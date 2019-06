Noticias breves

Hitler optó por usar la fuerza

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha señalado este domingo que el asesor de Seguridad Nacional de EE.UU., John Bolton, «se enfrentaría al mundo entero de una vez» si esto «dependiera de él», durante una entrevista en el marco del programa ‘Meet the Press’ de la NBC. RT

– Una agrupación de barcos de la Marina de Guerra de la Federación de Rusia entró en el puerto de La Habana, comunicó el portavoz de la Flota del Norte rusa, Vadim Serga. Sputnik

– Un eventual despliegue de misiles de EE.UU. cerca de Rusia podría desencadenar una crisis de misiles similar a la de Cuba en 1962. En declaraciones realizadas este lunes ante la Cámara Alta del Parlamento, el viceministro ruso de Asuntos Exteriores ha dicho “Debemos estar preparados para el peor de los casos. No hay planes, pero el sistema de lanzamiento (vertical para misiles) Mk 41 es una realidad (…) Si el despliegue de semejante sistema se convierte en realidad, la situación no solamente empeorará, sino que se agravará y nos podríamos encontrar en una situación de crisis de misiles muy parecida a la caribeña”, ha aseverado Riabkov. Hispantv

– Tras el acuerdo con EE.UU. en materia migratoria, el Gobierno de México desplegó 15.000 elementos de la Guardia Nacional y el Ejército en su frontera norte para frenar el tráfico de migrantes hacia territorio estadounidense, informó este lunes el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval. RT

– Washington va a bloquear varios «miles de millones» más de dólares de activos iraníes. Según Steven Mnuchin, parte de las nuevas sanciones contra Irán ha sido impuestas en respuesta al derribo de un dron estadounidense y al ataque contra petroleros en el golfo de Omán. RT

– El proceso por el que se obtiene cemento es responsable del 7% de todas las emisiones de dióxido de carbono (CO2). Es más de lo que producen todos los camiones del mundo con su combustión. Sputnik

– Victoria opositora en Estambul amenaza la hegemonía de Erdogan. Este domingo, Estambul confirmó los resultados de la primera vuelta y pasó a manos de la oposición tras la elección de Ekrem Imamoglu, quien superó con 800.000 votos a su oponente del AKP, el ex primer ministro Binali Yildirim. RFI

– Súper ricos de EE.UU. piden a candidatos presidenciales un impuesto a la riqueza. La idea con la medida es enfrentar la desigualdad de ingresos y proporcionar fondos para abordar el cambio climático y los problemas de salud pública. Emol

– El asesinato del ecologista José Luis Álvarez Flores , defensor del santuario del mono saraguato en Tabasco, el pasado 10 de junio, evidencia el riesgo para los ambientalistas en México, donde hubo 49 agresiones en 2018, reveló el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA). De estos 16 fueron homicidios -con 21 víctimas- y el resto fueron agresiones físicas, intimidación, amenazas, privación ilegal de libertad, allanamiento, criminalización u hostigamiento, indicó el CEMDA. Las agresiones se incrementan hasta la cifra de 440 si se atiende al periodo comprendido desde 2010 hasta finales de 2018. Julito Martínez, Rebelión

– Rusia asegura que, junto a sus aliados, va a hacer frente a las sanciones de Estados Unidos contra la República Islámica de Irán. Hispantv

– El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, teme convertirse en una “reina de Inglaterra” por los “súper poderes” que tendrá el Congreso. Hispantv

– El Comando Sur de EE.UU. pide al Ejército de Venezuela que coopere para derrotar los desafíos y preservar la estabilidad del país caribeño. Hispantv

– «No han llevado ni un solo ataque con éxito»: Irán señala el fracaso de la ofensiva cibernética de EE.UU. Según el ministro de Tecnología de la Información y las Comunicaciones iraní, el año pasado Teherán «neutralizó 33 millones de ataques con un cortafuegos nacional» en su Red. RT

– Madrid va camino de convertirse en la primera gran capital europea que revierte sus planes de transformar la ciudad en zona de bajas emisiones, programa que salvó a España de sanciones por parte de la Unión Europea y que el nuevo alcalde de la ciudad, José Luis Almeida, pretende derribar. Sputnik

– Sicarios terminaron con la vida de Carlos Biscué, líder indígena en el departamento del Cauca. Telesur

– Un equipo de investigadores descubrió que los glaciares del Himalaya se derriten a un ritmo dos veces mayor desde comienzos del siglo XXI debido al aumento de las temperaturas. Para este análisis, los científicos usaron imágenes satelitales de los últimos cuarenta años. El Mostrador

– El presidente de Colombia llama a los enemigos de Venezuela a centrarse más en la ruptura del Ejército que en una intervención militar para derrocar a Maduro. “He sido muy claro; más que una solución militar de carácter extranjero, hoy lo que se necesita es afianzar la ruptura entre las propias fuerzas militares en Venezuela”. Hispantv

– Líder social es asesinada frente a sus hijos. María del Pilar Hurtado Montaño (36) era una dirigenta de una comunidad que se asentó en un lote vacío que pertenece al padre del actual alcalde de Tierralta. Organizaciones sociales del sector afirman que la mujer se encontraba amenazada por un grupo paramilitrar desde principios de junio. El Desconcierto

– Mohammad Javad Zarif a través de su cuenta de Twitter ha indicado que Teherán tiene pruebas de «compras de lanchas y planes de atribuir ataques a petroleros a Irán», entre otras. RT

– Más de 400 pilotos demandan a Boeing por un «encubrimiento sin precedentes» de defectos del modelo 737 MAX. RT

– El Ejército de Irak reconoce la capacidad militar de Irán, por lo que apuesta por aumentar sus lazos defensivos en materia de defensa aérea con el país persa. Hispantv

– La gigante tecnológica de China, Huawei, presentó el viernes una demanda en contra del Departamento de Comercio de Estados Unidos por la incautación ilegal de equipo de telecomunicación de Huawei llevado a Estados Unidos para una prueba. Xinhua

– Reportan que Trump aprobó ataques cibernéticos contra los sistemas de misiles de Irán. RT

– EEUU retará a Rusia y China y creará un puerto en el Ártico. Hispantv

– China presenta el primer megaportador de crudo inteligente del mundo. El petrolero, de 300 metros de eslora, cuenta con varias funciones, como navegación asistida con piloto automático, administración inteligente de carga líquida, administración integrada de eficiencia energética, operación y mantenimiento de equipos y comunicación entre el barco y la costa. RT

– Al estudiar el subsuelo marino de la costa noreste de EE.UU., los científicos han descubierto un gigantesco acuífero de agua relativamente dulce atrapada en sedimentos porosos que se encuentran debajo del océano salado. Los investigadores creen que se trata de la formación de este tipo más grande que se haya encontrado en el mundo hasta la fecha. RT

– El Curiosity halla signos de microorganismos vivos en la atmósfera de Marte. La razón es la presencia de metano, que en la Tierra lo producen principalmente los seres vivos. RT

– OEA dice que es «fundamental» que Michelle Bachelet lleve denuncias de venezolanos a Corte Penal Internacional. El secretario general afirmó que las denuncias de violación a los DD.HH. que recibió la Alta Comisionada «deslegitiman el régimen». Emol

– Turquía le recuerda a EE.UU. que el acuerdo de colaboración del caza furtivo F-35 prohíbe la expulsión de un miembro sin el consentimiento de todas las partes. “Ningún país puede decir que no te quiere y luego eliminarte del programa. Esto no es parte del trato, esto no es algo sobre lo que simplemente se pueda decir ‘te excluyo’”, dijo el viernes Ismail Demir, jefe del Departamento de la Industria de Defensa de Turquía, según informa la agencia británica Reuters. Hispantv- China y RPDC acuerdan crear conjuntamente futuro brillante de amistad bilateral. Cuando el máximo líder chino, Xi Jinping, llegó el jueves a la República Popular Democrática de Corea (RPDC), cientos de miles de personas se alinearon a lo largo de los caminos y calles, ondeando banderas y flores y coreando «Viva la amistad entre China y RPDC» y otros eslóganes para mostrar su bienvenida. Xinhua

– En medio de la escalada de tensiones en Oriente Medio, el presidente de EE.UU., Donald Trump, dice que no busca involucrarse en un conflicto armado con Irán. “No estoy buscando una guerra”, ha declarado el mandatario en una entrevista concedida este viernes a la agencia estadounidense de noticias NBC News. Hispantv

– Tras varios años de controversia, la Comisión Europea ha resuelto sentar a España en el banquillo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), a causa de las graves sanciones que el país ibérico aplica a los contribuyentes que no cumplen correctamente con su obligación de declarar los bienes que poseen en el exterior. En Bruselas estiman que estas sanciones son absolutamente desproporcionadas y abusivas, pero sobre todo sospechan que son incompatibles con algunas de las libertades fundamentales recogidas en el Tratado de Funcionamiento de la Unión. En concreto, acusan a España de estar vulnerando derechos tan esenciales como el de la libre circulación de capitales y la libre circulación de personas, entre otros. Más aún: la propia obligación de informar sobre esos bienes en España está también en el punto de mira jurídico. RT

– Cientos de activistas ecologistas buscan detener el funcionamiento de una mina de carbón en la región de Garzweiler. Los manifestantes, en su mayoría jóvenes, llegaron de toda Europa para apoyar este movimiento promovido por la ONG Ende Gelände. Marilyn Lavado, RFI.

– El caso de La Manada fue una violación en grupo, determinó este viernes por unanimidad el Tribunal Supremo de España, elevando de nueve a 15 años la condena para los cinco amigos que atacaron a una joven en los sanfermines de 2016. RFI

– Un fallo del Tribunal de Apelaciones de Londres bloqueó este jueves las futuras ventas de armamento británico al régimen de Arabia Saudita, por su implicación en el conflicto de Yemen. El Ejecutivo británico “no evaluó si la coalición liderada por Arabia Saudita cometió violaciones del derecho internacional humanitario en el pasado durante el conflicto en Yemen, y no hizo ningún intento de hacerlo”, indicó el presidente de la división civil del Tribunal, Terence Etherton, al tiempo que reclamó al Gobierno “reconsiderar” sus prácticas. Telesur

– Trump confirma que canceló un ataque contra Irán a última hora para evitar víctimas. El Mandatario estadounidense confirmó la información y precisó que cambió de opinión cuando supo que morirían unas 150 personas. Emol

-El Supremo de España dicta sentencia definitiva: 15 años de prisión para ‘La Manada’ por violación. Los acusados en este caso fueron previamente condenados a 9 años por un delito de abuso sexual. La reciente sentencia modifica el tipo penal y eleva la condena. RT

– Los bancos estadounidenses poseen colectivamente 157 billones de dólares en derivados, aproximadamente el doble del PIB mundial. Esto es un 12% más de lo que poseían al comienzo de la crisis de 2008. En los últimos 30 años, el capital financiero se ha convertido en dominante en las principales economías capitalistas, superando a la élite industrial en poder e influencia. Esta evolución ha llevado a que el sector productivo se vea cada vez más sometido a la dinámica volátil del sector financiero. Desde que se inició la liberalización de los mercados de capitales durante la era Thatcher-Reagan a principios de los años ochenta, se han producido al menos 12 grandes crisis financieras. La más reciente ha sido la crisis mundial de 2007-2008, que también provocó lo que ahora se conoce como la Gran Recesión, de la que muchas de las economías desarrolladas no se han recuperado todavía. Walden Bello, Rebelión

– “Junto con el dron de EE.UU., había también presente en la zona un Boeing P-8 Poseidon estadounidense con 35 personas a bordo. Este aparato también entró en nuestro espacio aéreo y hubiéramos podido derribarlo, pero no lo hicimos”, ha declarado este viernes el comandante de la División Aeroespacial del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán, el general de brigada Amir Ali Hayizade. Hispantv

– The New York Times: Trump aprobó ataques contra objetivos en Irán, pero luego los canceló. RT

– Imágenes desclasificadas de satélites espías revelan que los glaciares del Himalaya se derriten dos veces más rápido que antes. RT

– El oro ha marcado su mejor semana en tres años y su mejor precio en casi seis, aumentando en 80 dólares su cotización solo en los últimos días y sobrepasando los 1.400 dólares por onza por primera vez desde septiembre de 2013. Esta tendencia alcista se ha visto acompañada de un debilitamiento del dólar, que se ha hundido frente a una serie de divisas a la expectativa pesimista de que la Reserva Federal de EE.UU. recorte las tasas de interés. RT

– Los países de la Unión Europea (UE) no lograron este jueves fijar el año 2050 como fecha límite para convertirse en una economía neutra en carbono, esto es, eliminar las emisiones de CO2 para cumplir con los compromisos del Acuerdo de París, pese a que una mayoría de países abogaba por esta fecha. El Mostrador

– Groenlandia se derrite: Cómo sus gigantes capas de hielo podrían desaparecer y elevar los océanosCientíficos estiman que el derretimiento está ocurriendo más rápido de lo pensado y sus efectos podrían implicar un aumento del nivel del mar entre 2,5 y 10 cm en los próximos 50 años. Emol

Me gusta: Me gusta Cargando...