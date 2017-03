Noticias breves

Rusia hoy y la cultura soviética

La capital de Rusia planea invertir más de 200 millones de dólares para construir un parque temático en el Centro Panruso de Exposiciones (VDNJ, por sus siglas en ruso) dedicado al retrofuturismo, es decir, a la visión utópica del futuro inspirada por la cultura soviética de los 1970. Sputnik

-La derecha latinoamericana aguardaba el triunfo de Hillary Clinton, que venía a cosechar sus planes de golpes blandos en países del continente, así como del apoyo a gobiernos de restauración neoliberal. Su derrota y el triunfo de Donald Trump dejan atónitos a los gobiernos como los de Mauricio Macri y de Michel Temer, que han trabajado para debilitar los procesos de integración latinoamericana y se acercan a la Alianza del Pacífico. El proteccionismo de Trump y el debilitamiento de la Alianza para el Pacífico debiera apuntar exactamente en la dirección opuesta, lo que contradice la política externa de esos dos gobiernos, así como su ideología de libre comercio. Emir Sader

-Un diario oficial chino dice que Pekín tiene que reforzar su arsenal nuclear ante el despliegue del sistema de defensa antimisiles THAAD de EE.UU. en Corea del Sur. “China ha mantenido un perfil bajo respecto a los armamentos nucleares, y su número de ojivas nucleares es pequeño. Sin embargo, ahora la situación podría cambiar”, sostiene Global Times, a menudo visto como portavoz de Pekín. HispanTv

-El presidente de EEUU, Donald Trump, examinó vía telefónica con el líder palestino, Mahmud Abás, el proceso de paz en Oriente Medio y dijo que se debe llegar a un “pacto” para alcanzar la paz con Israel, comunicó la Casa Blanca. Sputnik

-Un grupo de los contratistas de seguridad privada de Rusia operó en la parte oriental de Libia, que está bajo el control del general Jalifa Belqasim Haftar. Así lo ha anunciado este viernes Oleg Krinitsyn, el jefe de la compañía militar privada RSB-Group, que se encargó de emplear a los contratistas. En una entrevista con la agencia británica de noticias Reuters, Krinitsyn ha dicho que los contratistas fueron enviados el año pasado a la parte oriental de Libia y abandonaron el país en febrero pasado tras terminar su misión. En este contexto, ha detallado que la labor de los contratistas era limpiar de minas un complejo industrial cerca de la ciudad oriental de Bengasi, que fue liberada del grupo terrorista EIIL (Daesh, en árabe) a finales de enero pasado por las tropas de Haftar, el comandante de las Fuerzas Armadas de Libia. Ante la pregunta sobre si la misión se realizó con la autorización del Gobierno de Moscú, Krinitsyn ha dicho que su empresa no trabaja con el Ministerio de Defensa de Rusia, pero sí, ha añadido, “consulta” con la Cancillería rusa. HispanTv

– La tensión política entre Turquía y Holanda ha alcanzado su clímax este sábado a raíz de que el Ejecutivo holandés decidiera esta misma jornada no autorizar el aterrizaje del avión del ministro turco de Exteriores, Mevlüt Çavusoglu, e impedir así que celebrara un mitin en Róterdam, para pedir el voto a favor del “Sí” en el polémico referéndum constitucional convocado por Ankara. HispanTv

-Unas 20 millones de personas pueden “simplemente morir de hambre”, advirtió el jefe humanitario de la organización, Stephen O’ Brien, ante el Consejo de Seguridad. Unas 20 millones de personas están en riesgo de hambruna, advirtió la Organización de Naciones Unidas (ONU) y añadió que el mundo vive actualmente la mayor crisis humanitaria desde 1945. “Estamos en un momento crítico de la historia. Ya a principios de año nos estamos enfrentando a la mayor crisis humanitaria desde la creación de Naciones Unidas”, dijo el jefe humanitario de la organización, Stephen O’ Brien, al Consejo de Seguridad. La posible hambruna en Sudán del Sur, Nigeria, Somalia, Yemen y al nordeste de Nigeria es inminente, recordó O’Brien. Telesur

-O bien esta segunda vuelta está desenmascarando a la izquierda, o la izquierda desorientada se creyó el cuento aquel del neoliberalismo democratizador. La semana anterior el Partido Comunista Marxista Leninista del Ecuador (PCMLE), y creo que en este punto es importante expandir el acrónimo y enfatizar su calidad de Comunista, Marxistas y Leninista, anunció su apoyo a la candidatura de Guillermo Lasso, el banquero, el neoliberal, la personificación de un modelo capitalista de acumulación y segregación. A la voz de “Fuera, Correa, Fuera”, el PCMLE argumentó que tomará la “posición del lado del pueblo, de enfrentar y derrotar al principal enemigo de la Patria y la Democracia”, dándole el voto a Lasso. Sebastián Vallejo, Rebelión

-En un esfuerzo por contrarrestar la creciente red de satélites estadounidenses dedicados al espionaje, la navegación, la comunicación y capaces de guiar ataques de alta precisión, China está desarrollando su propio arsenal de cañones electromagnéticos, armas de microondas y láseres de alta potencia. Por si fuera poco, este arsenal del futuro estaría destinado a realizar ataques desde el espacio. Sputnik

-Nestlé está a punto de cerrar acuerdo con Cuba para producir café y galletas en la isla. CNN

– La Policía holandesa ha detenido este sábado a la ministra turca de Familia y Política Social, Betül Sayan Kaya, en la ciudad de Róterdam. Las fuerzas de seguridad holandesas han detenido el convoy de la ministra que ha llegado por carretera hasta el Consulado turco en la ciudad fronteriza, según ha informado la cadena CNN Türk, el mismo día en el que las autoridades holandesas prohibieron la entrada del canciller turco, Mevlut Cavusoglu. Kaya, que viajaba desde Alemania, pretendía participar en un acto político a favor de la polémica reforma constitucional impulsada por el Gobierno turco, cuyo referéndum se celebra el próximo 16 de abril. HispanTv

– Más de mitad de estadounidenses, o el 54 por ciento, es optimista de que el presidente Donald Trump hará un buen trabajo para volver a Estados Unidos próspero, de acuerdo con la encuesta más reciente de Gallup. Xinhua

– Arabia Saudí prepara un plan para deportar un 20% de su población, es decir 5 millones de migrantes. Los medios ya dicen que el gobierno del país teme que los inmigrantes exijan naturalizarse. Las autoridades no están contentas con las tendencias sociales provocadas por ellos. La cuestión es discutida en la Asamblea Consultativa del país musulmán —organismo consultativo del país, que es monarquía absoluta—. La supuesta campaña de deportación no será la primera en la historia. En los años 2012-2015, Riad repatrió a unos 243.000 pakistaníes, y acusó a varios de ellos de terrorismo islamista. Sputnik

-El Observatorio de Derechos Humanos confirma que las autoridades gubernamentales y los militares birmanos asesinan a los musulmanes rohingyas. En un informe publicado el domingo, el organismo hace constar que los soldados del Ejército han provocado intencionalmente grandes incendios en los pueblos de la etnia rohingya, han asesinando a un gran número de residentes y violado a las mujeres. HispanTv

-El gigante asiático planea invertir 300.000 millones de dólares en el programa Made in China 2025, adoptado ya en 2015 con el objetivo de alcanzar una total autonomía tecnológica. Las empresas occidentales empiezan a hacer sonar las alarmas, afirma The New York Times. RT

-El mandatario venezolano, Nicolás Maduro, declaró hoy que mediante el crecimiento y la consolidación de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), la nación avanza hacia la construcción del socialismo. “Venezuela está escribiendo una nueva página en la lucha por el socialismo, que puede servir de ejemplo en el continente”, comentó. Cubadebate

-Si algún movimiento de integración regional latinoamericana ha tenido éxito en los últimos años ese, innegablemente, ha sido la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) junto con su hijo mayor, PETROCARIBE. Hedelberto López Blanch

-Los resultados del último sondeo de la encuestadora Venebarómetro publicados este lunes muestran que la aprobación de la gestión de Maduro subió del 22,1 % al 30,8 % en el mismo período. Asimismo, la desaprobación de su gestión cayó del 76,3 % al 68,9 %. Mientras la aceptación del Ejecutivo mejoró, el apoyo a la oposición disminuyó 8,4 puntos porcentuales. El 45,6 % de los entrevistados se considera opositor, el 30,4 % chavista y el 22,3 % neutral. Pese a la recuperación de la imagen de Maduro, el 83,3 % opina que la situación del país es negativa frente al 16,7 % que la ve positiva. HispanTv

-Japón enviará un gigante buque de guerra al mar de China Meridional en la mayor exhibición naval de su Armada desde la II Guerra Mundial (1939-1945). El país asiático tiene previsto enviar en mayo su portahelicópteros Izumo a las aguas en disputa para realizar un recorrido de tres meses de duración, tal como afirman fuentes citadas este lunes por la agencia británica de noticias. Reuters.

-La presidenta surcoreana, Park Geun-hye, fue despojada de su cargo el viernes después de que el Tribunal Constitucional ratificase su destitución por su implicación en un escándalo de corrupción. Xinhua

-El responsable de Medioambiente del presidente Donald Trump desafía la ciencia y dice que el dióxido de carbono no contribuye tanto al calentamiento global. HispanTv

-“Sus afirmaciones se remontan al siglo V a.C. Ahora el mundo ha cambiado, permítenos hablar de eso”, enfatizó el jueves el dignatario ruso, rechazando así las acusaciones de Netanyahu contra Irán. En su encuentro mantenido en Moscú, capital rusa, el primer ministro israelí sostuvo que, hace 2500 años, el imperio persa intentó destruir al pueblo judío pero no lo consiguió. Y ahora Irán, heredero de ese imperio, busca lo mismo. HispanTv

-Cuba vive una intensa sequía que ya se prolonga por varios años. Al cierre de febrero, el 71 % del territorio nacional presenta sequía meteorológica, de los cuales el 33 % se cataloga como moderada o extrema. Se estima así mismo que 694 mil personas están afectadas de manera parcial y 58 700 de forma total. Cubadebate

-El nuevo canciller brasileño, Aloysio Nunes, fue denunciado por recibir ‘donaciones’ de la empresa constructora Odebrecht. El exdirector de la empresa constructora en Sao Paulo Carlos Armando Paschoal anunció el domingo que Nunes —del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) — fue denunciado por recibir 500 000 dólares de la constructora Odebrecht, informan los medios locales. HispanTv

