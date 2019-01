Noticias breves

La democracia colombiana territorio contra el chavismo

Más de 170 líderes sociales asesinados en Colombia en 2018. Telesur

La ONU condenó el atentado del que fue víctima una mujer que participa como testigo en la audiencia contra el exgeneral Mario Montoya Uribe. La oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de Colombia, rechazó el atentado que sufrió el pasado viernes 11 de enero Alfamir Castillo, madre de Darbey Mosquera Castillo, joven que fue víctima de ejecución extrajudicial en el que se involucra al exgeneral Mario Montoya Uribe. Telesur

Las autoridades colombianas localizaron este viernes el cuerpo sin vida del dirigente campesino Faiber Manquillo, líder social de Mercaderes (Cauca) que permanecía desaparecido desde el 26 de diciembre, en la zona rural de Nariño. Se trata del octavo líder social asesinado en Colombia durante el breve transcurso de 2019. La versión preliminar dice que aún no se reportaron capturas por el crimen de Manquillo, de 30 años de edad. Telesur

Xi Jinping y Kim Jong Un conversan en Beijing alcanzando consensos importantes. Xinhua

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo hoy que su país “utilizará la diplomacia” y trabajará con sus socios para frenar la influencia de Irán en la región de Medio Oriente. Xinhua

“Estados Unidos no reconocerá la toma de posesión ilegítima de la dictadura de Maduro y continuará aumentando la presión sobre el régimen corrupto”, ha escrito este jueves el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, en su cuenta de Twitter. Hispantv

“La política descarada de Washington orientada a la formación anticonstitucional de estructuras gubernamentales alternativas en Venezuela (…) es un ataque abierto a la soberanía de ese país”, ha afirmado la Cancillería rusa en un comunicado publicado este viernes. Hispantv

El Gobierno de Venezuela denuncia ataque terrorista a galpones donde guardaba material hospitalario. RT

Actualmente el Polo se está desplazando hacia Siberia y se aleja de Canadá a una velocidad de 55 kilómetros al año. “El hecho de que el Polo se mueva rápido hace que esta región [donde se encuentra] sea más propensa a errores graves”, advierte el investigador del cambio magnético terrestre Arnaud Chulliat, de la NOAA. El experto trabajó en la creación del nuevo Modelo Magnético Mundial y asegura que este será válido hasta 2020. Los especialistas todavía carecen de una explicación rigurosa del fenómeno del movimiento de los campos magnéticos. Una de las versiones es que se producen a causa de ondas “hidromagnéticas” que emanan de las profundidades del núcleo terrestre. Por su parte, el movimiento rápido del Polo Norte magnético podría vincularse a un chorro de hierro líquido que se genera a alta velocidad debajo de Canadá, lo que debilita el campo magnético sobre el Ártico canadiense y causa que el Polo se desplace hacia Siberia. RT

El ministro de Defensa de Irán, Amir Hatami, reafirma desde Caracas el deseo de Teherán de aumentar la cooperación. militar con Venezuela. Hispantv

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que su país es “respetuoso” de los gobiernos extranjeros como Venezuela y EEUU, al ser consultado por el grito de “¡Viva México!” exclamado por su homólogo Nicolás Maduro al tomar posesión para un nuevo mandato. Sputnik

El jefe de Estado de Venezuela, Nicolás Maduro, desestimó las declaraciones del secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien dijo que reconocía al máximo de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) de mayoría opositora, Juan Guidó, como presidente interino de esa nación. El presidente Maduro se refirió a la directiva del Parlamento como un "grupo de muchachitos", que a su juicio están actuando. El jefe de Estado de Venezuela, Nicolás Maduro, desestimó las declaraciones del secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien dijo que reconocía al máximo de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) de mayoría opositora, Juan Guidó, como presidente interino de esa nación. "Yo le digo al pueblo de Venezuela que ya tenemos muchas experiencias de estas características, esto es un show para tratar de jugar a la desestabilización", dijo el mandatario durante una rueda de prensa ofrecida en la sede de la Cancillería. El presidente Maduro se refirió a la directiva del Parlamento como un "grupo de muchachitos", que a su juicio están actuando improvisadamente. Sputnik

El recientemente electo presidente de Brasil Jair Bolsonaro firmó un decreto que entrega responsabilidades al Ministerio de Agricultura sobre las decisiones vinculadas a tierras reclamadas por pueblos indígenas, significando esto mayores ventajas para la industria de la agricultura y la minería. Desde ahora “identificar, delimitar, demarcar y registrar las tierras tradicionalmente ocupadas por los pueblos indígenas” pasa a manos de la ministra Tereza Cristina Dias, quien era la diputada que lidera a la bancada que representa los intereses de la agroindustria. Durante la campaña presidencial que lo llevó al triunfo, Bolsonaro comunicó que evaluaría la posibilidad de referir los asuntos de territorios indígenas al Ministerio de Agricultura, puesto que las tierras deberían ser abiertas a actividades comerciales. En la actualidad este uso está prohibido. El Desconcierto

OEA inicia proceso de aplicación de Carta Democrática contra Nicaragua. Emol

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anuncia la llegada al país de dos mil médicos cubanos, expulsados recientemente por el nuevo Gobierno de Brasil. Hispantv

El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, informó este viernes que Costa Rica, Guatemala, Chile, Panamá y Argentina rectificaron sobre el punto 9 de la Declaración del Grupo de Lima, que atribuía a Guyana parte de las aguas territoriales venezolanas. RT

Más de 30.000 migrantes fallecieron o desaparecieron en todo el mundo entre 2014 y 2018, se desprende de un informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Sputnik

La jefa de la Diplomacia europea, Federica Mogherini, insiste en que la Unión Europea (UE) no dejará que EE.UU. decida sobre sus lazos comerciales con Irán. Hispantv

Guaidó lanza reto inédito a Maduro. Maduro juramentó para un nuevo período, pero el presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó aspira reemplazarlo al frente de un gobierno de transición. Guaidó se apoya en la Constitución y espera el respaldo de la comunidad internacional. RFI

El Gobierno de Brasil reconoce al opositor venezolano Juan Guaidó como legítimo presidente de Venezuela, según un comunicado emitido el 12 de enero. Sputnik

Richard Grenell, el polémico embajador de EE.UU. en Alemania, conocido por su tono amenazador, ha advertido a las empresas alemanas involucradas en el proyecto de gasoducto ruso-europeo Nord Stream 2 que se arriesgan a ser sancionadas, revela Bild am Sonntag. En misivas enviadas a varias empresas germanas, el diplomático recuerda que EE.UU. “se opone firmemente” al gasoducto, que suministrará el gas ruso a Alemania por el mar Báltico, argumentando que que tendría “serias consecuencias geopolíticas” para los aliados y socios europeos de Washington. RT

Dos expertos, Graham Allison y Dimitri Simes, advierten que “una creciente cooperación entre Rusia y China plantea un serio reto estratégico para EE.UU., y si esto no se controla, podría tener consecuencias profundamente negativas”. Esta opinión fue expresada por los analistas en una discusión en el Centro para el Interés Nacional, y citada en un artículo de The National Interest titulado ‘La pesadilla estadounidense: La entente chino-rusa’. Según la publicación, ambos señalaron que Washington “comete un grave error de cálculo al no hacer ajustes estratégicos para prevenir el alineamiento cada vez más estrecho” entre estas dos naciones. RT

Un grupo de investigadores de EE.UU. y de China ha comprobado que los océanos se calientan más rápidamente de lo que se había calculado hasta ahora, batiéndose el año pasado un récord en este sentido, lo que —aseguran— daña la vida marina, informa la revista científica Science. El equipo científico, que utilizó una red internacional compuesta por 3.900 flotadores desplegados desde el año 2000 por los distintos océanos, constató que la temperatura oceánica en 2018 fue la más alta desde 1971, lo que contradice la última estimación ofrecida por las Naciones Unidas en 2013, que calculó tasas de absorción de calor más lentas. RT

El ministro venezolano de Comunicación, Jorge Rodríguez, informó este domingo de la destitución de los agentes de inteligencia que detuvieron al presidente de la Asamblea Nacional, el líder opositor Juan Guaidó, en un procedimiento “irregular”. Alcanzó a estar media hora detenido. En una declaración al canal estatal VTV, Rodríguez aseguró que la detención del diputado fue un acto “unilateral” perpetrado por un grupo de funcionarios que están “en este momento siendo destituidos y están siendo también sometidos a los procedimientos disciplinarios más estrictos”. Emol

El Gobierno de Venezuela ha establecido al primer comisario del Sebin, Hildemaro José Rodríguez Múcura, como la persona que dirigió la detención de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional. ​Según un comunicado oficial, Múcura venía siendo investigado por “nexos conspirativos con la extrema derecha de Venezuela”. Sputnik

El comercio exterior de China subió un 9,7 por ciento interanual en 2018 y llegó a un récord histórico de 30,51 billones de yuanes (4,5 billones de dólares), anunció hoy lunes la Administración General de Aduanas. Xinhua

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con “destruir” la economía turca si Ankara ataca a los kurdos en Siria. “Devastaremos económicamente a Turquía si ellos atacan a los kurdos”, escribió en su cuenta de Twitter. Sputnik

La diputada estadal de oposición, Martha Rocha, sobrevivió este domingo a un atentado en Río de Janeiro, Brasil, luego de que el vehículo blindado en el que se trasladaba recibiera varios impactos de bala. La parlamentaria del centroizquierdista Partido Democrático Laborista (PDT) se dirigía a participar de una misa en compañía de su madre, cuando el automóvil fue atacado en la zona de Penha, al norte de la ciudad. Telesur

Temores de una desaceleración global se incrementan: Producción industrial de la zona euro sufre su mayor caída desde 2012Los datos de las cuatro mayores economías de la eurozona se desplomaron durante noviembre de 2018, según la Oficina Europea de Estadística. Emol

OCDE en alerta: Las economías más grandes del mundo avanzan hacia una desaceleración. El indicador del grupo de países ricos, que anticipa los puntos de inflexión para la economía, ha estado cayendo desde hace un año. Emol

