Puente Alto: El Mercurio y Codina Mienten

Por intermedio de EMOL, de la cadena de El Mercurio, el Alcalde Codina de Puente Alto, apuntó “que hechos de violencia en Puente Alto se vinculan a una izquierda más dura. Porque (en realidad ni siquiera tengo el conocimiento cabal), hay personas vinculadas desde grupos allendistas. Por ejemplo, hemos visto grupos de profesores que son ex integrantes del MIR o del Frente Patriótico Manuel Rodríguez».



Después afirma “ellos no están haciendo un llamado a la violencia, lo que veo es participar o estar en las inmediaciones de situaciones que se producen y ellos mismos suben a redes sociales videos y ese tipo de cosas».



Acusar gratuitamente a los Allendistas, a ex integrantes del MIR o del FPMR, “la izquierda dura”, es una irresponsabilidad, de quien no ha colaborado, en que se respeten los derechos humanos, y se termine con la violencia institucionalizada y con las prácticas de torturas en centros policiales en Puente Alto.



En algunos Consultorios, dependientes del municipio que él dirige, no han habido una atención humanitaria con los lesionados y heridos por la violencia e irracional represión.



Puente Alto, es la comuna con más represión y abusos. Se han interpuesto querellas y muchas autoridades han guardado silencio ante estos delitos.



Cabe señalar que fue vandalizada la Placa Informativa y el Memorial por la Justicia y la Dignidad, donde se encuentran los nombres de las y los Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos en la Provincia Cordillera durante la dictadura cívico militar 1973/1990.



El Memorial por la Justicia y la Dignidad, está ubicado al oriente de la Gobernación Provincial Cordillera y a 19 metros de la 20° Comisaría de Carabineros de Puente Alto. Cuyo mando fue descabezado ante las denuncias de la Asamblea de Organizaciones Sociales y Políticas de la Provincia Cordillera. Que dispone de cámaras de televigilancia, controladas por el municipio y la policía. ¿Por qué el Alcalde no entrega las grabaciones o videos de los vándalos y los protege, para que respondan ante la justicia?.



Como no entender que la juventud popular, que los gremios, vecinos y vecinas, estén protestando por las pensiones miserables, por los abusos, por terminar con la constitución de Pinochet, por el respeto al pueblo maltratado, por las promesas incumplidas y por razones sociales. El Alcalde no ha entendido nada. No entiende que los vecinos y vecinas, los gremios y organizaciones están protestando porque los jóvenes de nuestra comuna han sido violentados en sus derechos, han sido torturados y maltratados.



Muestra nula empatía con los vecinos, con un discurso añejo que siempre le achaca la violencia a quienes se rebelan frente a la colusión, los abusos y la injusticia. Los jóvenes son fiel reflejo de quienes se manifiestan en todo el país y no los dejaremos solos.



Somos trabajadores/as, pensionados, cesantes, estudiantes que tenemos el deber ético y moral de luchar por un Puente Alto más justo y solidario y que termine con la impunidad de las autoridades, de las fuerzas represivas por las violaciones de los derechos humanos en la comuna y en el país. Acompañamos a las y los luchadores sociales, ¡es nuestra obligación!. Esperamos que se disculpe con el pueblo, con los movimientos sociales, con las y los profesores, con la juventud que defienden a las personas que protestan en forma pacífica.



La protesta social no es culpa de los allendistas, ni del MIR ni del FPMR. Han sido más de 30 años de abusos, la colusión de las farmacias, el papel higiénico, el caso Penta, La Polar, la corrupción de algunos políticos. Queremos recuperas las riquezas básicas, el agua, la electricidad, las carreteras. Es el pueblo el que está en la calle, porque dijo basta y quiere tener un Chile más digno.



Movimiento social no los conduce ningún partido. Está presente la izquierda y quienes acompañamos el Presidente Salvador Allende. Estamos acostumbrados a la represión, a calumnias y montajes de defensores del pinochetismo, que hacen de la injuria una profesión.



(Coordinador Allendista Provincia Cordillera)

Ricardo Klapp SC.

José Cerda

Roxana Guajardo

Gregorio Mondaca

Ximena Navarro

Jessica Oyarce

Daimian Carrera

Alberto López

Irma Cerda



