Noticias breves

El consumismo necesita productivismo

La agricultura en el mundo podría ser responsable del declive del 82% de los insectos desde 1990. Un nuevo análisis detalló que el uso de plaguicidas y fertilizantes está afectando a la reproducción de los insectos, algo que tiene consecuencias en otras formas de vida como las aves que se alimentan de ellos. Emol

Un estudio elaborado por la revista médica The Lancet afirma que las consecuencias de la contaminación causan una de cada seis muertes en todo el mundo. Es más letal que el tabaquismo, el hambre o los desastres naturales y más que el sida, la tuberculosis y la malaria combinados. El estudio revela que una de cada seis muertes prematuras en el mundo en 2015 —alrededor de nueve millones— podría atribuirse a la enfermedad por exposición tóxica. HispanTv

—El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, y el líder de PSOE, Pedro Sánchez, han pactado convocar elecciones en Cataluña para enero próximo. HispanTv

—El pasado 18 de octubre, el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió en su página web un mensaje de advertencia para sus ciudadanos que decidan a viajar a Siria, en el que reconoce por primera vez que los terroristas del Estado Islámico recurren al uso de armas químicas en este país árabe. RT

—El ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, ha asegurado este viernes que su país aboga por el regreso a EE.UU. de las armas nucleares que este país tiene ubicadas en Europa, así como por que se ponga fin a las así llamadas “misiones conjuntas de la OTAN” que, según afirmó, “prevén, en contra del tratado de la no proliferación, la incorporación de los miembros no nucleares de la Alianza a la planificación y los ejercicios de uso de las armas nucleares”. En este sentido, Lavrov también ha recalcado que Moscú mira “con preocupación” los esfuerzos de los países miembro de la OTAN para modernizar “las aeronaves de doble uso diseñadas para llevar a cabo tareas tanto convencionales como nucleares”. Todas estas actividades aumentan el riesgo de que las armas nucleares puedan llegar a usarse, advirtió. RT

—La aplicación en Cataluña del artículo 155 de la Constitución —por el cual el Ejecutivo puede intervenir comunidades autónomas declaradas en desobediencia— no supone la suspensión de la autonomía política del territorio, aseguró en declaraciones a la prensa el portavoz del Gobierno español, Íñigo Méndez de Vigo. Sputnik

—Intensos combates con el uso de armas pesadas se produjeron en la mañana de 20 de octubre entre las milicias kurdas peshmerga y fuerzas progubernamentales iraquíes al noroeste de la ciudad de Kirkuk, informó la televisión local Rudaw. Sputnik

—El líder de la Junta de Acción Comunal, Alirio Zabala, fue asesinado junto con su hijo Geovany Zabala este viernes en la zona rural de Tumaco, Colombia. Telesur

—Líder opositor venezolano, Freddy Guevara: “Con estas condiciones no es posible darle una salida electoral a la crisis”. Hay que hacer un gran esfuerzo de presión sin precedentes, hasta que volvamos a tener la vía electoral, porque con estas condiciones no es posible darle una salida electoral a la crisis que es la salida que queremos todos los venezolanos. Esperamos que sea más allá de las calles, que sea todo un tema completo. No puede ser solamente la calle, tiene que ser la mezcla de todos los mecanismos de lucha. Calle, presión internacional, institucional, todo lo que tengamos que hacer para que Nicolás Maduro y quienes lo sostienen, entiendan que no pueden esclavizar al pueblo venezolano. La Tercera

—El presidente venezolano, Nicolás Maduro, reiteró el viernes que los gobernadores que resultaron electos el pasado 15 de octubre, deberán acatar el mandato constitucional, reconocer la autoridad de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), y subordinarse a su poder originario y plenipotenciario. “El que quiera ser gobernador tendrá que reconocer la Asamblea Nacional Constituyente, si no, se repetirán elecciones en los estados donde no se reconozca”, dijo el dignatario durante la toma de posesión de la gobernadora oficialista de Lara (oeste), Carmen Meléndez. HispanTv

—Destinando fondos para los habitantes de Al Raqa, los países de la coalición encabezada por EEUU persiguen el objetivo de convertirla en la capital de “otra Siria” no controlada por el presidente Bashar Asad, afirmó el vicepresidente primero del Comité de Defensa y Seguridad del Senado ruso, Frants Klintsévich. Sputnik

—… “es muy bien conocido” como respondió Washington: “ignoró totalmente nuestros intereses nacionales, apoyó al separatismo en el Cáucaso y realizó actividades bélicas eludiendo [las reglas] del Consejo de Seguridad de la ONU”. Entre las últimas el mandatario enumeró los bombardeos estadounidenses de Yugoslavia y, en concreto, de la ciudad de Belgrado y la llegada de sus tropas a Irak. Los estadounidenses “vieron en qué estado se encontraba el complejo nuclear, las fuerzas armadas, la economía” y después de ello “el derecho internacional ya [les] resultó inútil”, sentenció Putin. RT

—El presidente de Colombia anuncia una ‘intervención integral’ en el departamento de Nariño ante los recientes sucesos violentos y asesinatos en esa región. Santos hizo el anuncio al término de una reunión con miembros de su Gobierno y representantes de la Fiscalía, la Procuraduría, las Fuerzas Armadas y las Naciones Unidas para abordar la situación reinante en el municipio de Tumaco, en el departamento de Nariño (suroeste), donde en las últimas semanas han tenido lugar episodios de violencia y masacres. HispanTv

—Peritos entregan primera conclusión sobre la muerte de Pablo Neruda: “No murió de cáncer”. El catedrático español Aurelio Luna, quien encabeza el panel de expertos, señaló que “el certificado (de muerte) no refleja la realidad del fallecimiento”. Por su parte, el ministro en visita Mario Carroza, quien lleva adelante la investigación, manifestó que “las conclusiones apuntan a un tema que fundamentalmente tienen relación a una nueva toxina, que a su vez require de otros análisis que nos permitirán tener una conclusión definitiva”.

—Las milicias kurdas en Siria, apoyadas por EE.UU., afirman que la recién liberada ciudad de Al-Raqa formará parte de un ‘gobierno federal’ en el norte del país. “Confirmamos que el futuro de la provincia de Al-Raqa será determinado por su pueblo dentro del marco de una Siria descentralizada, federal y democrática en la que serán los ciudadanos los que decidan su futuro”, afirmaron las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS). HispanTv

—El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, anunció este sábado que promoverá la celebración de elecciones en Cataluña ‘en un plazo máximo de seis meses’, como parte de la intervención de la autonomía de esta región. RFI

—En una conferencia dada en 1981, Ayn Rand, la autora de cabecera del actual presidente de la cámara de representantes de Estados Unidos, Paul Ryan, y de los conservadores cristianos, leyó: “Ningún poder externo puede destruir al capitalismo y sus empresarios. Solo un poder interno: la moral. Más concretamente, el poder de una idea depravada, aceptada como principio moral: el altruismo. Esa teoría moral según la cual un hombre debe sacrificarse por otros. El altruismo es una teoría de profundo odio, contra el hombre, contra el éxito”. Cubadebate

—Pablo Neruda no murió de cáncer, el certificado de defunción fue falseado. “Conocer que no murió de caquexia cancerosa (falta de apetito, debilidad y pérdida de peso), apunta directamente al doctor Sergio Drapper como uno de los presuntos culpables del asesinato del poeta”, sentenció Conteras, el abogado que lleva el caso por el Partido Comunista al cual pertenecía Neruda. Cubadebate

—Según los resultados de la autopsia realizada sobre el cuerpo de Santiago Maldonado este viernes, no aparecen heridas, así lo dió a conocer el juez federal, Gustavo Lleral quien está a cargo de la investigación sobre la desaparición forzada del joven de 28 años desde el pasado 1 de agosto. “Gracias a esta pericia se pudo determinar que no hubo lesiones en el cuerpo”, informó el magistrado. Telesur

—El coordinador nacional de los derechos humanos en esa nación, Cristian Delgado, señaló que ya son 37 excombatientes asesinados en siete meses. Una nueva víctima se suma a la lista de exinsurgentes colombianos asesinados, esta vez se trata de Henry Meneses Ruiz, un amnistiado de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC). Meneses Ruiz fue asesinado este viernes al norte del Cauca (suroeste del país). Telesur

—De acuerdo a datos de la Oficina Nacional de Estadísticas de China (NBS), el coeficiente de Engel se ubicó en un 30,1%, lo que representa un 2,9 por ciento menos que en el 2012. La ONU-FAO utiliza este coeficiente para describir cuán difícil es para las personas adquirir las necesidades básicas de la vida. Un valor entre 50 y 59 por ciento indica que las personas apenas pueden satisfacer sus necesidades diarias, mientras que un número inferior al 30 por ciento representa tener una vida moderadamente próspera. Telesur

—Más de 50 agentes y 15 islamistas muertos en enfrentamiento entre policías y yihadistas en Egipto. El Mostrador

—Rajoy anuncia destitución del presidente de Cataluña y su parlamento. La Tercera

—Nicolás Maduro: El surgimiento de “la conciencia heroica del pueblo de los libertadores”, que dio la victoria a la Revolución Bolivariana en “las peores circunstancias que nos han tocado en Venezuela para unas elecciones, con una guerra económica, ataques al sistema de precios, ataques a los cajeros electrónicos, a los servicios básicos, al agua, a la electricidad. En una guerra con aumentos de hasta 1.000% en los precios de algunos productos y servicios”. Ese triunfo, además, fue resultado de una campaña centrada en la renovación de las esperanzas del pueblo en el proyecto político iniciado por el comandante Hugo Chávez en 1999. Para ello, los candidatos del Gran Polo Patriótico se centraron en la evaluación de los problemas locales: seguridad, vialidad, abastecimiento de alimentos, servicios públicos. AVN, Rebelión

— Vladímir Putin, ha respondido a la pregunta de la directora del grupo RT, Margarita Simonián, sobre la persecución y la “increíble presión” que sufren los medios rusos en EE.UU. Aunque ya están sufriendo presiones, “si vemos pasos concretos que limiten el funcionamiento de nuestros medios, tomaremos instantáneamente las medidas recíprocas”, ha prometido. RT

—Expresar su opinión en RT le convierte en un “idiota útil” que trabaja para una “potencia extranjera hostil”. Así lo afirma una ONG llamada European Values que ha publicado un informe sobre RT que incluye una extensa lista de figuras públicas estadounidenses y europeas a las que acusa de “socavar la democracia occidental” únicamente por aparecer en programas de esta cadena. La ONG sostiene que expresar su opinión personal en RT equivale a mantener una “complicidad con la máquina de propaganda rusa” y convierte al invitado en un “idiota útil” para una “potencia extranjera hostil”. RT

—Un grupo de científicos chinos ha descubierto un novedoso método para plantar arroz de alto rendimiento en aguas saladas. El arroz tolerante a agua salada ya ha sido testado y obtuvo resultados impresionantes: 4.5 toneladas métricas de granos por hectárea cultivada, el equivalente a cerca de tres veces más que las plantas de arroz convencionales. El experto Yuan Longping afirmó a los medios locales que el cultivo del nuevo arroz híbrido podría alimentar a más de 200 millones de personas. Sputnik

—Rusia asegura que el EE.UU. pretende cubrir las huellas de sus ‘barbáricos bombardeos’ en Al-Raqa, mientras expresa su disposición a ayudar a esa ciudad. “(Se trata del) deseo de borrar lo más pronto posible las huellas de los bombardeos barbáricos de la aviación de EE.UU. y la coalición, que sepultaron a miles de civiles en las ruinas de Al-Raqa”, ha declarado este lunes el portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, Igor Konashenkov. HispanTv

—Reino Unido destina 10 millones de libras esterlinas adicionales como ayuda a los habitantes de la ciudad siria de Al Raqa. Sputnik

—“Si Kim Jong-un desaparece, teniendo en cuenta la historia de la CIA, simplemente no hablaré de esto”, afirmó el director de la CIA, Mike Pompeo. HispanTv

—Los partidos políticos venezolanos, incluida la oposición, han avalado la confiabilidad de los resultados de las elecciones regionales. Los técnicos de los partidos políticos: los chavistas, el Gran Polo Patriótico (GPP), y los opositores certificaron la “robustez” y la “transparencia” del sistema electoral venezolano en referencia, en concreto a los comicios regionales celebrados el pasado 15 de octubre, según recogen el sábado los medios locales. Los representantes de los partidos políticos de oposición José Rodríguez, Ricardo Salazar y Luis Velutini (Primero Justicia); Vicente Bello, Miguel Caña, Javier Pose (Un Nuevo Tiempo); Omar Useche, Omar España y Emiliana Duarte (Voluntad Popular), entre otros, firmaron un documento que certifica la confiabilidad de los mismos. Por medio del aval escrito, dentro del marco de la segunda fase de la verificación ciudadana, los técnicos dejaron constancia de no haber observación alguna. HispanTv

—Turquía tiene planeado establecer ocho bases militares en la provincia siria de Idlib (noroeste), según el rotativo local Yeni Safak. HispanTv

—Según informó el jueves el rotativo serbio Blic, Estados Unidos presionó al Ministerio de Defensa de Serbia para que este no participe en el proceso de desminado del territorio sirio a petición del Gobierno de Damasco y de Moscú. HispanTv

—La OTAN no sería capaz de desplegar y transferir fuerzas para dar una respuesta necesaria en caso de un ataque de Rusia contra la alianza en Europa Oriental, informa ‘Der Spiegel’, en referencia a un informe secreto. RT

—Invocando la Ley de Emergencia Nacional, el presidente de EE.UU. Donald Trump firmó el viernes una orden ejecutiva que autoriza a la fuerza aérea convocar hasta un millar de aviadores retirados para el servicio activo, informó la CNBC. RT

—“Esperamos que los países y empresas europeos y de otras partes del mundo se unan a los EE.UU. cuando establezcamos una estructura de sanciones para prohibir ciertas actividades del CGRI que ‘fomentan inestabilidad y crean destrucción’ en la región”, ha declarado este domingo el secretario estadounidense de Estado, Rex Tillerson. Los países o firmas europeos, ha advertido el jefe de la Diplomacia estadounidense, que hacen negocios con “el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica se enfrentarán a riesgos significativos”. HispanTv

—El viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Ryabkov, según la agencia de noticia rusa TASS argumentó que la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), “no ha sido autorizada para efectuar tales inspecciones y no puede encargarse porque la sección T contempla los asuntos que están fuera de la competencia de dicha entidad”. Ryabkov, rechazó los intentos de algunos países occidentales que buscan presionar a la AIEA para que inspeccione las bases militares de Irán. HispanTv

—El 60 por ciento de la población aprueba que la economía de un país sea conducida por el Estado y no por el sector privado, según la encuesta realizada por la agencia Hinterlaces. Telesur

—“La cooperación energética ha sido base fundamental para estrechar también lazos políticos, sociales, culturales y económicos” dijo Wang Dongjin, vicepresidente de la Corporación Nacional de Petróleo de China. Este sábado, el ministro del Poder Popular para el Petróleo, Eulogio Del Pino, sostuvo un encuentro con el vicepresidente de la Corporación Nacional de Petróleo de China (CNPC), Wang Dongjin, y representantes del Banco de Desarrollo de China en Venezuela para evaluar en conjunto el desarrollo de los proyectos energéticos que fueron suscritos hace 20 años entre ambos países. Telesur

—Las fuerzas rusas han izado este domingo su bandera nacional en la mayor base militar de milicias kurdas en el norte de la provincia septentrional siria de Alepo. En la actualidad, los jefes militares rusos, turcos y kurdos están negociando el establecimiento de una zona de desescalada en la región de Afrin (fronteriza con Turquía) para poner fin a las hostilidades entre las bandas armadas dirigidas por Turquía y la guerrilla kurdo-siria Unidades de Protección Popular (YPG, en kurdo). HispanTv

—El viernes, Maxim A. Suchkov, periodista del sitio web de noticias Al-Monitor, en mensajes publicados en Twitter, aseguró que Netanyahu informó al presidente ruso, Vladimir Putin, de que Israel está considerando usar el cielo sirio como un corredor para enviar aviones a la región del Kurdistán iraquí. Suchkov agregó que Rusia no considera “una buena idea” la participación israelí en la reciente crisis iraquí, generada por un polémico referéndum ilegal celebrado por los kurdos, razón por la que Rusia rechazó la solicitud israelí al respecto. HispanTv

—Cataluña: La CUP llama a los ciudadanos a “la desobediencia civil masiva”. La formación de la izquierda anticapitalista solicita que se proclame la independencia en el próximo pleno del Parlament de Cataluña. RT

—Moscú cuestiona la nueva política de EEUU hacia Siria y espera recibir explicaciones de Washington, declaró el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov.

“Cuando nos enteramos de la nueva línea de EEUU, que supone la creación de uno ‘consejos locales’ en el territorio de la soberana Siria, desde luego no podemos sino cuestionarla”, dijo Lavrov en una rueda de prensa con su homólogo iraquí, Ibrahim Jaafari. Sputnik

—“No consideramos una ciudad liberada antes de que en ella entre el Ejército Árabe Sirio e ice la bandera siria”, dijo al agregar que se refiere a “cualquier punto en el mapa sirio”.

Damasco califica de agresión la entrada de militares turcos en Idlib y la presencia militar de EEUU en Al Tanaf, declaró Muhammad Ramiz Turjuman, ministro de información sirio. Sputnik

—La Fuerza Aérea de EEUU se está preparando para volver a poner en estado de alerta permanente sus bombarderos equipados con armas nucleares. Dicho estado de alerta no se ha visto desde que terminó la Guerra Fría en 1991, informa Defense News. Sputnik

—El audaz avance de los kurdos iraquíes, que estaban a punto de obtener su tan deseada independencia, terminó en una ‘guerra relámpago’ por parte de Bagdad, que restableció el ‘statu quo’ sin que Washington interviniera en uno de los lados. Es una derrota para los kurdos y un error estratégico de gran envergadura para EEUU, opina un politólogo ruso. Sputnik

—Un nuevo ejercicio militar en la amazonia da luz sobre el resurgimiento de la presencia estadounidense en Latinoamérica. Bajo la iniciativa Amazon Log 2017 del gobierno golpista de Michel Temer en Brasil, la Operación ‘América Unida’ juntará a los ejércitos de Estados Unidos, Brasil, Perú y Colombia del 6 al 13 de noviembre del 2017 en la ciudad tri-fronteriza de Tabatinga. Cubadebate

—La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner perdió la crucial batalla en la provincia de Buenos Aires contra el candidato de Mauricio Macri, Esteban Bullrich. La sorpresiva derrota deja a la oposición en desventaja de cara al futuro. El Mostrador

—Un enorme y mayor poder. Casi total. Es que acumula el presidente, Mauricio Macri, tras las legislativas de este domingo. Así, Cambiemos se ha convertido en el centro de toda la política en el país con una victoria aplastante. Las victorias en los cinco grandes distritos colocan al mandatario en una posición de poder inédita desde 1985. Sputnik

—El frente Cambiemos se impuso de forma notable en casi todo el país y triunfó en los distritos más importantes: la capital y las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Santa Fe. A falta del conteo definitivo, es un hecho que la formación del presidente Macri, sumará alrededor de 20 bancas más en la Cámara de Diputados —tal vez 107 de 257— y nueve en la Cámara de Senadores, donde puede llegar a 24 de 72 existentes. Con este resultado, aumentaría distancias con el kirchnerismo. De todas formas, no le alcanzaría para lograr la mayoría en ninguno de los dos escenarios, con lo cual estará obligada a negociar con el resto de partidos para desarrollar iniciativas legislativas. RT

—Tras los últimos retrocesos y derrotas sufridos por Daesh, el territorio que controla actualmente esta banda terrorista en Siria se ha reducido al 8 %. HispanTv

—China sigue sus cooperaciones comerciales con Corea del Norte, pese a las sanciones de las Naciones Unidas, para no afectar a sus ‘necesidades humanitarias’.

“Como vecinos cercanos, China y Corea del Norte mantienen relaciones normales y de cooperación”, ha defendido este lunes Geng Shuang, portavoz del Ministerio de Exteriores chino, en respuesta al aumento de las exportaciones del gigante asiático al territorio norcoreano. HispanTv

—La rectora del Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE) Tania D’ Amelio afirmó este lunes que hasta la fecha el Poder Electoral no ha recibido ninguna impugnación formal por parte de organizaciones políticas de la oposición contra los comicios regionales del 15 de octubre. Telesur

—Tras las elecciones legislativas en Argentina, el mandatario ofreció una rueda de prensa en la que afirmó que Argentina entró en “una etapa de reformismo”, al sostener que la nación ingresó “en una etapa de reformismo permanente”.

Con los resultados electorales a su favor, y en referencia a una posible reforma laboral, remarcó que Argentina “no tiene que tenerle miedo a las reformas”.

El mandatario sostuvo, en rueda de prensa que continuará tomando deuda pública para financiar el déficit fiscal de la economía y poder reducir la inflación. Telesur

—Al menos 263 millones de niños no asisten a la escuela, escenario que dispara el analfabetismo, la discriminación y las tensiones sociales, advirtió hoy la relatora especial de la ONU para el derecho a la educación, Koumbou Boly Barry. Cubadebate

—Por medio de un comunicado emitido este lunes, la oficina de prensa del primer ministro iraquí, Haidar al-Abadi, rechaza la propuesta del secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, de poner fin a las operaciones de las Unidades de Movilización Popular (Al-Hashad Al-Shabi, en árabe), que desempeñan un destacado rol en la derrota del grupo terrorista EIIL (Daesh, en árabe).

“Nadie tiene derecho a interferir en los asuntos (internos) iraquíes”, reza la nota, que cita a una fuente cercana al jefe de Gobierno del país árabe, tal y como ha recogido la agencia de noticias británica Reuters. HispanTv

