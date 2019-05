Noticias breves

Los hombres de EE.UU. en Venezuela

Guaidó: “Venezuela, no hay posibilidad hoy de un golpe de Estado, a menos que me quieran apresar a mí. Hoy es la posibilidad de una rebelión pacífica, como lo fue el día de hoy contra un tirano que se encierra en cuatro paredes por miedo a darle la cara a nuestra gente”. Guaidó indicó que tras lo ocurrido durante esta jornada quedó de manifiesto que las Fuerzas Armadas ya no están con Maduro: “Tuvimos claro que lo que decía el régimen, que tenía el control de las FF.AA., es una farsa. Sabemos que Maduro no tiene el respaldo ni el respeto de las Fuerzas Armadas y mucho menos del pueblo venezolano, porque no protege a nadie, porque no ofrece resultados, porque no ofrece solucionaes, por el contrario, tenemos la oportunidad de ir al progreso en Venezuela”. La Tercera

Opositor venezolano Leopoldo López huye del arresto domiciliario. Hispantv

Leopoldo López llama a todo el mundo a salir a las calles «en paz». Emol

Por la madrugada, Juan Guaidó, acompañado por el opositor Leopoldo López y un grupo de uniformados, publicó un video para llamar al pueblo y los militares a sublevarse. El gobierno denuncia un golpe de Estado. RFI

Guaidó anuncia la ‘fase final’ contra la ‘usurpación’ de Maduro. RFI

En las afueras de la residencia del embajador de España en Caracas -donde se encuentra en calidad de huésped- el miembro de Voluntad Popular ofreció un punto de prensa en el que recalcó que ha estado activo durante todo este tiempo organizando los planes de la oposición. NOTICIAS RELACIONADAS Justicia de Venezuela ordena la captura de Leopoldo López tras su liberación por grupo militar 37 De la liberación de Leopoldo López a la muerte de una joven en medio de una protesta: Las agitadas dos jornadas en Venezuela 45″Durante más de tres semanas yo tuve reuniones en mi casa, en mi condición de estar bajo arresto domiciliario. Allí me reuní con comandantes, con generales, con representantes de los distintos componentes de la Fuerza Armada, de los distintos organismos policiales», informó. Emol

“La FANB (Fuerza Armada Nacional Bolivariana) se mantiene firme en defensa de la Constitución Nacional y sus autoridades legítimas (…) todas las unidades militares desplegadas en las ocho regiones de defensa integral reportan normalidad en su cuarteles y bases militares”, ha informado Vladimir Padrino López. Hispantv

-“Informamos al pueblo de Venezuela que en estos momentos estamos enfrentando y desactivando a un reducido grupo de efectivos militares traidores que se posicionaron en el Distribuidor Altamira para promover un golpe de Estado contra la Constitución y la paz de la República”, ha señalado este martes el ministro venezolano del Poder Popular para la Comunicación y la Información, Jorge Rodríguez, por medio de un mensaje en Twitter. Hispantv

-El presidente de Filipinas amenaza con declarar la “guerra” a Canadá, si no retira toneladas de basura que una empresa canadiense llevó a este país insular. Hispantv

-La compañía Newmont Goldcorp paralizó temporalmente sus actividades por un «bloqueo ilegal» en la mina del Peñasquito, en el centronorte de México. Por su parte, la comunidad de Cedros señala contaminación y uso desmedido del agua. RT

-La Policía Internacional (Interpol) rechazó un segundo pedido de emisión de difusión roja contra el expresidente Rafael Correa, por su presunto vínculo con la investigación del secuestro del político Fernando Balda. PL

-El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, dice que el reducido grupo de militares que se sublevó contra el Gobierno del país fue “engañado”. Padrino López se ha pronunciado después de que la mañana de este martes un grupo de militares desertores ayudase en la huida del dirigente opositor Leopoldo López de su arresto domiciliario e intentaron un golpe de Estado. “Este hecho de violencia ha sido derrotado. Casi todo ese grupo de uniformados con armas, ha abandonado el distribuidor y se han ido a la plaza Altamira, reeditando lo del 2002”, ha indicado Padrino López. Hispantv

-Samsung y LG se niegan a renunciar a Irán por presión de EEUU. Hispantv

-Duque llama a los militares venezolanos a apoyar el golpe de Estado contra Maduro, El mandatario colombiano insta a los militares y al pueblo de Venezuela a situarse en «el lado correcto de la historia». RT

-Desde España, la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, declaró que su país no respalda ningún golpe militar, en tanto, la izquierda vasca rechazó el hecho y convocó al pueblo a movilizarse en las calles para denunciar ante el mundo lo que calificó como ‘maniobra autoritaria y antidemocrática’. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador reiteró su llamado al diálogo para la paz, rechazó la violencia y pidió el respeto a los derechos humanos. PL

-El frente que dirige el líder de los camioneros argentinos, Pablo Moyano, junto a la CTA, partidos de izquierda y las organizaciones sociales realizaron masivas movilizaciones que afectaron bancos, instituciones públicas y el transporte urbano y aéreo. Sputnik

-“La acción militar es posible. Si eso es lo que se requiere, eso es lo que hará Estados Unidos”, ha dicho este miércoles el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, en una entrevista con la cadena Fox Business Network, en la que ha afirmado no obstante que Washington preferiría una transición pacífica en Venezuela. Hispantv

-La Corte de la Corona de Southwark en Londres emitió este miércoles una condena de 50 semanas de prisión al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, por supuestamente violar la libertad condicional cuando estaba en la embajada de Ecuador en Reino Unido. Además, WikiLeaks informó que Assange tiene otra audiencia para el 2 de mayo ante el Tribunal de Magistrados de Westminster para escuchar la solicitud de Estados Unidos sobre la extradición del periodista. Telesur

-China promete defender su legítimo derecho a comprar crudo iraní. Hispantv

-El partido español Podemos condena la intentona golpista de Venezuela y acusa a Juan Guaidó de querer “un baño de sangre con una intervención de EE.UU.” “Guaidó no quiere unas elecciones libres, quiere un golpe de Estado que provoque una intervención de Donald Trump y un baño de sangre en Venezuela”, ha dicho Pablo Iglesias a la prensa en la marcha celebrada en Madrid, capital de España, por el Día Internacional de los Trabajadores. El líder de la formación morada considera que el Gobierno “se equivocó reconociendo” el pasado 4 de febrero a Juan Guaidó como “presidente encargado” de Venezuela tras su autoproclamación del 23 de enero, y ha afirmado que en el Ministerio de Asuntos Exteriores admiten “en privado” que “efectivamente era un error reconocer a un presidente que no quiere convocar elecciones libres”. Hispantv

-El viernes 26 de abril fue asesinado en la vereda Bajo Inglés de Ituango, Norte de Antioquia, el líder comunal Andrés Mauricio Rojas, integrante de la Junta de Acción Comunal de la vereda Mandarín. Al parecer, hombres armados pertenecientes a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC o Clan del Golfo le dispararon en más de siete oportunidades cuando el líder campesino caminaba en horas de la tarde por zona rural del corregimiento La Granja. Asesinaron al líder social Diofanor Montoya en Maceo, Antioquia. El hecho fue reportado el sábado 27 de abril en zona rural, vereda La Unión, del municipio de Maceo, en el Magdalena Medio antioqueño. Según allegados, don Diofanor acompañaba procesos sociales con la comunidad adulta mayor del municipio, era muy entregado a su labor y no tenía enemigos ni amenazas.Prensa rural, Rebelión

-Enfrentamientos entre fuerza pública y manifestantes dejan al menos 27 heridos en Venezuela. Durante las manifestaciones, realizadas en Caracas, se registraron personas lesionadas debido al uso de bombas molotov y perdigones. Los enfrentamientos han implicado el uso de gases lacrimógenos y perdigones del lado de la fuerza pública. Mientras que algunos manifestantes utilizaron piedras y bombas molotov. Emol

-La Unión Europea (UE) ha puesto de relieve este jueves que defiende a Cuba ante la implementación de la Ley Helms-Burton de EE.UU. contra la isla. “La UE considera que la aplicación extraterritorial de medidas restrictivas unilaterales contraviene el derecho internacional y recurrirá a todas las medidas adecuadas para abordar las consecuencias de la aplicación de la Ley Helms-Burton, incluidos sus derechos en la OMC [Organización Mundial del Comercio] y el uso del estatuto de bloqueo de la UE”, ha destacado la jefa de la Diplomacia de la UE, Federica Mogherini, en un comunicado. Hispantv

-El presidente de EE.UU., Donald Trump, prometió que la próxima semana Venezuela atestiguará varias cosas, algunas duras; si bien, no ofreció más detalles. “Muchas cosas van a suceder durante la próxima semana en Venezuela. Y acaso antes”, advirtió Trump en una entrevista telefónica concedida el miércoles a la cadena estadounidense Fox News. El inquilino de la Casa Blanca no dio detalles sobre las acciones que su Administración está contemplando hacer en Venezuela, sin embargo, adelantó que, entre las opciones que están sobre la mesa, “algunas de estas son muy duras”. Hispantv

-Carnival, primera empresa demandada por la ley Helms-Burton en EE.UU. Desde este jueves, exiliados cubanos en Estados Unidos o empresas de este país pueden demandar a las compañías que obtuvieron beneficios gracias a las sociedades nacionalizadas después de 1959, en virtud del Título III de la Ley Helms-Burton. RFI

-El objetivo de «Runet» es alcanzar la independencia cibernética para evitar que Estados Unidos, en cualquier momento, pueda obstaculizar el acceso a la red. El presidente ruso, Vladímir Putin, firmó este miércoles la denominada ley sobre la seguridad de «Runet», que prevé garantizar el funcionamiento estable del segmento de internet ruso en caso de su desconexión de la red informática mundial. Telesur

-La congresista de EE.UU. Ilhan Omar denuncia que las sanciones de Washington contra Venezuela conducen a la ‘devastación’ y ‘desestabilización’ del país caribeño. Hispantv

-“No hay necesidad de repetirlo. Es imposible eliminar el petróleo iraní del mercado”, ha asegurado este jueves el secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), Muhamad Barkindo, al margen de la 24.ª Exposición Internacional de Petróleo, Gas, Refinación y Petroquímica en Teherán (capital persa). Hispantv

-El Gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, busca acabar con la prohibición de estupefacientes en el país, ante los escasos resultados que ha dado esa política en materia de seguridad y salud pública. RT

Me gusta: Me gusta Cargando...