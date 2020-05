Peligrosas analogías o el eterno retorno

por Ramón Sepúlveda Leal

Relata la historia, aunque algunos dicen que es falso.

Que dos meses antes de iniciarse la revolución francesa y luego el terror revolucionario, una gran multitud fue al palacio de la reina en las afueras de París, María Antonieta y le pidieron pan, tenían hambre, ella preguntó si no tenían harina, le dijeron que no, entonces no se sabe si por ignorancia o maldad y desprecio respondió: entonces coman pasteles.

Hace dos días en La Pintana, El Bosque y San Joaquín, una multitud de mujeres y ancianos salieron y dijeron tenemos hambre, no podemos trabajar, muchas son ambulantes y coleros en la feria, y las reprimieron, luego salieron los hombres y niños y vino el enfrentamiento, y nuestra María Antonieta chilena la senadora Jacqueline Van Rysselberghe respondió, metanlos presos, querellas con ellos y Piñera accedió no escuchando al RN Desborde.

No salgan quédense en casa, tenemos hambre somos pobres no tenemos trabajo. La gran burguesía responde coman tortas

