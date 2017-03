Noticias breves

El Tribunal Superior de Justicia de Venezuela cesa a la Asamblea Nacional por desacato

El expresidente de la Cámara de Diputados de Brasil y principal impulsor de la causa que apartó del cargo a la presidenta Rousseff, fue condenado a 15 años y cuatro meses de prisión por varios delitos. Telesur

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela se apoya en el estado de excepción para atribuirse los poderes legislativos del país, informó AFP. La decisión judicial ha sido tomada después de que el Parlamento del país, de amplia mayoría opositora, fuera acusado de desacatar las leyes de la República. Sputnik

El año pasado, el Poder Legislativo decidió desacatar la sentencia del TSJ que impedía la juramentación de tres candidatos a diputados del estado Amazonas, cuya elección fue impugnada por presuntas fraude. La orden del máximo tribunal era dejar sin efecto su designación hasta que terminaran las investigaciones. Sin embargo, la directiva de ese entonces decidió desoír el mandato del Tribunal e incorporar a los cuestionados candidatos. Desde entonces, el TSJ ha insistido en exigir al Parlamento la desincorporación de los tres ciudadanos, cuestión que no han hecho. La semana pasada, por ejemplo, la mayoría de derecha votó por la activación de la Carta Democrática en contra de Venezuela bajo el argumento de que ese documento estaba por encima de cualquier ley venezolana, cuestión que ha sido rebatida por el chavismo. Ese hecho crispó las tensiones entre gobierno y oposición. El presidente Nicolás Maduro denunció que la derecha parlamentaria había cometido una “traición a la patria” por aprobar un documento “pidiendo la intervención de Venezuela por parte del imperialismo y de fuerzas de la derecha internacional a través de la OEA (Organización de los Estados Americanos”. La Constitución venezolana, en su artículo 336, faculta a la Sala Constitucional a resolver cualquier diferencia que exista entre los Poderes Públicos. RT

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro declaró hoy que su país obtuvo este martes un gran triunfo ante la Organización de Estados Americanos (OEA), luego de que no resultara aprobada la Carta Democrática Interamericana ni el informe injerencista promovido desde Estados Unidos (EEUU) y México contra esa nación sudamericana. Cubadebate

El gobierno de Perú decidió este jueves retirar “de manera definitiva” a su representante diplomático en Caracas. RT

En un punto de prensa en Lisboa, donde se encuentra de gira con la Presidenta Michelle Bachelet, el canciller declaró: “Quisiera expresar la alta preocupación del Gobierno de Chile por el agravamiento de la situación venezolana. Quisiera reafirmar lo expresado por los 20 países de la OEA hace poco más de 24 horas. Esta situación nos lleva a consultar con los países amigos el cómo proceder de ahora en adelante”. La Nación.cl

-“Las compañías automotrices vuelven a EE.UU. ¡TRABAJOS! ¡TRABAJOS! ¡TRABAJOS!”, ha exclamado el presidente Trump. Este lunes, el rotativo ‘The Detroit News’ informó citando a fuentes anónimas que Ford Motor Co. tiene planes de anunciar inversiones “significativas” en Michigan Assembly Plant, en la ciudad de Wayne, y otras dos plantas en las cercanías de Detroit: Flat Rock Assembly Plant y Romeo Engine Plant. Hace más de una semana Trump presionó a ejecutivos automotrices para que creen más empleos en Estados Unidos y construyan nuevas plantas de fabricación. RT

-ONU: 307 civiles muertos y 273 heridos en el oeste de Mosul en poco más de un mes. El alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU ha condenado “la pérdida masiva de vidas civiles en el oeste de Mosul”. RT

-El portavoz del Estado Mayor General de Rusia, el teniente general Víktor Pozníjir, ha criticado en su intervención ante la Conferencia de desarme en Ginebra (Suiza) los planes de Estados Unidos de desarrollar un sistema de defensa antimisiles mundial. El problema, expone, es que su existencia “rebaja el umbral de uso de las armas nucleares”, puesto que deja en EE.UU. “una ilusión de impunidad en cuanto al uso repentino de armas nucleares estratégicas”, cita RIA Novosti. RT

-El fiscal general de EE.UU., Jeff Sessions, amenazó este lunes a las “ciudades santuario”, que se nieguen a cooperar con las acciones federales para deportar migrantes, con un recorte de cuatro mil millones de dólares en fondos. Telesur

– El inversor estadounidense Jim Rogers ha criticado a las autoridades monetarias de EE.UU. y ha advertido de una nueva crisis económica que espera al país a la vuelta de la esquina. Rogers ha destacado que los problemas económicos que acechan a EE.UU. son muy graves debido al crecimiento de la deuda del país, que actualmente es muy superior al de los años 2008-2009, cuando EE.UU. fue testigo de la última crisis. El experto advierte que “a muchos les espera el colapso”, “La mayor y la única amenaza para la economía mundial es el banco central de Estados Unidos, la Reserva Federal, y Janet Yellen”, “Estas personas cometieron un error terrible. Pusieron en marcha las máquinas de impresión a plena capacidad, lo que redujo las tasas de interés a un mínimo histórico. Creían que esto podría salvar el mundo, pero su intento no tuvo éxito. Fracasaron, y eso es terrible”, comentó el multimillonario. RT

– Rusia relanza las críticas a la ‘coalición contra EIIL’ de EE.UU. por planear la destrucción de infraestructuras y lamenta los estragos que ha causado en Siria. “Parece que el objetivo de la coalición sea destruir por completo las infraestructuras de Siria y dificultar y la reconstrucción del país tras la guerra”, ha resaltado este martes el jefe de la Dirección de Operaciones del Estado Mayor General ruso, el teniente general Serguei Rudskoi. HispanTv

-El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este martes una orden ejecutiva con la que empezará a desmantelar las políticas medioambientales y el legado contra el cambio climático de su predecesor en la Casa Blanca, Barack Obama. Una pieza clave del decreto de Trump, firmado en la sede de la Agencia de Protección Medioambiental (EPA) en Washington, es que elimina el requisito de que las agencias del Gobierno federal consideren el impacto para el cambio climático en su toma de decisiones. Emol

-La directora del Banco Central de Rusia, Elvira Nabiúllina, anunció el inicio de un nuevo ciclo económico en el país eslavo. “Ahora podemos hablar del comienzo de un nuevo ciclo económico. La crisis ha terminado y un buen número de industrias está creciendo rápido. Los sueldos reales también empiezan a aumentar. Hay signos de recuperación de la demanda”, aseguró Nabiúllina en el Congreso de la Asociación de Bancos de Rusia. Sputnik

-Rusia es uno de los 40 países que han decidido no tomar parte en la conferencia de la ONU sobre la prohibición completa de las armas nucleares. El analista político Dmitri Solónnikov explicó en una entrevista a Sputnik la razón por la que Moscú tomó la determinación de mantenerse al margen de las negociaciones. “Es verdad que Rusia no las abandonará [sus armas nucleares], y sigue diciéndolo de manera abierta y honesta. El país no utiliza eslóganes populistas internacionales [para justificar su actitud]. Las armas nucleares han garantizado nuestra seguridad nacional. Esta es la razón por la que no participaremos en estas negociaciones”, declaró el analista. Sputnik

-Tras un controvertido debate, 20 países del Consejo Permanente de la OEA votaron para abordar la situación del país suramericano, que protestó “enérgicamente” la decisión. RT

-Reino Unido comenzó este miércoles de manera oficial el histórico proceso para abandonar la Unión Europea (UE), una vez que la carta firmada por la primera ministra, Theresa May, ha sido enviada a los líderes del bloque de 28 miembros. “No hay vuelta atrás”, dijo May ante la Cámara de los Comunes. Xinhua

-El Presidente de Bolivia, Evo Morales, dijo que el nódulo en la garganta, por el que será sometido a una cirugía en Cuba, “cada vez va empeorando”, y que por ello volvió a adelantar “con urgencia” su viaje a La Habana para este miércoles. “Mañana (miércoles) en la noche tengo que viajar con urgencia; no siento dolor, es una ronquera y la voz había sido importante, siento que cada vez va empeorando, y mejor rápidamente someterse a una pequeña cirugía, el problema es el reposo”, dijo el Mandatario en un acto público. Emol

-Es evidente la coincidencia entre la actual agitación de la OEA y aquel 1962, cuando la conjura era contra Cuba. El Ministerio de Colonias vuelve a cometer hoy los mismos errores: nuevamente funcionaron las intensas presiones y chantajes de EE.UU. sobre un grupo de países, incluyendo los más pequeños y vulnerables; y otra vez se produjo la actitud sumisa de aquellos que prefieren hincarse y someterse, a enfrentar al gigante de las siete leguas. Gobierno de Cuba, PL

-El martes, el Consejo Permanente de la OEA se reunió a solicitud de 18 países, entre ellos Estados Unidos, México, Brasil, Argentina y Colombia, tras un informe del secretario general de OEA, Luis Almagro, que pedía aplicar la Carta Democrática Interamericana a Venezuela si no convoca elecciones con prontitud. La canciller venezolana lRodríguez ha cuestionado la legalidad de la convocatoria y ha asegurado que se trata de una jornada que representa una victoria para la diplomacia de la paz de Venezuela porque “no se pudo aprobar ningún comunicado contra Venezuela y mucho menos la aplicación de la Carta Democrática”. HispanTv

-En África hay tres veces más celulares que inodoros. El agua y el saneamiento son claves para mantener un buen estado de salud y para el bienestar económico. Sin embargo, el agua y el saneamiento siguen al margen de las prioridades de desarrollo de África, donde su elevado costo y las malas políticas hacen que millones de personas carezcan de agua por cañería y de inodoros. Busani Bafana

-Una crónica del diario El País recoge que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acaba de recortar los recursos destinados a ayudar a niños y embarazadas afectados con Sida en la zonas más pobres de Africa. El medio español asevera que, según números que maneja la agencia Bloomberg, se trata de una merma de 300 millones de dólares. The Clinic

-El Ejército de China ha realizado unos ejercicios de infantería “en condiciones extremas” en la provincia nororiental china de Jilin, cerca de la frontera con Corea del Norte, informa el periódico ‘Daily Star’. Este fin de semana, cientos de combatientes de las fuerzas de operaciones especiales chinas cubrieron 15 kilómetros de “terreno desconocido” con mochilas de hasta 30 kilogramos de peso para tomar una colina nevada de 900 metros de altura. En febrero, China desplegó 1.000 soldados adicionales en su frontera con Corea del Norte, en mitad de las tensiones internacionales por el programa nuclear y el desarrollo de misiles balísticos por parte del Gobierno de Kim Jong-un. RT

-Las Fuerzas Armadas de Rusia contarán a partir del julio con 10 mil personas más, en aplicación de un nuevo decreto del presidente ruso, Vladimir Putin. La orden presidencial, publicada este miércoles y entrada ya en vigor, fija la plantilla de las Fuerzas Armadas en 1,89 millones de personas a partir del 1 de enero de 2017, y a partir del 1 de julio en 1,9 millones, de los que 1.013.628 serán efectivos militares. Este aumento del personal del Ejército ruso es el primero en casi diez años. Un decreto presidencial del 28 de diciembre 2008 fijó su cantidad máxima en un millón de efectivos, estableciendo el 1 de enero de 2016 como plazo para alcanzar este nivel. HispanTv

-El país más pequeño de Centroamérica – El Salvador – ha aprobado una ley que prohíbe toda la minería metálica en un intento de proteger el medio ambiente y los recursos naturales. Es el primer país del mundo en hacerlo. La nueva ley, con el apoyo de 70 legisladores, prohíbe toda la exploración, extracción y transformación de metales, tanto en minas a cielo abierto y minas. RT

-María Zajárova, portavoz de la cancillería rusa “En Mosul se ha silenciado el verdadero estado de las cosas con el fin de minimizar el daño a Estados Unidos. La operación no ha comenzado hoy, ni hace un mes: lleva casi medio año”. La vocera ha explicado que Moscú consideró desde su inicio el operativo militar de la coalición liderada por EE.UU. “como parte de la campaña electoral” estadounidense. “Necesitaban una victoria en una pequeña guerra relámpago. Pero esta no ha sido ni victoriosa, ni rápida. Es una guerra con absolutamente buenas intenciones, una guerra contra el terrorismo. Habría sido estupendo si no se hubiera hecho por motivos electorales”, ha comentado Zajárova. RT

-Hasta 30 millones de africanos podrían desplazarse a Europa en los próximos 10 años. El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, considera que los dos grandes desafíos de la UE son el terrorismo y las migraciones. RT

-Una tormenta se vislumbra en el horizonte del golfo Pérsico, donde de los grifos, en lugar de agua solo se recibe polvo, suciedad y herrumbre. La falta del vital líquido puede conducir a un verdadero conflicto bélico. En los supermercados, donde solían haber botellas de agua, los estantes están hoy vacíos. En la calle empieza a correr la sangre porque las personas se matan unas a otras por un poco de agua para saciar su sed. Restan sólo dos caminos: morir de sed o morir por ella, según el diario árabe Okaz. Sputnik

-La imagen de indigentes durmiendo en la calle sigue presente en sociedades que, pese a sus robustos sistemas de bienestar social, no consiguen erradicar el fenómeno. Pero hay una excepción. Finlandia ha sido identificada como la única nación de la Unión Europea que resolvió de manera sustancial el problema de los sin techo. Una organización de promoción de los derechos a la vivienda en la Unión Europea, Feantsa, encontró que todas las naciones de la UE, con excepción de Finlandia enfrentan una crisis de falta de vivienda disponible para estas personas especialmente vulnerables. Otros países les ofrecen a los sin techo soluciones temporales y condicionales de vivienda. Finlandia, en cambio, les otorga, desde el comienzo, apartamentos estables, sin mayores condicionamientos, y con acompañamiento posterior de trabajadores sociales para ayudarles a enderezar sus vidas en temas como la adicción a sustancias y el desempleo. “Empezamos por darles un apartamento con un contrato que les otorga los mismos derechos que tiene cualquier inquilino. Y después si necesitan más apoyo, se les ofrece”, le dice a la BBC Juha Kaakinen, gerente de la Fundación Y, que ofrece 16.300 viviendas a personas sin techo en Finlandia. La Tercera

-“Creo que el estatus a largo plazo del presidente Assad será decidido por el pueblo sirio”, afirmó el secretario de Estado de EE.UU., Rex Tillerson en una rueda de prensa conjunta con su homólogo turco, Mevut Cavosoglu, en el marco de su visita a Turquía, según informa ‘Al Arabiya’. RT

– Perú: Destituyen a viceministra por tomar el sol en bikini mientras el país se inunda. Ella lamentó tener que dejar el cargo “en estos momentos difíciles para el país”. Emol

