Noticias breves

El tema de una guerra de Occidente contra Rusia y China es explícito

“Actualmente existe un balance estratégico. Cualquier agresor que invada Rusia será destruido físicamente de inmediato. Incluso si la OTAN entera nos ataca, toda la Alianza será incinerada [por las armas nucleares] de una manera garantizada sin que ninguna defensa antimisiles los salve”, vaticinó el vice primer ministro ruso, Dmitri Rogozin. Sputnik

El Departamento de Estado de EE.UU. anuncia la aprobación de la venta a Taiwán de armas por un valor total de 1400 millones de dólares. Sin embargo, el acuerdo, según los medios locales, va a provocar la ira de China, que considera a Taiwán parte de su territorio, a pesar de que desde 1949 se gobierna como una nación, con sus propios ministros y su propia política interior como exterior, independientemente de China. HispanTv

En la doctrina militar vigente del país “las condiciones que permiten utilizar armas nucleares, se formulan de manera tan dura y limitada que pueden ser calificadas de hipotéticas”, ha asegurado este jueves el viceministro ruso de Exteriores, Serguei Ryabkov. La nueva doctrina militar de Rusia fue publicada el 1 de diciembre de 2016 al sustituir la anterior aprobada en 2013. El documento apuesta por reforzar la no proliferación nuclear. HispanTv

-El portavoz del Ministerio de Defensa ruso, el general mayor Ígor Konashénkov, ha comentado las palabras del secretario del Estado para la Defensa del Reino Unido, Michael Fallon, quien declaró que Moscú mira con “envidia” el nuevo portaviones británico HMS Queen Elizabeth, recoge la agencia RIA Novosti. Según Konashénkov, frente al portaviones ruso Admiral Kuznetsov, equipado con las armas antiaéreas y antibuque tipo Granit, el buque de guerra británico “solo es un blanco marítimo de grandes dimensiones”. Asimismo, ha destacado que el HMS Queen Elizabeth solo sirve como lanzadera de aviones y no puede defenderse sin que le ayuden otros navíos. RT

De los “muchos crímenes” cometidos por Washington y sus “fieles satrapías británicas” en todo el mundo, el golpe que derrocó en 1953 al primer ministro democráticamente electo de Irán, Mohammad Mosaddeq, es “uno de los más graves”, sostiene el analista político John Wight en un artículo para RT. El experto británico comenta en su publicación los documentos recientemente desclasificados que arrojan luz sobre el papel que jugaron la CIA y el Reino Unido en el golpe de Estado y muestran, según Wight, “la verdadera cara de la ‘nación indispensable'”. RT

-Un grupo de encapuchados venezolanos vinculados a la ultraderecha opositora quemó vivo y apuñaló a Giovanny González, de 24 años, en el sector La Castellana, municipio Chacao, estado Miranda, supuestamente por aparentar ser un chavista (oficialista). En un mensaje difundido anoche a través de la red social de Twitter, el ministro venezolano de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, denunció que el macabro hecho ocurrió en una zona donde operan estos grupos vandálicos. PL

-La Unión Europea ha impuesto este martes una multa de 2.700 millones de dólares a la empresa Google por manipular los resultados de búsquedas a su favor “de forma sistemática”, informa Bloomberg. Según un comunicado difundido por la Comisión Europea, el gigante informático estadounidense “abusaba de su dominio en el mercado”, recoge la agencia. Asimismo, la UE ha informado de que Google tiene 90 días para poner fin a sus actividades abusivas o “afrontar pagos de multas de hasta el 5% de las ventas promedias mundiales de Alphabet, su empresa matriz”. RT

-“De momento, la mayor parte es una patraña [“bullshit”, en inglés]. No tenemos ninguna prueba concluyente”. En estos términos se ha expresado John Bonifield, productor supervisor de la cadena CNN, en relación a los presuntos lazos entre el presidente estadounidense Donald Trump y Rusia en una conversación con un periodista de la iniciativa ‘Project Veritas’, que investiga varios casos de corrupción y fraude. En el marco de este diálogo grabado con cámara oculta, Bonifield asegura que “siente que en realidad no hay pruebas” y asegura creer que “el presidente, probablemente, tiene razón” al decir que solo se trata de una “caza de brujas” contra él. Asimismo, opina que las filtraciones que, supuestamente, evidencian dichos lazos no son bastante fiables, dado que, de existir tales vínculos entre Trump y Moscú, las pruebas “habrían sido filtradas antes de las elecciones”. “Si existiera algo” de verdad, “ya habría sido filtrado”, asegura. Interpelado sobre la razón por la que la cadena “constantemente” publica artículos negativos sobre Rusia, el productor admite que todo se debe a los ‘ratings’ o niveles de audiencia. “Por el momento, nuestros ‘ratings’ son increíbles”, afirma. RT

Las islas británicas, listas para unirse a EEUU en los posibles ataques contra las tropas y los territorios controlados por el presidente sirio, Bashar Asad. Londres apoyará los posibles ataques de Washington contra las tropas gubernamentales de Siria en caso de que el Gobierno de Asad utilice armas químicas, declaró a la cadena BBC el secretario de Defensa británico, Michael Fallon. Sputnik

-El régimen israelí se une a EE.UU. para presionar diplomáticamente a Venezuela. El Departamento de Estado de EE.UU. anunció el lunes, que durante un evento al margen de la reunión del Consejo de Derechos Humanos (CDH) en el mes de junio en el Reino Unido, el régimen israelí y Georgia decidieron apoyar a Washington a fin de presionar diplomáticamente a Venezuela por supuestas violaciones de los derechos humanos. HispanTv

-El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció que un helicóptero disparó en contra del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, en lo que, asegura, es parte de una conspiración para desestabilizar al Gobierno. Emol

Si Venezuela se sume en el caos y la violencia, la liberaremos con las armas, afirmó el presidente venezolano, Nicolás Maduro. HispanTv

Un militar de la GNB ha muerto en el estado Aragua (centro), tras recibir un disparo en ‎los saqueos orquestados por los opositores venezolanos.‎ HispanTv

-Armada rusa confirma que construirá un nuevo portaaviones. Xinhua

La artillería del Ejército de Turquía ataca posiciones de las fuerzas kurdas sirias en las zonas norteñas de la provincia siria ‎de Alepo, norte de Siria. Según han informado este miércoles los medios locales, los proyectiles de la artillería turca recientemente desplegada en la referida zona cayeron la noche del martes sobre posiciones kurdas en las aldeas Tal Rifaat, Harbul, Ain Daqnah, Maranaz, Malkiyah, Qastal y Vilat al-Qadi. Toda esta operación, han agregado, tenía el apoyo logístico de la aviación turca, al mismo tiempo que los aviones de reconocimiento turcos también sobrevolaron la ciudad de Sheij Issa, sita en la misma región, por varias horas. En reacción al ataque turco, las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF, por sus siglas en inglés) abrieron fuego contra elementos armados respaldados por Turquía en el norte de Alepo, añaden los medios. HispanTv

-El enviado especial de las Naciones Unidas para Siria, Staffan de Mistura, comunica gran retirada de terroristas de Daesh de sus posiciones en el suelo sirio. HispanTv

-Según nuevos documentos revelados recientemente por el portal de filtraciones Wikileaks, Mohammad bin Zayed Al Nahyan, príncipe heredero y subcomandante supremo de las Fuerzas Armadas de EAU ayudaba a EE.UU. en recopilar datos antes de atacar a Irak. Los documentos sacan a la luz partes de los contactos entre el príncipe emiratí y Richard Haass, presidente del Consejo de Relaciones Exteriores de EE.UU. dos meses antes de la invasión del país norteamericano a Irak. HispanTv

-La Orden de los Abogados de Brasil (OAB) acusó al titular de la Cámara de Diputados, el demócrata Rodrigo Maia, de agravar la profunda crisis política por la que hoy atraviesa Brasil, con un presidente denunciado por corrupción. En una nota difundida suscrita por el presidente del Consejo Federal, Claudio Lamachia, la entidad deploró que Maia se oponga a analizar los pedidos de impeachment (más de una docena) presentados contra Michel Temer. PL

El ataque del 27 de junio a las sedes del Tribunal Supremo de Justicia y el Ministerio del Interior en Caracas no fue un intento de golpe de Estado, aseguró el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Samuel Moncada. “Esto no es un intento de golpe de Estado, esto es un psicópata”, afirmó el canciller en conferencia de prensa. Sputnik

Al menos 40 civiles murieron en un ataque aéreo de la coalición internacional liderada por EE.UU. contra un pueblo cercano a Deir ez Zor, informa la agencia SANA citando fuentes locales. RT

El multimillonario inversor estadounidense Warren Buffett ha declarado en el programa PBS Newshour que “el verdadero problema” para la economía de EE.UU. es y ha sido “la increíble prosperidad de la gente extremadamente rica”. El empresario explicó que en 1982, cuando ‘Forbes’ publicó su primera lista con las 400 personas más ricas de EE.UU., “aquella gente tenía [un total de] 93.000 millones de dólares y ahora tienen 2,4 billones”, de forma que la prosperidad “ha sido desproporcionadamente gratificante para la gente de arriba”. Con un patrimonio neto de más de 75.000 millones de dólares, Buffett es actualmente la segunda fortuna del mundo, según ‘Forbes’. RT

China exige a La India retirar inmediatamente sus tropas de las regiones fronterizas en disputa y advierte sobre graves consecuencias. China acusó el martes a guardias fronterizos indios de entrar en su territorio en el sector de Sikkim, y haber “obstruido” las actividades de sus fuerzas en el área de Donglang, advirtiendo que dicho accionar podría “poner en peligro la paz”. HispanTv

El expresidente de EE.UU. Barack Obama ordenó desarrollar un misil apropiado para atacar la planta nuclear iraní de Fordo, dice Wendy Sherman. “La medida militar era una medida para contrarrestar el programa nuclear de Irán y actualmente está sobre la mesa. El expresidente había dado incluso la orden de que se desarrollara una bomba apropiada para atacar las instalaciones de Fordo”, ha afirmado hoy miércoles la negociadora de EE.UU. en los diálogos nucleares entre Irán y el Grupo 5+1 (integrado por EE.UU., el Reino Unido, Francia, Rusia y China, más Alemania) en una entrevista con la cadena de radio estadounidense NPR. HispanTv

-Cardenal responsable de finanzas del Vaticano es acusado de abusos sexuales contra niños. El australiano George Pell fue uno de los candidatos a Papa tras la dimisión de Benedicto XVI. La Tercera

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela aprobó hoy las medidas cautelares solicitadas por el diputado chavista Pedro Carreño contra la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, que incluyen la prohibición de salir del país y la congelación de sus cuentas bancarias. El Mostrador

La embajadora de Estados Unidos ante la ONU fustigó que Venezuela forme parte de la Comisión de Derechos Humanos del ente supranacional. Mantener y ampliar cuanto sea necesario la presión contra el Gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro, es el llamado de la embajadora estadounidense ante la Organización de las Naciones (ONU), Nikki Haley. Telesur

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por su sigla en inglés) reveló este miércoles que para 2030 más de 70 millones de niños morirán antes de cumplir los cinco años de edad, si no se avanza con celeridad en políticas para evitarlo. El informe Reducir las diferencias: El poder de invertir en los niños más pobres refiere que la pobreza infantil es una de las mayores desigualdades e injusticias a escala global. Telesur

-El príncipe saudí Mohamad bin Nayef, quien hasta hace poco era el segundo en la línea de sucesión al trono en Arabia Saudí se encuentra encerrado en su palacio. Citando a cuatro funcionarios estadounidenses y fuentes saudíes próximas a la familia de los Al Saud, el rotativo destaca que dicha restricción busca “prevenir cualquier oposición potencial” de Nayef al nuevo príncipe heredero, Mohamad bin Salman. HispanTv

-Rusia tacha de una ‘provocación cínica’ la acusación estadounidense contra Siria y advierte de que no sólo está dirigida a Damasco sino también a Moscú. “Esto parece una provocación a gran escala, tanto en el plano militar como el informativo, dirigida no solo contra el Gobierno sirio, sino también contra Rusia”, ha subrayado este jueves la portavoz del Ministerio ruso de Exteriores, María Zajarova. La diplomática rusa ha considerado “infundadas” las acusaciones de la Casa Blanca. El 26 de junio, Washington acusó al Gobierno sirio de estar preparando un supuesto ataque químico contra sus opositores y advirtió de que haría “pagar un alto precio” a Damasco en caso de que concrete el ataque. HispanTv

La presidenta del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Carmen Lúcia, envió hoy al presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, la denuncia por corrupción pasiva contra el presidente Michel Temer presentada por el Procurador General de la República, Rodrigo Janot. Xinhua

Moscú confía en que su advertencia a EEUU sobre lo inadmisible de un ataque a Siria funcionó, declaró el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov. “Confío en que las advertencias rusas funcionaron y Estados Unidos no asestó golpes (a Siria)”, dijo en una rueda de prensa. El diplomático señaló que Moscú hizo la advertencia a EEUU el 28 de junio. “Lo advertimos ayer a nivel del ministro de Asuntos Exteriores (…) El Ministerio de Exteriores hizo el respectivo comentario a través de su oficina de prensa”, explicó Riabkov. Sputnik

El chavismo compara la actitud de la jerarquía eclesiástica en Venezuela con la del grupo terrorista Daesh; los dos llaman a la violencia. Durante su programa Con el Mazo Dando, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, subrayó el miércoles que detrás de la violencia en Venezuela está la jerarquía eclesiástica que ha amparado y pretendido mantener la violencia en el país. HispanTv

-Vaticano: La Policía irrumpe en una orgía gay con drogas en el apartamento de un sacerdote. La fiesta tenía lugar en el apartamento de un sacerdote que trabajó como secretario del Cardenal Coccopalmerio. RT

Zonas sin hielo en Antártida podrían aumentar un 25 por ciento. “Calculamos que el calentamiento global en el continente antártico conducirá a finales de este siglo a la aparición de más de 17 mil 267 kilómetros cuadrados, de nuevas áreas libres de hielo” destacó Aleks Terauds, experto de la División Antártica Australiana. Telesur

Un jurado de Nueva York decidió el jueves que el Gobierno de EE.UU. está autorizado a confiscar un edificio de propiedad iraní ubicado en Manhattan. De acuerdo con el veredicto, el Gobierno estadounidense ha probado la implicación de la propiedad inmobiliaria en el envío de fondos a Irán, por lo que el edificio —con un valor de mercado de unos 1000 millones de dólares— podrá ser confiscado por EE.UU. HispanTv

-El grupo terrorista EIIL ha perdido más del 60 % de los territorios que controlaba hace tres años y más del 80 % de sus ingresos económicos, según un estudio. HispanTv

