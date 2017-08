Noticias breves

Las oligarquías dominantes o subalternas son una política occidental

El Gobierno venezolano ha rechazado “categóricamente” el comunicado difundido por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que apoya las sanciones contra el país. “Sanciones a violadores de derechos humanos y saqueadores de los recursos públicos siempre contarán con nuestro apoyo, en ausencia de una justicia imparcial en Venezuela”, reza el comunicado del MUD. Y solicita a la comunidad internacional advertir a todos los ciudadanos y empresas de sus respectivos países que “deben abstenerse de efectuar operaciones financieras o contratos de interés nacional con el Gobierno venezolano” que no sean aprobados “por el único órgano constitucional legítimo para autorizarlas como es la Asamblea Nacional”. Esta declaración ha sido condenada por el Gobierno del país, que lo catalogó del “más fascista de todos los comunicados que jamás se hayan leído”. RT

La llamada Mesa de la Unidad Democrática ha emitido un comunicado que no tiene precedentes en la historia contemporánea de la política venezolana. Parece imposible de creer que un sector que hace vida política en la República Bolivariana de Venezuela, se muestre abiertamente servil a los intereses foráneos, y pida una intervención militar para nuestro país. Con ese texto, piden que otros países hagan lo mismo que Estados Unidos hizo el 25 de agosto, accionar de manera xenofóbica contra nuestra patria, y hagan a un lado el derecho y tratados internacionales. No hay otra manera de comprender este texto, más allá de categorizarlo como el más fascista de todos los comunicados que jamás se hayan leído. De hecho, no es un comunicado, es una petición de guerra contra Venezuela, es la petición a la No-Integración, No-Derecho Internacional, No-Soberanía de los Pueblos, No-Diálogo, No-Democracia, No-Vida. En comunicado del gobierno venezolano. Telesur

—General iraní: Israel no existirá dentro de 25 años. HispanTv

—Paquistán se acercará a Rusia y China, entre otras potencias regionales, a fin de elaborar una respuesta a la nueva estrategia de la Casa Blanca para Afganistán. “El Comité de Seguridad Nacional ha decidido en su reunión de hoy que el ministro de Exteriores debe visitar países amistosos en lugar de EE.UU., ya que este no reconoce nuestros esfuerzos en la guerra contra el terrorismo”, ha indicado este jueves una fuente del Ministerio paquistaní de Asuntos Exteriores. HispanTv

—Más de 70 grupos de combatientes en Siria se han unido a la asociación terrorista Hayat Tahrir al-Sham, que ya cuenta con más de 25.000 milicianos, según el coronel general Igor Kórobov, jefe de la Dirección General del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia. El grupo terrorista Frente Al Nusra desempeña un papel clave. RT

—La administración de Luisa Ortega Díaz, ex fiscal venezolana que huyó del país tras su destitución por alentar la impunidad, permitió que el Ministerio Público dejara de investigar bajo su mandato irregularidades en el uso de divisas, acciones sediciosas, ecocidio y narcotráfico. Los delitos cometidos por escuadras de choque también fueron desestimados. Cubadebate

—El golpe parlamentario contra la presidenta electa de Brasil, Dilma Rousseff, fue ordenado por Estados Unidos (EE.UU.) y tuvo como objetivo vender y saquear los recursos del país amazónico, aseveró el jueves el Partido de los Trabajadores (PT). Telesur

—Imaginen un mundo donde 1.000 millones de personas sufren el impacto del cambio climático, desde sequías y/o inundaciones, pasando por eventos climáticos extremos, la destrucción de los recursos naturales, como tierras, suelos y agua, hasta las condiciones de vida severas y las hambrunas. No se basa en proyecciones científicas firmes, pero la velocidad probada con la que avanza el cambio climático indica que esa podría ser la situación en 2050. De concretarse, uno de cada nueve seres humanos estaría entonces desplazado. En la actualidad, las proyecciones varían entre 25 millones y 1.000 millones de migrantes climáticos para 2050, desplazándose dentro de sus países o cruzando fronteras, de forma permanente o temporal, siendo 200 millones la estimación más consensuada, según un estudio realizado por el Instituto para la Seguridad Humana y Ambiental de la Universidad de las Naciones Unidas. Baher Kamal, Rebelión

—Venezuela acusó hoy a Estados Unidos de ir contra sus ciudadanos con las nuevas sanciones financieras y pidió respaldo a la comunidad internacional ante lo que considera la “peor agresión” contra el país en dos siglos. El canciller venezolano insistió en que estas sanciones “no son contra individuos, son contra el pueblo venezolano, son contra su economía, son contra su bienestar y no las vamos a permitir”. El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó hoy una orden ejecutiva por la que prohíbe las “negociaciones en deuda nueva y capital emitidas por el Gobierno de Venezuela y su compañía petrolera estatal (PDVSA)”. El Mostrador

—Corea del Norte lanzó tres misiles de “corto alcance” a las 06H49 (hora local) desde el barrio Gitdaeryong en la provincia de Gangwon, informó el Ejército surcoreano. Por su parte, el Ejército de Estados Unidos aseguró que dos proyectiles fallaron en pleno vuelo y el tercero explotó “casi inmediatamente”. Telesur

—El mandatario venezolano Nicolás Maduro acusó a Julio Borges de ser “la cabeza” de quienes pidieron las sanciones ilegales contra Venezuela, que afectan el sistema financiero, económico y energético del país. Telesur

—Cuba condena enérgicamente la Orden Ejecutiva firmada hoy por el Presidente de los EE.UU. Donald Trump, imponiendo nuevas y más fuertes sanciones económicas y financieras contra la hermana República Bolivariana de Venezuela. Rechazamos las acciones injustas, unilaterales, arbitrarias, ilegales y violatorias del Derecho Internacional que continúan aplicándose contra el gobierno constitucional que encabeza el Presidente Nicolás Maduro Moro y que ahora se recrudecen con estas nuevas medidas. Cubadebate

—Se intensifica la brecha política en el Gobierno de Ecuador: dos consejeros presidenciales y la secretaria de Gestión Política renunciaron a sus cargos. Ricardo Patiño y Virgilio Hernández, junto a la secretaria Paola Pabón, todos integrantes del partido oficialista Alianza País (AP), anunciaron el viernes que su postura como militantes los obligó a dejar su función en el Gobierno del presidente ecuatoriano, Lenín Moreno. HispanTv

—La economía es todo menos una ciencia racional. Y no es una ciencia porque tiene tantos misterios como la religión. Los sacerdotes de ayer son los expertos de hoy. Tanto los ancestros, como sus hijos hablan del “motor” que mueve el mundo. Los antiguos creían en Dios, los expertos de hoy creen en TINA; las iniciales del acrónimo thatcheriano «There is no alternative» (no hay alternativa) . Políticos y economistas reclaman hoy lo mismo que los curas medievales exigían a la feligresía cristiana y a los incrédulos de todo tipo; amar a Dios sin entenderle. Amar a TINA sin límite. Francisco Muñoz Gutiérrez, Rebelión

—Así es Sinclair, el grupo mediático más peligroso y desconocido de Estados Unidos. Es el mayor grupo de radiodifusión de EEUU, en constante expansión y con vínculos cada vez más estrechos con la Casa Blanca. Con la desregulación que está haciendo Donald Trump, pronto el grupo llegará al 75% de los televidentes estadounidenses. Lucia Graves, Rebelión

—Venezuela despliega tropas, aviones y tanques durante ejercicios militares ordenados por MaduroEsto coincide con “las amenazas” de Donald Trump, quien no descartó una “opción militar” para apaciguar la crisis política, social y económica en el país caribeño. Además, este este viernes se anunciaran sanciones financieras para Caracas. Emol

—Un ataqueque se adjudicó el Estado Islámico contra una mezquita de la minoría chií en Kabul dejó 28 muertos y medio centenar de heridos, informó el gobierno de Afganistán. El Mostrador

—Vargas Llosa afirma que es “casi imposible” que Venezuela recupere la democracia en paz. Emol

—Los militares sirios y la aviación rusa han eliminado a más de 800 terroristas del EIIL (Daesh, en árabe), destruyendo en la operación a decenas de sus vehículos militares, incluidos tanques y piezas de artillería, según ha informado el Ministerio ruso de Defensa, citado este domingo por la agencia Interfax. HispanTv

—La Cancillería iraní ha resaltado que su país nunca autorizará a otros a cruzar sus líneas rojas bajo el acuerdo nuclear, firmado entre Teherán y el Grupo 5+1. HispanTv

—Seis integrantes de un grupo armado violento fueron abatidos por las Fuerzas Especiales (FAES) del Ejército Bolivariano durante un enfrentamiento en el estado Táchira, Venezuela, informó el comandante general Jesús Suárez Chourio. En el hecho también fue detenida una mujer y resultaron heridos el capitán José Mantilla Romero y el teniente Alcides Rafael Subero. Telesur

—Una india de 17 años que fue abandonada por su familia después de quedarse embarazada, di a luz junto a una carretera en Chandil, ciudad del Estado de Jharkhand en el este de la India. En un video la joven aparece agachada con su bebé mientras los coches y motocicletas pasan a su lado sin detenerse para ayudarla. En las imágenes se aprecia cómo el cordón umbilical del recién nacido, envuelto en el vestido de su madre, aún permanece unido a la chica. El ‘Dainik Jagran’, el periódico más leído de la India, señala que ningún médico o enfermero del centro médico cercano al lugar del parto acudió a ayudar a la chica, pese a que los residentes de la urbe les habían avisado de lo que estaba sucediendo casi en el umbral de la puerta del centro. RT

—Venezuela programó “un ejercicio del sistema táctico misilístico antiaéreo con 600 motorizados de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) con acompañamiento de 600 combatientes de la Milicia Bolivariana (un cuerpo apresto a la Fuerza Armada, integrado por civiles)”, informó el sábado el ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Néstor Reverol, en declaraciones al canal estatal VTV. Asimismo, destacó que estos 1200 “combatientes” fueron desplegados en “600 puntos estratégicos” de Caracas (capital venezolana), con el “misil antiaéreo portátil Igla-S”, un sistema que, según dijo, es de “seguimiento y detección”. HispanTv

—China confirmó, después de realizar hoy lunes comprobaciones in situ, que India ha retirado su personal y equipos de Dong Lang (Doklam), tras un enfrentamiento militar que ha durado meses. Xinhua

—Beijing, la capital de China, creará 15 nuevos parques en 2017, informaron hoy lunes las autoridades locales. Una vez completados, el 77 por ciento de los capitalinos podrán acceder a un parque o zona verde a 500 metros o menos de sus casas, indicó la Oficina Municipal de Paisaje y Silvicultura. Beijing tiene 403 parques registrados, incluidos el Palacio de Verano y el Templo del Cielo. Entre ellos, 363 se encuentran en áreas urbanas, con una cobertura total de 13.800 hectáreas, informó Liu Lili, funcionaria de la oficina. Xinhua

—La tormenta tropical Harvey continúa azotando Texas, EEUU, causando una “inundación catastrófica” en la ciudad de Houston. “Este fenómeno no tiene precedentes, sus efectos son desconocidos y superan todo lo que se ha experimentado en el pasado”, dictó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) en su cuenta de Twitter. Sputnik

—China asegura al presidente de EE.UU., Donald Trump, que sus sanciones contra Venezuela no le ayudará a alcanzar sus objetivos en este país latinoamericano. Consultada sobre la más reciente medida sancionatoria de Estados Unidos contra Venezuela, la portavoz de la Cancillería de China, Hua Chunying, la ha considerado este lunes como “injerencista” y “unilateral”. HispanTv

—Al menos 12 personas murieron y otras 28 resultaron heridas hoy al estallar un carro bomba en un concurrido mercado del barrio de Ciudad Sadr, en el este de Bagdad, atentado del que se responsabilizó el grupo yihadista Estado Islámico (EI), informaron fuentes de seguridad iraquíes. Cubadebate

—Afirmó la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova: “La razón debe imponerse, y no solo sobre las emociones y los sentimientos, debe llegar la comprensión de que estamos deslizándonos hacia un foso del que no podremos salir”. Sputnik

—María Zajárova, portavoz de la Cancillería rusa, aseveró que Moscú no acepta sanciones unilaterales contra Estados soberanos. EE.UU. introdujo las nuevas sanciones en un momento en el que aparecían “señales de una relativa estabilización interna” en Venezuela después de las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente, lamentó Zajárova. “Bajo estas condiciones, las anunciadas sanciones contra los sectores financiero y petrolero de Venezuela están claramente destinadas a agravar el desequilibrio de la situación en el país y empeorar los problemas económicos”, señaló la funcionaria. Según sus palabras, las acciones de los autores de las medidas están impregnadas de cinismo. Zajárova además recordó que Washington está considerando otras opciones para endurecer su política hacia Caracas, incluida la del uso de la fuerza. RT

—El exjefe del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, los expresidentes de Panamá Martín Torrijos y de República Dominicana Leonel Fernández consideraron este domingo que las sanciones y la opción de una intervención militar contra Venezuela son profundamente inconvenientes y no contribuyen a una solución pacífica a la crisis de ese país. Telesur

— Trump reanuda el programa de suministro de equipo militar a la Policía. Los cuerpos de Policía local de EE.UU. pronto podrían volver a tener acceso a vehículos blindados, armas de gran calibre, lanzagranadas y otros equipos utilizados en los campos de batalla. RT

