Perú – LA “EXPLOSIÓN HUANCAVELICANA” ¿POBLACION VULNERABLE O POBLACIÓN VULNERADA?

Michel Azcueta

Abril 2020.

Al comentar las acciones llevadas a cabo por las autoridades

políticas y sanitarias para combatir la terrible pandemia, ya

comentábamos que se estaba dejando de lado las zonas rurales,

los distritos más alejados, donde no hay ni una botica siquiera, y,

por otra parte, el equipo asesor no tenía en cuenta el

comportamiento de amplios sectores populares, a los que suelen

llamar eufemísticamente “poblaciones vulnerables”, como atacados

por algo que les vulnera o les puede vulnerar.

Sobre esto último, lamentablemente se multiplicaron los casos

como la inadecuada separación de hombres y mujeres por días,

entregar 380 soles sin darse cuenta que para la mayoría

empobrecida cuando hay algo de plata se gasta cuanto antes y, si

es posible, en familia o en grupo, el tener que recoger los bonos en

los bancos los mismos días con un amontonamiento de la

población, etc. etc. Felizmente, en algunos aspectos se ha ido

dando marcha atrás.

Y la expresión mayor y, quizás, la más peligrosa está siendo la

desbandada de provincianos desde Lima a sus lugares de origen,

un ejemplo que comenzaron ciudadanos huancavelicanos

sorprendiendo a policías, militares, gobernadores y alcaldes al

tomar la decisión de salir por cientos a la carretera central

caminando o en cualquier tipo de movilidad, rompiendo la

cuarentena, los horarios, las medidas de seguridad y de sanidad, la

separación social de un metro, y hasta la autoridad policial y

militar…

El gobierno central y los gobiernos regionales vienen aceptando la

demanda de los primeros cientos de pobladores, colocando buses a

disposición de los pobladores después de hacerles una primera

prueba para ver si están contagiados y exigir, a la llegada a la

ciudad capital de región (no a sus lugares de origen) una

cuarentena en un hotel también pagado por las autoridades, todo

ello en contra de la opinión de los alcaldes distritales donde están

legando o por donde están pasando los caminantes.

Y se sigue cayendo en el error, en estos momentos en los que

escribo estas líneas, aquellos que han llegado a la capital de

provincia exigen traslado a sus pueblos, inclusive algunos tan

lejanos como Datén del Marañón, en la Amazonía….

Qué consecuencias puede tener esta explosión? En más de un mes

de cuarentena se ha dado atención a zonas urbanas, dejando de

lado los distritos de provincias, poblados alejados donde a veces ni

botica tienen. Es cierto que vivimos una situación difícil pero hay

que saber prever lo que puede ocurrir en un país tan grande y

desigual como el Perú con nun desbande generalizado de miles de

pobladores en zonas difíciles de controlar desde el punto de vista

sanitario y social.

Reconociendo la labor y el auténtico heroísmo de médicos,

enfermeras y , auxiliares, personal de limpieza y de seguridad y

acciones voluntarias anónimas, necesitamos con urgencia otras

medidas, partiendo siempre del conocimiento integral de la

geografía peruana y del conocimiento existencial, integral, de la

mayoría de peruanos en sus relaciones familiares y en su

comportamiento social….Me atrevería a añadir, acabar con el

individualismo y las políticas de exclusión y de vulnerar a los más

pobres en las últimas décadas. Más allá de todo ello no tengo la

menor duda que venceremos al corona virus entre todos con

UNIDAD, SOLIDARIDAD, PLANIFICACIÓN Y DISCIPLINA.

