes escritas” que muestren que sus gobernantes evaluaran “el tipo de conflicto” en el que iban a participar antes de que comenzara el despliegue aéreo en la ‘Operación Odyssey Dawn’. RT

Dos periodistas holandeses han revelado cómo el Gobierno de Países Bajos gasta millones de euros en automóviles y equipo para los yihadistas sirios. Aunque sorprendió a muchos, el tema en realidad no era siquiera novedoso, sino información vieja no publicada por la prensa dominante e ignorada por los políticos durante más de un año. De acuerdo con el diario Trouw y el programa de televisión Nieuwsuur y sus periodistas Ghassan Dahan y Milena Holdert, el Gobierno de Países Bajos realizó un ‘programa de ayuda no letal’ entre 2015 y 2017 diseñado para ayudar con equipo y dinero al Ejército Libre Sirio y otros grupos que intentaban derrocar al Gobierno de Bashar Asad. Nadie conocía su verdadero alcance, o sea, a quién estaba destinada exactamente la ayuda. Así, durante dos años, las autoridades mandaron camionetas Toyota Hilux a grupos terroristas antigubernamentales en Siria. La investigación identificó al menos a seis grupos terroristas que estaban recibiendo camionetas Toyota e Isuzu, así como portátiles, teléfonos vía satélite, mochilas y otros equipos pagados por los contribuyentes de los Países Bajos. Sputnik

Es lo mismo, es lo occidental de alto consumo con recursos naturales de otros pueblos.

Para resolver el problema del futuro de la vida en el planeta el poder de los empresarios sobre el medio ambiente debe terminar.

El problema es esto:

El mundo se ahoga en su propia basura”: Greenpeace ante desolador informe del Banco Mundial. El organismo internacional advierte que los desechos se incrementarán a unos 3.400 millones de toneladas en un período de 30 años. El Ciudadano

Por un Movimiento para una nueva civilización solidaria de socialismo sustentable.

No conservadurismo progresista a la izquierda

Contacto romulo.pardo@gmail.com

Me gusta: Me gusta Cargando...