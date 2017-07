Noticias breves

Bachelet da fe del conteo opositor venezolano: más de 7 millones votaron contra el gobierno de Maduro, dice.

“He visto lo que ha sucedido en los últimos días en Venezuela y ha habido una votación bien impresionante: más de siete millones de personas fueron a votar en contra de la Asamblea Nacional Constituyente”, sostuvo la Presidenta Michelle Bachelet en una entrevista al diario argentino La Nación donde fijó la postura chilena frente a la consulta popular convocada por el presidente del país caribeño, Nicolás Maduro y al plebiscito organizado por la oposición. Frente a la arremetida chilena, Maduro contestó hoy: “Vi las declaraciones de la Presidenta Bachelet a la cual estimo, a la cual respeto. Ellos siempre metiéndose en los asuntos de Venezuela, cuando yo no me meto en los asuntos de Chile”. “Se la pasan declarando libremente porque los llaman del departamento de Estado para que paguen peaje y hablen de Venezuela. Y la Presidenta Bachelet que es una mujer informada, toma como referencia esta cifra. Lo que no sabe es que los medios de comunicación y su canciller le mienten”, concluyó. El Mostrador

-La Organización de las Naciones Unidas (ONU) informó este jueves a través de un informe anual que “el número de muertes relacionadas con el sida pasó de 1,9 millones en el año 2005 a 1 millón en el 2016”. Telesur

– Estados Unidos multiplicó por diez su cuota en las importaciones europeas de gas natural licuado (GNL) en el primer trimestre de 2017, señala un informe de la Comisión Europea. “En ese período, EEUU se convirtió en el sexto mayor proveedor de GNL a la UE, cubriendo el 6% de las importaciones de GNL; en términos de cuota de mercado, eso corresponde a una multiplicación por diez respecto de todo el año 2016, cuando era del 0,6%”, dice el documento. Sputnik

-Muchos expertos consideran que ni el aumento de las instalaciones perforadoras en EEUU ni el crecimiento de la producción de crudo en Libia impedirán el incremento de los precios del petróleo. Sputnik

-La decisión del grupo alemán Siemens de romper acuerdos con las compañías rusas para el suministro de equipos a plantas de energía es un golpe contra la propia empresa, declaró a Sputnik el subjefe del Comité de Economía del Senado de Rusia, Serguéi Shatírov. “Es un golpe a la propia empresa, supone grandes pérdidas para Siemens presente en el mercado ruso desde hace decenas de años”, dijo el senador. Sputnik

El presidente ruso, Vladímir Putin, firmó una nueva doctrina de la política estatal en el campo de las actividades navales que estará vigente hasta 2030. El documento aprobado por el decreto presidencial entró en vigor este 20 de julio. A diferencia de la doctrina anterior, que cubría el período hasta 2020, el nuevo documento nombra abiertamente los países que representan una amenaza directa a Rusia. Entre las amenazas existentes a la seguridad nacional de Rusia en los océanos, el documento destaca “la intención de varios países, particularmente EE.UU. y sus aliados, de dominar los océanos del mundo, incluyendo el Ártico, así como de lograr que sus fuerzas navales tengan una superioridad abrumadora”. El documento también menciona que varios Estados buscan “restringir el acceso de Rusia a los recursos oceánicos y a rutas de transporte marítimo cruciales”. RT

-Rusia está ganando la cuota internacional de la exportación de GNL a zonas como Europa, en detrimento de EE.UU. que se resigna a buscar mercado en América Latina. La competencia energética entre Rusia y EE.UU. comenzó en la era del expresidente estadounidense, Barack Obama (2009-2017), pero al día de hoy, se ha convertido en uno de los primordiales objetivos energéticos del actual inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, según un informe publicado este viernes por portal Russia Insider. En este contexto, el escrito asegura que Washington no puede competir en la exportación del gas natural licuado (GNL), gas natural que ha sido procesado para ser transportado en forma líquida, contra Moscú. HispanTv

Científicos del Instituto del Bosque, ubicado en la ciudad siberiana de Krasnoyarsk, llegaron a la conclusión de que, para el 2080, el calentamiento global transformará el clima de Siberia de tal manera que en la región podrán ser cultivables el arroz y la uva europea. Sputnik

Arrancan en el mar Báltico los ejercicios conjuntos de Rusia y China. La llegada de los buques de la Armada china es una sorpresa desagradable para los países bálticos. RT

-Los soldados del régimen israelí dejan heridos a al menos 79 civiles palestinos en el exterior de la Mezquita Al-Aqsa en Al-Quds (Jerusalén). La agencia palestina de noticias Maan ha informado de que los militares israelíes utilizaron el jueves balas de acero recubiertas de goma, granadas de aturdimiento y gases lacrimógenos para dispersar a los palestinos que se habían reunido para escuchar los discursos de sus líderes religiosos. Las fuerzas de guerra israelíes detuvieron además a un número no precisado de líderes políticos y activistas palestinos, ha indicado Maan hoy viernes. HispanTv

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela anula el plan golpista de la oposición en la Asamblea Nacional (AN) para designar magistrados. La máxima instancia judicial venezolana declaró el jueves “la nulidad por inconstitucionalidad” de dicho proceso, que a juicio de las autoridades forma parte de un plan golpista basado en crear instituciones paralelas al Gobierno. HispanTv

El expremier de Irak anuncia las bajas de militares iraquíes durante los combates en Mosul y dice que la victoria sobre Daesh en esta ciudad no es definitiva. “Las bajas militares (durante la operación para la liberación de Mosul) son enormes, a decir verdad, hubo cerca de 20.000 muertos y heridos en las Fuerzas Armadas y la Policía”, lamentó el ex primer ministro iraquí Nuri al-Maliki en una entrevista con la agencia rusa Sputnik. Al-Maliki subrayó que la derrota del grupo terrorista EIIL (Daesh, en árabe) en la ciudad norteña de Mosul es obra de las fuerzas iraquíes y no de los estadounidenses. Asimismo, el ex primer ministro dijo que los iraquíes se oponen al despliegue de bases militares extranjeras, incluidas las estadounidenses, en su país. “No queremos una base militar en Al Waleed, la sociedad iraquí está en contra de las bases militares extranjeras en el territorio del país”, dijo. HispanTv

Las ejecuciones extrajudiciales, las torturas o las detenciones ilegales se han convertido en la norma antes y después de la liberación de Mosul. Los informes de las organizaciones de derechos humanos que llegan desde Irak son demoledores: ejecuciones extrajudiciales, detenciones ilegales, maltrato a los arrestados y prisiones improvisadas en condiciones infrahumanas. Ante lo que las ONG ya califican como “crímenes de guerra”, el primer ministro iraquí, Haider al Abadi, ha afirmado que “toda violación contra la ley o contra la dignidad de una persona es inaceptable”. Aunque el mandatario ha asegurado que las autoridades perseguirán estos abusos, los ha calificado como “actos individuales”. RT

Netanyahu calificó de “loca” la retórica que Bruselas aplica con relación a Tel Aviv y añadió que a él no le conviene que la UE ponga la solución del conflicto palestino-israelí por delante de tener unas buenas relaciones con Tel Aviv. “Esta demanda carece de lógica. Debilitando a Israel, Europa debilita su propia seguridad. Desacelera su desarrollo y obstaculiza la llegada de innovaciones israelíes al continente en un loco intento de crear las condiciones para la paz con los palestinos”. “La UE es la única comunidad del mundo que construye sus relaciones con Tel Aviv planteando condiciones políticas. Nadie hace eso”, declaró Netanyahu, citado por la revista rusa Expert. Sputnik

Esta semana, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha ido en solitario a rendir cuentas ante el congreso norteamericano para, en letras pequeñas, solicitar mayores presiones contra Venezuela para asfixiar aún más al asediado gobierno del presidente Nicolás Maduro. RT

Un representante del Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania advirtió a Moscú sobre las consecuencias del suministro de turbinas de la alemana Siemens a Crimea. “El Gobierno federal vuelve a recordar a las autoridades rusas las garantías —de no suministrar las turbinas a Crimea—, y señala que una violación flagrante de las sanciones [antirrusas] puede complicar las relaciones entre Alemania y Rusia”, apuntó el funcionario. Sputnik

Si EE.UU. y el Gobierno afgano no pueden derrocar a Daesh, Rusia expandirá su operación antiterrorista en el país centroasiático, advierte un diplomático ruso. HispanTv

Presidente Maduro: Oposición propicia cerco económico contra Venezuela. El mandatario venezolano aseguró que la derecha en Venezuela y la región presionan para que Estados Unidos aplique sanciones a Venezuela. Telesur

“Rusia, China y La India son nuestros tres grandes amigos que tenemos en el mundo y los tres grandes aliados que se vislumbran en todo el siglo XXI y más allá”, dijo el viernes Nicolás Maduro en el Consejo Nacional de Economía Productiva, al que asistieron ministros de su gabinete, empresarios y candidatos constituyentes. Para el jefe del Estado venezolano, desarrollar una poderosa economía exportadora en alianza con dichas “grandes economías” del mundo ayudará a Caracas a superar las amenazas de EE.UU. desarrollando un modelo económico autónomo. HispanTv

Maduro exige a la oposición que permita votar “sin violencia” en las elecciones a la ConstituyenteEl próximo 30 de julio se realizarán los comicios para elegir a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) activada por el Gobierno para redactar una nueva Carta Fundamental. Emoll

-Maduro dice que todos los magistrados nombrados por el Parlamento irán presos. El presidente de Venezuela aseguró en su programa semanal en la televisión pública que, “todos les van a congelar los bienes, las cuentas y todo, y nadie los va a defender”. La Tercera

-En el estado indio de Bihar, al norte del país, un funcionario ha instado a la población de bajos recursos económicos a vender a sus esposas y con el dinero obtenido construir un baño en casa, informa el portal ‘India Today’. El magistrado del distrito de Aurangabad, Kanwal Tanuj, encabezó este domingo una reunión con los aldeanos de esa localidad en el que se trató la construcción de letrinas, en el marco de una campaña para erradicar la defecación al aire libre. RT

China urgió hoy lunes a India a retirar inmediatamente las tropas que entraron ilegalmente en China y manifestó que el país defenderá su soberanía territorial “a cualquier precio”. Xinhua

El repunte en la recuperación del crecimiento económico mundial sigue en marcha, aseguró este lunes el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su último reporte “Perspectivas de la economía mundial” (informe WEO), en el cual mantiene su pronóstico de un crecimiento global del 3,5 por ciento para 2017 y 3,6 por ciento en 2018. Xinhua

La embajada de EE.UU. en Caracas, la capital venezolana, exhortó a estadounidenses residentes en el país suramericano a acumular comida y agua para ‘72 horas’. HispanTv

La UE invalidará las sanciones antirrusas de EE.UU. si afectan a sus intereses

El presidente de la Comisión Europea ha instado a discutir con urgencia la posible respuesta de la UE si EE.UU. introduce sanciones antirrusas sin tomar en cuenta las preocupaciones del bloque. La UE ha criticado el proyecto de ley estadounidense sobre las sanciones contra Rusia e Irán porque considera que puede dañar los intereses económicos y energéticos del bloque y tener “consecuencias inesperadas”. RT

¿De qué tienen miedo? El tercer trimestre del 2018 ya preocupa a los banqueros. Dentro de un año las ventas de activos por los bancos centrales pueden superar las compras a nivel mundial, llevando a una situación que no se ve desde el año 2008. RT

-Qué se conoce por ‘rinoceronte gris’? Es el término que se atribuye a un conjunto de magnates chinos que han utilizado sus lazos políticos y ambiciones personales para crear desbordantes conglomerados globales. De acuerdo con el diario estadounidense The New York Times, bajo este nombre estarían las compañías Anbang Insurance Group, Fosun International, HNA Group y Dalian Wanda Group. Todas ellas se aprovecharon en su día de préstamos baratos concedidos por los bancos estatales. Los reguladores chinos han acrecentado su preocupación por el hecho de que algunos conglomerados del gigante asiático han endeudado tantos sus recursos financieros que ahora pueden representar un gran riesgo para el sistema financiero del país. Sputnik

-El expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este domingo que el dinero depositado en fondos de pensión y bloqueado por la Justicia lo obtuvo en conferencias que impartió dentro y fuera del país. Telesur

-Un coche bomba conducido por un suicida explotó en medio de una reunión de la junta editorial de Agricultura Sham en una rotonda en la ciudad de Idlib. Al menos 50 personas murieron este domingo después de que estallara un vehículo cargado de municiones en la ciudad de Idlib, noroeste de Siria, informó la cadena de noticias árabe Al Mayadeen. Telesur

El presidente de Bolivia, Evo Morales, afirmó que documentos desclasificados por el sitio de filtraciones WikiLeaks demuestran que, en 2008, EEUU financió acciones “separatistas” de grupos opositores y consideró promover un golpe de Estado en este país sudamericano. “El análisis de WikiLeaks muestra cómo EEUU patrocinó el separatismo en Bolivia; el Comité de Emergencia y el Comando Sur de EEUU contempló en 2008 un golpe de Estado en Bolivia y el asesinato del presidente Evo Morales”, dijo el propio jefe de Estado. Sputnik

“Sabemos que Rusia históricamente tiene unos lazos muy fuertes con Irak, por eso estamos interesados en que Rusia tenga una presencia significativa en nuestro país desde el punto de vista militar y política”, ha destacado este lunes el vicepresidente de Irak, Nuri al-Maliki, según los medios rusos de comunicación. HispanTv

La guerrilla desarmada colombiana de las FARC ha anunciado que el 1 de septiembre lanzará su partido político legal. HispanTv

El presidente kirguís ha justificado la posible construcción de una base militar rusa en la frontera con Tayikistán con el argumento de la mala situación que experimenta esa zona. También ha aseverado que intenta fortalecer la Fuerza Armada de Kirguistán con la ayuda de países hermanos, como Rusia y China, entre otros. HispanTv

Me gusta: Me gusta Cargando...