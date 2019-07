Noticias breves

La oposición es solo una parte del conflicto venezolano

EE.UU. insiste en que la salida de Maduro del poder debe ser condición sine qua non para las negociaciones del Gobierno de Venezuela y la oposición en Noruega. “Tomamos nota de las conversaciones en Noruega. Como hemos dicho reiteradamente, Estados Unidos cree que lo único que se puede negociar con Nicolás Maduro son las condiciones de su salida”, ha precisado este martes la portavoz del Departamento de Estado del país norteamericano, Morgan Ortagus. Hispantv

La decisión de Chile de abstenerse en la votación del Consejo de DD.HH. de las Naciones Unidas sobre una resolución en contra de los excesos que ha cometido el gobierno de Filipinas en medio de su guerra contra el narcotráfico, la cual contabiliza 27 ejecuciones extraoficiales diarias, generó rechazo en la oposición. Emol

Diosdado Cabello, asegura que en el documento que entregó la Alta Comisionada de la ONU para los DD.HH. tuvo injerencia Elliott Abrams. Asimismo, acusó a la ex Mandataria de emitir «una opinión personal». Según él Bachelet «ha emitido una opinión personal» y la acusó de haber gobernado en Chile durante «ocho años con la misma constitución de un dictador». Emol

Iglesia católica de Venezuela aboga por elecciones libres y exige la salida de Maduro. Los obispos afirmaron que es indispensable la realización de comicios lo más pronto posible, donde será vital la implementación de un nuevo organismo electoral y permitir el voto en el exterior. Emol

Las delegaciones del Gobierno y de la oposición de Venezuela acordaron en Barbados establecer una mesa permanente de diálogo, dijo en un mensaje televisado el político oficialista Héctor Rodríguez, gobernador del estado de Miranda (norte). Sputnik

“Dicen: el Gobierno va a Barbados porque va a haber elecciones presidenciales en no sé cuánto tiempo y los candidatos son X o Y (…). Aquí no hay elecciones presidenciales, aquí el presidente se llama Nicolás Maduro”, declaró el miércoles el jefe de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela, Diosdado Cabello, en un programa transmitido por el canal estatal VTV. Hispantv

– El Parlamento de Francia aprobó hoy de manera definitiva la imposición de una tasa para los gigantes de Internet con operaciones en este país, medida cuestionada por Estados Unidos, que anunció una investigación. La llamada Ley Gafa (acrónimo de Google, Amazon, Facebook y Apple) fue aprobada en el Senado mediante el voto a mano alzada y debería impactar a una treintena de empresas, con un aporte al fisco estimado en 400 millones de euros este año y 650 millones en 2020. PL

– Una minera de Grupo México derrama 3.000 litros de ácido sulfúrico en el Mar de Cortés. RT

– Bolsonaro promete a evangélicos un juez «terriblemente cristiano» en Tribunal Supremo. El Mandatario brasileño fue el invitado estelar al tradicional culto semanal que los parlamentarios de esa religión realizan en el Congreso, ocasión en la que se comprometió a continuar con su agenda valórica. Emol

– PC de Venezuela le quita respaldo a Maduro y lo acusa de «incumplir» acuerdo electoral. El secretario general del PCV, Oscar Figuera, acusó al Mandatario chavista de impulsar un «reformismo liberal». Emol

– Los presidentes de Rusia, Vladimir Putin; y de Bolivia, Evo Morales, firmaron hoy un acuerdo para coordinar posiciones en la arena internacional y asistieron a la rúbrica de un paquete de avenencias sobre cooperación bilateral. Ambas partes firmaron arreglos sobre colaboración para la industrialización del litio, la energía nuclear, en aspectos de seguridad, la cooperación energética y entre academias de relaciones exteriores, en una ceremonia en el Kremlin. PL

– Con la ayuda de satélites de la NASA, científicos estadounidenses han logrado identificar la floración de algas del género sargazo más grande conocida hasta el momento. Algo que podría convertirse en la «nueva normalidad» para el océano Atlántico, avisa un estudio publicado a inicios de este mes en la revista Science. El inmenso cinturón se extiende desde el oeste de África hasta el mar Caribe y el golfo de México recorriendo una distancia de 8.850 kilómetros de longitud. RT

– La Policía turca de la provincia de Bolu halló el 6 de julio 18,01 gramos de californio, un elemento radioactivo utilizado en la fabricación de ojivas y de reactores nucleares. Según el presidente de la Asociación de Ingenieros Nucleares de Turquía, Erol Cubukcu, el californio llegó de un país con tecnología nuclear. Los 18,01 gramos de californio han sido trasladados al Organismo Nacional de Energía Atómica de Turquía para ser examinados. Cinco sospechosos están siendo investigados. El precio de los gramos incautados asciende a 72 millones de dólares, según la prensa turca. Sputnik

– El Cuerpo de Guardianes de Irán ha desmentido hoy jueves informes sobre haber intentado detener un petrolero británico en el Golfo Pérsico. Hispantv

– En la vereda el Cerro del corregimiento Versalles, perteneciente al municipio San José de Uré, Sur de Córdoba, en horas de la mañana de ayer fue vilmente asesinado el campesino Manuel Osuna Tapias de 67 años de edad, su cabeza cortada, su casa quemada, se presume el actor armado que cometió el horrible crimen es el Bloque Virgilio Peralta Arenas, también llamados «Caparrapos». Colectivo de refugio colombiano Luciano Romero, Rebelión

– Mientras la ONU respalda al Gobierno de Acuerdo Nacional libio (GAN) dirigido por Fayez al-Sarraj, Estados Unidos y sus aliados conspiran para derrocarlo apoyando y suministrando armas al general Hafter. Cuatro misiles antitanque estadounidenses modelo Javelin valorados en 170.000 euros y vendidos a Francia terminaron en poder de combatientes rebeldes libios leales al general Jalifa Hafter. Todo un escándalo revelado por The New York Times. Luis Gonzalo Segura, RT

– El gobierno francés presenta este miércoles un proyecto de ley “para una economía circular”. La meta es luchar contra el derroche y el plástico, echando mano a la reutilización de productos, entre ellos las botellas de vidrio, como en los años 1950. RFI

– Las discrepancias sobre el Plan Nacional de Desarrollo y el manejo de la banca estatal fueron algunas de las razones que llevaron Carlos Urzúa a renunciar a su cargo como secretario federal de Hacienda y Crédito Público, reveló el presidente Andrés Manuel López Obrador. «Carlos es un hombre de criterio, tuvimos entre otras discrepancias, lo del Plan Nacional de desarrollo, hubo dos versiones y la que quedó es la que yo autoricé, incluso me tocó escribirla». «Había otra versión, que sentí que era continuismo, era un concepción todavía en la inercia neoliberal, y había que marcar la diferencia (…), desde mi punto de vista no reflejaba el cambio», dijo López Obrador. El documento que el Gobierno federal presentó finalmente al Congreso se inspira en el plan general de 1906 y el plan de general Lázaro Cárdenas, quien fue presidente de 1934-1940, en los cuales «no había nada de los términos propios de la política neoliberal», explicó el presidente. Los problemas que encara el nuevo proyecto de nación «tienen que ver con la corrupción, la impunidad, el saqueo a la nación, no vamos a continuar con la política privatizadora, en eso había diferencias», detalló. Sputnik

– “Las sanciones económicas (de EE.UU.) violan los derechos humanos y constituyen un castigo colectivo y un crimen contra la humanidad”, ha denunciado este miércoles el embajador iraní ante las organizaciones internacionales radicadas en Viena, capital austriaca, Kazem Qarib Abadi. Hispantv

– Francia y el Reino Unido han acordado enviar tropas militares adicionales a Siria mientras EE.UU. busca sacar sus fuerzas del país árabe, informa Foreign Policy. Hispantv

– Criticado por su plan de acción para luchar contra la contaminación, el Gobierno francés ha decidido aumentar los impuestos sobre el transporte aéreo y por carretera a partir de 2020. Una medida que no genera consenso. RFI

– Rusia busca el poder como un «oso herido» y China pretende endeudar la región: ¿cómo quiere ‘salvar’ EE.UU. a Latinoamérica? Según el almirante Craig Faller, Moscú y Pekín, al igual que Teherán, aspiran a imponer otro orden mundial. El jefe del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), el almirante Craig Faller, desarrolló este martes ante el Comité de Servicios Armados del Senado del país norteamericano su estrategia de defensa nacional en Sudamérica, América Central y Caribe, en cuyo marco enumeró las amenazas presentes en la región. Entre estas, destacó la influencia de Rusia y China. RT

– Egipto ha retenido a un petrolero con bandera de Ucrania, cargado con crudo iraní, por supuestamente haber violado las sanciones de EE.UU., según informes. Egipto detuvo a un buque con pabellón de Ucrania que transportaba petróleo iraní cuando pasaba por el canal de Suez hace diez días, ha informado este martes el diario árabe Al-Araby Al-Jadeed, citando fuentes egipcias. Hispantv

– Dos multimillonarios estadounidenses, George Soros y Charles Koch, se unieron para lanzar un nuevo think-tank para terminar con las «guerras sin fin» de EE.UU y cambiar su política exterior, se trata del Instituto Quincy. Cubadebate

– Un millonario emiratí planea remolcar un iceberg antártico hasta el golfo de Omán para combatir la sequía. RT

– El mandatario cubano aseveró que ya están en marcha varios proyectos de inversión extranjera por varios miles de millones de dólares para incentivar las producciones nacionales. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, instó este lunes a disminuir las importaciones y aumentar las exportaciones para que la economía de la isla siga creciendo. «La vida nos ha seguido demostrando que importar acomoda, mata la creatividad y la iniciativa», afirmó. Telesur

– Moscú exige que Londres justifique en 24 horas la negativa de acreditar a Sputnik y RT. Rusia exige que el Reino Unido justifique en 24 horas la negativa de acreditación a RT y Sputnik a la Conferencia Global sobre Libertad de Prensa en Londres. Sputnik

– El exgobernador de Veracruz Javier Duarte, quien se convirtió en un símbolo de la corrupción gubernamental en México y se encuentra actualmente preso, reveló que su captura fue pactada con el expresidente Enrique Peña Nieto y que, además, pagó para reducir los cargos en su contra tras una «extorsión». La polémica surgió el pasado 8 de julio, cuando Duarte tomó el teléfono desde el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, donde se encuentra recluido, para llamar al periódico Reforma y denunciar que fue extorsionado por Elías Beltrán, exencargado de la Procuraduría General de la República (actual Fiscalía). RT

– Un informe de los periodistas de Redaktions Netzwerk Deutschland concluye que los ultras alemanes no son sociópatas, sino militares y policías, en especial miembros retirad Raúl Zibechios y en activo de comandos especiales de asalto. Raúl Zibechi, Rebelión

– Judíos etíopes se movilizaron nuevamente en los territorios ocupados contra la brutalidad de la policía israelí, que quitó la vida de un adolescente desarmado. Hispantv

– Japón aplica desde el pasado jueves restricciones sobre el envío a Corea del Sur de materiales y químicos esenciales para la fabricación de chips de teléfonos inteligentes, televisores y computadoras personales, entre otros aparatos electrónicos. Los nuevos controles comerciales son una aparente respuesta a los recientes fallos de varios tribunales surcoreanos -incluido el Supremo- que obligan a empresas japonesas a compensar a ciudadanos surcoreanos que fueron obligados a trabajar para ellos durante la II Guerra Mundial, un asunto que Japón considera resuelto desde hace décadas. Emol

