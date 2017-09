Noticias breves

Propuesta del Estados Unidos de Asia

La Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, entregó el domingo a los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) una versión revisada del proyecto de resolución para adoptar nuevas sanciones contra el país norcoreano debido a su programa nuclear y de misiles, ha informado este lunes la cadena estadounidense de noticias ABC News, citando a fuentes diplomáticas. El nuevo borrador, “es un poco más suave” que el original que EE.UU. tenía previsto para imponer contra el país asiático, señalan las fuentes diplomáticas afirmando que la referida resolución incluye un embargo “progresivo” sobre el petróleo destinado a Corea del Norte, en lugar de una sanción total e inmediata. Asimismo, añaden, pretende prohibir a todos los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), importar productos textiles norcoreanos. En otra medida, el proyecto de la Casa Blanca identificó nueve barcos que han llevado a cabo actividades prohibidas por resoluciones anteriores de sanciones de la ONU, para luego urgir a detener a estos buques en alta mar para que verifiquen su carga sin su consentimiento, han precisado. HispanTv

—A pesar de que el mandatario moldavo habría prohibido a las Fuerzas Armadas del país participar en las maniobras de la OTAN que se celebrarán en Ucrania, el Gobierno decidió enviar tropas a dichos ejercicios. El presidente vetó la decisión del Gabinete con un decreto, pero los militares moldavos lo ignoraron. Sputnik

—El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que para contrarrestar las sanciones de la Administración del presidente de EE.UU., Donald Trump, implementará un nuevo sistema de cambios para facilitar el comercio exterior basado en una “canasta de monedas” que incluirían el yuan chino, el yen japonés, el rublo ruso y quizás el euro, siempre y cuando la Unión Europea (UE) se abstenga de tomar medidas “imperialistas” contra Venezuela. “Venezuela va a implementar un nuevo sistema de pago internacional y va a crear una canasta de moneda para librarnos del dólar (…) como moneda opresora de nuestro país”, explicó Maduro. HispanTv

—En los años 30 del siglo pasado, un grupo de científicos estadounidenses descubrió que el nivel medio del coeficiente intelectual de cada nueva generación aumentaba tres puntos cada 10 años. Científicos del King’s College de Londres descubrieron que el nivel medio del coeficiente intelectual se ha estado reduciendo desde hace 40 años debido al envejecimiento de la población mundial. Sputnik

—Putin: Rusia renunciará a los programas informáticos extranjeros en aras de la seguridad. Sputnik

—El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, es partidario de continuar con los planes de sanciones a Venezuela que sean cada vez más duras y así lograr negociaciones que permitan a los diversos Estados ayudar en el proceso para que el país vuelva a tener un “calendario electoral integral” y “un gobierno legítimo nuevamente”. Emol

—El vicepresidente de Uruguay, Raúl Sendic, presentó su renuncia indeclinable este sábado ante el Plenario del Frente Amplio (FA) y al presidente Tabaré Vázquez. Mediante su cuenta de Twitter, Sendic anunció su renuncia luego de enfrentar un Plenario Nacional de la coalición de izquierda, la cua era decisiva para la continuidad de su cargo, tras verse involucrado en una polémica por gastar con una tarjeta corporativa de la petrolera estatal Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (Ancap). Telesur

—El Ejército sirio, apoyado por la Fuerza Aérea de Rusia, asestó este sábado una contundente derrota al grupo autodenominado Estado Islámico (Daesh, en árabe) en la ciudad de Deir ez-Zor, que se encontraba en manos de la organización extremista desde 2014. “Las tropas gubernamentales sirias, con el apoyo de la Fuerza Aérea de Rusia, lograron importantes logros y asestaron una contundente derrota a las facciones del EI en la zona de la ciudad de Deir ez-Zor. Esta derrota supera en importancia y escala a todas las victorias de los últimos tres años”, reza un comunicado del Ministerio ruso. Telesur

—Desde su inicio en 2011 hasta la fecha, el conflicto armado en Siria provocó pérdidas en el sector energético por valor de más de cuatro mil millones de dólares. El ministro de Electricidad, Mohamed Zuhair Kharbotli, declaró que las instalaciones generadoras más dañadas por ataques y sabotajes terroristas se ubican en las provincias de Alepo, Hama, Homs y Deir Ezzor. Cubadebate

—El exministro israelí Moshe Yaalon ha exigido la ‘inmediata dimisión’ del primer ministro Benyamin Netanyahu, sospechoso de fraude y corrupción. “Netanyahu debe renunciar hoy y de inmediato (…) Ha llegado el momento de que los israelíes sean dirigidos por un primer ministro que no haya sido investigado por nada”, ha afirmado este sábado el ex titular de asuntos militares del régimen de Israel. HispanTv

—El huracán Irma, que tiene la categoría máxima de cinco en la escala Saffir-Simpson, generó hoy fuertes vientos e inundaciones costeras en el centro norte de Cuba, en especial en la localidad de Caibarién, reportó este sábado la prensa cubana. Xinhua

—Un vídeo revela como Israel presta ayuda armamentística a los ‘rebeldes’ que operan en la provincia occidental siria de Daraa. En el vídeo, publicado el 8 de septiembre, se ve perfectamente un papel con escrituras hebreas pegadas a las cajas de los mencionados cohetes. HispanTv

—Decenas de miles de personas decidieron asistir a un evento en el que se exhorta a disparar armas de fuego al ojo del huracán Irma. Sputnik

—Putin anuncia que Rusia está dispuesta a ayudar a Cuba tras el huracán Irma. RT

—“Condenamos trasnochada obsesión golpista” del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, contra el Gobierno de Nicolás Maduro, ha aseverado este domingo el presidente de Bolivia. HispanTV

—El primer ministro japonés invoca la necesidad de reforzar capacidades defensivas, mientras alerta de que nadie protegerá a Tokio ante ‘amenazas de Pyongyang’. “Nadie nos protegerá (ante amenaza norcoreana) si no tenemos la mentalidad de protegernos a nosotros mismos”, asegura Shinzo Abe, durante un discurso ofrecido este lunes a los altos cargos de las Fuerzas de Autodefensa (Ejército) de Japón, según recoge la cadena estatal NHK, citada por la agencia india de noticias India Express. HispanTv

—Recientemente en Brasil se ha abierto una investigación del caso de una cruel matanza de 10 indígenas que supuestamente procedían de la reserva Javari Valley, la segunda más grande del país. El hecho trascendió debido a que los presuntos asesinos “se jactaron” de la masacre en un bar ubicado cerca de la frontera con Colombia, señala ‘The New York Times’. RT

—Los intentos de algunos miembros de la coalición liderada por EEUU de proteger al grupo terrorista Frente al Nusra que opera en Siria son inadmisibles, declaró el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.

—El ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, acusó hoy a la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de “mentir” y de “ofender a su país” acusándolo de graves delitos “sin tener datos y sin rigor metodológico”. “Le exigimos al señor alto comisionado para los Derechos Humanos que cese la agresión contra Venezuela a través de informes que están plagados de mentidas, datos incomprobables, argumentos tergiversados y ofensa a nuestro país”, afirmó el canciller en una alocución ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Arreaza denunció “el comportamiento selectivo, parcializado y politizado de la Oficina” y le instó a llevar a cabo un trabajo “objetivo e imparcial” dado que a su entender no lo hacen. El Mostrador

—“Autocensura, no inclinado al periodismo investigativo, conservadores, dominada por dos cadenas y marcado por el pinochetismo”. Estas son algunas de las palabras que utilizó el embajador de EE.UU. en Chile, Craig Kelly, al describir en 2006 los medios de comunicación chilenos en un documento interno, revelado posteriormente por WikiLeaks. Este pone en tela de juicio a los principales consorcios mediáticos del país, El Mercurio y La Tercera, hasta ahora nunca ha sido presentado en Chile. El Mostrador

—“Los encierran en habitaciones oscuras, sucias y sin ventilación. Los hacinan unos encima de otros. A las mujeres las violan y después las obligan a llamar a sus familias para que paguen por su liberación. La desesperación es abrumadora”. Este es el sobrecogedor testimonio de nuestra presidenta internacional, la doctora Joanne Liu, tras visitar los centros de detención de refugiados y migrantes en Libia, donde prestamos asistencia médica desde hace más de un año. Médicos sin fronteras, Rebelión

—Tras dos años de bullying político, el vicepresidente de Uruguay, Raúl Sendic, presentó este sábado 9 una renuncia indeclinable a su cargo, luego de denunciar una persecución política de la oposición y de miembros conservadores de su partido, el Frente Amplio (FA). Nuevamente la derecha (incluso la del “progresista” FA), usaron al caballito de la corrupción para incinerar políticamente a quien aparecía como uno de los candidatos con mayores posibilidades de ser recambio generacional y candidato presidencial. La información, que tomó estado público a partir de un recurso de acceso a datos de la petrolera iniciado por periodistas locales, mostró gastos de Sendic, realizados con su tarjeta corporativa. El ex presidente José Mujica comparó la situación de Sendic con la de Brasil: “Mientras en Brasil aparecen bolsones de plata nosotros estamos discutiendo unos calzoncillos, por favor”, se quejó. Rubén Armendáriz, Rebelión

—El Santo Pontífice defendió el trabajo que hizo el Vaticano para solucionar la crisis que atraviesa el país caribeño, sin embargo, indicó que ahora Naciones Unidas “debe hacerse oír para ayudar”. En su viaje de ida, el Papa pidió “diálogo” y “estabilidad” para Venezuela, y en Cartagena pidió el “fin de la violencia política”. Además, destacó que la Santa Sede siempre “habló fuerte y claramente”. “Lo que dice (el presidente venezolano, Nicolás Maduro), que lo explique él. No sé qué tiene en su mente. Pero la Santa Sede hizo mucho”, subrayó. La Nación.cl

—Sam Branson, hijo del multimillonario británico Richard Branson, ha alertado del estado de agitación civil que viven las islas Vírgenes británicas, donde “algunos presos han escapado” de una cárcel parcialmente destruida por el tras el paso del huracán Irma y “ahora están armados”. En un videomensaje que ha compartido en Instagram, ese hombre asegura que ha recibido “actualizaciones” sobre la situación y considera que “resulta muy triste decir que hay muchos disturbios civiles”. El documento gráfico difundido por Sam Branson confirma una información del canal británico Sky News, que aseguró que entre 100 y 120 presos habrían escapado de un penal. RT

—Sara Cerezo, una ciudadana española de 27 años que vive en San Martín, ha lanzado un estremecedor mensaje, a través de la red social Facebook, pidiendo auxilio a sus contactos tras el paso del devastador huracán Irma. “Estamos vivos hoy, pero si no nos sacan de aquí, no sé cuánto vamos a aguantar. La calle es la guerra. La gente se mata. Se matan a tiros, a cuchillazos, por una botella de agua, por un trozo de pan… La gente está desesperada. No hay comida, no hay agua, no hay gasolina. Solo les queda matarse entre ellos”, narra la mujer. RT

—La oposición armada siria asistirá a la sexta ronda de las consultas de Astaná, que está prevista para los días 14 y 15 de septiembre. Sputnik

