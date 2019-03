Noticias breves

Estados Unidos un país democrático y religioso

EE.UU. no debe abandonar la política del ataque nuclear preventivo si no quiere “simplificar la toma de decisiones de un adversario”, afirmó este jueves el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas estadounidenses, Joseph Dunford, durante una audiencia ante el Comité de Servicios Armados del Senado de EE.UU. “La política actual es la política correcta”, señaló Dunford comentando un proyecto de ley para prohibir los ataques nucleares preventivos, que fue presentado el pasado enero al Congreso de EE.UU. por los demócratas. RT

General retirado de EE.UU. amenaza a Maduro en TV: “Una bala en la frente puede ser su salida de Venezuela”. El general de Brigada de Estados Unidos (r), Anthony J. Tata, aseguró a Fox News que la Administración gringa contempla todas las opciones para consolidar la salida del presidente Nicolás Maduro del poder, entre ellas el asesinato del jefe de Estado venezolano. Cubadebate

“El sector de energía eléctrica de Venezuela fue objeto de ataques desde el extranjero”, indicó María Zajárova, portavoz de la Cancillería rusa, citando fuentes con conocimiento de los sistemas técnicos. Según la vocera, fue realizada una “acción compleja a distancia” contra el sistema de control de las principales centrales eléctricas, que cuentan con equipos fabricados en Canadá. “Todos los algoritmos de operación y puntos vulnerables de los equipos de esos sistemas fueron bien conocidos por el organizador directo de la agresión”, aseveró. RT

– La cadena CNN publicó el jueves un vídeo con una entrevista a un hombre que habría organizado el atentado contra Maduro, el jefe del Ejecutivo bolivariano. Además, difunde en la grabación imágenes exclusivas de los preparativos del asalto, explosivos y las prácticas con drones en llanos colombianos. “Ese fue el riesgo que tuvimos que asumir”, responde el hombre –cuya identidad se mantiene en anonimato– ante la posibilidad de una masacre en el acto conmemorativo. En el vídeo se puede ver a varios drones volando tan altos para no ser visto y tan rápido para dar al blanco en picada. Además, como se observa en las imágenes, los organizadores detonaron uno de los aparatos, haciendo pruebas antes de efectuar el ataque. Hispantv

-El primer ministro de Australia, Scott Morrison, ha condenado el brutal atentado de este viernes en dos mezquitas de la ciudad de Christchurch. “Estamos aquí y condenamos absolutamente el ataque que ocurrió hoy por un terrorista extremista de derecha, violento (que) se ha llevado la vida, ha robado vidas, en un ataque cruel y asesino”, ha dicho Morrison. Aunque el premier no ha comentado detalles específicos sobre el pistolero, sí ha confirmado que nació en Australia y sigue siendo ciudadano de este país. “Obviamente con ese elemento de la investigación, las autoridades australianas están involucradas”, ha agregado. Hispantv

-En una entrevista concedida desde Caracas, capital venezolana, al diario español El País y publicada este jueves, el autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, asegura que sigue los intentos para derrocar al Gobierno del presidente chavista, Nicolás Maduro, y convocar elecciones “libres”, objetivos para los cuales hay que contemplar “todas las opciones”, dice. Preguntado si no se arrepiente de un tuit, publicado hace tres semanas, en el que defendía que debían contemplarse todas las opciones “para lograr la liberación”, el golpista ha respondido que como una persona “responsable” debe “hablar de todas las opciones para lograr el cese de la usurpación”. Aunque ha considerado la opción militar “una opción obviamente polémica”, Guaidó ha asegurado que la posibilidad de una intervención depende del “gobierno en ejercicio encargado”, en referencia a su equipo, y de “la cooperación de algunos países”. Hispantv

-Horas antes del ataque terrorista de este viernes en Nueva Zelanda, en el que perdieron la vida al menos 49 personas, el principal sospechoso de la masacre había publicado un manifiesto en el que explicó los motivos y objetivos de su ataque y expuso sus ideas radicales contra la inmigración masiva. El hombre de piel blanca y cabello rubio corto, se identifica como Brenton Tarrant, de 28 años.

Asegura que su “inspiración verdadera” fue Anders Behring Breivik, el terrorista noruego de extrema derecha que acabó con la vida de 77 personas en 2011. Escogió objetivos con un número elevado de “invasores extranjeros” para “cobrar venganza” por ataques terroristas ocurridos años atrás en Europa. En el manifiesto, titulado ‘El gran reemplazo’, Tarrant afirma ser un “hombre blanco común” que tuvo una “infancia normal” en el seno de una familia australiana de clase trabajadora y bajos ingresos. Se considera a sí mismo un fascista además de “ecofascista” y “etnonacionalista”. Admite ser un partidario del presidente de EE.UU., Donald Trump, “como símbolo de renovada identidad blanca y propósito común”. RT

-Al menos 371.222 personas han fallecido desde el comienzo de la revuelta popular siria el 15 de marzo de 2011, informó este viernes (15.03.2019) el Observtorio Sirio de Derechos Humanos, que advirtió de que la cifra de muertos podría superar los 570.000, entre civiles, combatientes de todos los bandos, detenidos y desaparecidos. De las más de 371.000 víctimas que la ONG ha podido documentar y verificar su fallecimiento, 112.623 son civiles, incluidos 21.065 menores de edad y 13.173 mujeres. El Mostrador

-Más de la mitad de la población mundial está hoy sin acceso a servicios de atención sanitaria básica y solo el 29 por ciento cuenta con plena cobertura de seguridad social, mostró la Organización Internacional del Trabajo (OIT). A escala mundial, solo el 68 por ciento de las personas en edad de jubilación perciben algún tipo de pensión y en muchos países de bajo nivel de ingresos esa proporción es del 20 por ciento, según un informe de la Organización. En menos del 60 por ciento de los países existen planes o prestaciones para garantizar ingresos básicos destinados a los niños. PL

-El Gobierno de presidente Jair Bolsonaro subastó este viernes las concesiones para operar 12 aeropuertos de Brasil con el objetivo de obtener al menos 3.500 millones de reales (945 millones de dólares) en inversiones en los terminales aeroportuarios subastados. Telesur

-Si la humanidad no amplía drásticamente las protecciones medioambientales, ciudades y regiones enteras en Asia, Oriente Medio y África podrían ver cómo millones de sus habitantes sufren una muerte prematura en la mitad del siglo XXI, reza un reporte de la ONU. En el sexto documento que se llama ‘Global Environmental Outlook’, más de 250 científicos de 70 países del mundo advierten que los contaminantes en los sistemas de agua dulce podrían adquirir en el futuro la resistencia antimicrobiana. Sputnik

-“Los disparos de hoy en Christchurch ponen de relieve el temor creciente dentro de nuestra comunidad, tanto en Australia como en Nueva Zelanda, por la creciente presencia musulmana”, ha declarado en reacción a los ataques Fraser Anning, senador australiano de extrema derecha. En uno de una serie de tuits, Anning afirma además que “la verdadera causa del derramamiento de sangre de hoy en las calles neozelandesas es el programa de inmigración que permitió que fanáticos musulmanes emigraran a Nueva Zelanda”. En los atentados de Christchurch los musulmanes han sido víctimas, pero “generalmente son los perpetradores”, señala en otro el senador. Hispantv

-Jóvenes de todo el mundo salieron a las calles el viernes en ciudades de Asia, África y Australia y Europa, con el objetivo de incitar a los líderes mundiales a tomar medidas en la lucha contra el cambio climático. Los jóvenes abandonaron sus escuelas y ocuparon calles en ciudades como Wellington, Sídney, Bangkok, Hong Kong, Kampala y Roma, en el marco de esta huelga estudiantil internacional llamada a extenderse durante la jornada de Boston a Bogotá, pasando por Daca, Durban, Lagos o Londres. RFI

–El Gobierno de Yemen informa que desde marzo de 2015, Arabia Saudí y sus aliados han lanzado medio millón de bombas, misiles y obuses contra Yemen y han perpetrado más de 250 000 ataques aéreos. De dicho número de bombas unas 6000 eran bombas de racimo —prohibidas por la Convención sobre Municiones en Racimo (2008). 22 países en total han acompañado a Riad y decenas de miles de mercenarios. Hispantv

-“Google está ayudando a China y a su Ejército, pero no a EE.UU., ¡Terrible! La buena noticia es que ellos ayudaron a la corrupta Hillary Clinton y no a Trump… y, ¿cómo les fue en esto?”, tuiteó el sábado Trump. La empresa estadounidense no tardó en rechazar las acusaciones del jefe de la Casa Blanca afirmando que Google “está trabajando con el Gobierno de Estados Unidos, incluyendo con el Departamento de Defensa (Pentágono) y en muchas otras áreas relacionadas con la seguridad cibernética, el reclutamiento (de fuerzas) y la asistencia sanitaria”. Hispantv

– El New York Times publicó un artículo en el que el directamente sostenía que “el producto de exportación clave de Estados Unidos son los dólares”. El medio publica que “exportar dinero es mucho más rentable que exportar productos petrolíferos”. Explica que el Gobierno necesita unos 14 centavos para hacer un billete de 100 dólares y unos pocos centavos para enviar ese billete al extranjero. Sputnik

-El periodista mexicano Santiago Barroso fue asesinado la noche del viernes. Ya son cuatro periodistas asesinados en México durante 2019, y 145 desde el año 2000. Telesur

-En China se llevó a cabo la primera cirugía cerebral a distancia con la ayuda de una computadora conectada a una red de Internet 5G, desarrollada por el gigante tecnológico Huawei, informó CGTN. El procedimiento se realizó en el Hospital General PLA de Pekín y estuvo a cargo del neurocirujano Ling Zhipei, quien logró implantar un estimulador neuronal en un paciente con párkinson manipulando los instrumentos desde la ciudad de Sanya, en la isla de Hainan, situada 3.000 kilómetros al sur de la capital china. RT

-Ballena que varó y murió en una playa en Filipinas tenía 40 kilogramos de plástico en su estómago. Emol

-Tres personas han muerto y nueve han resultado heridas luego de que un hombre abriera fuego en un tranvía en la ciudad neerlandesa de Utrecht, ha declarado el alcalde Jan van Zanen. La Policía aún no ha detenido al atacante y está investigando el caso, sin descartar un posible motivo terrorista. RT

-Orangutana quedó ciega tras brutal ataque con balines en Sumatra: recibió al menos 74 impactos. Emol

-Es el primer periodista hondureño asesinado en lo que va de 2019. Desde el año 2003 han matado a más de 70 comunicadores. El periodista hondureño Gabriel Hernández, quien tenía 54 años de edad, fue asesinado a manos de un grupo de sicarios que le propinaron seis disparos a la altura del abdomen en la ciudad de Nacaóme, en el departamento del Valle (sur del país). Telesur

-El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró formalmente abolida en México la política que favoreció al régimen neoliberal en ese país. “Quedan abolidas las dos cosas, el modelo noeliberal y su política de pillaje, antipopular y entreguista”, dijo AMLO el fin de semana durante la clausura del foro para diseñar el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Cubadebate

-El presidente brasileño Jair Bolsonaro visitó la sede de la Agencia Central de Inteligencia de EEUU, la CIA, en Washington, según informó uno de sus hijos, el diputado Eduado Bolsonaro, a través de la red social Twitter. Para el hijo del presidente, la visita iba a ser “una excelente oportunidad de conversar sobre temas internacionales de la región con técnicos y peritos del más alto rango”, según escribió en la citada red social. La visita no constaba en la agenda oficial del presidente divulgada por el Gobiero, y según la prensa local, Bolsonaro estuvo acompañado por el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Sérgio Moro. Sputnik

-El presidente de Austria, Alexander Van der Bellen, llama a la Unión Europea (UE) a no “bailar al son que les toca” el presidente de EE.UU., Donald Trump. Hispantv

-El ministro de Petróleo de Venezuela ha informado que Caracas planea desviar a Rusia u otros países el petróleo que inicialmente correspondía a EE.UU. Hispantv

Me gusta: Me gusta Cargando...