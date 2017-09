Noticias breves

El golpismo militar latinoamericano descansa vivo

Un general de las FF.AA. de Brasil, desata polémica al decir que los militares están listos para ‘imponer’ una solución al problema de la corrupción en el país. En el marco de las recientes manifestaciones contra los políticos, la posibilidad de una intervención militar en Brasil volvió a ser debate tras las declaraciones del secretario de economía y finanzas del Ejército, general Antonio Hamilton Martins Mourao. En una conferencia de prensa el pasado viernes 15, Mourão respondió a una pregunta sobre la eventualidad de una intervención militar ante la corrupción desatada en los poderes Ejecutivo y Legislativo. El general dijo que los militares podrían tener que “imponerlo” y que esa “imposición no será fácil”. “Nosotros tenemos planes, muy bien hechos, así que en el presente momento lo que vislumbramos es que los poderes tendrán que buscar la solución; si no lo consiguen llegará la hora en que nosotros tendremos que imponer una solución”, dijo Mourao. HispanTv

—El modelo económico de China es una amenaza sin precedentes al sistema de comercio mundial, asegura el representante de Comercio de EE.UU. “Hay un desafío en la escena actual que es sustancialmente más difícil que los retos anteriores, y eso es China”, dijo el lunes Robert Lighthizer durante un discurso en el Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos (CSIS, por sus siglas en inglés) de Washington. Para el también principal negociador del presidente de EE.UU., Donald Trump, en los asuntos comerciales, la mera escala del esfuerzo coordinado que el gigante asiático realiza para desarrollar su economía, subsidiar, crear corporaciones que promuevan sus intereses nacionales, forzar el intercambio tecnológico y distorsionar mercados “supone un peligro desconocido para el comercio mundial”. A continuación, Lighthizer afirmó que ni la Organización Mundial de Comercio (OMC) ni las reglas de arbitraje comercial internacional vigentes fueron diseñadas para lidiar con las políticas económicas que China emplea en la actualidad. HispanTv

—El presidente Trump, se refirió a Venezuela durante una cena. Trump señaló su preocupación por la “restauración plena de la democracia y las libertades políticas en Venezuela”, sentado al centro de una mesa ante Michel Temer, presidente de facto de Brasil; los mandatarios Juan Manuel Santos, de Colombia, y Juan Carlos Varela de Panamá; así como también la vicepresidenta de Argentina, Gabriela Michetti. Pedro Pablo Kuczynski, presidente de Perú, también invitado desistió de viajar tras la crisis política entre el congreso y la presidencia de su país. El mandatario indicó que los países presentes eran “algunos de los mayores aliados” de EE.UU. en la región, agregando que la situación actual en Venezuela es “completamente inaceptable”. “Estamos preparados para tomar acciones si el Gobierno de Venezuela persiste en el camino de imponer su autoridad sobre la gente de ese país”, agregó Trump. Por su parte, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, aseguró que “Reiteramos al presidente Trump, se lo reiteré yo y los demás países también, que cualquier intervención militar no tendría ningún tipo de apoyo de América latina”, afirmando que Colombia era el país “más interesado en que a Venezuela le vaya bien”. Asimismo, el presidente de facto Michel Temer dijo que pese a haber “coincidencia absoluta”, los mandatarios latinoamericanos se interesaron en continuar presionando, pero sin intervención externa en el país. “Todos quieren continuar la presión para resolver, pero la presión diplomática. La gente no quiere una intervención”, señaló. Telesur

—“No levantaremos las sanciones al Gobierno cubano hasta que haga reformas fundamentales”, sostuvo Trump. En referencia a Venezuela, el mandatario estadounidense sostuvo que está “al borde del colapso total”. “Como amigos responsables, tenemos el objetivo de ayudarlos (al pueblo de Venezuela) a recuperar su libertad y restablecer su democracia”, aseguró el mandatario, por lo que no descartó próximas acciones contra la nación. Sobre Corea del Norte afirmó “Si EEUU se ve forzado a defenderse y defender a sus aliados, no tendremos otra opción más que destruir totalmente a Corea del Norte”, dijo el mandatario en su discurso ante la 72 Asamblea General de la ONU (Organización de las Naciones Unidas). Telesur, Sputnik

—El Ministerio de Defensa de Rusia insta a la llamada ‘coalición anti-EIIL’ a no obstaculizar la lucha contra el terrorismo en Siria. El portavoz de dicha Cartera, el general mayor Igor Konashenkov, ha señalado este martes que si la comunidad internacional no quiere combatir el terrorismo en Siria, al menos no debería poner trabas a aquellos que lo hacen sin cesar y de forma eficaz. HispanTv

—El presidente de facto de Brasil, Michel Temer, pronunció este martes su discurso ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (AGNU), y ha destacado que “la situación de los derechos humanos en Venezuela sigue deteriorándose”. HispanTv

—La Justicia del Distrito Federal de Brasil dictó una sentencia provisional que permite que los psicólogos traten la homosexualidad como una enfermedad, fallo que desató el rechazo y repudio del pueblo brasileño. Telesur

—“Seis millones de reales (1,9 millones de dólares) fueron prometidos al expresidente Lula y a Gilberto Carvalho (ministro de su Gobierno)”, señala la Fiscalía en la denuncia que presentó la semana pasada, informaron el martes medios locales. De acuerdo con la Fiscalía, ese dinero estaba dedicado supuestamente a costear las campañas electorales del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT). Esta es la séptima ocasión en la que Lula es imputado por la justicia, aunque por primera vez en el marco de la Operación Zelotes, que investiga una trama corrupta que concedía beneficios fiscales a empresas a cambio de sobornos. HispanTv

—Un enfrentamiento a gran escala entre Pekín y Washington sumergiría al mundo en una nueva crisis económica y convertiría las tensiones internacionales en un verdadero conflicto armado, aseguró Ken Moak, autor de un artículo para el diario Asia Times. Sputnik

— Unas 40 millones de personas son víctimas de la esclavitud modernas, entre ellas, 25 millones son sometidas a trabajo forzado y 15 millones a matrimonios sin consentimiento, reveló este martes la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El estudio reveló que mujeres y niñas representan el 71 por ciento de las víctimas, de ellas un 99 por ciento son obligadas a trabajar en la industria del sexo. Telesur

—El presidente ruso ordenó la prohibición del dólar estadounidense en las transacciones comerc iales de su país, en medio de una escalada de tensiones con EE.UU. “El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha dado instrucciones al Gobierno para que apruebe una ley que haga el rublo la principal moneda de cambio en todos los puertos marítimos rusos para el próximo año”, informó el martes la agencia local de noticias RT, citando al sitio web del Kremlin. HispanTv

—“En las pasadas 24 horas los ataques de la Aviación y el fuego de artillería destruyeron 187 objetivos y eliminaron a unos 850 terroristas”, ha informado este miércoles el jefe de la Dirección de Operaciones del Estado Mayor ruso, el coronel general Serguéi Rudskoi. Durante esta operación, coordinada con los militares sirios, fueron destruidos decenas de vehículos blindados de los terroristas, incluidos 11 tanques, cuatro vehículos de combate de infantería, 46 camionetas, cinco morteros, 20 camiones y 38 arsenales. HispanTv

—Ejército sirio apoyado por aviación rusa frustró la ofensiva de Al Nusra y restauró la situación en la zona de distensión ‘Idlib’, declaró el jefe de la Dirección de Operaciones del Estado Mayor ruso, coronel general Serguéi Rudskói. Añadió que la aviación rusa eliminó a unos 850 combatientes, 11 tanques y 38 arsenales de los terroristas en Siria en un día. Sputnik

—La ofensiva de los combatientes en la zona de Idlib fue iniciada por los servicios especiales de EE.UU. para detener el avance de las tropas sirias al este de Deir ez Zor, según el Estado Mayor ruso. RT

—China planea lanzar en breve la emisión de futuros de crudo en yuanes, lo que podría asestar un golpe a la economía de EE.UU., informa el periódico saudita ‘Al Eqtisadiya’. Según la publicación, la medida tendrá un gran impacto en los precios del petróleo, que podrían alcanzar hasta 70 dólares por barril desde el comienzo de la emisión, así como en los precios mundiales del oro, debido a que la moneda china —a diferencia de la estadounidense— está ligada a los registros de este metal precioso. RT

—La canciller alemana, Angela Merkel, criticó las declaraciones del presidente de EEUU, Donald Trump, ante la Asamblea General de la ONU, en las que amenazó con destruir a Corea del Norte. “Estoy en contra de esa amenaza, debo también decir en mi nombre y en nombre del Gobierno Federal que consideramos completamente inaceptable cualquier solución militar y votamos por los esfuerzos diplomáticos”, dijo la líder alemana en una entrevista al diario Deutsche Welle. Sputnik

—Rusia informa a EE.UU. que responderá a cada intento de la oposición siria, apoyada por Washington, contra tropas sirias y rusas en Deir Ezzor (este de Siria). “Cualquier intento de bombardeo desde las áreas donde están las milicias de las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF, por sus siglas en inglés) será inmediatamente neutralizado”, ha advertido este jueves el portavoz del Ministerio ruso de Defensa, Igor Konashenkov. Dirigiéndose al representante del comando estadounidense en Al-Udeid (Catar), el militar de alto rango ruso ha avisado, en términos más fuertes, que cada acción militar en estas áreas “será inmediatamente suprimida por todos los medios de destrucción”. El general ruso ha celebrado, asimismo, que el Ejército sirio ya tiene bajo su control el 85 % del territorio de Deir Ezzor, un logro obtenido gracias a las fuerzas aliadas y la campaña de bombardeos de los aviones de combate rusos.HispanTv

—Rusia advierte “duramente” a EE.UU. contra posibles intentos de atacar a sus fuerzas en Siria. Los milicianos de las Fuerzas Democráticas Sirias, apoyadas por EE.UU., se trasladan desde Raqa hacia Deir ez Zor y se unen “sin obstáculos” con el Estado Islámico, indica el Ministerio ruso de Defensa. RT

Para el año 2100, la atmósfera y los océanos de la Tierra podrían acumular una suficiente cantidad de carbono para causar la sexta extinción masiva de especies en los 10.000 años proximos, advierte el co-director del Centro Lorenz del Instituto Tecnológico de Massachusetts , EE.UU. (MIT, por sus siglas en inglés), Daniel H. Rothman, en un estudio publicado en ‘Science Advances’. En riesgo consiste en una cantidad crítica de carbono que sobrepase las 310 gigatoneladas (1 gigatonelada = 1.000 millones de toneladas). Se trata apenas de 10 gigatoneladas por encima de la cantidad de carbono que, en el mejor de los casos, será emitida globalmente en el año 2100. En el más nefasto de los casos, esa cifra alcanzaría las 500 gigatoneladas y superaría excesivamente el umbral crítico. Rothman sostiene que “Esto no quiere decir que el desastre ocurra al día siguiente. Significa que, si no se controla, el ciclo del carbono se movería hacia un ámbito que ya no sería estable, y se comportaría de una manera difícil de predecir”, asegura el investigador. Advierte, eso sí, que “en el pasado geológico, este tipo de comportamiento estuvo asociado con la extinción masiva”. RT

—En el año 2000 Mijaíl Gorbachov confesó durante un discurso en la universidad norteamericana de Turquía: “El objetivo de mi vida fue la aniquilación del comunismo…mi esposa me apoyó plenamente y lo entendió incluso antes que yo […] para lograrlo logré encontrar compañeros de lucha, entre ellos A.N. Yakovlev y E. A. Shevardnadze”. Recientemente la CIA desclasificó algunos documentos donde se afirma que “el magnate financiero George Soros y la CIA, ayudaron a Gorbachov a proporcionar la posterior disolución de la URSS”. La información expone que Soros y la CIA promovieron la difusión de dos términos orquestados desde Occidente en aquellos años, la “perestroika” (apertura) y la “glásnost” (transparencia) para que ambas sirvieran como ente desestabilizador en acelerar la desaparición de la URSS. En Turquía el propio Gorbachov afirmó: “Para lograrlo aproveché mi posición en el Partido y en el país, tuve que sustituir a toda la dirección del PCUS y de la URSS, así como a la dirección de todos los países socialistas de Europa”. Arthur González, Rebelión

—El canciller ruso criticó la aplicación ilegítima de “sanciones unilaterales” por determinados países de Occidente. En este sentido, se ha referido a las restricciones impuestas por EE.UU. contra Irán, Cuba y Venezuela. Lavrov considera “inadmisible instigar disturbios y lanzar amenazas de una intervención militar con el fin de ‘democratizar’ Venezuela, así como lo son las acciones dirigidas a socavar las autoridades legítimas de cualquier país”. “Las políticas de Occidente se basan en el principio de ‘quien no está con nosotros, está contra nosotros”, sentenció el funcionario ruso. Telesur

—A tono con las indicaciones del Fiscal General de la República (FGR) de aplicar una política penal de severidad contra aquellos individuos que cometieron delitos en momentos excepcionales como el paso del huracán Irma por Cuba, se han iniciado 18 procesos penales por hechos vandálicos contra tiendas minoristas, informó la Fiscal Alina Montesinos Li, jefa de la Dirección de Información y Análisis de la FGR en la Mesa Redonda. Cubadebate

—Las nuevas sanciones a Corea del Norte aprobadas por el Gobierno de EEUU permitirán congelar las cuentas de cualquier persona o entidad que realice transacciones con ese país, señaló el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, en conferencia de prensa. “Esas sanciones son muy significativas, porque no solo nos permiten sancionar individuos o entidades, sino que también nos permiten congelar o bloquear cualquier transacción con cualquier institución financiera en cualquier parte del mundo que facilite cualquier transacción con la persona bloqueada”, señaló. Sputnik

—El canciller ruso, Serguéi Lavrov, alerta este jueves en la Asamblea General de la ONU que la ‘histeria militar’ sobre Corea del Norte es un ‘camino letal’. El alto cargo ha asegurado que, aunque Rusia condena “decisivamente” las pruebas nucleares y de misiles de Corea del Norte, la intensificación de la “histeria militar no solo es un callejón sin salida, sino un camino letal”. HispanTv

