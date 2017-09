Noticias breves

Si Occidente considera natural el poder militar global de EE.UU. debe entender del mismo modo otro

El presidente ruso, Vladímir Putin, firmó este julio “las Bases de la política estatal de la Federación de Rusia en materia de actividad marítima militar para el año 2030”. Según un artículo para el Consejo de Asuntos Exteriores de Rusia del experto militar Prójor Tebin, el nuevo documento contiene muchas novedades. Particularmente, su texto eleva el papel de Rusia como potencia marítima. En un futuro, Rusia perseguirá los siguientes objetivos: alcanzar una presencia suficiente en las regiones estratégicas de los océanos, ampliar las entradas de sus buques en puertos de apoyo logístico, desarrollar una flota auxiliar y crear sus propios puntos de apoyo logístico fuera de las fronteras del país. Aunque el documento no cita las regiones estratégicamente importantes para Moscú, según el experto militar, además del mar Negro, estas zonas serían el mar Mediterráneo, el Ártico y el mar Caspio. De acuerdo con el nuevo documento, Rusia, en los próximos años, tendrá que formar una flota equilibrada, asegurando el mantenimiento del potencial de sus fuerzas marítimas estratégicas y nucleares, y renovar sus armas nucleares no estratégicas. La primera meta puede cumplirse implementado el programa que prevé construir ocho submarinos balísticos de nueva generación para el 2021. La segunda se alcanzará cuando Rusia construya siete cruceros atómicos. No obstante, Tebin sostiene que conseguir todas estas metas será imposible sin construir un número suficiente de submarinos atómicos, fragatas y buques auxiliares. También el documento incluye una cláusula sobre la creación de “un complejo de portaviones”. Por su parte, Tebin considera que la Flota rusa necesita como mínimo de tres a seis nuevos portaviones. Sputnik

—El presidente de República de Corea, Moon Jae-in, aconsejó “Todos nuestros esfuerzos son para evitar el brote de una guerra y para mantener la paz. En ese sentido, la situación en torno al asunto nuclear de la península de Corea debe abordarse con precaución, de modo que las tensiones no se intensifiquen en exceso o de que enfrentamientos militares accidentales destruyan la paz”, dijo Moon en la Asamblea General de la ONU. Moon hizo varias promesas en este sentido. “No deseamos el colapso de República Popular Democrática de Corea (RPDC). No buscaremos la unificación por absorción o medios artificiales. Si RPDC toma la decisión de alinearse al lado correcto de la historia, incluso ahora, estamos listos para ayudar a RPDC junto con la comunidad internacional”. Xinhua

—Irán ha presentado hoy viernes un nuevo misil balístico capaz de portar varias ojivas que pueden actuar de manera independiente de tal manera que cada una puede dirigirse y atacar a un blanco específico y por separado. El alcance de vuelo de Jorramshahr es de hasta 2000 kilómetros, una distancia que llega a cubrir cualquier punto de los territorios ocupados palestinos. Además, esta nave puede portar grandes cantidades de material explosivo. HispanTv

—El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó a fortalecer la economía productiva nacional y a crear un nuevo concepto económico que revolucione el mundo. “Vamos hacia adelante creando una nueva economía nacional, social, comunal, local. Vamos a apostar a la economía real, a la economía productiva, y a convertirnos en el centro del desarrollo”, expresó el jefe de Estado el jueves desde el estado de Aragua. “Ahora vamos a invertir en yuanes, en euros, en rublos, queremos seguir invirtiendo en dólares, pero el presidente (estadounidense), Donald Trump, tiene que levantar las sanciones ilegales que ha tomado contra Venezuela, sino esto va a ser una ola que va a crecer en el mundo entero”, enfatizó. HispanTv

—Pekín se opone a las sanciones unilaterales de EEUU impuestas contra Corea del Norte sin el consentimiento del Consejo de Seguridad de la ONU, declaró el portavoz de la Cancillería china, Lu Kang. Sputnik

—Francisco Ricaurte es el primer ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Colombia en haber sido detenido. Ex presidente de la Corte Suprema de Justicia entre 2008 y 2012, Francisco Ricaurte ha sido vinculado por la Fiscalía al mayor escándalo de corrupción de la justicia en la historia de ese país. Colombia es un país en el que “capturan a un expresidente de la Corte Suprema de Justicia luego de que el fiscal anticorrupción, preso por corrupto, lo delatara”. RFI

—“Tony Cartalucci, el experto analista político estadounidense, recuerda que Amnistía Internacional recibe financiación del Open Society Institute de George Soros, además del Departamento para el Desarrollo Internacional de Gran Bretaña y de la Unión Europea. Demasiados intereses y demasiados vínculos al mundo del poder y de las corporaciones como para esperar justicia y ecuanimidad en sus actuaciones…” ¿Por qué los altos cargos de A I son ex-trabajadores del Departamento de Estado de EE.UU., de la CIA o millonarios sionistas o pro-sionistas? …Suzanne Nossel, Directora Ejecutivo de Amnistía Internacional sección EEUU y antigua empleada de Hillary Clinton, trabajo bajo las administraciones de Bill Clinton y Barack Obama. La Haine

—La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut, al sur de Argentina, decidió este viernes apartar al juez federal de Esquel, Guido Otranto, del caso sobre la desaparición de Santiago Maldonado, ocurrida el 1 de agosto pasado. Fue admitido por la Cámara el planteamiento de recusación presentado por la familia del joven activista y dispuso “la inmediata intervención” del titular del juzgado federal número dos de Rawson, Guillermo Gustavo Lleral, con “dedicación exclusiva” al caso. Telesur

—El papa Francisco afirmó este viernes sentirse preocupado por las acciones de intolerancia y xenofobia pero aún más entre los católicos en Europa. Telesur

—Científicos de Estados Unidos y la India constataron la presencia de una nube de aerosoles originados en contaminantes sobre la región asiática, alertó la Administración Nacional de la Aeronáutica y el Espacio (NASA). Cubadebate

—El Gobierno de Venezuela denunció que bancos estadounidenses negaron cartas de crédito a la refinería BPF, que procesa el petróleo de esta nación caribeña. La refinería se vio obligada a hacer “maniobras” para pagar a Venezuela a través de cuentas personales y saldar así deudas acumuladas, dijo. Sputnik

—Respecto a las relaciones entre Moscú y Washington, Serguéi Lavrov considera que no sufren por los conflictos, sino por el hecho de que la Administración del expresidente norteamericano, Barack Obama, “galardonado con el Premio Nobel de la Paz”, actuó “de un modo vengativo al poner una mina de acción lenta” en las relaciones rusoestadounidenses. RT

—En el Perú de los años 90, durante el mandato del presidente Alberto Fujimori, se puso en práctica un programa destinado a controlar la natalidad. En el marco de este programa, muchas personas fueron engañadas y conducidas contra su voluntad a hospitales y otros centros de salud donde eran intervenidos y esterilizados. Actualmente, muchas víctimas de aquel plan se han organizado para exigir indemnizaciones por la violación de sus derechos. RT

—Facciones palestinas, junto a autoridades libanesas y representantes de Hezbolá, conmemoran en Beirut 35 años de la masacre de Sabra y Chatila. La matanza de Sabra y Chatila cumple 35 años y las facciones palestinas organizan un evento multitudinario con el que recuerdan que el crimen, ideado por la ocupación israelí y perpetrado por milicias falangistas libanesas, no caerá en el olvido. Los palestinos aseguran que fueron asesinadas 3.500 personas, la mayoría palestinas, pero también libanesas chiíes que vivían en los campos de refugiados de Sabra y Chatila. HispanTv

—Una compañía de armas alemana ha parado sus ventas al régimen de Israel y Arabia Saudí, bajo la presión de los activistas pro derechos humanos. HispanTv

—Los científicos chinos descubrieron dos sitios de hidratos gaseosos, o hielo combustible, que están expuestos en el lecho marino en el Mar Meridional de China. El hielo combustible puede ser encendido como el etanol sólido. Un metro cúbico equivale a 164 metros cúbicos de gas natural regular. Xinhua

—El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, se reunió el viernes con su homólogo cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, en los márgenes del 72º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU y ambas partes acordaron fortalecer la cooperación bilateral. Xinhua

—Al final de su discurso en la Asamblea General de la ONU, el canciller norcoreano ha expresado la solidaridad de su país con Cuba y su apoyo a Venezuela, países que también atraviesan conflictos diplomáticos con Washington. RT

—El Ministerio de Defensa de Rusia ha publicado este domingo una serie de fotos aéreas de territorios con presencia del Estado Islámico, en las que se aprecian vehículos de combate de las fuerzas especiales de EE.UU. Las imágenes muestran un gran número de vehículos blindados estadounidenses de tipo Hammer, que están al servicio de las fuerzas especiales de EE.UU., en áreas con presencia de yihadistas del Estado Islámico. Las unidades de las Fuerzas Especiales de EE.UU. “proporcionan un tránsito sin obstáculos” a través de territorios terroristas a las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), apoyadas por Washington, apunta el Ministerio ruso de Defensa. “Sin encontrar la resistencia de milicianos del EI, las unidades de las FDS avanzan a lo largo de la orilla izquierda del río Éufrates en dirección a la ciudad de Deir ez Zor”, indica. RT

—El primer ministro iraquí, Haidar al-Abadi, afirma que mediante el referéndum separatista las autoridades kurdas buscan tapar la corrupción. En sus críticas hacia las autoridades kurdas, ha recalcado que a pesar de que la región del Kurdistán recibe un cuarto del petróleo iraquí, aún no ha pagado el salario de los funcionarios de la región. Por ello ha instado a los kurdos a preguntar a las autoridades dónde está el dinero del petróleo que hasta ahora han vendido en la región. HispanTv

—El presidente de EEUU, Donald Trump, incluyó a nacionales de Venezuela y otros tres países en su polémico veto de entrada en territorio estadounidense. Sputnik

—El partido Unión Cristianodemócrata (CDU), de la canciller alemana, Angela Merkel, gana unos comicios marcados por un histórico ascenso de la ultraderecha. El partido ultraderechista xenófobo Alternativa para Alemania (AfD) ha obtenido el 13-13,5 % de los apoyos, el Partido Democrático Libre (FDP) cuenta con 10,5 por ciento, y se sitúan en la cola Los Verdes y la izquierdista Die Linke al contar sólo con el 9,5 % y 9 % de los sufragios, respectivamente. “Vamos a cambiar este país (…) Vamos a echar a la señora Merkel. Vamos a recuperar nuestro país”, ha lanzado Alexander Gauland, quien comparte la cabeza de lista de la AfD, tras haber conocido el histórico resultado que su formación ha logrado en estos comicios. HispanTv

—La muerte del teniente general ruso, Valeri Asápov, en Siria es la consecuencia de la hipocresía de EEUU, declaró el vicecanciller ruso, Serguéi Riabkov. Sputnik

—Una larga lista de funcionarios venezolanos y sus familiares tendrán un acceso restringido a los Estados Unidos, según un decreto firmado por el presidente de EEUU, Donald Trump. RFI

—Emmanuel Macron, presidente de Francia, vivió este domingo su primera derrota electoral desde que asumió su mandato a mediados de mayo de este año, luego que Los Republicanos (LR), principal partido opositor y del ala de la derecha francesa, se llevara la mayoría de los escaños. Telesur

—Israel apoya secesión del Kurdistán para desestabilizar a Irán y Turquía. Alfredo Jalife-Rahme, Rebelión

—Partido de ultraderecha consigue 94 escaños en el Parlamento de Alemania. RT

—El vicecanciller ruso, Serguéi Riabkov, ha advertido este lunes durante un mesa redonda celebrada en el Consejo de la Federación (la Cámara alta del Parlamento), que el Ministerio de Exteriores ruso no descarta que en las proximidades de las elecciones presidenciales de Rusia, Estados Unidos destine recursos para financiar protestas en Rusia. HispanTv

