Noticias breves

Nobel de Economía: “Parece que estamos viviendo en el momento más arriesgado de nuestras vidas, y sin embargo…”

—Un mercado de valores boyante y complaciente preocupa a Richard H. Thaler, profesor de la Universidad de Chicago que ganó esta semana el Premio Nobel de Economía. “Parece que estamos viviendo en el momento más arriesgado de nuestras vidas, y sin embargo el mercado de valores parece estar durmiendo”, dijo Thaler, hablando por teléfono con Bloomberg TV. “Reconozco que no lo entiendo”. La Tercera

—El sistema financiero creado en EEUU amenaza al mundo con un tsunami. Mientras que los bancos centrales de diferentes países imprimen dinero sin parar, Wall Street no para de inventar nuevos mecanismos para hundir al mundo en deudas. Un día, esta burbuja financiera explotará. El analista financiero Ernst Wolff compara en su libro al sistema financiero con un paciente. “Muchas personas no saben que el Sistema de la Reserva Federal no es una institución estatal, sino es una organización privada. Es un cartel bancario controlado por familias grandes y ricas. Este hecho ha sido silenciado durante muchos años”. Día a día el sistema financiero se infla. Actualmente, es más grande que la economía real y está completamente desvinculado de ella. Con todo eso, el sistema financiero no produce bienes. Sputnik

—El Sistema de Comercio de Divisas de China (CFETS, por sus siglas en inglés), gestionado por el Banco Popular de China, anunció haber creado un sistema de pago con el que se puede realizar transacciones en yuanes y rublos. Sputnik

—En su Perspectiva Económica Mundial más reciente, el FMI pronostica que la economía global crecerá 3,6 por ciento en 2017 y 3,7 por ciento en 2018, ambos 0,1 puntos porcentuales más que su pronostico previo de julio, debido a la amplia recuperación en Europa, China, Japón y Estados Unidos. Xinhua

—El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, indica a EE.UU. que su país es ‘un ‎estado de derecho’ y ‘no una tribu’ que se calle ante sus medidas hostiles.‎ “Turquía es un estado de derecho. No somos una tribu, no somos un estado tribal”, dijo ayer lunes indignado el dignatario turco sobre la reciente decisión estadounidense de imponer restricciones a la emisión de visados para los ciudadanos turcos. HispanTv

—La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, dejó ver claramente hoy que Reino Unido está listo para retirarse de la Unión Europea (UE) sin un acuerdo. Xinhua

—La constante fuga de empresas y bancos en los últimos días en Cataluña a causa de una posible declaración unilateral de independencia ha originado que esta región del noreste de España haya perdido el liderazgo del Producto Interior Bruto (PIB), según los cálculos realizados por la escuela de negocios Vlerick Business de Bruselas, difundidos hoy, martes. Xinhua

—“La coalición liderada por EE.UU., que finge estar combatiendo a Daesh (acrónimo en árabe de EIIL) en Irak, lo ve todo, pero por alguna razón solo hace como si peleara activamente contra ellos en Siria”, ha afirmado este martes el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Igor Konashenkov. Como prueba de la ineficacia de la coalición, ha hecho referencia a la reducción “drástica” de sus ataques contra las posiciones de Daesh en Irak en el mes de septiembre, precisando que “el número de los bombardeos fue casi cinco veces inferior al de los realizados en Siria”. Y como consecuencia —advierte— los terroristas del EIIL han tenido la oportunidad de mover a sus combatientes hacia la provincia siria de Deir Ezzor (este) y afianzarse en la ribera oriental del río de Éufrates. HispanTv

—El 47,2 por ciento de la población en Mali vive por debajo del umbral de pobreza y se estima que 165.000 menores sufran de desnutrición infantil para 2018, según Unicef. Telesur

—La visita del Papa a Colombia se ha convertido en una santificación del terrorismo de Estado. Entre las actividades que desarrolló fue concederle la beatificación a dos sacerdotes colombianos. Estos dos personajes en su vida fueron todo menos santos, sobre todo uno que fue muy comprometido en la persecución de liberales y militantes liberales en la década del ‘40. Ffue muerto por la multitud porque se señalaba que desde la sacristía había habido ataques armados a la población en los que participó este sacerdote. Y durante toda su trayectoria se caracterizó por tener un discurso antiliberal, prácticamente señalaba que matar liberales no era pecado. El Papa toca suelo en un aeropuerto militar, no en uno civil. Desde el momento en que es recibido por altos oficiales, generales, las víctimas que se presentan ante él son soldados mutilados. Se negó a recibir a delegados de las FARC y siempre que se refirió a las víctimas, hizo mención a los victimarios, a las Fuerzas Armadas del Estado. Siempre señalando que este era como un “Ejército de Dios” y son palabras que se repitieron de manera textual. El jefe de las Fuerzas Armadas le entregó una virgen ataviada con prendas del Ejército colombiano. Vino con una postura opuesta al gobierno legítimo de Venezuela y desde antes de su llegada a Colombia había manifestado su oposición al gobierno de Maduro, prácticamente avaló la postura injerencista de Manuel Santos en los asuntos de Venezuela que es una postura abiertamente intervencionista. Renán Vega Cantor, Rebelión

—Los parques eólicos construidos en mar abierto pueden generar mucha más energía renovable que los terrestres, posiblemente lo suficiente para alimentar al mundo entero, aseguró un estudio estadounidense este lunes. Investigadores de la Carnegie Institution for Science descubrieron que la mayor velocidad del viento sobre el océano abierto podría producir cinco veces más energía que la generada por turbinas eólicas en tierra. La Tercera

—El hambre aumentó 6,0 % en América Latina y el Caribe en 2016, una región donde hay 42,5 millones de personas desnutridas y en la que al mismo tiempo sigue creciendo el sobrepeso y la obesidad, advirtió hoy la FAO. El Mostrador

—El desarrollo de una nueva tecnología para la extracción del gas de esquisto y el descubrimiento de dos grandes yacimientos en las provincias de Shanxi y Gansu permitirán a China acabar con ‘la supremacía petrolera de EEUU’, opinan en su artículo para el portal Phoenix los periodistas chinos Li Xue y Zhao Yue. Sputnik

—‘Hackers’ norcoreanos han robado documentos militares clasificados de sus vecinos del sur, incluidos planes militares operativos conjuntos de Corea del Sur y Estados Unidos que describían cómo deshacerse de los principales líderes de su vecino del norte, según ha explicado un legislador surcoreano e informa el periódico ‘Financial Times’. RT

—El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha llamado a centrarse en la experiencia internacional para regular la circulación de las criptomonedas en el país sin poner trabas innecesarias pero asegurando que no se usen con fines criminales. RT

—Los autores de un nuevo libro sobre los asesinatos planificados por la CIA, el periodista Patrik Baab y el exasesor del Pentágono Robert Harkavy, relataron las circunstancias en las que se dio un grupo de asesinatos de personalidades. El libro ‘En la telaraña de los servicios secretos. ¿Por qué asesinaron a Olof Palme, Uwe Barschel y William Colby?’ está basado en hechos reales que hasta ahora han permanecido en la sombra. Los autores tuvieron acceso a los documentos secretos de siete servicios especiales, así como conversaron con exagentes y expertos en toxicología. El asesinato de Palme fue orquestado por la CIA y el MI6 con la participación del ‘Stay Behind’ (ejército secreto de la OTAN . Emplearon a un exagente de Irán que había sido entrenado por la CIA. Palme trataba de encontrar una manera de mejorar las relaciones con la URSS y abogaba por una Europa sin armas nucleares, lo que causó preocupación dentro de la OTAN. Barschel fungió como ministro-presidente del estado alemán de Schleswig-Holstein entre 1982 y 1987. En noviembre de 1987, su cuerpo fue encontrado sin vida en uno de los hoteles de Ginebra. Las autoridades afirmaron que el político había cometido suicidio. “La CIA patrocinaba a Barschel. Él trabajaba en una oficina notarial. A través de ella y con el consentimiento de la CIA, o por lo menos con su aprobación tácita, se firmaban contratos de la venta de armas a escala mundial”. El doctor que había realizado la autopsia de Barschel “era un doble agente de la CIA”. Las pruebas toxicológicas señalan que Barschel fue asesinado William Colby, que fungió como director de la CIA en los años 1970, falleció en 1996 a causa de un accidente, así dice la versión oficial. “Colby creó un Ejército secreto de la OTAN, el ‘Stay Behind’, en Suecia, país que siempre ha dado prioridad a su neutralidad”, sostiene Baab. En este sentido, mantuvo contactos en Suecia hasta su muerte. Entre ellos estaba un empleado de la CIA que fue el responsable de la investigación del asesinato de Olof Palme, agrega el periodista. Los autores aseguran que la CIA a menudo usa los llamados ‘subcontratistas’ para cubrir sus huellas en estos casos. Sputnik

—Este martes el Gobierno de Chile informó que los ciudadanos venezolanos a quienes el país concedió asilo político hace algunos meses, abandonaron la residencia del embajador ubicada en Caracas. La Tercera

—Daesh ha usado drones de reconocimiento en el campo de batalla en Siria e Irak desde hace dos años. Sin embargo, en los últimos meses, los terroristas empezaron a atacar no solo a las tropas gubernamentales, sino también a los asesores estadounidenses presentes en estos países, recoge el artículo de The New York Times. Sputnik

—Una mujer de República Democrática del Congo fue azotada, violada y ejecutada delante de una multitud. La castigada era dueña de un pequeño comedor y fue acusada de servir a los insurgentes que acudieron a su local un plato de porotos con pescado y esos rebeldes, que se abstienen de comer animales en época de guerra, consideraron que había anulado sus conjuros de protección. RT

—‘Decepción, rabia, indignación’, sienten los catalanes independentistas tras el discurso ofrecido el martes por el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont. Unas 30 000 personas expectantes se concentraron en los alrededores del Parlament de Barcelona el martes para seguir el discurso que ofreció Puigdemont. Recibieron con aplausos y gritos de alegría las palabras del presidente, cuando afirmó que asume el “mandato del pueblo” para que Cataluña “se convierta en un estado independiente en forma de república”. Pero Puigdemont declaró la independencia para luego suspenderla y dar paso al diálogo, en sus palabras, lo que generó algunos abucheos. “Propongo que el Parlament suspenda los efectos de la declaración de independencia para que en las próximas semanas emprendamos el diálogo”, dijo. HispanTv

—La premier británica, Theresa May, ha comunicado al presidente de EE.UU., Donald ‎Trump, el ‘firme compromiso’ de su país con el acuerdo nuclear con Irán.‎ HispanTv

—Madrid rechaza la independencia ¿a plazos? del Govern. HispanTv

—Los vehículos de nueva energía vendidos por el Grupo BAIC de China sobrepasaron las 124.000 unidades al cierre de agosto, destacó hoy miércoles un ejecutivo de la compañía. Xinhua

—Desde el Ministerio de Defensa ruso piden explicaciones a EE.UU. sobre cómo unos 300 combatientes del Estado Islámico lograron acceder a una carretera “estratégica” a través de la zona controlada por Washington en Siria. RT

—El presidente de Brasil, Michel Temer, encara a partir de hoy la denuncia que pesa en su contra por ser supuestamente el líder de una organización criminal, así como intentar obstruir la justicia de su país. Los delitos, serán evaluados por la Comisión de Constitución, Justicia y Ciudadanía (CCJ), de la Cámara de Diputados. Cubadebate

—OMS alerta: Existen 124 millones de niños obesos en el mundo, 10 veces más que hace 40 añosEl mayor porcentaje fue detectado en el sur del Pacífico y en los países anglosajones de altos ingresos. Emol

—Al menos seis personas han sido asesinadas en el sur de Malaui al sospechar que eran vampiros que estaban aterrorizando a los lugareños, lo que ha provocado que el gobierno establezca un toque de queda, informan hoy medios locales. El Mostrador

—Moscú tomará medidas de respuesta al nuevo paquete de restricciones impuestas por Ankara a los productores agrícolas rusos, informó el ministro de Agricultura del país eslavo. Sputnik

—El ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, dijo que las trabas oficializadas el 10 de octubre por Brasil para los productos lácteos uruguayos no son buenas para ninguna de las dos naciones. Sputnik

—Durante los bombardeos de Yugoslavia de 1999, EEUU utilizó entre 10 y 45 toneladas de uranio empobrecido, lo que causó el alza de los casos de cáncer en la población civil. Sputnik

—Podemos denuncia que el frente común, compuesto por PP, PSOE y Cs, contra el ‘autogobierno de Cataluña’ solo agrava la crisis política en España. HispanTv

—Fuerzas de la llamada coalición anti-EIIL bombarderon un convoy del Ejército sirio y sus aliados en el sur del país, según un medio turco. HispanTv

—El ministro de RR.EE., Heraldo Muñoz, confirmó este miércoles que los cinco magistrados venezolanos que se encontraban asilados en la residencia del embajador de Chile en Caracas ya están en Colombia, y se aprestan a trasladarse definitivamente a nuestro país. El canciller explicó que los juristas “decidieron salir por su propia voluntad” de la legación diplomática nacional y que “esperaron un tiempo más que prudente por los salvoconductos que solicitó formalmente Chile luego de que les otorgó asilo político”. Emol

—La Cámara Alta rusa acusa a ciertos gobiernos del Occidente de apoyar a ONG rusas para ‘incitar’ a los jóvenes a ‘desprestigiar’ al país euroasiático. HispanTv

—El embajador Estados Unidos en Turquía, John Bass, demandó a Turquía la entrega de evidencia clara que demuestre el vínculo de un empleado consular detenido con actividades ilegales. Xinhua

—El Ministerio de Defensa de Rusia denuncia que el despliegue de una división de EE.UU. en la región del Báltico viola el Acta Fundacional Rusia-OTAN. “La OTAN y EE.UU. califican de insustanciales las tropas que van concentrando cerca de las fronteras de Rusia, pero en realidad ya no es una brigada la que está desplegada sino una división mecanizada”, afirma el vocero ruso. HispanTv

—La Unión Europea (UE) advierte de que el paso atrás que intenta dar Donald Trump sobre el acuerdo nuclear con Irán, dañará la confianza en Estados Unidos. “El mensaje que EE.UU. enviaría al resto del mundo es que no se puede confiar en EE.UU.”, aseguró el miércoles la jefa de la Política Exterior de la UE, Federica Mogherini. HispanTv

—El presidente de EE.UU. planteó durante una reunión con las autoridades estadounidenses su deseo de multiplicar por diez el arsenal nuclear del país. HispanTv

—El Gobierno de Estados Unidos anunció este jueves que se retira de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), alegando entre otras cosas, un marcado “sesgo” del organismo contra Israel. Emol

—La mala utilización por parte del personal de la embajada de Estados Unidos en Cuba de equipos de espionaje para enviar mensajes sónicamente encriptados sería la razón de los problemas acústicos sufridos por al menos 21 funcionarios diplomáticos estadounidenses, explicó a Sputnik un especialista cubano. Sputnik

—Moscú: “El Pentágono construye complejos para realizar un ataque global instantáneo”. EE.UU. está reforzando sus sistemas de defensa antimisiles para tener la posibilidad de utilizar armas nucleares “con costos mínimos”, ha afirmado el Ministerio de Defensa de Rusia. Según este organismo oficial ruso, el sistema global de defensa antimisiles de EE.UU. “reduce el umbral para el uso de las armas nucleares y crea una ilusión de impunidad para el empleo inesperado de armamento estratégico”. RT

—“Romper el acuerdo nuclear, sería imprudente, irresponsable y peligroso”, ha advertido este jueves el ex secretario de Estado estadounidense John Kerry, según el diario local Boston Globe. HispanTv

—El Tribunal de Cuentas de Brasil (TCU) ordena el bloqueo de bienes de la expresidenta, Dilma Rousseff, por la compra irregular de una refinería en EE.UU. HispanTv

