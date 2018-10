Noticias breves

Ciudadanos de mayoría por la violencia y el consumo

Mercado celebra por victoria de Bolsonaro y acciones de empresas chilenas con operaciones en Brasil suben. El resultado de ayer en las elecciones del gigante sudamericano mantiene optimistas a los analistas e inversionistas. Emol

PSOE apoya a Haddad para evitar llegada del “racismo” en Brasil. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) anunció que apoyará al candidato progresista brasileño Fernando Haddad frente al ultraconservador, Jair Bolsonaro. Hispantv

Jair Bolsonaro, el admirador de la dictadura y la tortura que gobernará Brasil. RFI

-El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, asegura que el presidente israelí y otros altos cargos de su partido, el Likud, conspiran contra él. Hispantv

-El presidente de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) asegura que EE.UU. debe compensar a Irán por los daños causados por sus sanciones unilaterales. Según informa la agencia oficial iraní IRNA, el presidente de la corte de La Haya, Abdulqawi Ahmed Yusuf, ha exigido este jueves a Washington en declaraciones en la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) que pague a Irán por los daños y problemas causados por las sanciones que le ha impuesto de manera unilateral, y ha afirmado que EE.UU. ha violado parte del Acuerdo de Amistad Washington-Teherán de 1955, del cual EE.UU. ha anunciado su salida. “Estados Unidos debe garantizar que de ninguna manera evadirá el fallo de la corte ni violará los acuerdos de los que es parte, como en el caso del Tratado de Amistad. EE.UU. debe pagar a Irán por los daños causados por sus sanciones”, ha dicho el juez. Hispantv

-Según un estudio publicado este miércoles por la organización europea Transport and Environment , las supuestas ventajas que el gas tiene para el clima resultan poco significativas cuando se tienen en cuenta las fugas de metano (un potente gas de efecto invernadero) , que se producen a lo largo de toda la cadena de suministro de este combustible. “Los coches, camiones y barcos a gas no tienen beneficios para el clima y son una distracción de nuestro objetivo real, el transporte sin emisiones. Los gobiernos deben resistir la ofensiva del lobby del gas y dejar de malgastar recursos públicos escasos en infraestructuras de gas y en beneficios fiscales para el gas fósil”, señala Jori Sihvonen, responsable de combustibles limpios de Transport and Environment. Lucía Villa, Rebelión

-Detectan el principal herbicida de Monsanto en los alimentos para mascotas y en cereales. Dos nuevos estudios muestran cómo el glifosato, el herbicida más vendido de la multinacional estadounidense, se ha extendido por nuestra cadena alimentaria. RT

-Catorce niños resultaron heridos en un ataque múltiple a mano armada perpetrado en la mañana de este viernes en una guardería en la céntrica ciudad china de Chongqing, según cita AP un reporte de la Policía china. La atacante, una mujer de 39 años, fue identificada solo por su apellido, Liu. Sometió a sus víctimas con un cuchillo. RT

-Terremoto de 2017 en México partió una placa tectónica en dos: Alertan que habrá más y con tsunamis. RT

-El eurodiputado del partido italiano La Liga, Angelo Ciocca, perdió los papeles durante una escena surrealista en el Parlamento Europeo. Después de que la Unión Europea vetase el presupuesto para 2019 de Roma, Ciocca agarró los papeles del comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, y los pisoteó con su zapato. Moscovici se ha referido al gesto de Ciocca calificando al eurodiputado de “fascista”. Sputnik

-La Audiencia Nacional de España aprobó este viernes la medida de extradición de Claudia Patricia Díaz Guillén, quien es solicitada por las autoridades venezolanas por la presunta comisión de delitos de lavado de activos, asociación ilícita y malversación. RT

-Japón y China retan el dólar pactando canje de monedas nacionales. China y Japón han firmado un acuerdo de permuta de divisas por 30 000 millones de dólares, con el fin de intensificar cooperaciones en áreas como el comercio. Gracias al convenio —que será válido durante tres años— ambos países podrán intercambiar pagos en una moneda por cantidades equivalentes en la otra, lo que facilitará las liquidaciones comerciales bilaterales. Hispantv

-El asesor presidencial estadounidense John Bolton llama la atención de Moscú sobre la amenaza que, según él, representan para Rusia los misiles chinos. EE.UU. quiere organizar diálogos estratégicos con Rusia sobre una supuesta actividad beligerante de China, ha dicho este viernes Bolton, en una entrevista con la agencia de noticias británica Reuters realizada en Tiflis (capital de Georgia), donde se ha reunido con altos funcionarios gubernamentales. HispanTv

-El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, lanza una “advertencia final” a los milicianos kurdos, respaldados por Estados Unidos, que operan en el norte de Siria. Hispantv

-La oenegé Oxfam pidió a EE.UU. y países europeos que frenen la venta de armas a Arabia Saudí, dado que muere un civil yemení en un promedio de cada tres horas. Hispantv

-Mijaíl Gorbachov advirtió de las consecuencias de la retirada de EE.UU. del tratado nuclear conocido como INF con Rusia para la seguridad mundial. “Se anuncia una nueva carrera armamentística. El tratado INF no es la primera víctima de la militarización de la política global. En 2002, Estados Unidos se retiró del Tratado sobre Misiles Antibalísticos; este año, del acuerdo nuclear con Irán”, reprochó el último líder de la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), en un artículo publicado para el diario estadounidense The New York Times. En el mismo sentido, Gorbachov agregó que “el gasto militar (de EE.UU.) se ha disparado a niveles astronómicos y sigue en aumento”. Hispantv

-HAMAS ha alertado que la normalización de lazos con Israel, en cualquier nivel que sea, supone “una puñalada por la espalda” para Palestina y el Islam. Hispantv

-“Nosotros somos la primera línea internacional de lucha contra el fascismo, contra los nuevos nazis que desde el imperio (en referencia a EE.UU.) nos atacan; somos el centro de esa batalla, por eso la guerra mundial contra Venezuela: todos los días atacan en una línea, en otra línea”, dijo el presidente venezolano el viernes durante el II Congreso de las Mujeres venezolanas. La obsesión del imperialismo contra Venezuela, señaló el mandatario, se debe a que en el país bolivariano se define el “futuro de paz y democracia, de soberanía e independencia de América Latina y el Caribe”. De acuerdo con Maduro, el pueblo venezolano está tan preparado para “defender la dignidad” del país, que “nadie podrá contra Venezuela ni con 1000 bombas nucleares”. Hispantv

-México confirma la asistencia de Maduro y Morales a la toma de posesión de López Obrador. RT

-El ministro de Exteriores de Arabia Saudita, Adel al Jubeir, ha anunciado este sábado que los responsables del asesinato del periodista Jamal Khashoggi serán juzgados en el reino y que la investigación del caso no será rápida, según Reuters. RT

-Rusia rearma a Cuba y la salva, por ahora, de pagar. Rusia concederá a Cuba un crédito de más de 50 millones de dólares para que le compre todo tipo de armamento y material militar. Sputnik

-El Banco Central de Rusia está haciendo sonar la alarma: miles de entidades de microcréditos lucran descaradamente con el analfabetismo financiero de los rusos. La magnitud del desastre es increíble. En comparación, por ejemplo, con Florida (EEUU), donde se puede tomar solo un microcrédito, o con el Reino Unido, donde la tasa máxima es del 0,8% por día (292% anual), en Rusia casi todo es posible. Por ejemplo, un jubilado de la ciudad rusa de Gusinoozersk tomó 37 préstamos por un total de 1,5 millones de rublos (casi 23.000 de dólares), aunque la pensión promedio en su natal Buriatia es de 8.000 rublos (121 dólares). Sputnik

-China y Asean consolidan cooperación naval con ejercicio marítimo. Las operaciones de dos días concluyeron la víspera e involucró a comandos de China, más los Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam. PL

-Agrupaciones indígenas, incluido el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), se manifestaron este viernes contra el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM) por poner en peligro el lago de Texcoco.Las organizaciones de los pueblos originarios dieron a conocer, a través de un comunicado, que ellos se resisten a todo megaproyecto que atente contra la soberanía del pueblo y ponga en peligro el medio ambiente. El Ciudadano

-China tomará medidas decisivas y está dispuesta a pagar cualquier precio para repeler los intentos de separar a Taiwán, anunció el ministro de Defensa chino, Wei Fenghe en la ceremonia de la inauguración del Foro Xiangshan en Pekín. Sputnik

-El presidente ruso, Vladímir Putin, declaró al finalizar una cumbre con los líderes de Francia, Alemania y Turquía dedicada a Siria, que Moscú se reserva el derecho de ayudar a Damasco si en Idlib surge una amenaza terrorista. Putin confirmó que Moscú, París, Berlín y Ankara firmaron una declaración conjunta sobre Siria. “La declaración conjunta refleja la voluntad de Rusia, Turquía, Alemania y Francia de seguir profundizando la cooperación en aras de lograr un mejoramiento de la situación en Siria, de promover el diálogo sirio y realizar las reformas y cambios estatales imprescindibles”, dijo el líder ruso en una rueda de prensa al finalizar la reunión. Sputnik

-Los últimos indicadores económicos de Rusia han sorprendido a muchos observadores, escribe el diario alemán Die Welt. Pese a las sanciones, el país muestra un “paradójico crecimiento” de la economía, señala el autor del artículo, Eduard Steiner. “Esto apenas será del gusto de aquellos que esperaban que las diversas sanciones económicas tuvieran un efecto económico rápido y exclusivamente negativo. Al menos a corto plazo, parece que ocurre lo contrario: la economía y el presupuesto estatal de Rusia se encuentran en un mejor estado del que se informa en general”, asegura el periodista alemán. Sputnik

-Asesinada lideresa social en el sur oeste de Colombia. El Movimiento Marcha Patriótica y organizaciones sociales de Colombia confirmaron la muerte de María Caicedo Muñoz. La luchadora social había sido secuestrada el pasado 20 de octubre en la zona rural del municipio de Argelia, departamento del Cauca, al sur oeste del país neogranadino. Con Caicedo, son 174 los líderes sociales asesinados en Colombia en lo que va de año. Y desde el 1° de enero de 2016, cuando se acordó el alto al fuego entre el Gobierno y la antigua guerrilla de las FARC, totalizan 478. El Ciudadano

-Glaciares de Chile en situación crítica: Campo de Hielo Sur perdió 220 km2 en 13 años. Afectados principalmente por el cambio climático, los hielos de todo el país sufriendo pérdidas significativas, según lo indicó la actualización del inventario de glaciares. Algo excepcional ocurre en Campo de Hielo Sur: un récord de deshielo indeseado a nivel mundial. “Son los glaciares que están derritiéndose a la mayor tasa en relación a su área”, advierte Gino Casassa, jefe de la Unidad de Glaciología y Nieves de la Dirección General de Aguas (DGA) del Ministerio de Obras Públicas. Emol

-Un nuevo tipo de arroz que puede cultivarse en agua de mar ha sido cosechado con éxito por un grupo de científicos chinos, El llamado ‘arroz de mar’ se puede cultivar en agua de mar, así como en planicies formadas por la marea o tierra con suelo salino-alcalino. El nuevo tipo de arroz ultrarresistente podría solucionar las dificultades planteadas por las tierras de cultivo estériles en China. Permitirá inyectar hasta 30.000 millones de kilogramos de arroz en la economía, suficiente para alimentar a 80 millones de personas. Sputnik

-El jefe del Pentágono, James Mattis, defiende a Arabia Saudí en su agresiva ofensiva contra Yemen tras pedir una “investigación completa” a Riad sobre Khashoggi. Hispantv

-Periodista que investigó los Panama Papers muere tras explotar su carro. La comunicdora maltesa, Daphne Caruana Galizia, de 53 años, que participó en la investigación de los llamados “Papeles de Malta”, había salido de su casa en el poblado de Mosta, ubicado a las afueras de la capital de ese país, cuando la bomba explotó. El Ciudadano

-747.000 mexicanos, o casi el 70 % del número total de participantes, han votado en contra de la construcción de un nuevo y costoso aeropuerto para la Ciudad de México, con sede en Texcoco, en una consulta popular no oficial llevada a cabo entre el 25 y el 28 de octubre. Algo más de 311.000 mexicanos han apoyado la continuación de las obras, que ya están en curso, informan medios locales. La participación popular, sin embargo, fue baja: solo votaron 1.058.000 personas, cuando 130 millones tenían derecho a voto. RT

-Los dos grandes partidos de gobierno, la CDU de la canciller Merkel y sus socios del SPD, sufren un descalabro en los comicios en el Estado federado de Hesse. Los electores de Hesse le han dado la espalda a la CDU de Merkel y a sus socios socialdemócratas que han obtenido el 20% de los votos, el peor resultado en su historia electoral en más de seis décadas. El estado en que se encuentra el gobierno es inaceptable’, declaró la presidenta del SPD, Andrea Nahles, refiriéndose a las continuas querellas que afectan desde la derecha dura hasta a los socialdemócratas, sobre temas de orden migratorio. Los grandes ganadores de estos comicios fueron Los Verdes, convirtiéndose en indispensables para formar un gobierno regional al doblar su votación. RFI

-“Muchos pandilleros y algunas personas muy malas están mezclados en la caravana que se dirige hacia nuestra frontera del sur. Por favor regresen, no serán admitidos en Estados Unidos a menos que pasen por el proceso legal. ¡Esta es una invasión de nuestro país y nuestros militares les están esperando!”, esribió Trump en esta red social. Sputnik

-El peso mexicano se depreciaba 2,13% luego de los resultados de una consulta que podría conducir a la cancelación de las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), indica un reporte del Grupo Financiero Banco Base. Sputnik

-Ecuador: Jueza rechaza la medida de protección para Julian Assange. RT

-Del primero de enero de 2018 a este 29 de octubre, en EE.UU. se han producido unos 47. 467 incidentes relacionados con armas de fuego y han dejado 12 055 muertos. Hispantv

