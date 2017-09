Noticias breves

Detener al poder occidental en Iraq y Sira pasa por Rusia

El Gobierno sirio asegura que tras derrotar a Daesh; el reto más grande para su Ejército es romper el cerco en áreas que EE.UU. domina o busca usurpar. Así lo afirmó el viernes Bouthaina Shaaban, asesora política y de medios de comunicación del presidente sirio, Bashar al-Asad, prometiendo que el Ejército y sus aliados recuperarán la totalidad de Siria. En señalamientos formulados en una entrevista al canal de televisión libanés Al-Manar, Shaaban destacó que las fuerzas gubernamentales, con tal de conseguir ese objetivo, batallarán a cualquier fuerza, incluida las milicias kurdo-sirias de Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), apoyadas por Estados Unidos. “Ya sea las Fuerzas Democráticas Sirias o Daesh (acrónimo en árabe para referirse al grupo terrorista EIIL) o cualquier fuerza extranjera ilegítima en el país (…) lucharemos y trabajaremos en su contra para que nuestra tierra sea liberada completamente de cualquier agresor”, puso de manifiesto. HispanTv

El vicepresidente iraquí advierte que Bagdad no permitirá la creación de un ‘segundo Israel’ en Irak, aludiendo a la hipotética secesión de Kurdistán. HispanTv

EEUU propone a Rusia debatir el futuro de Deir Ezzor a la luz de la lucha contra Daesh (autoproclamado Estado Islámico proscrito en Rusia y otros países) y la división de las zonas de responsabilidad. “Ellos (EEUU) propusieron un encuentro esta semana para llegar a un acuerdo, en particular, sobre Deir Ezzor (…) se trata de dividir las zonas de responsabilidad”, informó a Sputnik una fuente diplomática. Sputnik

El plan de la ‘oposición’ siria para crear un ‘ejército nacional unificado’ busca derrocar al presidente Bashar al-Asad, según funcionario ruso. “Dicha estrategia nunca ayudará a hacer frente al terrorismo en Siria y su principal meta es derrocar a Bashar al-Asad, el presidente de Siria”, ha asegurado este viernes Alexander Lavrentiev, el jefe de la delegación rusa en las conversaciones de Astaná (la capital de Kazajistán). Más de una docena de bandas ‘rebeldes’ sirias –consideradas en su mayoría terroristas por Damasco– han prestado recientemente su máximo apoyo a un plan propuesto para crear un solo ‘ejército nacional’ para unificar el fraccionado movimiento de ‘oposición’ armada. HispanTv

—— Al menos 50 personas murieron y unas 87 resultaron heridas hoy a causa del estallido de un coche bomba y de un ataque a tiros cerca de la ciudad de Nasriyah, en la provincia de Dhi Qar, sur de Irak, dijo a Xinhua un funcionario de salud provincial. Xinhua

—Un artefacto de fabricación casera provocó la explosión ocurrida este viernes en un tren del metro de Londres, que causó heridas leves a 22 personas, según confirmó el jefe de la unidad antiterrorista de Scotland Yard, Mark Rowley. Emol

—Desde diciembre de 2016 Jimmy Morales presidente de Guatemala recibía del Ministerio de Defensa un Bono Extraordinario de Responsabilidad y Riesgo, que el ejército entrega al jefe de Estado –y a varios altos mandos militares- como una compensación por los riesgos de su cargo. Este pago representa un incremento de 33% al sueldo del gobernante, uno de los más altos para un presidente en América Latina. Oficialmente Jimmy Morales recibe cada mes 146.950 quetzales, equivalentes a US$20.100. Pero con el bono su ingreso real aumentó a 196.950 quetzales, unos US$27.300. “Para un país pobre con tantos problemas, realmente es algo inaudito, inconcebible”, le dice a BBC Mundo Manfredo Marroquín Bojórquez, presidente de la organización Acción Ciudadana. El Mostrador

—Temer es acusado de haber actuado como “líder de una organización criminal”junto con otros miembros de su partido desde que asumió el poder en mayo de 2016. El Mostrador

—Lenin Moreno, durante una reunión con su gabinete, detalló que el servicio de protección presidencial detectó una cámara oculta en el despacho presidencial y que, según le informaron, la instalación la ordenó Correa hace siete u ocho años. El ex jefe de Estado Correa le respondió en Twitter señalando que si “el presidente Moreno prueba aquello, que me vaya a la cárcel. Si no, que renuncie a la Presidencia, ni siquiera por malo, sino por ridículo”. Emol

—Uno de los dos misiles balísticos, que Corea del Sur lanzó para responder al reciente ensayo realizado por Corea del Norte, explotó varios segundos después de su lanzamiento. Este hecho decepcionó a los militares del país asiático. Sputnik

—El influyente senador estadounidense Ben Cardin propuso a la Casa Blanca aprobar sanciones contra Ankara por su decisión de comprar sistemas S-400 a Rusia y reevaluar el futuro de su membresía a la OTAN. Sputnik

—Las lluvias del último fin de semana pusieron de relieve una situación crítica para el otrora “granero del mundo”. Más de 10 millones de hectáreas de territorio argentino se encuentran inundadas o anegadas. RT

—Desde 1938 hasta este año han desparecido 124.679 personas en Colombia, según un informe de Medicina Legal. Esa impresionante cifra equivale a la población total de Kiribati, un país insular en el Pacífico, o incluso a la del municipio colombiano de Rionegro, donde se encuentra el Aeropuerto Internacional José María Córdova, segundo más importante del país, en el departamento de Antioquia. De estas personas, 98.224 desaparecieron sin que exista información sobre la causa, y 25.140 fueron presuntamente víctimas de desapariciones forzadas. El resto se debe a desastres naturales, trata de personas, reclutamiento ilícito o secuestro, entre otras causas. Un 70,9% del total de los desaparecidos son hombres (88.468) y un 29,1% son mujeres (36.211). RT

—La Auditoría Superior de la Federación (ASF), en su revisión de la cuenta pública de 2013 y 2014, detectó diversas irregularidades que indicaban un desvío de fondos públicos por parte de dependencias federales mexicanas que contrataban a universidades públicas que, a su vez, cobraban una millonaria comisión por triangular dinero, por servicios deficientes o inexistentes. La conclusión de la investigación de la publicación “Animal Político” es que el Gobierno Federal usó 128 empresas fantasmas para desviar más de 396 millones de dólares del erario a través de 11 dependencias federales como la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y Petróleos Mexicanos (Pemex). En esta estafa maestra también se encuentran el Banco Nacional de Obras, la Secretaría de Economía, la de Comunicaciones y Transportes (SCT), el Fovissste, INEA, el Registro Agrario, Senasica, Sagarpa y la Secretaría de Educación Pública (SEP). HispanTv

—En un artículo publicado este viernes en la revista estadounidense Foreign Policy, el analista político Abraham Denmark opina que Estados Unidos debe aceptar la situación actual y aprender a convivir con una Corea del Norte nuclear. HispanTv

—El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, está dispuesto a intentar frenar el referéndum catalán con todos sus mecanismos al alcance. Por eso, ha decidido restringir los pagos de la Generalitat y tomar el control de las finanzas catalanas. HispanTv

—El número de personas que sufren hambre en América Latina y el Caribe se incrementó en 2,4 millones entre 2015 y 2016, afectando a 42,5 millones, según la ONU. HispanTv

—Existe una gran preocupación entre los familiares de cuatro comuneros mapuches en huelga de hambre de sus presos políticos mapuches. Día 102 de la huelga de hambre de los presos políticos mapuches. Exigen que el Gobierno de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, desista de invocar la ley antiterrorista, que rige desde la dictadura militar. HispanTv

—El primer ministro israelí ha vuelto a repetir sus alegaciones contra Irán, amenazando que el régimen de Tel Aviv no tolerará la presencia iraní en Siria. HispanTv

—El Ejército ruso desplegó el viernes policías militares en 12 áreas distintas en el norte de la provincia central de Hama y cerca de la vecina Idlib. Varios activistas opositores alegaron en las redes sociales que Moscú está planeando una operación militar en el norte de Hama. Sin embargo, es posible que las fuerzas rusas se dediquen a observar el cese al fuego en la nueva zona de desescalada. HispanTv

—El presidente de Venezuela anuncia el reflejo del precio de su petróleo y sus productos en yuan chino para dar la cara a las sanciones impuestas por EE.UU. “Ya estamos vendiendo el petróleo y todos nuestros productos en una canasta de monedas y ya a partir del día de hoy se cotiza en yuanes, las nuevas monedas del mundo nuevo y Venezuela va a la vanguardia financiera contra el neoliberalismo”, destacó el viernes el presidente Nicolás Maduro. Tras apuntar que las sanciones de EE.UU. “nos obligaron” a tomar tal decisión y acabar con el dólar, el dignatario venezolano calificó de “ilegales, arbitrarias y agresivas” las medidas del presidente estadounidense, Donald Trump. HispanTv

—Más de 810 millones de personas padecen de hambre en el mundo. Telesur

—Fueron sentenciados a prisión perpetua en Argentina seis acusados por crímenes de lesa humanidad cometidos contra 271 personas en Tucumán en “Operativo Independencia”. Telesur

—El primer ministro chino, Li Keqiang, ha insistido en la necesidad de planificar adecuadamente los traslados a áreas desarrolladas de residentes de comunidades castigadas para reducir la pobreza. Este proceso debe ser específico, seguro y transparente, de acuerdo con una instrucción escrita por Li con motivo de una reunión nacional sobre la reducción de la pobreza mediante la reubicación que concluyó hoy domingo. Xinhua

—La Guardia Civil de España llevó a cabo redadas contra varios editoriales y periódicos en Cataluña para decomisar papeletas del referendo independentista. HispanTv

—En un informe publicado el viernes, el diario israelí Haaretz afirma que Rusia rehusó la exigencia del régimen de Tel Aviv de alejar a los iraníes y los combatientes del Movimiento de Resistencia Islámica de El Líbano (Hezbolá) de al menos 60 kilómetros de la frontera entre Siria y los territorios palestinos ocupados durante unas negociaciones realizadas en julio sobre un alto el fuego en la zona. De acuerdo con Haaretz, Israel exigió que el acuerdo de tregua incluyera una zona colchón de 60 a 80 kilómetros entre Siria y la Palestina ocupada, pero Rusia sólo aceptó una zona colchón de cinco kilómetros controlada por las fuerzas del Ejército sirio. HispanTv

—“Arabia Saudita no durará más de dos años”: ¿es inminente el cambio de poder en Riad? Arabia Saudita está llevando a cabo una ola de arrestos de ciudadanos que, según las autoridades, trabajan bajo las órdenes de potencias extranjeras para socavar la monarquía, comunicó este viernes un alto cargo del Gobierno saudita citado por ‘The New York Times’. En los últimos días la autoridades de Riad han detenido a al menos 16 personas (o 30, según algunas informaciones), que supuestamente se oponen a la política del príncipe heredero Mohamed ben Salmán. Entre los detenidos figuran clérigos, periodistas, activistas y un príncipe. En la lista también está el prominente predicador islamista Salmán al Awdah, una de las figuras religiosas más populares del mundo islámico. Su página de Twitter en árabe tiene 14 millones de suscriptores. RT

—Hamas acepta devolver el poder en Gaza a la Autoridad Nacional Palestina. El grupo anunció la disolución del comité administrativo creado en marzo de 2016 para gestionar el territorio e “invita al gobierno de consenso a venir a la Franja para llevar a cabo su misión”. Emol

—Desde que Montenegro forma parte de la OTAN los litigios territoriales en la región de los Balcanes se han avivado y afectan no solo al nuevo miembro de la Alianza, sino también a Bosnia y Herzegovina, Albania, Croacia y Kosovo, lo que puede llevar a enfrentamientos, asegura el periodista del medio ruso Vzglyad Evgueni Krútikov. Sputnik

—China ha abierto una línea de crédito de 10.000 millones de dólares para financiar proyectos de infraestructura en el país persa. Este hecho deja en ‘papel mojado’ las sanciones aprobadas por Washington contra Teherán. Sputnik

—“Después de escuchar ayer las palabras del presidente de Estados Unidos, que apoya el diálogo, yo decía esta mañana que el presidente de Estados Unidos se ha rendido, está apoyando el diálogo, ya hemos ganado esta batalla. Pero mientras exista imperialismo y capitalismo la lucha sigue, es una lucha permanente”, ha declarado el mandatario boliviano, Evo Morales, desde Caracas (capital venezolana). HispanTv

—Frente al ‘neofranquismo’ del Gobierno conservador de España, el partido Podemos defiende el referéndum soberanista del 1 de octubre en Cataluña. A favor del referéndum de autodeterminación catalana, en Madrid se ha celebrado este domingo en el Teatro del Barrio de Lavapiés, un acto en el que además de los miembros de Podemos han participado también integrantes de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), CUP y de entidades independentistas como la Asamblea Nacional Catalana (ANC) o Omnium Cultural. HispanTv

—El Reino Unido ha vuelto a entonar la supuesta amenaza proveniente de Moscú para anunciar la reapertura de una de sus bases militares de tiempos de la Guerra Fría en una lejana isla del norte del país. La instalación está más cerca de Noruega (comparte frontera con Rusia) que de Londres. RT

—Un científico del MIT advierte que la humanidad puede extinguirse y ser sustituida por una superinteligencia artificial. El astrofísico sueco Max Tegmark, del MIT, el Instituto de Tecnología de Massachusetts (EE.UU.), reveló en una entrevista con el portal IEEE Spectrum el pasado jueves, el escenario negativo más probable del futuro de la civilización humana. HispanTv

—El presidente Trump ha creado una comisión para desarrollar nuevas armas nucleares de bajo rendimiento para su uso en campos de batalla, informó el medio ‘Politico’. Helen Mary Caldicott, una de las activistas más conocidas del movimiento antinuclear, calificó la idea de una ‘guerra nuclear limitada’ como “descabellada”. “Por supuesto, todo el mundo sabe que una vez que se aplique un arma nuclear, se podría desencadenar una guerra nuclear global. Así que este tipo de pensamiento es clínicamente descabellado”, enfatizó. Sputniik

—La cifra de refugiados sursudaneses en Sudán se elevó a 1,2 millones, de un total de dos millones que han huido de la guerra en Sudán del Sur, informó este domingo el representante de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) en Sudán, Hamad al Yazuli. El representante de Acnur precisó a la agencia EFE que la mayor parte de ellos (450.000) permanecen en la capital, Jartum, mientras 230.000 se ubican en el estado de Nilo Blanco, en la frontera con Sudán del Sur, y el resto están distribuidos en otras zonas del país. Telesur

—El mes pasado, justo antes de que se publicara el libro de Clinton “What Happened”, Barack Obama habló en Nueva York ante los clientes de Northern Trust Corp. por unos US$400.000, dijo una persona con conocimiento de su presentación. La semana pasada, recordó su paso por la Casa Blanca para Carlyle Group LP, una de las mayores firmas de capital riesgo del mundo, según dos personas que estuvieron presentes. La semana que viene, dará el discurso principal en la conferencia sobre atención sanitaria del banco de inversión Cantor Fitzgerald LP.

