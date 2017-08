Noticias breves

Manipulación electoral internacional contra Venezuela desde Londres

Las cifras de participación en la elección de la Asamblea Constituyente de Venezuela fueron manipuladas al menos en un millón de votos, dijo el miércoles Smartmatic, una compañía que ha trabajado con Venezuela desde 2004 en su sistema de votación. “Sabemos, sin ninguna duda, que la participación de la reciente elección para una Asamblea Nacional Constituyente fue manipulada”, dijo el presidente ejecutivo de Smartmatic, Antonio Mugica, en un encuentro informativo en Londres. “Estimamos que la diferencia entre la participación real y la que anunciaron las autoridades es al menos de un millón de votos”, dijo. Emol

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena calificó de irresponsables las declaraciones del representante de la empresa Smartmatic, Antonio Mujica. “Es una aseveración irresponsable con base a la data que maneja exclusivamente el CNE”, explicó la presidenta. Aclaró que “la arquitectura del proceso (electoral) es verificable en todo momento”. Además, Smarmatic solo ofrece servicios y soporte técnico que no determinan los resultados electorales. Telesur

Malloch-Brown es el presidente Grupo Empresarial SGO, con el que asoció Smartmatic en noviembre del 2014. Desde ese entonces, Antonio Mugica, fundador de Smarmatic, ocupa la posición de CEO del grupo. Al nuevo grupo se asociaron además Sir Nigel Knowles, en aquel momento director global de DLA, la firma de abogados más grandes del mundo, y David Giampaolo, un renombrado empresario y director ejecutivo de Pi Capital. El lord inglés actualmente forma parte de la Cámara de Lores. Ha sido “vicepresidente de los fondos de inversión de George Soros, así como de su instituto Sociedad Abierta, vicepresidente del Banco Mundial y el principal socio internacional en Sawyer Miller, una firma de consultoría política”. Según Daniel Estulin el gobierno de la Revolución de las Rosas de Georgia “fue financiado por Soros y por su colega Lord Mark Malloch Brown. J. Á. Téllez Villalón, Rebelión

Para poder ofrecer tal información, se da por sentado que los empleados de Smartmatic están en Venezuela y así Mugica puede dar fe de lo que dicen. Pero los 20 gerentes técnicos de Smartmatic abandonaron el país, según El Nacional. Smartmatic Internacional Holding B.V., compañía registrada en Holanda y domiciliada en Barbados, está representada en Venezuela por su filial Tecnología Smartmatic, cuyos empleados pusieron los pies en polvorosa antes de las declaraciones de su jefe. Cubadebate

—El Partido Comunista publicó un comunicado en el que rechazó categóricamente la declaración pública que emitió la Cancillería Chilena sobre la elección de los delegados de la Asamblea Constituyente venezolana que se realizó ayer domingo. Según declaró el partido, estos dichos tienen tono “injerencista” y pretenden “cuestionar la constitucionalidad, legitimidad y naturaleza democrática de una iniciativa soberana efectuada en la República Bolivariana de Venezuela”. La Tercera

—El Gobierno de Venezuela acusó a la prensa privada local de ocultar intencionalmente la elección Constituyente del domingo 30 de julio en la que sufragaron más de 8 millones de venezolanos, según las cifras oficiales. RT

—Siria felicitó al Gobierno de Venezuela por el éxito de la elección constituyente en lo que el pueblo buscó respeto a la soberanía e independencia de su país. HispanTv

–Al menos 60 civiles sirios han perdido la vida en un bombardeo aéreo de la coalición liderada por EE.UU. en la provincia de Deir al-Zur, en el este de Siria. HispanTv

—EE.UU. envía otros 80 camiones cargados de armas y municiones a su aliado kurdo sirio el Partido de la Unión Democrática (PYD, por sus siglas en kurdo). HispanTv

—El nuevo misil balístico intercontinental lanzado por Corea del Norte se desintegró al reentrar en la atmósfera y fue incapaz de destruir un objeto. HispanTv

—Xi Jinping: “China derrotará cualquier invasión”. El mandatario chino advierte a quienes interfieran en los intereses de Pekín en un discurso pronunciado con motivo del 90.º aniversario del Ejército Popular de Liberación. RT

—Casi 500 personas arrestadas tras el fracasado golpe de Estado en Turquía han comparecido en el tribunal acusadas de participar en la trama. BBC

—Mientras el gobierno alemán cuestionó la elección de la Asamblea Constituyente Nacional en Venezuela y sus resultados, representantes de la izquierda y del movimiento de solidaridad defendieron el proceso, afirmó hoy un legislador. ‘El resultado demuestra que hay oportunidades para una reorganización democrática de Venezuela y eso hay que aprovechar’, dijo el diputado socialista Wolfgang Gehrcke del Partido de la Izquierda. Mientras, la vicepresidenta del Partido de la Izquierda, Heike Haensel, calificó la participación de más que ocho millones de personas en las elecciones como ‘muestra de los ciudadanos venezolanos para lograr una solución democrática y pacífica del grave conflicto político’. PL

—El ser humano ha generado 8.300 millones de toneladas de plástico. Raquel de la Morena

—El Tribunal Supremo de Justicia venezolano revocó las medidas de casa por cárcel en contra de los opositores Leopoldo López y Antonio Ledezma por “incumplimiento de las condiciones impuestas para que se mantuvieran bajo arresto domiciliario”. Además, según informaciones de cuerpos de inteligencia venezolanos, ambos opositores presuntamente tenían un plan de fuga. Las condiciones impuestas, a López no le permitían realizar ningún tipo de proselitismo político debido a que en su sentencia se encuentra la “inhabilitación política”. López hizo llamados a través de las redes al desconocimiento del gobierno de Nicolás Maduro y de los resultados de las pasadas elecciones para elegir a los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente. A Ledezma, el Tribunal le había impuesto como condiciones la obligación de abstenerse de emitir declaraciones ante cualquier medio, condición que incumplió. Uno de los mediadores del gobierno con la oposición, Jorge Rodríguez, explicó que López se había comprometido a llamar a la paz para obtener la medida de arresto domiciliario. “Fue lo único que se le pidió y no lo pudo cumplir, no tiene palabra, es un ser humano sin palabra”, afirmó Rodríguez. RT

—La Tierra entra en sobregiro: Mañana habremos agotado los recursos renovables de todo el añoEl “Día del sobregiro ecológico”, estimado por el Fondo Mundial para la Naturaleza, se adelantó seis días en comparación a 2016. En Chile la fecha se aplazó cuatro días. Emol

—Emmanuel Macron fue advertido un mes antes de anunciar su candidatura a la Presidencia francesa de que mantener los lazos militares con el Reino Unido es mucho más importante para Francia que los planes de defensa común europea, según sugieren los correos electrónicos filtrados este lunes por WikiLeaks. RT

—Uruguay bloquea echar a Venezuela del Mercosur como otros planean. HispanTv

—¿Quién es Antonio Ledezma? Respalda el golpe de Estado contra el presidente Chávez. Apoya a los militares reunidos en la Plaza Altamira de Caracas que desconocieron al gobierno y la Constitución. Participa activamente en el paro petrolero-empresarial que pretendía derrocar al presidente Chávez. La acción causó pérdidas por 21.000 millones de dólares. Coordinó acciones en el “Plan Guarimba”. Fue acusado de incitar a militantes de Alianza al Bravo Pueblo y AD a quemar la sede del partido Movimiento V República en Caracas. Desconoce los resultados del Referendo Revocatorio de mandato contra el presidente Chávez. Lidera los llamados opositores a retirarse de las elecciones a diputados, en un esfuerzo fracasado por deslegitimar la democracia venezolana. Participa en el plan “La Salida”, convocada por Leopoldo López y María Machado que incluyó acciones violentas que ocasionaron la muerte de 43 ciudadanos venezolanos. Es señalado de planificar el supuesto asesinato de López con el objetivo de ahondar la crisis política y derrocar al gobierno constitucional. Es detenido en febrero por estar implicado en el fallido plan de golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro. Telesur

—Tillerson: “EE.UU. no busca la caída del régimen, pero Pionyang es una amenaza inaceptable”. El secretario de Estado de EE.UU. ha declarado que China puede influir en Corea del Norte “como nadie más” para lograr un diálogo. RT

—El líder del Partido Demócrata en el Senado estadounidense ha urgido al presidente de EE.UU., Donald Trump, a que bloquee los acuerdos comerciales con China hasta que Pekín adopte una posición más agresiva hacia Pionyang, mientras que un legislador del bando político contrario habla inclusive de acabar con Corea del Norte. “Hay una opción militar: destruir el programa [nuclear] de Corea del Norte y a la propia Corea del Norte”, indicó el senador republicano Lindsey Graham durante un programa televisivo de la cadena NBC. RT

—El secretario de Estado de EE.UU., Rex Tillerson, asegura que las relaciones de Washington y Moscú se encuentran ‘bajo una presión considerable’. Sin embargo, ha dicho que “no podemos dejar que eso nos haga abandonar el camino hacia el restablecimiento de la relación” y a su juicio, “el pueblo estadounidense quiere que las dos mayores potencias nucleares del mundo tengan una mejor relación”. HispanTv

—La Fuerza Armada, los poderes públicos, gremios de gobernadores de Venezuela se solidarizaron con el presidente Nicolás Maduro, tras las sanciones de EE.UU. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, expresó el martes el rechazo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) a las sanciones impuestas por el Gobierno de Estados Unidos al presidente de Venezuela. Por otro lado, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno, exigió al Gobierno estadounidense de Donald Trump respetar los resultados de las elecciones a la ANC y afirmó que las sanciones unilaterales de EE.UU. contra Maduro pretenden “soslayar la paz y la estabilidad democrática del país” bolivariano, según recogió la cadena estatal Venezolana de Televisión (VTV). HispanTv

—Los expertos consideran que aproximadamente 13 millones de personas fueron capturadas y vendidas como esclavos por comerciantes entre los siglos XV y XIX. En la actualidad, la Organización Internacional del Trabajo de Naciones Unidos estima que 21 millones de personas en todo el mundo son víctimas de alguna forma de esclavitud moderna. RT

—La Justicia brasileña aceptó el martes tramitar una nueva denuncia penal por corrupción y lavado de dinero contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. HispanTv

—El alto comisionado de la ONU para los DD.HH. urge al Gobierno de Caracas poner en libertad a los dirigentes opositores Leopoldo López y Antonio Ledezma. ‘Petición de ONU de liberar a opositores es injerencista’. Carlos Aznares, HispanTv

—El secretario de Estado de EEUU, Rex Tillerson, dijo este martes que Washington no culpa a China del problema que supone la crisis nuclear en la Península Corena.. Tillerson también señaló que a Washington le gustaría sostener un diálogo directo con la República Popular Democrática de Corea (RPDC) en algún momento. “No somos su enemigo (…) pero están presentando una amenaza inaceptable para nosotros y tenemos que responder”, dijo Tillerson. Xinhua

—El 93 por ciento de los brasileños solicita apertura de una investigación contra el presidente Michel Temer por su implicación en múltiples casos de corrupción. Se trata del resultado de un sondeo llevado a cabo por el Instituto Vox Populi. HispanTv

—El secretario de Estado de EE.UU., Rex Tillerson, admite que hay discrepancias entre él y el presidente Donald Trump sobre el acuerdo nuclear con Irán. “Él (Trump) y yo (Tillerson) tenemos diferentes puntos de vistas sobre cosas como el JCPOA y de cómo debemos de usarlo”, señaló la autoridad estadounidense. HispanTv

—“Ustedes se encuentran en territorio de China, y si ustedes no quieren una guerra, tienen que salir de nuestro territorio”, aseveró Zhou Bo, jefe del Centro de Cooperación Internacional en Asuntos de Seguridad del Ministerio de Defensa chino.dirigiéndose al general mayor del Ejército indio, Ashok Mehta, durante un debate que ambos mantuvieron en el canal chino CGTN. RT

—“No entiendo por qué [el presidente de Venezuela, Nicolás] Maduro no se apresura y adopta la Constitución saudita para que el Gobierno de EE.UU. esté contento con él”, señaló Assange en alusión a las draconianas leyes que rigen en Arabia Saudita, cuestionadas por numerosos defensores de derechos humanos. RT

—La entrega de licencias en Cuba para una treintena de oficios de trabajo privado fueron suspendidas por tiempo indefinido a partir del 2 de agosto. El gobierno cubano dijo que la medida forma parte de un proceso de “perfeccionamiento” de ese sector, que emplea a más de medio millón de ciudadanos. RFI

—Inicia Estados Unidos el muro de Trump en San Diego. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos dijo el martes que permitirá la construcción rápida de barreras y caminos de seguridad a lo largo de la frontera sur del país con México cerca de San Diego, prescindiendo de leyes ambientales y de otros tipos. Cubadebate

—Aunque Bezos tiene una fortuna estimada de US$85 mil millones y Gates una de US$90 mil millones, el CEO del fondo de inversiones Hermitage Capital Management, Bill Browder, dijo al Senado estadounidense que habría un hombre que los supera con creces: el presidente ruso Vladimir Putin. “Yo estimo que (Putin) ha acumulado US$200 mil millones en ganancias mal recibidas” dijo Browder basándose en “un trato que hizo Putin con hombres de negocios rusos en la década de los 90 y que lo convirtieron en el hombre más rico del mundo”. Emol

—Trump firma la ley sobre las sanciones a Rusia. Esta ley impide que el presidente actúe unilateralmente para eliminar ciertas medidas restrictivas contra Rusia y añade otras sanciones contra Moscú, Teherán y Pionyang. RT

—El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó hoy un proyecto de ley aprobado por el Congreso para endurecer las sanciones contra Rusia, Irán y la República Popular Democrática de Corea (RPDC), pese a considerarlo muy defectuoso. De acuerdo con el jefe de Estado, en la prisa por aprobar esta legislación el Capitolio incluyó una serie de disposiciones claramente inconstitucionales. Trump manifestó en un comunicado que dos disposiciones de la iniciativa pretenden desplazar la exclusiva autoridad constitucional del presidente para reconocer gobiernos extranjeros, incluidos sus límites territoriales. Además, citó, se busca otorgar al Congreso la capacidad de cambiar la ley fuera del proceso constitucionalmente requerido. Criticó también las pretensiones de obligar a los subordinados del Poder Ejecutivo a emprender ciertas iniciativas diplomáticas, en contravención de dicha autoridad presidencial para determinar el plazo, el alcance y los objetivos de las negociaciones internacionales. Mi administración, afirmó Trump, dará una cuidadosa y respetuosa consideración a las preferencias expresadas por el Congreso en estas diversas disposiciones. PL

—“Al limitar la flexibilidad del [Poder] Ejecutivo, esta ley hace más difícil para EEUU alcanzar buenos acuerdos para los ciudadanos estadounidenses, y va a llevar a que China, Rusia y Corea del Norte estén mucho más cerca”, dijo el mandatario estadounidense Trump. Sputnik

—La inteligencia serbia dispone de información que pone de relieve que varios grupos armados de albaneses están preparando provocaciones que podrían desencadenar un conflicto entre Serbia y su vecino del sur, Macedonia. Sputnik

—Las autoridades rusas han incautado un complejo de casas de campo en las afueras de Moscú, propiedad de la embajada de EE.UU. en el país eurasiático. HispanTv

—El primer ministro ruso, Dmitri Medvédev señaló en su página oficial de Facebook que “la firma por el presidente de EEUU de la nueva ley sobre sanciones contra Rusia genera varios efectos”. “EEUU no deja ninguna oportunidad para la cooperación constructiva con Rusia”. “Segundo, es que fue declarada una plena guerra comercial a Rusia”, dijo. “El régimen de sanciones (…) permanecerá por décadas si no ocurre un milagro (…) Tiene un carácter universal y no puede ser suspendido por los decretos presidenciales sin el consentimiento del Congreso”. Medvédev supuso que las relaciones de Rusia y EEUU serán muy tensas con procedimientos duraderos en los organismos internacionales y tribunales. “El grupo de poder de EEUU ganó claramente la delantera a Trump, el propio presidente no está contento con las nuevas sanciones, pero no pudo evitar la firma de la ley”, escribió Medvédev en su página oficial de Facebook. Sputnik

—Henry Ramos Allup, secretario general del partido venezolano de derecha Acción Democrática (AD), aseguró que su tolda política participará en las elecciones regionales de diciembre y posteriormente en las de alcaldes y presidenciales, pues no están de acuerdo con la “estrategia de no participación”. La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) promovió la abstención en las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente del pasado 30 de julio y ha asegurado que los partidos que la integran “no se medirán en elecciones con una dictadura”. En contraste, Ramos Allup dice que “la Constitución no nos manda a construir gobiernos paralelos, sino por elecciones”. Asimismo, rechazó que sectores de la oposición tomen la vía de la no participación y la violencia para imponer su propuesta política. “Tampoco se pueden seguir los impulsos de los que quieren que aquí haya una matazón”, sentenció. Telesur

—Los países de la Unión Europea (UE) dijeron que no reconocen la Asamblea Constituyente impulsada por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por dudas sobre su legitimidad y advirtieron de que “intensificarán” su respuesta si se siguen socavando los principios democráticos en ese país. El Mostrador

—En un discurso pronunciado a fines de julio en un taller de alto nivel, el presidente Xi Jinping hizo un llamado a la acción para alcanzar los dos objetivos centenarios del país y construir un país socialista moderno. El primer objetivo la construcción de una sociedad modestamente acomodada en todos los sentidos para el 2020. El segundo objetivo construir un país que sea próspero, fuerte, democrático, culturalmente avanzado y armonioso para mediados del siglo XXI. Xinhua

-El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha afirmado en su Twitter “Nuestra relación con Rusia está en un punto muy peligroso y en el más bajo de todos los tiempos. ¡Pueden agradecérselo al Congreso, la misma gente que ni siquiera puede darnos el HCare [Healthcare, nuevo proyecto de Ley para la Asistencia Médica de Trump]”, reza el mensaje. RT

—La abogada Beatriz Ruiz Marin, quien fuera suspendida de su ejercicio como juez penal, en 2009, por haber otorgado libertad a una mujer narcotraficante, se encuentra desde el martes asilada en la residencia de la embajada de Chile en Caracas. Cubadebate

—La Asociación de Empresas Europeas (AEB) expresó su desacuerdo con las nuevas sanciones de EEUU y llamó al país norteamericano, así como a la UE y a Rusia, a separar los negocios de la política. “La AEB expresa su desacuerdo con las sanciones económicas de EEUU”, dice el comunicado de la organización. Sputnik

—La mayor compañía petrolera rusa, la estatal Rosneft, expresó este jueves sus planes de permanecer en Venezuela e incluso fortalecer la cooperación. Rosneft colabora con la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) en la extracción de nueve millones de toneladas anuales de petróleo por año, detalló Sechin. Cubadebate

—“La restricción de funciones a Jorge Glas legitima en el cargo al presidente Lenín Moreno”, aseguró el ultraderechista Guillermo Lasso, que fue derrotado por Alianza PAIS en las presidenciales. Por su parte, Glas afirmó que no renunciará al cargo para el cual fue elegido por los próximos cuatro años y aseguró que no pretende generar ningún tipo de ruptura en el seno del partido oficialista Alianza PAIS, triunfador en las elecciones de 2017. Telesur

—El vicepresidente Glas realizó observaciones a la labor del mandatario y se alineó con las críticas que hiciera el mismo día desde Bélgica el expresidente Rafael Correa (2007-2017), quien insinuó además que se desafilaría del partido gobernante Alianza País en caso de que Moreno no se rectifique. Glas sostiene que no ha “atacado al presidente” y que tiene “la tranquilidad de haber tratado estos temas con él en reuniones privadas y en (el) buró político”. Los asuntos que causaron fricciones tienen que ver con un supuesto pacto al que habría llegado el jefe de Estado con partidos de la oposición y con la aparente entrega “a la derecha” de los medios de comunicación públicos. Sputnik

—La necesidad de ”pasar Brasil a limpio” fue uno de los argumentos más escuchados en la sesión de la Cámara de Diputados que libró al presidente Michel Temer de la denuncia por corrupción pasiva. Al menos 47 de los diputados que participaron en la operación para salvar a Temer responden a acciones penales ante la Suprema Corte. Cubadebate

Me gusta: Me gusta Cargando...