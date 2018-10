Noticias breves

Se anula un paso hacia la paz y se da hacia la guerra

El presidente estadounidense Donald Trump afirma que va a retirar a su país del Tratado sobre Misiles de Alcance Medio y Corto (INF, por sus siglas en inglés) con Rusia, al acusar a Moscú de incumplirlo, reporta la agencia AP. En la rueda de prensa posterior a un mitin en Nevada, Trump dijo a los periodistas que “vamos a terminar el acuerdo y luego desarrollaremos las armas”, a menos que Rusia y China acuerden un nuevo tratado. RT

La salida estadounidense del Tratado sobre Misiles de Alcance Medio y Corto (INF, por sus siglas en inglés) es una posibilidad preocupante que convertiría al mundo en un lugar más peligroso, afirmó el Kremlin. RT

La decisión de EEUU de abandonar el Tratado INF sobre misiles de alcance medio y más corto es el segundo golpe más fuerte contra la estabilidad estratégica global después de su retirada del Tratado ABM en 2002, declaró el senador ruso Alexéi Pushkov. Sputnik

Alemania seguirá trabajando en aras del desarme nuclear a pesar de la decisión “devastadora” del presidente de EEUU, Donald Trump, sobre la posible salida de Washington del Tratado INF, declaró el ministro de Estado de la Cancillería alemana, Niels Annen. Sputnik

China manifiesta su disconformidad con que EE.UU. se retire unilateralmente del Tratado de reducción de armas nucleares suscrito con la extinta URSS. “Está mal que Estados Unidos se retire unilateralmente de un tratado histórico que eliminó los misiles nucleares de Europa”, denuncia este lunes la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Hua Chunying, en una sesión informativa ofrecida en la sede de la Cancillería en Pekín. Hispantv

-La Organización de las Naciones Unidas (ONU) alertó el miércoles que más de 1.300 millones de personas actualmente están en pobreza múltiple o multidimensional porque no pueden acceder a los servicios básicos para vivir. Telesur

-Perú ha perdido más de dos millones de hectáreas de selva virgen amazónica desde el 2001, según reveló un informe del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP). El Ciudadano

-El presidente ruso, Vladimir Putin, aboga por la asociación estratégica integral de coordinación con China para promover los intereses en común y la paz mundial. El mandatario ruso afirmó que su país está listo para fortalecer aún más la coordinación y la cooperación con China para salvaguardar y promover los intereses en común y la paz y el desarrollo mundiales. Hispantv

-Estados Unidos volvió a advertir a Panamá sobre relaciones con China e insta a tener los ojos muy abiertos ante las inversiones del gigante asiático. “Queremos asegurarnos de que todos tengan los ojos muy abiertos con respecto a las relaciones de China en este país y en la región”, señaló el jueves el secretario estadounidense de Estado, Mike Pompeo. Hispantv

-Unos 40 legisladores de EE.UU. instan a la Casa Blanca a que imponga sanciones y paralice la venta de armas a Arabia Saudí como represalia por el caso Jashoggi. Hispantv

-Estados Unidos se opone al acuerdo establecido en septiembre pasado entre Seúl y Pionyang para reducir la tensión en la península coreana y reconstruir los lazos económicos entre ambos países, el cual prevé implementar una zona de exclusión aérea en torno a la frontera intercoreana, informa Reuters con cita a fuentes familiarizadas con el tema. RT

-El secretario general de la ONU, António Guterres, alertó el martes ante el Consejo de Seguridad de esta organización de que el cambio climático puede aumentar el riesgo de guerras por el control de recursos naturales y pidió a los países más proyectos de cooperación en este ámbito. “La explotación de recursos naturales, o la competencia por ellos, puede y lleva a conflictos violentos. Prevenirlos, gestionarlos y resolverlos es uno de los mayores y crecientes desafíos de nuestro tiempo”, dijo Guterres al Consejo de Seguridad. Según estudios de la ONU, más del 40 por ciento de los conflictos armados internos en los últimos 60 años han estado vinculados a recursos naturales. “Con los crecientes impactos del cambio climático evidentes en todas las regiones, los riesgos solo van a aumentar”, aseguró Guterres. La Vanguardia, Rebelión

-Existe una probabilidad de más del 60% de que la economía de Estados Unidos caiga en una recesión en los próximos dos años, informa la agencia Bloomberg, que a su vez hace referencia a un modelo elaborado por JPMorgan Chase & Co. Sputnik

-El jurista Baltasar Garzón, junto al abogado ecuatoriano Carlos Poveda, presentó en Ecuador una demanda de Wikileaks por “aislamiento y amordazamiento” de Julian Assange. Se trata de una “acción legal de protección”, que busca dejar sin efecto un protocolo del Gobierno ecuatoriano que regula la estancia del asilado en la sede diplomática en Londres, precisó Garzón en conferencia de prensa. En el documento, denominado ‘Protocolo especial de visitas, comunicaciones y atención médica’, que se dio a conocer el pasado 13 de octubre, “se puede observar que se trata de una actuación unilateral y, desde nuestro punto de vista, arbitraria”, dijo el jurista. RT

-El Gobierno de EEUU reconoce que Arabia Saudí tomó medidas contra los sospechosos de haber participado de la muerte del periodista Jamal Khashoggi, dijo en un comunicado la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders. Sputnik

-El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que “llueva, truene o relampagueé” la estatal petrolera enviará 1 millón de barriles diarios (mb/d) a China. Sputnik

-Jamal Khashoggi, el periodista opositor saudí desaparecido el pasado 2 de octubre tras entrar al consulado de su país en Estambul, ha muerto como resultado de una “pelea” desatada con otra gente dentro del edifico, afirmó este viernes el fiscal general de Arabia Saudita, según Reuters. RT

-La Administración de Trump comenzará el proceso para retirar a Estados Unidos de la Unión Postal Universal (UPU), un tratado de las Naciones Unidas que establece las tasas para las entregas postales internacionales, en el marco de la lucha contra las prácticas que Washington considera injustamente ventajosas para China. RT

-EE.UU. criticó que Ecuador haya restablecido las comunicaciones al fundador de WikiLeaks, Julian Assange. Congresistas estadounidenses enviaron este viernes una carta al presidente de Ecuador, Lenín Moreno, para solicitarle que el fundador de Wikileaks, Julian Assange, sea entregado a las autoridades. Telesur

-En una entrevista concedida el viernes a la cadena estadounidense de televisión CNN, Castro declaró que el principal asesor de la Casa Blanca, Jared Kushner, había colocado el nombre de Jashoggi en la “lista de enemigos” de Arabia Saudí. El yerno del presidente de EE.UU. Donald Trump le presentó la lista elaborada por la Inteligencia de EE.UU. al príncipe heredero saudí, Muhamad bin Salman Al Saud, quien actuaría según la lista y ordenaría el asesinato de Jashoggi, detalló el congresista. Hispantv

-Iñigo Errejón: “En Venezuela no hay una dictadura. No lo considera ningún organismo internacional. Han ocurrido cosas muy graves, asesinatos de policías, de manifestantes, cosas que a nadie le gusta ver. Para eso el único método de solución es el diálogo”, sostuvo en entrevista con el programa Marca Registrada de CNN. – Bolivia: “Ha sido tradicionalmente un país muy postergado en Latinoamérica. Los gobiernos de Evo Morales han servido para sacar a millones de ciudadanos de la pobreza y fortalecer poco a poco el aparato productivo nacional, muy debilitado”. – Brasil: “Lo de Bolsonaro es una alerta y un posible fracaso de nuestras democracias. Hay que ofrecer más seguridad y garantías, porque o sino en el miedo, la incertiduumbre y precariedad, a veces crecen monstruos así”. Emol

-“Es la peor burbuja especulativa en el mercado desde 1929 y va a explotar” Philippe Bechade, Sputnik

-Que la población de insectos de todo el mundo se encuentra en crisis es algo que los científicos ya sabían. Sin embargo, un nuevo informe sugiere que el problema está más extendido de lo que se pensaba. Se ha perdido un gran número de insectos en la selva tropical de Puerto Rico y con ellos los animales que se alimentan de estos insectos. Sputnik

-Un gran número de los países miembros de la Liga Árabe (LA) tiene previsto reiniciar sus actividades diplomáticas en Siria a principios de 2019. Hay “actitudes positivas hacia Siria, incluso de los países que eran hostiles a Damasco”, aseguró el sábado el director político de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) Anwar Abdul Hadi, en una entrevista con el diario sirio Al-Watan. Cubadebate

-Jordania le ha comunicado a Israel su voluntad de recuperar zonas prestadas a este régimen en virtud del acuerdo de paz de 1994, conocido como Wadi Araba. Hispantv

-¿Qué tan conscientes están en EE.UU. sobre el cambio climático?: Sólo un 41% cree que lo afectará personalmenteUn estudio desarrollado por una prestigiosa universidad determinó que tan sólo seis de cada diez ciudadanos estadounidenses cree que el calentamiento global ocurre realmente. Emol

-El duro núcleo de generales que asesora la campaña de Bolsonaro. Desde el partido del excapitán de Ejército ya han adelantado que su eventual gobierno incluirá “cuatro o cinco” generales. Además de Hamilton Mourão, su compañero de fórmula, el candidato ultraderechista es asesorado por Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Oswaldo Ferreira y Aléssio Ribeiro Souto, quienes se integrarían a su gabinete. Fernando Fuentes, La Tercera

-Poco antes de su muerte, el periodista saudí Jamal Khashoggi criticó el “gobierno autoritario” y la mentalidad de “líder tribal” del príncipe heredero Mohammed bin Salmán en una entrevista confidencial que ha sido publicada tras la confirmación de que perdió la vida tras entrar en en el consulado del reino en Estambul (Turquía) el pasado 2 de octubre. Bin Salman, “un líder tribal anticuado”: “A veces siento que […] él quiere disfrutar de los frutos de la modernidad del primer mundo y de Silicon Valley, y los cines y todo, pero al mismo tiempo también quiere gobernar de la misma manera en que su abuelo gobernó Arabia Saudita”, dijo Khashoggi, agregando que el príncipe “aún no ve a la gente”, y que solo cuando lo haga “comenzará la reforma real”. “Jamal Khashoggi me dijo que temía por su vida”, escribe Rula Jebreal en un comentario a la transcripción de la entrevista, en el que explica que no la había publicado antes porque era confidencial y porque aún albergaba la esperanza de que su interlocutor siguiera vivo. RT

-Trump confirma que EE.UU. comenzará a “cortar o reducir” la ayuda económica a Honduras, El Salvador y Guatemala. El Presidente tildó de “emergencia nacional” la inminente llegada de una caravana de inmigrantes a la frontera estadounidense y aseguró que ya alertó a la Patrulla Fronteriza y al Ejército al respecto. Emol

-Rusia considerará como ataque en su contra cualquier agresión a Bielorrusia, advirtió el embajador ruso en Minsk, Mijaíl Bábich. “Toda agresión militar contra Bielorrusia se considerará ataque a Rusia, con todas las consecuencias que de ello se deriven”, aseveró en una entrevista con la televisión Belarus 1. Sputnik

-En un video grabado antes de la primera vuelta de las elecciones, que fue filtrado en las últimas horas, Eduardo Bolsonaro responde a una persona que pregunta si el Ejército puede actuar en caso de que su padre fuera impedido de asumir por alguna decisión de la máxima corte del país.”El personal hasta bromea allí: si uno quiere cerrar el STF (Supremo Tribunal Federal), uno no manda un jeep, manda un soldado y un cabo. Sin desmerecer al soldado y al cabo”, respondió entonces. Eduardo Bolsonaro se convirtió en el diputado federal más votado de la historia de Brasil tras las elecciones legislativas del 7 de octubre, en las que fue reelegido por el estado de Sao Paulo. El Mostrador

-“El Gobierno de Estados Unidos trabaja en un plan de transición en Venezuela”, publicó ayer domingo el diario español ABC. Según ese medio, el presidente de EE.UU., Donald Trump, cuenta con apoyo de los dos partidos políticos del Capitolio, que trabajan en su propio plan de transición. “Once senadores republicanos y demócratas han elaborado una ley dedicada a preparar a EE.UU. para un cambio de régimen inminente”, sostiene el periódico. Varios altos funcionarios, diplomáticos y senadores estadounidenses a los que ABC dice haber consultado han aconsejado a Trump que prepare “una propuesta de intervención” para el relevo de Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana. Hispantv

-Un informe revela la delicada situación que padecen los venezolanos en Colombia, donde cada semana asesinan a un promedio de cinco ciudadanos venezolanos. Hispantv

-ONU cifra en más de 7.000 las personas que viajan en caravana migrante rumbo a EE.UU. La Organización Internacional para las Migraciones estima que un gran número de personas están entrando a México y es probable que permanezcan en ese país durante un largo tiempo. Emol

Me gusta: Me gusta Cargando...