Noticias breves

La oposición interna y externa en silencio

El primer boletín del Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó que el chavismo obtuvo la victoria en 17 de las 23 gobernaciones disputadas en los comicios regionales en Venezuela. La presidenta del CNE, Tibisay Lucena, informó que hubo 61,14 % de participación, una cifra que supera la asistencia a las urnas en las elecciones para gobernadores celebradas en 2012 (53,94 %). RT

El jefe de campaña de la Mesa de Unidad Democrática anunció que no reconoce los resultados de las elecciones, que dan al gobierno de Nicolás Maduro un triunfo en 17 gobernaciones contra cinco. RFI

El presidente de Bolivia, Evo Morales, indicó este lunes que de haber ganado la oposición en los comicios regionales de Venezuela, “muchos medios de comunicación no dejarían de hablar de ello”, contrario a lo ocurrido con algunos medios internacionales al conocerse los resultados de la jornada. Telesur

El pasado sábado Somalia fue sacudida por un nuevo atentado que ha dejado de momento 276 fallecidos, de acuerdo a información aportada este lunes por el Ministerio de Información del Gobierno somalí. Desde las redes sociales se han levantado una serie de denuncias hacia los grandes grupos mediáticos por no informar debidamente sobre el atentado y la situación actual del país. Usuarios de la red social Twitter han denunciado el silencio mediático sobre la tragedia. Telesur

—El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, acusó hoy nuevamente a la Unión Europea (UE) y gobiernos aliados a Estados Unidos de conspirar contra la voluntad de su pueblo expresada en los comicios regionales de la víspera. ‘Tal como advertimos el viernes, la UE y algunos de sus Estados miembros (subordinados a Trump), cuestionan la voluntad del Pueblo Venezolano. Se comprueba así el plan alevoso y desesperado, concebido en capitales europeas días antes de las elecciones, para atacar nuestra democracia’, expresó a través de su cuenta en la red social. PL

—La esperanza de un rápido progreso en la salida de Reino Unido de la Unión Europea (UE) fue truncada hoy cuando el jefe negociador de la UE indicó que existe un estancamiento en el acuerdo de divorcio. Xinhua

—El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para desmantelar la Ley de Atención Médica Asequible, conocida como Obamacare, después de que el Congreso dominado por los republicanos no pudiera derogarla ni sustituirla. Xinhua

—Iniciar una guerra con Corea del Norte conllevará ‘consecuencias devastadoras’, advierte el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. “El uso de la fuerza militar tendrá consecuencias devastadoras, pienso que nadie quiere que ocurra”, ha indicado. HispanTv

—Turquía recalca que no ve ninguna razón para que cancele la compra de sistemas de defensa antiaérea S-400, de fabricación rusa, pese a la inquietud de la OTAN. “No hay ningún problema con los S-400. En la primera fase (de la cooperación) no habrá una producción conjunta, pero en la segunda fase (…) vamos a lanzar una producción conjunta”, ha declarado el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. HispanTv

—En los últimos 10 años, el Banco Central de Rusia ha cambiado seriamente la gestión de sus reservas extranjeras. El cambio principal ha sido la reducción de la participación del euro de un 40% a un 26% y el aumento del volumen de oro de 8.000 millones a 73.600 millones de dólares, según datos de la propia entidad, citados por Izvestia. Sputnik

—Los científicos temen que el supervolcán de Yellowstone pueda entrar en erupción mucho antes de lo esperado, provocando un ‘invierno volcánico’, informa The New York Times citando a los expertos de la Universidad Estatal de Arizona. Sputnik

—El expresidente de la constructora Odebrecht en Venezuela, Euzenando Prazeres de Azevedo, asegura que aportó 35 millones de dólares a la campaña presidencial de Nicolas Maduro, de acuerdo con un video difundido en Twitter por la exfiscal general Luisa Ortega Díaz. RFI

—‘El País’ despide al periodista británico John Carlin por su posición sobre Cataluña. El británico John Carlin no volverá a escribir en El País, según ha confirmado él mismo al ilustrador catalán Oriol Malet. El periodista, que colaboraba con dos columnas semanales, mantenía una posición a través de sus escritos que difería de la línea editorial del diario en lo referido a Cataluña. Su última columna, titulada El Brexit y el lío catalán, hacía referencia al papel del PP —y al de “sus correligionarios en los medios”— como acicates del independentismo catalán. Cubadebate

—Los representantes de EEUU mientan al afirmar que no pueden sostener un encuentro con el empleado turco del Consulado estadounidense en Estambul, Metin Topuz, aseguró el líder de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. “EEUU engaña al mundo entero, nadie solicitó una reunión con ningún empleado de su consulado después de su arresto el 4 de octubre”, declaró el presidente turco. Según Erdogan, si Washington necesita un documento sobre los cargos presentados en su contra, no lo expedirá el Ministerio de Relaciones Exteriores, sino un tribunal. Sputnik

—Decenas de campesinos, indígenas y líderes sociales de Colombia han sido víctimas de asesinatos y desapariciones forzadas en el último año, crímenes perpetrados muchos de ellos cerca de las regiones priorizadas para la implementación del acuerdo de paz entre el Gobierno y la exguerrilla de las FARC, señala un estudio. Sputnik

—Donald Trump ha rechazado este viernes certificar el acatamiento de Irán al pacto nuclear con Irán, pese a que Teherán ha cumplido con sus obligaciones. “Sobre la base del expediente de hechos que he presentado, estoy anunciando hoy que no podemos y no haremos esta certificación”, ha anunciado el presidente de EE.UU. ante los periodistas en la Casa Blanca. En su esperado discurso para anunciar su decisión sobre el acuerdo nuclear con Irán, también conocido como el Plan Integral de Acción Conjunta (JCPOA, por sus siglas en inglés), ha alegado que Teherán ha violado en múltiples ocasiones este tratado, no respetando su “espíritu”. HispanTv

—El presidente de Irán, Hasan Rohani, ha iniciado un discurso hablando sobre la ‘desertificación’ del acuerdo nuclear por parte de Donald Trump. Las declaraciones de Rohani se producen unas horas después de que el presidente de EE.UU. rechazara certificar el acatamiento de Irán al pacto nuclear con Irán, conocido como el Plan Integral de Acción Conjunta (JCPOA, por sus siglas en inglés), pese a que Teherán ha cumplido con sus obligaciones. HispanTv

—La Unión Europea (UE) condena la postura del presidente de EE.UU., Donald Trump, sobre el pacto nuclear con Irán, lo que funcionaba perfectamente. “No le corresponde a un solo país terminar el JCPOA (acrónimo en inglés del Plan Integral de Acción Conjunta sobre el programa de energía nuclear)”, ha declarado la jefa de la Diplomacia de la UE, Federica Mogherini. A continuación, ha dejado claro que el JCPOA no es una cuestión doméstica, tal como cree el presidente Trump, sino una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU). Además, ha recalcado que tanto el bloque comunitario como la comunidad internacional están comprometidos a preservar el tratado nuclear alcanzado entre Teherán y el Grupo 5+1 (formado por EE.UU., el Reino Unido, Rusia, China y Francia, más Alemania). HispanTv

—Una extensa colonia de unos 40 mil pingüinos adelaida ha sufrido este año un evento de crianza catastrófico al comprobarse que apenas dos crías han logrado sobrevivir. El descubrimiento fue hecho por científicos franceses en la isla Petrels, donde comprobaron miles de crías muertas y no nacidas en una zona conocida como la “tierra de adelaida”, informó Greenpeace. “Es la segunda vez que se comprueba una mortandad de este tipo en los últimos 50 años y por eso es que diversas organizaciones medioambientales estamos reclamado una acción urgente para declarar la zona como un área marina protegida ante los evidentes impactos que está causando el cambio climático y el accionar del hombre, especialmente a través de la pesca y el aumento del turismo”, explicó Estefanía González, coordinadora de Océanos de la organización ambientalista. El Mostrador

—La expansión de grupos evangelistas radicales ha aumentado en los últimos años en varias zonas de Brasil. Esta afecta directamente la forma de vida de los nativos. En Mato Grosso del Sur muchos de ellos han recibido amenazas y ataques. Telesur

—El balance de las víctimas mortales por el doble atentado terrorista en Mogadiscio se disparó a 189, comunicó Associated Press que cita fuentes policiales. El ataque también causó más de 200 heridos, muchos en estado crítico y con quemaduras que les dejaron irreconocibles. Sputnik

—Más de 20.000 jóvenes de 185 países se reúnen en Sochi en el XIX Festival mundial de la juventud y los estudiantes. La Unión Soviética fue más activa que otros países en apoyar este evento. Sputnik

—Semanas atrás en un centro cultural de la localidad de Munro, en la zona norte de Buenos Aires, se presentó la Orquesta Típica Fernández Fierro, una de las más potentes bandas de tango de la actualidad argentina. En cierto momento, cerca del final del recital, uno de los 13 músicos tomó el micrófono para decir: Queremos que aparezca Santiago Maldonado. La mitad del público, de unas 500 personas, se retiró del local con gritos e insultos contra los músicos. Salieron de golpe, como si hubiera un resorte en las butacas, según uno de los miembros de la banda. Entre los improperios llegaron a escuchar algo que los dejó perplejos: Ustedes rompieron todo y nosotros tenemos que pagarlo..Esa brutal reacción se produjo porque pidieron por la vida de un joven solidario con los mapuche desaparecido por la Gendarmería. Raúl Zibechi, Rebelión

—Entrevista a Jorge Zabalza: “Se ha perdido el discurso que revelaba las contradicciones antagónicas de la sociedad y que te obligaba a ser revolucionario”. Carlos Aznárez, Rebelión

—La demócrata Hillary Clinton, candidata a la Presidencia en 2016, pidió hoy a Estados Unidos que siga “vigilando” al presidente ruso, Vladímir Putin, porque su ofensiva para “desestabilizar” las democracias occidentales “no ha terminado”. La Tercera

—“Los modernos sistemas antiaéreos S-300 y S-400 rusos —que cuentan con un alcance de 300 km y 400 km respectivamente— fueron desplegados en la ciudad de Al-Masyaf”, al suroeste de la provincia de Hama, en el centro-oeste de Siria, han informado este domingo varios medios, citando la agencia rusa de noticias Sputnik en su versión árabe. La decisión de Rusia de desplegar tales sistemas antiaéreos en Siria, según los expertos citados por la agencia, apunta a dar una respuesta aplastante a los bombardeos repetidos de la aviación israelí contra posiciones gubernamentales sirias.HispanTv

—EE.UU. no escatima esfuerzos para cambiar el sistema político de la República Islámica de Irán. En este sentido, ha dicho que “Washington busca apoyar las voces moderadas dentro del sistema político de Teherán, para ayudar así al pueblo persa a tomar el control del Gobierno, restaurar y revivir su gloriosa historia y contribuir hacia la bonanza económica de esa región”, afirma el secretario de Estado en su entrevista. HispanTv

—La fuerza aérea de Israel atacó y destruyó el lunes por la mañana una batería de misiles antiaéreos, localizada a unos 50 kilómetros al este de Damasco, después de que esta lanzara un misil contra un avión de combate israelí en Líbano, dijo un portavoz del ejército israelí en un comunicado. Xinhua

—Uniformados iraquíes establecieron control sobre el aeropuerto de Kirkuk, la capital de la provincia homónima kurda disputada por Bagdad, informó el mando del Ejército. Sputnik

—Nouriel Roubini, que anteriormente había merecido el apelativo de ‘fatalista’ (Dr. Doom) por sus advertencias sobre los precios de la vivienda antes de la crisis financiera, sorprendió en la conferencia anual del Instituto de Finanzas Internacionales en Washington al argumentar que actualmente nos encontramos ante un buen escenario para los mercados emergentes. Esto es debido, según él a: unas tasas de interés bajas debido a la política de bancos centrales y a un exceso de ahorro global, así como a la baja inversión global, informa Steve Goldstein del portal MarketWatch. Sputnik

—Haití, en el 30º puesto, es el país de la región peor clasificado, donde menos de la mitad de las niñas terminan la escuela primaria. En el otro extremo de la lista se encuentra, precisamente, otro país caribeño. Cuba, reconocido mundialmente por su modelo educativo y calificado por la UNESCO como “un ejemplo para el mundo”, es considerado también el que tiene los mejores indicadores del planeta sobre el acceso de las niñas a la escuela. Según los datos de One, el 99,7% de las niñas cubanas finalizan la educación primaria y el 86,4% la secundaria. BBC Mundo, Rebelión

—La alemana Ursula Haverbeck, de 88 años, fue condenada este lunes a seis meses de prisión por negar el Holocausto y la existencia de las cámaras de gas en el campo de exterminio nazi de Auschwitz, pena que se suma a varias anteriores no ejecutadas mientras se resuelven los recursos que ha presentado. El Mostrador

—Declaró el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov: “Hay bastantes pruebas de que la protegen para el momento necesario para regresar al “plan B,” al plan del derrocamiento forzado del actual Gobierno sirio”, dijo el ministro ruso durante una reunión celebrada en el marco del Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes. Sputnik

—Dr. Santiago Montenegro: “En América Latina la izquierda sabe lo que no quiere, pero no sabe lo que quiere” Sputnik

—El Observatorio Austral Europeo (ESO) ha anunciado un hallazgo que supone “el principio de una nueva era” en la cosmología, debido a que ha observado por primera vez una combinación de ondas gravitacionales y luz procedentes de un mismo acontecimiento: la fusión de dos estrellas de neutrones. Se trata de la primera onda gravitacional detectada cuyo origen no es la colisión de agujeros negros. Según la comunicación de este lunes, tanto la señal óptica como las ondas gravitacionales provenían de la fusión de dos estrellas de neutrones, que se produjo a 130 millones de años luz de la Tierra. Este fenómeno, llamado kilonova, fue predicho hace 30 años, pero su existencia no se había podido confirmar hasta ahora. RT

—Muere periodista de Malta que denunció a políticos involucrados en los Panama Papers. Daphne Caruana murió el lunes cuando explotó una potente bomba colocada en su automóvil. La profesional había denunciado a la policía, hace dos semana, que había recibido amenazas de muerte. La Tercera

—Fraude en Carabineros de Chile: Monto malversado supera los $26 mil millones. La Tercera

