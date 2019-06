Noticias breves

La condena se apelará ante la posición personal de los jueces

La nueva conversación, divulgada por el editor ejecutivo de The Intercept, Leandro Demori a la radio Band News, se evidenciaría el trabajo conjunto del fiscal y del juez que enjuiciaron y encarcelaron al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) para buscar la protección del magistrado Fuz en el Supremo. En el diálogo, que tuvo lugar el 22 de abril de 2016. El fiscal Dallagnol explica a Moro que consiguió hablar con el magistrado Fux y que éste le aseguró que podían contar con él «para lo que necesiten». «Solo faltó, como buen carioca, que me invitara a ir a su casa, jaja, pero las señales fueron óptimas; le hablé de la importancia de protegernos como instituciones, en especial en el nuevo Gobierno», dijo Dallagnol en tono ameno. «Excelente. In Fux we trust», respondió Moro. Sputnik

-Bolsonaro destituye a ministro de la Secretaría de Gobierno por «problemas ideológicos»Se trata del general Carlos Alberto dos Santos Cruz, el primer miembro del «ala militar» en dejar el gabinete. Santos Cruz tuvo serias divergencias con el filósofo Olavo de Carvalho, considerado una suerte de «gurú ideológico» de Bolsonaro, quien desde hace meses critica la supuesta resistencia del general a los postulados ultraderechistas defendidos por el Mandatario. El general Santos Cruz ya había ocupado cargos en los Gobiernos de la destituida Dilma Rousseff, con quien se desempeñó como asesor de la Secretaría de Asuntos Estratégicos, y de Michel Temer, en el que fue jefe de la Secretaría Nacional de Seguridad. Emol

-Boris Johnson, quien se comprometió a que el Reino Unido salga de la Unión Europea el 31 de octubre, obtuvo este jueves 114 votos a favor en la primera ronda del Partido Conservador para elegir al sustituto de la primera ministra, Theresa May. La segunda vuelta está prevista para el 18 de junio con nuevas votaciones previstas para el 19 y 20 de este mes. Cubadebate

-Los científicos chinos han desarrollado un sistema de radar de alta frecuencia capaz de ‘ver’ a los aviones furtivos ubicados a grandes distancias. Sputnik

-El mundo reacciona al ataque contra dos buques petroleros en el mar de Omán y advierte de la escalada de tensiones en la región del Oriente Medio. El viceministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Riabkov, ha advertido del peligro de hacer conclusiones prematuras, pues, insiste, “es demasiado pronto” para saber qué o quién está detrás del dicho ataque. Hispantv

-Medios de comunicaciones regionales e internacionales han informado este jueves de la explosión de dos buques cisterna en el mar de Omán. El portal estadounidense Bloomberg y otras agencias de noticias como AFP han publicado, citando a fuentes locales, que se han escuchado dos explosiones consecutivas en la citada región. Fuentes citadas por el medio libanés UNews, por su parte, aseguran que uno de los buques se está hundiendo mientras que el otro está ardiendo, mientras la tripulación de ambos petroleros ha pedido ayuda. Hispantv

-El ministro del Interior, Sajiv Javid, ha firmado la petición de extradición de Julian Assange remitida por Estados Unidos al Reino Unido, según él mismo confirmó a la BBC este 13 de junio. Sputnik

-Si bien la Guerra Fría está en el pasado y lejos, la carrera armamentista entre las grandes potencias continúa «sin cesar». Y allí, en cuanto al campo de las armas hipersónicas, Rusia es el líder indiscutible, señala la revista alemana Stern. Esto se debe, en gran medida, a su nuevo cohete PRS-1M, «un arma del fin del mundo», según lo tildó el medio. «El PRS-1M es una verdadera arma del Día del Juicio, que solo se podría usar en una guerra que tenga como fin destruir el mundo», opina Gernot Kramper, autor de un artículo publicado en ese medio este lunes. La novesosa arma rusa «tiene una sola tarea: está diseñada para una posible guerra nuclear y destinada a interceptar los ataques estadounidenses», indica Kramper. RT

-El Banco Central de Venezuela informó que, a partir de este jueves, entrarán en circulación papel moneda con valor de 10.000, 20.000 y 50.000 bolívares. Tras la reconversión monetaria del 20 de agosto de 2018, que quitó cinco ceros a la moneda venezolana, comenzaron a circular ocho nuevos billetes de 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 y 500 bolívares. Los cuatro primeros ejemplares de este cono monetario dejaron de utilizarse en el menudeo debido a que resultaron insuficientes para el pago de productos por causa de la contracción económica que sufre el país suramericano, caracterizada por el incremento acelerado de los precios, fijados de manera especulativa. Días atrás, el BCV informó que la variación acumulada de la inflación entre diciembre de 2017 y diciembre de 2018 fue de 130.060,2 %. RT

-Isam Zaitun, miembro de la oposición siria en el exterior, realizó una visita a los territorios ocupados por el régimen de Israel. Zaitun lleva una iniciativa que se basa, esencialmente, en dividir a Siria por un período temporal que no excedería los diez años, durante los cuales el país se encontraría bajo la custodia de varias partes regionales e internacionales, a cambio de un alto el fuego y de resolver los problemas pendientes. Al fin de este periodo, el expediente de Siria se presentaría ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) para emitir una resolución final. Hispantv

-España acepta más tropas de EEUU sin aprobación del Parlamento. El Gobierno español ha aceptado una petición de EE.UU. para reforzar su despliegue militar en la base de Rota (Cádiz), en medio de tensiones con Rusia y Siria. Washington tiene previsto desplegar seis nuevos helicópteros navales en esta base militar, ubicada en el sur de la península ibérica, donde el país norteamericano tiene desplegado destructores lanzamisiles y miles de personal civil y militar en el marco de un convenio bilateral vigente desde 1988. Conforme a la Constitución, el Ejecutivo español debería reformar el convenio y someterlo a un debate parlamentario antes de aceptar más tropas de EE.UU. en Rota. Hispantv

-Hong Kong ha aplazado el debate sobre la polémica ley de extradición de los criminales a China para enfrentar un juicio tras las protestas masivas. Un comunicado oficial ha explicado este miércoles que la sesión parlamentaria deberá reprogramarse, sin detallar para cuándo será, debido al bloqueo de las calles aledañas al edificio y la interrupción del tráfico en el territorio, ubicado en el sur de China. Hispantv

-Un grupo de biólogos ha descubierto que las plantas terrestres se extinguen 500 veces más rápido de lo normal debido a la acción del hombre, lo que pone en peligro nuestra propia especie, así como distintos ecosistemas de la Tierra, según exponen en un estudio publicado este lunes en la revista científica Nature. Según la investigación, realizada por miembros del Real Jardín Botánico de Kew (Reino Unido) y la Universidad de Estocolmo (Suecia), el ser humano ha provocado la extinción de 571 especies en los últimos 250 años, una tendencia que los científicos describen como de reducción «sin precedentes». Esta cifra supone más del doble del número de aves, mamíferos y anfibios juntos desaparecidos durante el mismo período. RT

-La reportera Norma Sarabia, excorresponsal de un diario del estado de Tabasco, en el sureste de México, fue asesinada este martes, informaron medios locales. Seis periodistas fueron ultimados en el país en lo que va de 2019. RFI

-En la madrugada del lunes fueron asesinados Freiman Baicue y Uver Ney Villano, líderes sociales que integraban la Asociación de Trabajadores Campesinos Zona de Reserva Campesina en Corinto (Astrazonac) en el municipio de Corinto, departamento colombiano del Cauca. Las víctimas se destacaban por su participación activa en la defensa del territorio y en la construcción de proyectos socioproductivos a favor de la comunidad campesina. Telesur

-El pasado domingo, miles de personas salieron a las calles de Hong Kong por la enmienda propuesta, sobre extradición. Este martes, el portavoz del ministerio chino de Exteriores, Geng Shuang, durante una rueda de prensa, denunció una postura “irresponsable” de EE.UU. hacia Hong Kong y pidió a Washington no intervenir en sus asuntos internos. Telesur

-La “zona muerta” del Golfo de México, un área donde el agua contiene niveles tan bajos de oxígeno que no puede acoger vida marina, está cercana a alcanzar una expansión récord, de acuerdo con previsiones de científicos publicadas el lunes por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés). Cubadebate

-«Europa… debe construir nuevas reglas de confianza y seguridad con Rusia, y no solo debe estar de acuerdo con la OTAN», dijo Macron en una entrevista con el canal de televisión suizo RTS. «Necesita construir [relaciones] solo entre Europa y Rusia». RT

-Macri elige a Pichetto, un exkirchnerista, para candidato a vicepresidente. El gobierno anunció la fórmula de la alianza Cambiemos de cara a los comicios de octubre. Intenta mostrar así la apertura de su espacio, pero pone en riesgo su alianza con el radicalismo. RT

-Los activistas Irineo Mujica y Cristobal Sánchez, quienes llevan años promoviendo acciones junto a los migrantes de México y Centroamérica, fueron detenidos por presuntamente participar en una red de tráfico de personas, durante las negociaciones entre México y EE.UU. para evitar la imposición de aranceles. RT

-Fiscal general venezolano: casi 40 personas imputadas por intento de asesinato contra Maduro. Sputnik

-EE.UU. suspende el programa de entrenamiento de pilotos turcos para cazas furtivos F-35, debido a la compra de sistemas antimisiles rusos S-400 por Turquía. Hispantv

-Irán denuncia que socios europeos del pacto nuclear no hayan frenado “el terrorismo económico” de EE.UU. y más bien se hayan convertido en instrumentos de presión. Hispantv

-El hermanastro del líder norcoreano Kim Jong-nam, que fue asesinado en Malasia en 2017, era un informante de la CIA, según The Wall Street Journal (WSJ). “Hubo un nexo” entre la agencia de espionaje de Estados Unidos y Kim Jong-nam, ha informado este lunes el diario norteamericano, citando a una persona anónima “con conocimiento del asunto”. Hispantv

-El ministro de Defensa de Ecuador, Oswaldo Jarrín, aclaró las dudas, ante la prensa mundial, sobre la utilización de las Islas Galápagos, para que operen aviones estadounidenses Orión P3 y Awaks, en una supuesta lucha contra el narcotráfico. Partiendo de esta concepción, y como parte de la cooperación con los Estados Unidos, el ministro confirmó que el Aeropuerto de la Isla San Cristóbal, será ampliado con recursos estadounidenses, para la operación de sus aviones. Hispantv

-Exembajador del Vaticano acusa al papa de mentir sobre casos de abusos sexuales. Según el exarzobispo Carlo Maria Viganò, el papa Francisco sabía de los abusos sexuales cometidos por el excardenal Theodore McCarrick, ahora destituido de su cargo. RT

-Las exportaciones chinas de tierras raras cayeron en el mes de mayo un 16 % respecto al mes anterior, mientras la guerra comercial con EE.UU. se intensifica, informa Reuters citando un informe publicado este lunes por la Administración General de Aduanas del gigante asiático. RT

-El estado de Nuevo México (EE.UU.) y su ciudad más poblada, Albuquerque, han presentado este lunes una demanda contra la Administración Trump con el fin de «proteger a los migrantes» en dicha zona, según lo comunicó este lunes la gobernadora Michelle Lujan Grisham a través de su cuenta oficial de Twitter. RT

-Los ministros de Exteriores de Rusia y Granada, Serguéi Lavrov y Peter David, examinaron proyectos conjuntos en los ámbitos de economía, inversión y sanidad. Sputnik

-El Departamento de Justicia de EE.UU. presentó este lunes una solicitud formal a Reino Unido para extraditar al fundador de WikiLeaks, Julian Assange. Telesur

-Presidente polaco pedirá a Trump mayor presencia militar estadounidense en su país. Emol

