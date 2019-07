Noticias breves

Un documento ONU contrario al chavismo

A través de su cuenta de Twitter, la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó el informe que escribió la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, sobre la situación que se vive en Venezuela. En él, llama al Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, a acabar con «las graves vulneraciones de derechos humanos». El documento denuncia que, especialmente desde 2016, el régimen de Maduro y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia «orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno». El Mostrador

La ex Presidenta se adelantó también a las posibles críticas del Palacio de Miraflores recalcando que «este informe no trata de política, geopolítica, relaciones internacionales o cualquier otra cosa que no sea los derechos humanos a los que todo venezolano tiene derecho». Emol

El documento publicado por la Cancillería rechaza que la comisión para los DD.HH. haya omitido toda la información aportada por el Estado para la elaboración de su informe. El Gobierno de Venezuela presentó este jueves 70 observaciones sobre el informe de la Alta Comisionada de la Organizaciones de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (DD.HH), el cual será presentado este viernes 5 de julio. El documento destaca que el informe difundido presenta una visión selectiva y abiertamente parcializada sobre la verdadera situación de derechos humanos en Venezuela. «En este documento se privilegian excesivamente las fuentes carentes de objetividad y se excluye casi en su totalidad la información oficial, a pesar de toda la documentación y elementos aportados por el Estado a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos», destaca el texto publicado por la Cancillería venezolana. Telesur

– «Si Lula no está libre es porque el estado de derecho no está funcionando bien», sentenció el precandidato argentino a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, al salir de la cárcel de Curitiba donde visitó al ex presidente de Brasil y líder del Partido de los Trabajadores. Tras la visita que realizó junto al ex canciller brasileño Celso Amorín, Fernández pidió sensibilizarse por la amenaza que sufren las democracias de la región y aseguró que «el Estado brasileño no se da cuenta de que está generando una mancha para el país manteniendo a Lula preso». Cubadebate

– Greenpeace alerta por nuevo peligro en océanos: La minería ahora buscaría operar en el fondo del mar. Mientras que la comunidad científica internacional apenas ha explorado menos del 1% del fondo del mar a nivel mundial, la industria minera ya elabora planes para bajar y explotar comercialmente las profundidades marinas, lo que constituye una de las nuevas y más extensas amenazas para los ecosistemas marinos del planeta, según denunció Greenpeace. El Ciudadano

– Irán convoca al embajador británico por el «decomiso ilegal» de un petrolero iraní en Gibraltar. El barco Grace 1 fue detenido en el Peñón bajo la sospecha de trasladar petróleo hacia Siria y tras una solicitud de EE.UU., afirman desde España. RT

– La reunión entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y el papa Francisco transcurrió este jueves de forma satisfactoria, según comunica la Oficina de Prensa del Vaticano. En detalle, el encuentro en cuestión —que se prolongó por cerca de una hora— generó «sincera y alegre satisfacción» en el pontífice, según señaló Alessandro Gisotti, director del servicio de prensa de la Santa Sede. RT

– Deforestación de la Amazonía brasileña creció más del 88% en junio y pone en alerta a las organizacionesPara ONGs de protección medioambiental, el aumento se condice con la retórica y política del Presidente Jair Bolsonaro, que «incentiva» la tala ilegal y «fortalece» la idea de impunidad entre quienes cometen estos crímenes. Emol

– Las investigaciones impulsadas hoy por las autoridades venezolanas en torno a los recientes intentos de golpe de Estado revelaron los vínculos de personeros de la oposición con planes para asesinar al dirigente socialista, Freddy Bernal. El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Diosdado Cabello, divulgó un material audiovisual con la confesión de José González, implicado en el conato golpista del 30 de abril último, quien recibió órdenes para ultimar al protector del occidental estado de Táchira. Durante el programa Con el mazo dando, transmitido por Venezolana de Televisión, Cabello mostró el testimonio de González, instruido por los diputados de la Asamblea Nacional (parlamento en desacato) Renzo Prieto y Delsa Solórzano para perpetrar el asesinato de Bernal y de otro ciudadano por el precio de 10 mil dólares por cada muerte. PL

– La disputa diplomática entre Londres y Pekín continuó su escalada tras las declaraciones del canciller británico, Jeremy Hunt, quien reiteró que habrá «consecuencia» si el Gobierno chino incumple los acuerdos respecto a Hong Kong. «La violencia no se gestiona con represión, sino comprendiendo las causas subyacentes de las inquietudes de los manifestantes», declaró a la BBC. Sputnik

– Rusia advirtió al Gobierno de Estados Unidos sobre las líneas rojas que no debería traspasar en Venezuela, declaró el viceministro de Exteriores Serguéi Riabkov. «Hemos marcado líneas rojas a los estadounidenses, entre ellas que es inadmisible una injerencia armada», dijo Riabkov al periódico Izvestia. Sputnk

– En tiempos en que los opioides están provocando más muertes en el mundo que jamás en la historia, México se posiciona como el segundo productor de opio del mundo, solo por detrás de Afganistán. Sputnik

– Putin: «Gastamos en Defensa 48.000 millones de dólares y EE.UU., más de 700.000 millones: ¿es esto una carrera armamentista?». RT

– El ministro brasileño de Justicia y Seguridad Pública, Sergio Moro, dijo en la Cámara de Diputados que las conversaciones entre jueces, fiscales y miembros del Ministerio Público «son cosas absolutamente triviales en el escenario legal». Xinhua

– La NASA publica el ‘antes’ y ‘después’ de Chennai, una de las mayores ciudades indias —que es hogar de 9 millones de personas— ,que se quedará sin agua. Las fotos muestran el cambio del lago Puzhal, embalse de esta ciudad india, cuyas aguas se han visto agotadas y contaminadas. Ahora depende de las lluvias anuales para cubrir sus necesidades. RT

– El presidente de Bolivia, Evo Morales, declaró que considera a Rusia como un socio estratégico y una garantía para frenar las intenciones de EEUU de intervenir en su país y en la región. «Rusia es una forma que garantiza la no intervención de Estados Unidos a cualquier país del mundo», destacó Morales en declaraciones a Sputnik. Sputnik

– La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) rechazó en Viena, Austria, las sanciones unilaterales aprobadas por Estados Unidos en contra de las exportaciones de petróleo de Venezuela e Irán. Telesur

– Ataque aéreo contra centro de inmigrantes en Trípoli deja 40 muertos. Telesur

– Justicia italiana deja en libertad a la capitana del barco humanitario «Sea-Watch»El magistrado a cargo de la investigación preliminar en contra de Carola Rackete aseguró que un decreto del Gobierno sobre la seguridad no era «aplicable a las acciones de rescate». Emol

– El ex líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Seuxis Paucias Hernández, alias «Jesús Santrich», cuya situación jurídica fue motivo de controversia hace unas semanas, protagoniza una nueva polémica por dejar plantado a su esquema de seguridad e irse con rumbo «desconocido», lo que puso en duda su compromiso con el acuerdo de paz y recrudeció el debate nacional sobre el pacto firmado en 2016. Según trascendió, Santrich se encuentra sin paradero conocido desde el sábado, cuando abandonó a su escolta en una zona de capacitación y reincorporación para ex combatientes ubicada en zona rural del municipio de La Paz, en el departamento de Cesar, cerca de la frontera con Venezuela. Emol

– El especialista legal alemán en Karlsruhe, Christoph Safferling, certificó que la Fiscalía General del Estado de Alemania se colmó de juristas con pasado nazi en los años ulteriores a la Segunda Guerra Mundial. Para 1953, 22 de los 28 emplerasil retira prohibición al tabaco cubano Cohiba: «hubo una interpretación equivocada»ados de alto nivel eran ex miembros del Partido Nacional-socialista Obrero Alemán. Cubadebate

– Brasil retira prohibición al tabaco cubano Cohiba: «hubo una interpretación equivocada». Sputnik

– Las cucarachas están evolucionando rápidamente para ser resistentes a casi todos los tipos de insecticida y pronto podrían ser casi imposibles de matar solo con productos químicos, según se desprende de un estudio publicado en la revista Nature. RT

– Indonesia devolverá basura ‘tóxica’ a Estados Unidos, Australia y Alemania – medios locales

– La muerte de un militar detenido congela el diálogo entre el gobierno y oposición de Venezuela. La medida se tomó tras el fallecimiento del militar Rafael Acosta, quien había sido detenido por supuesta implicación en un intento de golpe de Estado. RT

– Al menos 14 marineros rusos fallecieron a causa de un incendio que se produjo el 1 de julio en un sumergible en las aguas territoriales de Rusia, informó el Ministerio de Defensa del país. «Catorce marineros submarinistas fallecieron por envenenamiento con gases de combustión», dice un comunicado del organismo. Se agrega que el incendio fue eliminado gracias a las «acciones abnegadas» de los tripulantes. Sputnik

– La prohibición de vender en Brasil los famosos tabacos cubanos Cohiba es una maniobra política para obstaculizar las fuentes de ingresos a la isla, publicó el periódico oficial Granma en una editorial. Sputnik

– EEUU se niega a reconocer a Turquía como estado protector de la Embajada de Venezuela en Washington, declaró el canciller venezolano, Jorge Arreaza. Sputnik

– El ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, informó este martes que Cuba y Turquía atenderán a pacientes venezolanos que están en espera por trasplantes médicos. Telesur

– Francia no está ‘por ahora preparada para ratificar’ el acuerdo con el Mercosur. La portavoz del gobierno francés afirmó este martes que aún París no está dispuesta a firmar el acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y el Mercosur. “Vamos a mirarlo con detalle”, advirtió. RFI

– El ministro de Transición Ecológica y Solidaria, François de Rugy, señaló que «no habrá ratificación si Brasil continúa con la deforestación» en el Amazonas. Emol

Me gusta: Me gusta Cargando...