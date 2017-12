Nueva jornada de protesta, renuncias de funcionarios y anuncio de un “nuevo gabinete” (*)

Nodal, 28-12-2017

Las protestas contra el indulto a favor del ex presidente Alberto Fujimori no cesan tras la multitudinaria manifestación ciudadana del último lunes, se convocó otra para el jueves 28 de diciembre.

El colectivo ‘Keiko No Va’ realizó la convocatoria para una nueva expresión masiva , programada para hoy desde las 5:00 de la tarde, contra la decisión del mandatario Pedro Pablo Kuczynski de indultar al ex presidente Alberto Fujimori.

El lugar de concentración para la denominada ‘Marcha Nacional Fujimori Nunca Más’ será nuevamente la Plaza San Martín del Centro de Lima, sin embargo, se espera un desarrollo a nivel nacional.

Como se recuerda, el pasado domingo Alberto Fujimori, quien cumplía condena por delitos de lesa humanidad en el penal de la Diroes, recibió el indulto humanitario y derecho de gracia que lo libera de su encarcelamiento.

Estudiantes de diez universidades marcharán en Lima contra el indulto del ex dictador

Delegados y representantes de diez universidades públicas y privadas de Lima confirmaron su participación en la marcha nacional de este jueves 28, en rechazo al indulto otorgado por Pedro Pablo Kuczynski al ex dictador Alberto Fujimori, quien cumplía condena por corrupción y por los crímenes de Cantuta y Barrios Altos.

Los jóvenes dirigentes tuvieron una asamblea esta tarde en la sede del SUTE, en el centro de Lima, y confirmaron la concurrencia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad La Cantuta, la Universidad Nacional Federico Villarreal, la Universidad Nacional de Ingeniería, la Universidad Cayetano Heredia, la Universidad Nacional del Callao, la Universidad Agraria La Molina, además de las universidad privadas Antonio Ruiz de Montoya y la San Martín.

Según informaron, la concentración será antes de las cinco de la tarde en la Plaza San Martín, para luego desplazarse por las principales vías del centro de Lima.

La movilización también contará con la participación de la CGTP, el Frente Callao Dignidad, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y los familiares de las víctimas de Alberto Fujimori.

Previamente a las cuatro de la tarde, el colectivo Arte por la Memoria estampará polos en forma gratuita, con mensajes en rechazo al indulto.

PPK anuncia nuevo “gabinete de la reconciliación”

El presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski anunció a través de sus redes sociales que se encuentra trabajando con la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz , para transformar su gabinete.

“Me encuentro trabajando con la Premier @MecheAF en nuestro nuevo gabinete de la reconciliación. Muy pronto novedades”, escribió el mandatario en su Twitter.

Desde que el mandatario Kuczynski indultó al ex presidente Alberto Fujimori ha mantenido un discurso de ‘buscar la reconciliación’ por lo que habrá cambios ministeriales, pero se mantendrá el premiarato tal y como está.

En tanto, la premier Mercedes Aráoz anunció ayer que el presidente Pedro Pablo Kuczynski la ratificó en el cargo y reiteró que no mintió cuando señaló, el pasado 21 de diciembre, que no estaba en agenda de su gestión el indulto al ex gobernante Alberto Fujimori.

PPK: funcionarios y congresistas que perdió tras indulto

El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), decidió el sábado 24 de diciembre otorgar el indulto humanitario al condenado ex mandatario Alberto Fujimori.

Dicha decisión precedió una serie de renuncias y salidas de congresistas oficialistas, como Alberto de Belaunde, y funcionarios del Gobierno, como el ministro de Cultura, Salvador del Solar.

Tras criticar abiertamente el rol de Mercedes Aráoz como primera ministra, Pedro Pablo Kuczynski decidió cesar de sus funciones como consejero presidencial a Máximo San Román. Tras ello, este difundió una carta de renuncia.

Caso Odebrecht: PPK declarará este jueves ante fiscalía

El Equipo Especial del Caso Lava Jato se encuentra ultimando la batería de preguntas que realizará este jueves al presidente Pedro Pablo Kuczynski, en el marco de las pesquisas que realiza a las empresas First Capital Partners y Latin American Enterprise Fund Managers, por los pagos que obtuvieron de la constructora Odebrecht.

Fuentes de Ministerio Público informaron a El Comercio que el equipo encabezado por el fiscal anticorrupción Hamilton Castro se desplazará hoy hasta Palacio de Gobierno para realizar el interrogatorio a PPK, en calidad de testigo.

Las preguntas irán desde el inicio de su participación societaria en las empresas investigadas y la corroboración documentaria de sus afirmaciones, hasta su desempeño como ministro de Economía y primer ministro del gobierno del ex presidente Alejandro Toledo.

PPK también deberá informar sobre otras empresas en las que haya sido socio, miembro o haya desempeñado algún cargo gerencial fuera o dentro del país.

Las mismas fuentes informaron que pedirán a PPK autorizar el levantamiento de su secreto bancario, tal como lo anunció de manera pública durante un mensaje a la Nación.

Hasta ahora, confirmaron las mismas fuentes, el mandatario no ha oficializado ningún pedido autorizando tal diligencia. Recordaron que por su investidura presidencial, Kuczynski debe presentar por escrito su autorización de levantamiento de sus cuentas.

Como se recuerda, la fiscalía realiza una indagatoria sobre la información que brindó Odebrecht a la Comisión Lava Jato, donde confirma que Westfield Capital realizó siete consultorías para dicha constructora brasileña entre noviembre de 2004 y diciembre de 2007 por US$782.207.

PPK, se desempeñó como ministro de Economía entre febrero del 2004 y agosto del 2005, así como presidente del Consejo de Ministros entre agosto del 2005 y julio del 2006.

Esta es la segunda vez que el presidente Pedro Pablo Kuzcynski declara ante el equipo especial. El pasado mes de abril declaró como testigo en la investigación contra el ex presidente Alejandro Toledo.

Pese a que ya se cursó la citación para que el empresario chileno Gerardo Sepúlveda declare este viernes 29, el Equipo Especial Anticorrupción aún no recibe respuesta de la justicia chilena.

Frente Amplio evalúa presentar una nueva moción de vacancia contra PPK

Los efectos del indulto podrían seguir golpeando al Ejecutivo, tras renuncias y protestas en las calles. Una vez más podría comparecer ante el Pleno del Congreso para enfrentar una nueva moción de vacancia que viene evaluando presentar la bancada del Frente Amplio.

El legislador Marco Arana, vocero de la bancada de izquierda, informó que están analizando la posibilidad de presentar una nueva moción para intentar vacar al Pedro Pablo Kuczynski, por el indulto otorgado a Alberto Fujimori.

No obstante, Arana también señaló que están analizando la posibilidad de solicitar que el Pleno reconsidere la votación del pedido de vacancia del pasado 21 de diciembre, el cual no alcanzó los votos necesarios para retirar del cargo al jefe del Estado.

“Estamos analizando qué caminos políticos se pueden encontrar para una salida constitucional (…) hay que analizar tanto política como jurídicamente”, manifestó a la prensa, según consigna la agencia Andina.

De prosperar la moción, sería la segunda que el Frente Amplio presente en contra de Kuczynski, ya que fue la bancada que inició el proceso de vacancia contra presidencial hace unas semanas por el caso Odebrecht. Aquella moción no logró reunir los 87 votos requeridos para retirar del cargo al primer mandatario.

Fuentes: Perú 21, La República, El Comercio.

