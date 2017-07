Perú – Huelga del magisterio

AL MAESTRO CON CARIÑO

Escribe: Milcíades Ruiz

Muchos miran con indiferencia y hasta les fastidia la huelga de los profesores. ¡Qué ingratitud tan grande! Actuamos como si se tratara de algo que no nos compete. ¿Habrá alguien que no haya tenido un profesor? ¿No merecen ser apoyados por las enseñanzas que durante años hemos recibido de ellos? Muchos de nosotros tenemos ingresos superiores y un estándar de vida por encima del profesorado que nos formó mientras que nuestros maestros siguen con la misma ropita que le conocimos pues su economía se ha deteriorado.

Si eso no les conduele por lo menos piensen que, en sus manos está la formación de nuestros hijos como ciudadanos del futuro. Decimos que queremos lo mejor para nuestros hijos pero poco podemos esperar si nuestros hijos son formados por profesores carentes de tranquilidad económica. A todos nos consta que no podemos ni concentrarnos en nuestro trabajo cuando pasamos penurias. Nuestros problemas familiares se agudizan y si no contamos con los medios necesarios tampoco podemos sufragar el costo de nuestro perfeccionamiento profesional. Basta ver la ropa que llevamos para que todos se den cuenta de nuestra situación.

Pero en el caso de los profesores el asunto adquiere trascendencia para la estrategia de desarrollo nacional porque se trata de los formadores de generaciones de niños del presente que serán el sostén del futuro de nuestra patria. Son los recursos humanos del Perú, los que están en riesgo. De nada sirve que haya una buena infraestructura educativa, si los encargados de la parte humana, en la formación de las generaciones futuras de peruanos, no están en condiciones materiales e inmateriales de ejercer sus funciones apropiadamente.

No les podemos exigir tampoco alta calidad pedagógica en su trabajo si no están en condiciones de prepararse como es debido aunque tenga voluntad. Pero sí, les podemos exigir en caso de que tenga las condiciones apropiadas. Un profesor que no puede ni atender adecuadamente a sus hijos se considera en una situación lamentable e injusta. Entonces se generan condiciones de rebeldía que lo llevan a protestar aun sabiendo lo chocante de mostrase así ante sus alumnos.

De esta situación se aprovechan los que trafican con las necesidades de nuestro pueblo para darle un curso que tergiversa las demandas auténticas de los profesores. Entonces entran en juego intereses ajenos y manipulaciones dañinas. Si no queremos que esto suceda tenemos que evitar que los profesores estatales vivan en una situación calamitosa y que las demandas de los docentes sean procesadas directamente y sin ataduras extra magisteriales.

Desde una perspectiva de desarrollo nacional, el profesorado juega un rol de suma importancia en la consecución de los objetivos nacionales y las metas para nuestros recursos humanos. ¿Cómo avizoramos los recursos humanos del Perú en el año 2050 y en el siglo XXI en correspondencia a nuestro plan de desarrollo nacional? No se trata de formar por formar de manera caótica, sino de formar los recursos humanos de acuerdo a las necesidades futuras de nuestro país, priorizando las especialidades.

Esto no lo podremos lograr con un profesorado con limitaciones económicas y tecnológicas. La reforma educativa no es solamente técnica. Tiene que contemplarse fundamentalmente la parte humana de profesores y alumnos porque el sistema educativo es integral. Los padres de familia de los educandos son parte de la problemática y no debería mantenerse al margen. Al igual que el agricultor cultiva las plantas desde que emergen las semillas, el profesor cultiva humanos para que se desarrollen con la máxima fortaleza de conocimientos.

Yo vivo agradecido de mis profesores que en mis tiempos eran muy correctos y exigentes. Me ayudaron a moldear mi personalidad y a tener el amor al estudio. De ellos guardo en el recuerdo la máxima inolvidable: “Árbol que crece torcido, nunca su trono endereza”. Ser derecho es una cualidad que protege para ir por el buen camino.

Julio 2017

