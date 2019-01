Noticias breves

Fue una orden

Donald Trump: “Hoy [23 de enero] reconozco oficialmente al presidente de la Asamblea Nacional venezolana Juan Guaidó, como presidente interino de Venezuela”, dijo Trump en la declaración escrita. Trump añadió que su país alienta a otros gobiernos del hemisferio occidental a reconocer a Guaidó como el mandatario en funciones de Venezuela. Sputnik

Dmitri Medvédev: “Hemos sido testigos de cómo, contrariamente a la Constitución, en una plaza “se elige” nuevamente otro jefe de Estado. Y este ‘cuasigolpe’ es apoyado por los líderes de varios países. Muy rápidamente. Como si cumplieran una orden”, escribió el jefe del Gobierno ruso en la red social Twitter. Sputnik

Diosdado Cabello, una de las figuras fuertes del presidente venezolano, Nicolás Maduro, aseguró que se reunió con Juan Guaidó, el autoproclamado “presidente interino”, justo antes de su propia designación. Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), y presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), el organismo que el chavismo creó tras el desacato anunciado por la Asamblea Nacional (AN), de mayoría opositora y presidida ahora por Guaidó, aseguró este miércoles durante su programa de televisión que se reunió en secreto con el presidente de la AN antes de que este se autoproclamase presidente de la república. El vicepresidente del PSUV explicó que prometió no decir nada sobre el resultado de la reunión “siempre y cuando estos [acuerdos] se cumplieran”. Cabello denunció, en referencia a Guaidó: “Ayer me dijiste algo y hoy hiciste todo lo contrario”. Y especificó: “Ayer dijiste cosas (en la reunión), e hiciste lo contrario. Esa oposición es así”, continuó. “Dice que fue muy presionado por todo el mundo. Presión vas a llevar de nosotros, para que sepas”, añadió. El Desconcierto

-Según un estudio reciente, entre el 2000 y el 2011, el 68 % de todo el capital extranjero investigado en 9 de las principales empresas en los sectores de la soya y la carne en la Amazonía brasileña fue transferido a través de paraísos fiscales. La producción de carne y de soya son las causantes de una importante deforestación en el Amazonas. El dinero que fluye desde los paraísos fiscales secretos está alimentando la deforestación en la Amazonía brasileña y amenaza las poblaciones de peces. Giovanni Ortolani, Rebelión

-El neoliberalismo no fue apenas una doctrina macroeconómica. Fue, además, una filosofía, una cosmovisión, una epistemología, una matriz de pensamiento que dominó casi todos los ámbitos del saber humano: la ciencia y las artes en primer término. Abdón Ubidia, Rebelión

-Según EE. UU., el misil violaría un tratado de eliminación de los misiles de alcance corto y medio. Sin embargo, Rusia ha negado categóricamente esta acusación, respondiendo que EE. UU. sí estaría desarrollando nuevos misiles en la ciudad de Tucson, Arizona. Rusia mostró este miércoles (23.01.2019) al mundo su controvertido misil de crucero 9M729 (SSC-8, según la clasificación de la OTAN), el cual, según EE. UU., viola el tratado de eliminación de los misiles de alcance corto y medio INF. Las autoridades rusas niegan de manera categórica esta acusación. “El 9M729 es simplemente una variación del misil de crucero 9M728”, aclaró el teniente general Mijaíl Matveyevski, al exhibir ambos modelos a agregados militares acreditados en Moscú y a la prensa internacional en un hangar del parque Patriot, en las afueras de la capital rusa. El Mostrador

-Justicia francesa rechaza extraditar a Chile a Ricardo Palma Salamanca. Ricardo Palma Salamanca continuará en Francia, luego de que la Corte de Apelaciones de París decidiera rechazar el pedido de extradición, realizado por el Estado chileno. El Ciudadano

-Las redes sociales Instagram y Facebook eliminaron la insignia de verificación de la cuenta oficial del presidente venezolano, Nicolás Maduro, tras la juramentación de Juan Guaidó como presidente interino del país suramericano. Por otro lado, Instagram otorgó el símbolo azul de verificación a la cuenta de Juan Guaidó, autoproclamado presidente venezolano. Sputnik

-China repudia injerencia de EE.UU. en asuntos de Venezuela. Telesur

-Moscú: “Al reconocer a Guaidó EE.UU. muestra que participó directamente en la crisis de Venezuela”. El canciller ruso Serguéi Lavrov ha llamado a la oposición venezolana a que no se convierta en “títere de un juego sucio ajeno”. RT

-El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo este miércoles que en un hipotético escenario de intervención extrajera promovido por EE.UU. “es muy probable que entren” al país suramericano, pero que “lo difícil va a ser salir”. RT

-FF.AA. de Venezuela reafirman su lealtad a Maduro y rechazan proclamación de Guaidó. Comandados por el ministro de Defensa, los oficiales afirmaron que la institución “no aceptará jamás a un presidente impuesto a la sombra de intereses oscuros”. Emol

-El presidente de Rusia, Vladímir Putin, en una conversación telefónica con su par venezolano, Nicolás Maduro, expresó su respaldo a las autoridades legítimas de Venezuela, informó el Kremlin. Sputnik

-El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, denunció que está en marcha un golpe de Estado en el país caribeño. “Alerto de un golpe de Estado contra la institucionalidad, contra la democracia y contra el presidente legítimo Nicolás Maduro”, afirmó en conferencia de prensa televisada. Sputnik

-El líder de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, reconoció que se siente “perplejo” ante el reconocimiento por parte del jefe de Estado de EEUU, Donald Trump, del diputado opositor y presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela en desacato, Juan Guaidó, como “presidente encargado” de Venezuela. “Llevo 40 años en la política, y siempre he respetado las elecciones, (…) Maduro fue electo presidente, por eso la decisión de Trump a mí, como persona que confía en la democracia, me dejó perplejo”, dijo el mandatario turco. Sputnik

-El crecimiento económico de la Eurozona se acercó aún más a la paralización en enero debido a la mayor caída de la demanda de bienes y servicios experimentada desde junio de 2013, reveló hoy la compañía IHS/Markit. PL

-El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha anunciado este jueves el cierre de la embajada y todos los consulados de su país en Estados Unidos. Hispantv

-Contraloría detecta pérdidas y daños económicos millonarios en empresas de La Habana. El cumplimiento de las normativas aprobadas para el Sistema Empresarial Estatal cubano fue uno de los focos de atención de la XIII Comprobación Nacional al Control Interno. Al presentar los resultados del ejercicio de fiscalización en La Habana, se informó que se reportaron daños económicos con el valor aproximado de 142 millones de pesos y 111 millones en moneda libremente convertible. Oscar Figueredo Reinaldo, Cubadebate

