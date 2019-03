Noticias breves

Se sabía, ahora no lo pueden negar porque lo dice The New York Times

El video contradice la afirmación de los Estados Unidos de que Maduro quemó el convoy de ayuda. Pero hay un problema: la oposición en sí misma, no los hombres de Maduro, parece haber incendiado la carga accidentalmente. Las imágenes inéditas obtenidas por The New York Times y las cintas previamente publicadas, incluidas las imágenes publicadas por el gobierno colombiano, que culpó al Sr. Maduro por el incendio, permitieron una reconstrucción del incidente. Sugiere que un cóctel Molotov lanzado por un manifestante antigubernamental fue el desencadenante más probable para el incendio. The New York Times, Sputnik

-EE.UU. tiene 204 cuencas que abastecen al país de agua dulce. De ellas, 96 no estarían en condiciones de cumplir con el suministro habitual a partir de 2071, revela un estudio de la publicación Earth’s Future. El cambio climático originará una mayor evaporación y menos precipitaciones en algunos estados. Incluso, el aumento de la temperatura anulará el efecto de mayores lluvias que se prevé que haya en otras regiones. El Informe Mundial de Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos de la Unesco también advierte que para 2050, 5.700 millones de personas —cerca de dos tercios de la población mundial— sufrirán sequías, superando a los 3.600 millones que padecen el problema en la actualidad. El estudio aseguró que el crecimiento de la población, los cambios en el consumo y el desarrollo económico hacen que la demanda mundial aumente un 1 % cada año.RT

-Venezuela continúa hoy bajo los estragos de un sabotaje al servicio eléctrico que ayer afectó a gran parte del país, acción denunciada por el presidente Nicolás Maduro como otra faceta de la cruzada que encabeza Estados Unidos. PL

-La alta comisionada para los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, lamentó este miércoles que Israel no reconozca los crímenes de guerra cometidos en contra del pueblo palestino por parte de sus fuerzas de seguridad. Telesur

-El príncipe heredero saudí, Muhamad bin Salman, ordenó el arresto de un hermano suyo bajo sospecha de haber intentado asesinarlo, informó un diario israelí. Según indicó el diario israelí Makor Rishon en un informe, Bin Salman fue objeto de un intento de asesinato en la que fue involucrado su hermano Bandar bin Salman, aunque el complot fue descubierto de antemano. Hispantv

-Venezuela debe pagar a ConocoPhillips Energy Corporation más de 8.000 millones de dólares, en una demanda relacionada con la nacionalización de la industria petrolera del país sudamericano en 2007. La decisión fue dictaminada por el Tribunal de Arbitraje del Centro Internacional para la Solución de Controversias de Inversiones (CIADI) del Banco Mundial. RT

-El autoproclamado “presidente encargado” de Venezuela, Juan Guaidó, ha aseverado este sábado durante una concentración en Caracas de quienes se oponen al Gobierno de Nicolás Maduro, que seguirá actuando de conformidad con la Constitución nacional y no ha descartado la aplicación del artículo 187 “cuando llegue el momento”. El artículo 187 de la Constitución vigente establece en su numeral 11 que le corresponde a la Asamblea Nacional “autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras en el país”. RT

-Los sistemas eléctricos en Venezuela han sido atacados por otro ataque cibernético, dijo el presidente Nicholas Maduro. Caracas acusó a Estados Unidos de “sabotaje”, mientras que los funcionarios estadounidenses culpan a la corrupción local y la mala gestión del apagón. RT

-Agredieron el control automatizado de regulación del sistema de la hidroléctrica Guri que abastece el 80 por ciento de la energía eléctrica al país, informó Jorge Rodríguez en su intervención. Esta información la manejaba el senador estadounidense Marco Rubio poco tiempo después de que se ejecutara la agresión y así lo dejó ver en sus publicaciones de Twitter. “¿Cómo supo Marco Rubio pocos minutos después (del ataque) que los generadores de respaldo habían fallado? En ese momento, nadie lo sabía aún”, preguntó el funcionario del Gobierno Bolivariano. Telesur

-Satélite revela nuevo desprendimiento de un témpano del glaciar Grey en Torres del Paine. La masa de hielo mide más de 500 metros de largo y un equipo de científicos viajó ayer a la zona para revisar en terreno el estado actual del glaciar. Emol

-El enviado especial de Estados Unidos para Venezuela hace público que está presionando a La India para que deje de comprar petróleo a la República Bolivariana. “Lo que les decimos (a las autoridades indias) es que no deberían estar ayudando a ese régimen, deberían estar del lado del pueblo venezolano”, ha dicho este domingo a la agencia de noticias británica Reuters, Elliott Abrams, designado a finales de enero por el secretario de Estado norteamericano, Michael Pompeo, para derrocar al Gobierno de Caracas. Hispantv

-Washington presiona a Ankara en relación con la compra de S-400 rusos, porque Turquía se está convirtiendo en un jugador regional independiente. Así lo afirmó este sábado el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. “El problema no tiene que ver con los S-400”, enfatizó el mandatario turco, explicando que todo se debe a que “Turquía toma medidas por su propia voluntad con respecto a los desarrollos regionales, sobre todo en Siria”. “Somos un país independiente, no esclavos”, recalcó Erdogan. RT

-El senador republicano de EEUU Marco Rubio metió la pata en Twitter al asegurar que el apagón en Venezuela se había debido a la explosión de una presa llamada ‘German Dam’. Rubio confundió el apellido ‘Dam’ —’presa’, en inglés— con una presa de agua alemana —’german’—. Germán Dam resultó ser finalmente un periodista que informaba sobre el apagón. “Hoy otra explosión de transformadores en la presa alemana —’German Dam’- en el estado de Bolívar…”. Sputnik

-Turquía entra en recesión tras 10 años creciendo: Crisis monetaria una de las causas. En el cuarto trimestre de 2018 el PIB se contrajo 3% a ritmo interanual. Emol

-El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha impuesto sanciones contra un banco de Rusia en relación con la actual situación en Venezuela. El banco Evrofinance Mosnarbank ha sido penalizado bajo el programa de sanciones antivenezolanas. El Tesoro estadounidense asegura que la entidad financiera está vinculada con la compañía petrolera venezolana PDVSA. RT

-La aeronave siniestrada en Etiopía era nueva y se había integrado en la flota de Ethiopian Airlines hace solo cuatro meses. La segunda catástrofe de un Boeing 737 MAX 8 desde octubre ha obligado a varias aerolíneas e incluso Gobiernos a suspender los vuelos de la última versión de uno de los aviones de pasajeros más populares del mundo. RT

-Reafirma el embajador de ese país en la Isla, Mohammad Fadel Khalaf. Desde la apertura de la Embajada de Kuwait en La Habana en 2010 se ha logrado un gran avance en las relaciones bilaterales y de colaboración entre los dos Estados y se han firmado acuerdos en las esferas de la cultura, economía, la colaboración conjunta, la salud, el medio ambiente y la protección de las inversiones, explicó el embajador de esa nación, Mohammad Fadel Khalaf. Señaló que el Fondo Kuwaití para el Desarrollo Árabe es considerado una de las más importantes instituciones para la colaboración entre la República de Cuba y el Estado de Kuwait, que otorga créditos blandos para amortizar en 20 años, con un período de gracia de 5 años y un 2 % de interés. Hedelberto López Blanch, Rebelión

-En entrevista con el diario español El País, el ex jefe de los Tedax (unidad especializada en desactivación de explosivos de la Policía), Juan Jesús Sánchez, el Gobierno que presidía José María Aznar le habría pedido su colaboración para que mantuviera la versión del oficialismo: que el responsable del ataque era el grupo vasco ETA y no los que a la postre serían los verdaderos autores, el grupo yihadista Al Qaeda. Emol

-Los principales indicadores compuestos más recientes de la OCDE, publicados el lunes, indican una desaceleración que afecta a muchos países, incluidos EE. UU., Reino Unido, Canadá y la eurozona en su conjunto. La fuerte pérdida de potencia de la economía mundial hasta el 2018 ha dejado como resultado el ritmo de expansión más débil desde la crisis financiera global de hace una década, según Bloomberg Economics. El Mostrador

-Trump aumenta el gasto militar en la nueva propuesta presupuestaria para el 2020. RT

