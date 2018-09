HIDROBOLETÍN FENTAP

· PERÚ – Cuenca del Morona iniciará paro indefinido. Exigen retiro definitivo del Lote 64 por daños irreversibles por derrame de petróleo. “Nuestros territorios están devastados, la población se encuentra muy enferma”. “El Estado peruano y la empresa petrolera no cuentan con ningún plan para contrarrestar los graves impactos”

· PERÚ – Agua en Pillco Marca, otra promesa electoral, ¿por qué cuesta demasiado el agua en Pillco Marca, qué hace con el dinero la municipalidad?

· PERÚ – Comuneros tumban las paredes de planta que abastece de agua a Huancayo

· PERÚ – Exigen reanudar obra de agua y desagüe en Huanchaco

· CHINA contempla permitir que provincias impongan sus propios límites de contaminación

Cuenca del Morona iniciará paro indefinido

Exigen retiro definitivo del Lote 64 por daños irreversibles por derrame de petróleo.

“Nuestros territorios están devastados, la población se encuentra muy enferma”.

“El Estado peruano y la empresa petrolera no cuentan con ningún plan para contrarrestar los graves impactos”.

https://diariolaregion.com – 11/09/18.- La Federación de los Pueblos Indígenas de la Cuenca del Morona, Datem del Marañón, iniciarán un paro indefinido el jueves 20 de setiembre para exigir el retiro definitivo del Lote 64, por daños irreversibles causado al río y sus territorios como consecuencia de derrames de petróleo, tras 48 años de actividad en la zona. Dieron un plazo de 15 días que vence la fecha de inicio de la mencionada paralización.

Esta es una nueva medida de fuerza de pueblos indígenas. El reciente viernes 7 de setiembre iniciaron una medida de fuerza indefinida las Cinco Cuencas de los Ríos Pastaza, Chambira, Marañón, Corrientes y Tigre.

La indicada organización hizo público que los pueblos indígenas de la cuenca del río Morona tomaron una decisión firme frente a la actividad petrolera de forma irresponsable que se viene desarrollando en sus territorios por varias décadas.

Esta actividad generó impactos irreversibles, específicamente con el último derrame de petróleo en el Oleoducto Nor Peruano-ONP. “Nuestros territorios están devastados, la población se encuentra muy enferma”, señalan en un pronunciamiento dirigido a las autoridades políticas, militares, policiales, eclesiásticas, civiles y a la opinión pública.

Indicaron que el Estado peruano y la empresa petrolera no cuentan con ningún plan de acción efectiva para mitigar o contrarrestar estos graves impactos. Sin embargo, continúan expandiendo la frontera petrolífera.

Refirieron que en la cuenca del río Morona se otorgó la concesión del Lote 64 a la empresa Geopark y Petroperú respectivamente. Este lote desde sus inicios hasta la actualidad ha sido operado por varias empresas como Occidental Petroleum y Talisman.

Señalaron que después de casi 18 años de exploración y ahora cerca a la etapa de explotación, los pueblos tomaron la decisión que esta actividad debe paralizar, que el Lote 64 debe anularse y se realice el retiro de la empresa petrolera. “Es el mandato de los pueblos”, precisan.

“Exigimos al Estado peruano, que respete la decisión de los pueblos indígenas y traslade dicho mandato y ponga de conocimiento a la empresa petrolera. Los pueblos exigen la paralización total de la actividad de la empresa petrolera”, conforme se escribió en el Acta de Asamblea.

Añaden que ante dicha manifestación, ejercerán sus derechos de control y protección del territorio ancestral, tomando acciones y medidas de defensa. “No queremos más actividad petrolera, queremos vivir en paz y con dignidad. No al abuso de las empresas petroleras. No a la contaminación”.

La Federación de los Pueblos Indígenas de la Cuenca del Morona, Datem del Marañón, han presentado al gobierno central su plataforma de derecho consistente en: Contaminación por 48 años de actividad petrolera ONP-Ramal Norte y tramo I, derrame en Maruriaga.

Exigen remediación, compensación e indemnización (Petroperú), Plan de salud especial integral e Intercultural-Río Morona, para mitigar los efectos de la contaminación por derrame. Compensación del Estado en planes de inversión integral (infraestructura, agua y saneamiento, educación, agricultura y proyectos alternativos) con una visión postpetróleo.

Creación de un programa de monitoreo ambiental y vigilancia-autónoma, garantizar financiamiento porque tienen el antecedente del Lote 192 y Lote 8, con impactos irreversibles. El último derrame del 2016, en el río Morona fue muy grave, y manifiestan que hoy viven las consecuencias.

“Cómo seguir aceptando más actividad petrolera, si no trae desarrollo, no mejora la calidad de vida, además no hay beneficios para los pueblos indígenas, conforme al convenio 168 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo). Solo estamos contaminados y abandonados por el Estado, eso es el resultado de casi medio siglo de explotación”.

EMPRESAS DE AGUA

Agua en Pillco Marca, otra promesa electoral, ¿por qué cuesta demasiado el agua en Pillco Marca, qué hace con el dinero la municipalidad?

Pero qué paso durante estos años, preguntaremos al ilustre Gobernador Regional Rubén Alva Ochoa, que hace más de un año nos mostró en un vídeo del GOREHCO, que se encuentra en la plataforma de YouTube, donde se aclara con fecha 28 de marzo del 2017, que la obra de Agua y Desagüe en Pillco Marca había alcanzado el 50% y que para fines del 2017 la obra estaría concluida y toda la población de Pillco Marca tendría acceso a este servicio tan básico.

También habría que recordar que el GOREHCO, mencionó en el mes de agosto del 2017 que la obra tenía una ejecución del 80 %.

Pero como es costumbre al Ing. Rubén Alva, siempre se le olvida los proyectos, o solo los inaugura y nunca los termina.

Pero los habitantes de Pillco Marca también hacen esta pregunta a su ilustre Alcalde Alejandro Víctor Condezo y Alvarado, qué pasó con esta obra

¿POR QÚE EL PRECIO DEL AGUA EN PILLCO MARCA ES DEMASIADO CARO?

Si Seda Huánuco con su camión cisterna vende el metro cubico de agua a 2 soles, porqué la Municipalidad de Pilco Marca lo vende a 20 soles.

Por qué la Municipalidad de Pillco Marca, es la única que distribuye agua en Pillco Marca, o cual viene a ser un Monopolio comercial.

La Municipalidad de Pillco Marca, está cometiendo un Delito contra el Orden Económico durante todos estos años, frente a una población con desconocimiento. La Municipalidad también estaría cometiendo Abuso de Poder Económico en la modalidad de Monopolio, así como estaría cometiendo Delitos como Acaparamiento y Especulación.

La última pregunta que nos hacemos es QUÉ ESTA HACIENDO LA MUNICIPALIDAD CON TODO EL DINERO RECAUDADO, ya que recordemos que ellos están cobrando no el doble o el triple por este servicio, sino DIEZ VECES MÁS.

Esperemos que la Contraloría en Huánuco, vea este tema e intervenga. FULL HUÁNUCO

Comuneros tumban las paredes de planta que abastece de agua a Huancayo

Unos 500 comuneros del sector de Vilcacoto en Huancayo, provistos de picos y combas avanzaban para retirar el cerco perimétrico de la planta que abastece de agua a toda la ciudad de Huancayo. Nadie los detenía, en su intento ni los pocos policías que estaban custodiando por dentro la empresa pudieron hacer algo.

Ellos picaban por debajo de las paredes y luego procedían sujetaban la parte superior con sogas y con las fuerza de varios hombres jalaban y los muros terminaban por desplomarse, lo cual celebraban.

Los comuneros aseguraron que tomaron esta radical decisión en vista que ya le habían notificado a la empresa Sedam Huancayo, desde abril de este año que debían alinearse para que se pueda concluir el asfaltado de la carretera. DIARIO CORREO

HIDROREGIONES PERÚ

Exigen reanudar obra de agua y desagüe en Huanchaco

Moradores que exigen la culminación de una obra de agua y desagüe en Huanchaco realizan un plantón en la plaza de armas de Trujillo.

Con pancartas y banderolas, vecinos del asentamiento humano Cerrito La Virgen demandaron a sus autoridades distritales reanudar la ejecución del proyecto de saneamiento valorizado en 2 millones de soles. RPP

HIDROMUNDO

China contempla permitir que provincias impongan sus propios límites de contaminación

China está considerando permitir que sus provincias del norte decidan sus propios límites de producción en la industria pesada para frenar las emisiones durante el invierno, lo que supone una atrevida apuesta para limpiar el contaminado aire del país.

Las especulaciones sobre la medida hacían bajar los precios del acero y de las materias primas industriales y llegan en momentos en que el Gobierno se propone finalizar un programa que establecía prohibiciones homogéneas en todo el país, diseñando medidas flexibles que reflejen las condiciones locales con el fin de evitar trastornos económicos. SWISSINFO