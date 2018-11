Perú: Cada 4 de noviembre en el pueblo de Tinta se rinde homenaje a Tupac Amaru y Micaela Bastidas. Porqué ese día fue el primer grito libertario por la independencia americana.

Cada 4 de Noviembre en el pueblo de Tinta se rinde un homenaje a Tupac Amaru, Micaela Bastidas y lugartenientes porque ese día empezó la insurrección contra el dominio español. Fue el primer grito libertario por la independencia americana.

En el libro : La rebelion de Tupac Amaru de Charles Walker , escribe que Micaela Bastidas escribió acerca del abuso español a traves de la mita y los obrajes : ” que nos estropean y nos tratan como perros”.

La insurrección que empezó Tupac Amaru fue apoyada por las comunidades indígenas de Venezuela, Colombia, Ecuador, Alto Peru (Bolivia), Chile y el norte de Argentina.

Estuve tres días en Tinta, el día central fue el; 4 de Noviembre, pero en las tardes y noches en la Plaza principal se reunian delegaciones que habían venido desde Canadá, México, Bolivia, Chile. Habían venido para rendirle homenaje a Tupac Amaru el precursor de la Independencia Americana.

Mirando el desfile del 4 de noviembre del 2017 he mirado tanto amor de los pobladores de la zona hacia Tupac Amaru, Micaela Bastidas y lugartenientes. Estoy seguro que sus ancestros apoyaron la insurrección y pelearon junto a Tupac Amaru contra la opresión española.

El poeta Alejandro Romualdo escribió un lindo poema llamado : Canto Coral a Tupac Amaru II.

Escribo las últimas estrofas del poema:

“Lo pondrán el centro de la Plaza

boca arriba mirando el infinito

Le amarraran los miembros . A la mala tiraran

!Y no podran matarlo!

Querrán volarlo y no podran volarlo

Querrán romperlo y no podran romperlo

Querrán descuartizarlo,triturarlo, pisotearlo

Al tercer día de sus sufrimientos ,cuando se crea todo consumado

gritando LIBERTAD sobre la tierra ha de volver

!Y no podrán matarlo! ”

video del Homenaje a Tupac Amaru en Tinta.

Fuente: Hugo Cabieses.

