Noticias breves

El jefe del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró este jueves que su país ya pasó la «línea roja» para requerir cooperación militar extranjera, aunque destacó que el mecanismo depende de los países que decidan prestar ayuda en esta materia. «Sobre la posibilidad o no de cooperación militar en suelo venezolano (…) y si va a ser requerida o no, algunos dirían, o yo diría, que la línea roja la pasamos hace tiempo», indicó en una rueda de prensa al señalar que «la emergencia» del país «es obvia». «Fíjense la palabra que utilicé, cooperación militar en suelo venezolano, no hay posibilidad de intervención ¿por qué? Porque la intervención ya existe, militares cubanos ejerciendo de inteligencia y contrainteligencia en Venezuela, militares rusos», continuó. Emol

-“Hay aproximadamente 233 personas detenidas y cinco personas fallecidas. Todos estos casos están siendo investigados” por el Ministerio Público, dijo el lunes Tarek William Saab en una entrevista televisiva. Además, indicó que, el Ministerio Público ya tiene bajo proceso 18 órdenes de aprehensión contra civiles y militares involucrados en el fracasado intento para derrocar el Gobierno de Nicolás Maduro. Hispantv

-72 horas de intercambio de disparos de artillería y bombardeos entre la asediada Franja de Gaza y los territorios ocupados por el régimen de Israel culminaron con un alto el fuego promovido por varios actores internacionales. Los palestinos afirman que seguirán luchando con todo contra las agresiones de Israel. En estos dos días de combate, sólo 150 de los 600 cohetes que lanzaron fueron interceptados por la Cúpula de Hierro israelí. Además, la Resistencia usó misiles guiados de precisión para atacar objetivos puntuales en territorios ocupados, matando a cuatro colonos, lo que, al parecer, obligó a Israel a cesar las hostilidades. Hispantv

-La política turca vuelve a introducirse en los vericuetos de la incertidumbre debido a una polémica decisión de la Comisión Electoral, que optó este lunes por anular los resultados de las elecciones al ayuntamiento de Estambul que habían dado la victoria al candidato de la oposición socialdemócrata por un estrecho margen de votos. Andrés Mourenza, RFI

-José Luis Zapataro señaló que la solución a la actual situación en Venezuela pasa por defender la negociación, el diálogo y el acuerdo. El expresidente español, José Luis Zapatero fustigó la actitud y política del presidente estadounidense Donald Trump hacia Venezuela por lo que hizo un llamado a promover el diálogo en la nación suramericana. «Me resultan preocupantes alguna de las cosas que la administración americana ha pretendido hacer desde hace algunos meses, desde que el presidente Trump puso a Venezuela en el objetivo», expresó Zapatero. Además, destacó que «tenemos la responsabilidad fundamental en un país amigo, hermano, de apostar por la paz, no por la fuerza; por el diálogo, no por la confrontación; por las ayudas y no por las sanciones». Telesur

-Michael Behenna fue condenado por el asesinato del prisionero de origen iraquí, Ali Mansur Mohamed, al que desnudó e interrogó de manera ilegal, antes de dispararle dos tiros a sangre fría. El presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, otorgó el pasado lunes un indulto al exteniente del Ejército estadounidense Michael Behenna, quien fue sentenciado a 25 años de prisión por haber asesinado en zona de combate al prisionero de origen iraquí, Ali Mansur Mohamed. Telesur

-El Supremo de Venezuela solicita allanar la inmunidad de siete diputados opositores por conspiración y traición a la patria. Los delitos estarían relacionados con el fallido intento de golpe de Estado del 30 de abril. RT

-EE.UU. impone un arancel del 17,5% al tomate mexicano. RT

-El ministro de Exteriores de Irán, Muhamad Yavad Zarif, ha asegurado que Teherán mantendrá sus actividades nucleares a pesar de las presiones de Estados Unidos. El presidente iraní, Hasan Rohani, ha anunciado el mismo día que Teherán suspenderá algunas de las medidas que adoptó con el acuerdo nuclear en un plazo de 60 días si sus socios europeos no cumplen a su vez sus compromisos con la República Islámica. Hispantv

-Zarif: «Irán en 7.000 años de civilización nunca ha buscado la guerra, EE.UU. no ha estado en guerra solo 16 de sus 240 años de existencia». RT

-El ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha criticado este miércoles la actitud de EE.UU. en relación a Venezuela, señalando que se comporta «como el cowboy del oeste, diciendo ‘miren que desenfundo'», en lugar de trabajar a favor de «una solución pacífica, negociada y democrática». RT

-Netanyahu: «Israel no permitirá que Irán obtenga un arma nuclear». RT

-El Banco Central de Rusia envía sus activos de EEUU a China. El Banco Central de Rusia ha cambiado drásticamente la distribución geográfica de sus activos en moneda extranjera y en oro. Como informa la entidad bancaria en su reporte anual, en 2018 la participación de los activos estadounidenses se redujo considerablemente: del 29,9% de todas las reservas del Banco Central al 9,7%. Sputnik

-Los países vecinos deben disuadir a la oposición venezolana de recurrir a provocaciones, declaró la portavoz del Ministerio ruso de Asuntos Exteriores, María Zajárova. Además, la diplomática llamó a los líderes opositores a acceder a negociar con el Gobierno legítimo de Venezuela. Sputnik

-El presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Diosdado Cabello, confirmó la detención del vicepresidente de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral de mayoría opositora), Edgar Zambrano. Sputnik

-El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha firmado una orden ejecutiva para imponer nuevas sanciones contra Irán. «La acción de hoy apunta hacia los ingresos de Irán provenientes de la exportación de metales industriales —el 10 % de su economía de exportación—, y advierte a otras naciones de que no se tolerará la posibilidad de permitir el acero y otros metales de Irán en sus puertos», reza el comunicado del mandatario. El decreto menciona explícitamente restricciones a los sectores del hierro, el acero, el aluminio y el cobre, que conforman la mayor fuente de ingresos para la República Islámica aparte del petróleo, que ya se encuentra bajo asedio por sanciones impuestas unilateralmente por Washington. RT

– El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ordenó este miércoles a la fuerza armada de su país, un despliegue especial en la frontera colombo-venezolana y las convocó a «máxima alerta» ante hechos irregulares que pudiesen ocurrir en las localidades fronterizas. Xinhua

-El Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos acusó hoy de desacato ante el Congreso al fiscal general de Estados Unidos, William Barr, por negarse a entregar el informe completo de Mueller. Xinhua

-La UE expresa su compromiso de conservar y cumplir de lleno el Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) logrado con Irán, indica un comunicado conjunto de los jefes de la diplomacia de los países europeos y la alta representante para Asuntos Exteriores de la UE, Federica Mogherini. «Seguimos fieles a la idea de conservar y cumplir al pie de la letra el PAIC, acuerdo clave para lograr un sistema global de no proliferación, que responde a los intereses de seguridad de todos», indica el documento. Sputnik

-“¿Cuán negro será el bebé real?”. Es el titular del polémico artículo de CNN en el extranjero, que ha sido calificado de racista en las redes sociales. El Desconcierto

-El locutor Danny Baker ha sido despedido de la corporación británica BBC por su broma poco afortunada en Twitter sobre el nuevo bebé de los duques de Sussex. El tuit, ya borrado, que se ha difundido en las redes sociales, mostraba la imagen de una pareja tomada de la mano con un chimpancé pequeño vestido con ropa humana con la leyenda: «El bebé real deja el hospital». Sputnik

-Multitudinarias marchas del Regimiento Inmortal dentro y fuera de Rusia para honrar a los héroes de la Gran Guerra Patria. Millones de personas salen este 9 de mayo a las calles de diversas ciudades rusas y de otros países portando retratos de los que lucharon para derrotar a la Alemania nazi. RT

-Ex Presidente Michel Temer se entrega a la policía tras orden de la justicia de que vuelva a prisión preventiva. Emol

-Gobernador de Florida firma ley que permite a profesores ir armados a clase. Emol

-El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Seguéi Lavrov, desmintió este jueves la posibilidad de pacto entre Rusia y Estados Unidos (EE.UU.) referente a Venezuela. El canciller ruso dijo que los convenios contra la soberanía y la estabilidad del país suramericano normalmente los organiza el Gobierno de EE.UU. «Es Trump quien siempre anda preparando pactos», dijo el canciller a la agencia de noticias Sputnik Nóvosti. Telesur

-Investigadores de la NASA han captado en cámara formaciones de lagos y ríos fluyendo de glaciares en Groenlandia semanas antes de las fechas en que es usual observar este fenómeno en esa isla. RT

-EEUU confisca buque norcoreano por violar sanciones a Pyongyang. Hispantv

-Caracas denuncia que la Comisión de DD.HH. de la ONU pida la liberación del golpista Zambrano mientras no condena el conato de golpe de Estado en Venezuela. “Es un contrasentido que la Oficina de la Alta Comisionada para DD.HH. de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) no haya condenado el intento de golpe de Estado militar del 30A y defienda a los golpistas que deben responder ante la justicia”, ha publicado el canciller venezolano, Jorge Arreaza, este jueves en su cuenta de Twitter. Hispantv

