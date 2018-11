Noticias breves

Son los sectores medios de Brasil

Ernesto Araújo el próximo ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, ha asegurado: el cambio climático es un “dogma (que) se ha utilizado para justificar el aumento del poder regulador de los Estados sobre la economía y el poder de las instituciones internacionales sobre los Estados nacionales y sus poblaciones” para “reprimir el crecimiento económico en los países capitalistas democráticos y promover el crecimiento de China”; el PT “odia la libertad: la libertad económica, de pensamiento, de expresión, debido a que el PT, fiel al bello ideal socialista, odia el ser humano”; el globalismo es la globalización económica que pasó a ser pilotada por el marxismo cultural; esencialmente es un sistema anti-humano y anticristiano”. ..”Abrirse a la presencia de dios en la política y la historia” es la solución para quienes “la fe en Cristo significa hoy luchar contra el globalismo”. Telesur

* Bombas lanzadas sobre Afganistán alcanza récord en 2018. Hace 17 años, las fuerzas de EE.UU. y sus aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) entraron en Kabul para derrocar a Talibán. Hoy, la guerra más larga de EE.UU. todavía sigue, mientras los talibanes han vuelto a tomar el control de casi la mitad del país devastado por la guerra. El grupo terrorista EIIL (Daesh, en árabe) también ha aumentado su actividad en Afganistán. Hispantv

* El Departamento de Justicia de EE.UU. ha revelado accidentalmente” la existencia de las acusaciones “borrador” contra Julian Assange, según informa Wikileaks. Hispantv

* El Consejo Regional Indígena del Huila, en Colombia, denunció que el viernes 9 de noviembre, en las calles del caserío del corregimiento de Ríonegro, municipio de Íquira, aparecieron panfletos firmados por un grupo autodenominado “Columna Móvil Dagoberto Ramos FARC-EP”. En los panfletos se amenazaba a los cabildos indígenas del Valle del Cauca, Cauca, Tolima y Huila, especialmente a su guardia indígena. También se señalaba que algunos líderes indígenas están haciendo el trabajo de policías, Sijín, Ejército y otros organismos del Gobierno. El Ciudadano

* ‘El Rey’ Zambada: Cártel de Sinaloa sobornaba a autoridades de México e Interpol. Este 15 de noviembre, un testigo clave en el juicio del “Chapo” Guzmán en Nueva York dijo que éste tenía comprados a fiscales, policías y militares mexicanos y hasta a la Interpol. RFI

* El INDH y Defensoría de la Niñez interponen querella por abusos policiales contra adolescente testigo del crimen de Catrillanca. Ambas entidades ponen el foco en que el Tribunal de Garantía de Collipulli declaró ilegal la detención del adolescente M.P.C. “Lo vio morir, lo bajaron a golpes del tractor y lo golpean en el carro policial, y eso podría configurar el delito de tortura”, advirtió la directora del INDH (Instituto Nacional de Derechos Humanos, Chile). El Mostrador

* El mundo se encuentra en peligro de una nueva guerra fría provocada por las tensiones comerciales entre China y EE.UU. que solo puede ser evitada mediante una reforma de la Organización Mundial del Comercio (OMC), afirmó este viernes el ministro de Economía de Francia, Bruno Le Maire, informa Reuters. “El verdadero riesgo ahora es que entremos en una guerra fría entre China y Estados Unidos […] que sería un suicidio económico para todo el mundo”, dijo el ministro. RT

* La batalla entre ‘chairos’ y ‘fifís’ evidencia la polarización ideológica y política, con claros matices clasistas, que se vive en México tras el triunfo del futuro presidente, Andrés Manuel López Obrador. Los ‘chairos’ son un grupo ideológicamente orientado hacia la izquierda, que suele promover el cambio social y apoyar a los pobres, el ecologismo, los derechos de la mujer y las minorías. Los ‘fifís’, en contraparte, son un grupo cargado hacia el conservadurismo de derecha, que busca mantener sus privilegios con la continuidad de un modelo económico neoliberal. RT

* Más de 60 mujeres indígenas han entablado una demanda hacia médicos, a la Autoridad de Salud de Saskatchewan, a la provincia de Saskatchewan y al Gobierno de Canadá, diciendo que fueron esterilizadas contra su voluntad después de dar a luz. “Las mujeres dicen que ingresaron al hospital para tener un bebé, que fueron presionadas para firmar un formulario de consentimiento, mientras se encontraban en medio del parto, inmediatamente después del parto, o que de hecho no firmaron ningún formulario de consentimiento”, dijo. “En la mayoría de los casos, las mujeres informaron que se les dijo que el procedimiento era reversible”, dijo Lombard. El Ciudadano

* El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, lanzó un “mensaje de paz” a los mercados con la creación de un consejo asesor de conocidos magnates, luego de un mes de controversias con inversionistas que han afectado al peso, la bolsa y las tasas de interés, estiman analistas financieros. Sputnik

* Los resultados de las investigaciones de la CIA sobre el caso del periodista Khashoggi indican que el príncipe heredero saudí, Muhamad bin Salman ordenó el asesinato del columnista de The Washington Post, perpetrado en el consulado saudí en Estambul (Turquía), el pasado 2 de octubre. Así lo ha revelado el propio diario estadounidense The Washington Post en un informe publicado este viernes en el que explica que la CIA ha llegado a esta conclusión, tras examinar varias fuentes de inteligencia, incluida una llamada telefónica entre Khashoggi y el hermano del príncipe heredero, Jalid bin Salman, quien funge de embajador saudí en EE.UU. Jalid, siguiendo las directrices del príncipe heredero, comunicó a Khashoggi que visitara el consulado saudí en Estambul para obtener sus documentos necesarios para su próxima boda. El periodista fue informado que estaría seguro, agrega el informe. Hispantv

* Incendios en California: El número de desaparecidos supera los 1.000. La cantidad de fallecidos también subió y ahora las víctimas mortales son 71. RT

* Hallan grandes piezas de plástico en estómagos de las 29 ballenas varadas en el Mar del Norte. Entre las piezas halladas por los especialistas se encuentra una red de pesca de 13 metros. El Ciudadano

* Cuba abre su primera misión diplomática en Emiratos Árabes Unidos. Cubadebate

* Las discrepancias entre Estados Unidos y China han roto el consenso en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, conocido por sus siglas en inglés como APEC. La cumbre anual cerró este domingo en Papúa Nueva Guinea sin emitir el tradicional comunicado conjunto. El primer ministro papú, Peter O’Neill, aseguró que hay preocupación en la región por las diferencias entre Washington y Pekín, cuya disputa comercial y por la influencia en esta región empañó ya ayer sábado la primera jornada del encuentro. El Mostrador

* Durante su intervención ante el Parlamento Federal de Alemania, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, instó al país germano a cooperar con Francia y para “no permitir que el mundo se convierta en caos y guiarlo hacia el camino de la paz”, informa AFP. Para asumir este papel, “Europa tiene que ser más fuerte”, añadió Macron. Además, el presidente subrayó que Europa no podrá cumplir con esta misión “si no asume la responsabilidad de su defensa y se contenta con jugar un papel secundario en la escena internacional”, según AP. RT

* La empresa belga Luciad—prestigioso suministrador internacional de sistemas de información geográfica— ha facilitado a China un avanzado software utilizado por la OTAN y EE.UU. para las salas de mapeo en condiciones de guerra, informa South China Morning Post. El pasado lunes Key Mapper, proveedor chino de servicios de información geoespacial, confirmó que era el distribuidor oficial del software de Luciad para el Gobierno chino. RT

* Una alta funcionaria de la Casa Blanca, que investigaba el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi, renuncia a su puesto. Se desconocen las circunstancias exactas de su renuncia y no está claro si su defensa de una respuesta agresiva al asesinato del crítico periodista saudí enojó a algunos en la Casa Blanca, añade The New York Times. Hispantv

* La trastienda de la Cumbre: desde los “polémicos” Maserati hasta las selfies de empresarios chilenos en la APECSe estima que esta edición en Papúa Nueva Guinea fue la más cara de la historia, pese a ser un país marcado por altísimos niveles de pobreza. Mas allá de las actividades oficiales, la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC) dejó varias curiosidades, algunas polémicas y varias selfies. Autos de lujo y los cruceros hoteles Llamó la atención cuando aterrizó la comitiva que acompañaba al Presidente Sebastian Piñera, que en la losa del aeropuerto de Port Moresby lo esperaba un lujoso Maserati de color negro, que fue comprado junto a otros 39 vehículos por la organización del evento, para trasladar a los Mandatarios de las 21 economías que forman parte del bloque. Emol

* Ambiente contaminado provocó estrés y la muerte de 48 manatíes en Tabasco, México. Destaca además la sequía, altas temperaturas, plaguicidas y florecimiento de algas tóxicas. El Ciudadano

* Se prevé que dentro de 10 años, el porcentaje de la pérdida de biodiversidad causada por la humanidad alcance al 90 por ciento- Dicha situación llevaría a “tener un mundo irreconocible e invivible”, comentó María José Villanueva, directora de WWF. “Estamos perdiendo la batalla y ya estamos viviendo los efectos, con los diferentes conflictos sociales que nacen a raíz de un bien que ofrece la biodiversidad, como es la crisis de agua a la que varias ciudades en el mundo se enfrentan o enfrentarán, ya que cada vez el acceso al líquido se ha vuelto más restringido“, señaló. En relación a lo que cada individuo puede realizar mencionó el consumo consciente, al cual se refirió como solo comprar lo que se requiere, saber de dónde provienen los productos que se consumen y solicitar que éstos sean locales, de alta calidad y sustentables, en tanto que, el número de químicos usados en esta materia sea el menor posible. Cubadebate

* El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, invita a Chile a reforzar la unión y superar las campañas psicológicas que dividen a ambos países. El jefe de Estado bolivariano ha pedido al pueblo chileno que “no se deje llevar por las campañas de odio” y ha aseverado que Venezuela es un país que va más allá de las campañas psicológicas. Hispantv

* Detienen a Carlos Ghosn bajo sospecha de malversación de fondos. El presidente de la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi Motors fue arrestado este lunes en Tokio tras ser acusado de malversación. La automotriz Nissan indicó que propondrá la partida de Ghosn. Las acciones de Renault se desploman en la bolsa. RFI

* Caso Odebrecht: Ex Presidente Alan García solicita asilo en embajada de Uruguay. Emol

