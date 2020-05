Punta Arenas – Vecinos de Villa Condell reportan alza injustificada en cuentas de luz

El precio llegó al doble de lo habitual

Magallanews

Por Equipo FDS 21 de Mayo, 2020

A través de una publicación en redes sociales de una pobladora de villa Condell, se denunció el alza del precio final en las cuentas de luz, llegando casi el doble comparado al normal.

Acorde a lo reportado por La Prensa Austral, una de las afectadas sería Daniela, dueña del almacén La Pollito, quien explicó que “este mes me subió la cuenta de la luz en 50 mil pesos aproximadamente y acá en la villa, que somos 120 vecinos, hay 60 que han reclamado que les subió el doble sus cuentas de la luz. Yo, como soy Caja Vecina en mi negocio y me pagan las cuentas, los vecinos me dicen que están enojados con esta alza, que es injustificada”, declaró.

Asimismo, añadió que desde la empresa Edelmag comunicaron que tenía que realizar el pago de cuentas de su consumo y que, en algunos casos, los vecinos han mandado reclamos vía mail, pero les explican que ese servicio tendría un cobro aparte de 9 mil pesos.

Katherine Vega, otra afectada por el alza de los precios, recalcó que “si yo no pago, el otro mes me van a cobrar igual y no puedo de dejar de tener luz”, expresó. Además, otra afectada, quien resguarda su identidad, manifestó que “la empresa no deja ver el medidor, ellos lo tienen en una caja con llave y no podemos ver si efectivamente lo que nos cobran es lo que consumimos”, finalizó.

Ante las denuncias, la empresa eléctrica Edelmag comunicó que, para realizar reclamos, los usuarios afectados deben informar a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles para la regularización.

