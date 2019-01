Noticias Breves

La ambigua amistad ruso-china

Vladímir Putin, en su mensaje tradicional con motivo de la fiesta del Año Nuevo. Rusia: “Nunca hemos tenido y no tendremos quien nos ayude y por eso es importante que seamos un equipo unido y fuerte”, se dirigió Putin a los ciudadanos rusos. Sputnik

El portal web israelí Debka File informó el jueves que Israel recibió serias advertencias por parte de Moscú y Damasco a raíz de ataques israelíes contra varios objetivos cerca de la capital siria. Citando a fuentes militares, el mencionado portal reveló que los rusos aseguraron que el Ejército sirio no atacará a Israel unilateralmente, sino que realizará ataques de represalia y responderá a cada bombardeo israelí con un ataque. Hispantv

El objetivo del presidente de EE.UU. de retirar sus tropas de Siria y Afganistán es enfocarse en la amenaza que supone China, opina un exasesor de Trump. “(El presidente de EE.UU., Donald) Trump estaba en busca de concentrarse en la competencia económica y geopolítica con China al poner fin a estas campañas militares. Trump considera a China como la mayor amenaza para EE.UU.”, reiteró el exestratega ultraderechista de la Casa Blanca, Steve Bannon. En su análisis, citado el jueves por el diario estadounidense The New York Times (NYT), explica que la decisión del magnate neoyorquino no significa un regreso al aislacionismo sino, es alejarse de la mentalidad expedicionaria humanitaria de los internacionalistas. Hispantv

El Gobierno de Francia ha anunciado este viernes que no retirará sus fuerzas de Siria a pesar de las continuas presiones de Turquía. La misión en curso de las tropas francesas “desplegadas en el Levante (Siria) no ha cambiado”, ha informado el Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia en un comunicado. Hispantv

El Ejército sirio ha ingresado hoy viernes a la ciudad norteña de Manbiy por primera vez en seis años, donde ha levantado la bandera nacional de Siria. El anuncio se produjo momentos después de que las milicias kurdas de las Unidades de Protección Popular (YPG, por sus siglas en kurdo), pidieran la ayuda del Gobierno sirio para enfrentar una inminente ofensiva de Turquía, luego de que EE.UU. anunciara la retirada de sus tropas del norte de Siria. Hispantv

Ola de calor asola a Australia con temperaturas récord: 49,3 gradosSon varias las ciudades del país oceánico que han experimentado alzas de unos 16 grados. Se espera que el fenómeno se mantenga más allá de Año Nuevo. Emol

Este diciembre, los parlamentos de Sudáfrica y Togo ratificaron el acuerdo que establece el Área de Libre Comercio Continental de África (AfCFTA, por sus siglas en inglés) y sumaron un paso más para concretar ese tratado internacional. Con este acuerdo, casi todos los países de África —49 de los 55 han firmado el pacto— liberarán de aranceles las transacciones comerciales que realicen entre sí. Para que el AfCFTA entre en vigor, requiere 22 ratificaciones de los países signatarios: con estas dos últimas incorporaciones, ya cuenta con 15 firmantes. RT

Ana Botella, exalcaldesa de Madrid, ha sido condenada por el Tribunal de Cuentas, junto con otras siete personas de su Ejecutivo, al pago de más de 25 millones de euros por la venta de viviendas públicas a dos sociedades del fondo buitre Blackstone a un precio por debajo de mercado, causando un gran perjuicio económico al Ayuntamiento de Madrid. La sentencia considera que también salieron perjudicadas por la operación las familias vulnerables que ocupaban esos pisos en régimen de arrendamiento social, pues vieron abruptamente aumentados los precios ocasionando que muchas de ellas fueran desahuciadas. RT

El 26 de diciembre Rusia lanzó públicamente el misil hipersónico Avangard y en el transcurso de las pruebas el proyectil alcanzó una velocidad de Mach 27. The National Interest citó a expertos militares estadounidenses que se mostraron escépticos en cuanto a las posibilidades de EEUU de interceptar el nuevo misil ruso. Así, el Jefe del Comando Estratégico de EEUU, el general John Hyten, dijo que el país norteamericano “no tiene ninguna defensa contra armas como esta”. Además, el medio destacó que incluso una posibilidad de interceptación del 50% es un riesgo inaceptable. Sputnik

El izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil informó en un comunicado que no participará del acto de asunción presidencial del ultraderechista Jair Bolsonaro en el Congreso legislativo. “No compaginamos con discursos y acciones que estimulan el odio, la intolerancia y la discriminación (…), por todo ello, las bancadas del PT no estarán presentes en la ceremonia de posesión del nuevo presidente en el Congreso Nacional”, indica el texto de prensa. Sputnik

Los recientes intentos de varios Estados árabes de restablecer sus vínculos con Damasco refuerzan las victorias del Gobierno de Al Assad en la guerra siria e incluso pueden influir en un cambio de actitud de Occidente hacia el país, opinan varios expertos en Medio Oriente entrevistados por RT. La primera señal de este ‘deshielo’ internacional con respecto a Siria se produjo a principios de diciembre, cuando el presidente sudanés, Omar al Bashir, visitó Damasco. La noticia fue seguida por los reportes que apuntan a que la Liga Árabe podría readmitir a Siria en el bloque el año que viene y por el anuncio este jueves de la reapertura de la embajada de Emiratos Árabes unidos en la capital siria. RT

La Cancillería de Irán ha alabado este viernes por medio de su portavoz, Bahram Qasemi, la entrada de los uniformados sirios en Manbij, y ha asegurado que esta medida garantiza y fortalece la soberanía y la integridad territorial de Siria. También ha alabado la llegada de las tropas gubernamentales a Manbij el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, que la ha calificado de acontecimiento “positivo” que ayudará en gran medida a estabilizar la situación en el territorio sirio. Hispantv

Una alta probabilidad de brote de dengue afecta a 500 ciudades brasileñas y otros 1.880 municipios están en alerta, tal y como muestran los datos del sistema de Levantamiento rápido del índice de infección por ‘Aedes aegypti’ (LIRAa). Este es el mosquito responsable por la transmisión tanto del dengue, como del zika y el chikungunya y, también, fiebre amarilla en contextos urbanos. De acuerdo con los últimos datos del LIRAa –que analiza el porcentaje de hogares que pueden suponer un foco para la proliferación del mosquito–, ciudades como Río de Janeiro o Brasilia se encuentran entre las principales capitales en estado de alerta por epidemias de dengue. El dengue es una enfermedad provocada por el contagio de un virus presente principalmente en áreas de climas tropicales y subtropicales. Hasta el día de hoy, no existe ningún tratamiento contra esta enfermedad. RT

Trump ha enviado su amenaza este viernes por Twitter, donde ha cargado contra una supuesta nueva caravana de emigrantes en formación. Según el mandatario los Gobiernos de Honduras, Guatemala y El Salvador “no están haciendo nada por Estados Unidos más que llevarse su dinero”. “Ha corrido la voz de que se está formando una nueva caravana en Honduras y no están haciendo nada al respecto. Cortaremos toda la ayuda a estos tres países, ¡(que se han estado) aprovechando de EE.UU. durante años!”, ha escrito el magnate neoyorquino en su cuenta en la red social. Hispantv

La reciente decisión del Gobierno de Estados Unidos de retirar a sus soldados de Siria, provocó grandes temores entre las milicias kurdo-sirias autodenominadas Fuerzas Democráticas de Siria (FDS), que han calificado la medida estadounidense de una “traición” y “puñalada en la espalda”. Ante tales circunstancias, los milicianos kurdos, que dependían hasta el momento del apoyo militar de Washington, recurrieron al Gobierno de Damasco y sus aliados para defenderse mientras se espera el inicio de una operación militar turca en la ciudad norteña de Manbij contra las FDS, consideradas como terroristas por Ankara. “Si los reportes sobre la alianza entre las milicias kurdas y (el presidente sirio, Bashar) Al-Asad son precisos, pues una catástrofe se está produciendo. Es una pesadilla para Turquía, así como para Israel”, señaló el viernes Lindsey Graham, senador republicano por el estado de Carolina del Sur (EE.UU.), en un mensaje publicado en su cuenta de la red social Twitter. Hispantv

“Siguiendo los pasos de México”: Nigeria va camino de convertirse en un narcoestado. De punto de tránsito para los carteles latinoamericanos, la nación africana ha pasado a ser un importante fabricante de la metanfetamina. Sin medidas decisivas, México podría quedar “pequeño” a su lado. RT

Por primera vez desde 1991 la Agencia de Inteligencia de la Defensa de EE.UU. lleva a cabo una práctica común durante la Guerra Fría: realizar informes no clasificados analizando de manera global el poder militar de Rusia. En el nuevo trabajo, que no revela secretos, hay, eso sí, una conclusión clara: Rusia está reformando exitosamente sus fuerzas armadas tras quedar debilitdas con el colapso de la URSS, recoge AP. “En la próxima década pude surgir una Rusia con más confianza y más capacitada aún”, advierte el director de la Agencia, Vincent Stewart. EE.UU. tiene que aprender a “anticiparse en vez de reaccionar a sus acciones”, afirma. “Las fuerzas militares de Rusia están en auge”, reza el informe, que destaca que, a diferencia de la URSS, cuyo poderío militar se basaba en gran medida en unidades grandes y equipos pesados, las fuerzas armadas rusas “son menores y más móviles y equilibradas” y tienen capacidad para librar con rapidez librar “una guerra plenamente moderna”. RT

La compañía surcoreana Verde Soko Philipines Industral Corp. envió el pasado julio un cargamento en el que declaró transportar “residuos sintéticos de plástico”, pero los funcionarios de aduanas hallaron otro tipo de residuos, entre los que se incluyen deshechos hospitalarios y pañales para adultos. No obstante, esta firma surcoreana sostiene que cumplió todos los requisitos gubernamentales para instalar una planta de reciclaje en una zona económica de la provincia oriental de Misana, en Mindanao. Por su parte, el Gobierno surcoreano se comprometió a retirar los residuos en cuestión. RT

Un estudio del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) cifró en 23.047 las muertes violentas y ubicó la tasa de homicidios en 81,4 por cada 100.000 habitantes. Esos datos reflejan una disminución con respecto al año pasado, cuando se registraron 26.616 muertes violentas y la tasa se ubicó en 89 por cada 100.000 habitantes. El número de homicidios en Venezuela bajó en 2018, pero el país sigue inmerso en una “epidemia de violencia”. El Mostrador

Fuerzas egipcias abaten a 40 “terroristas” tras atentado en El Cairo. El Mostrador

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no asistirá a la investidura de Jair Bolsonaro como presidente de Brasil, programada para el próximo 1 de enero. De acuerdo con un comunicado emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, López Obrador “ha designado al Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Manuel Villalobos Arámbula, como representante del Gobierno de México para asistir a la toma de protesta de Jair Bolsonaro como presidente de Brasil, el siguiente 1 de enero de 2019”. Sputnik

El rublo ruso se depreció un 17,5% frente al dólar estadounidense y un 6,8% frente al euro a lo largo del 2018, constatan los datos de la jornada bursátil en la Bolsa de Moscú. En el mismo periodo, el precio del crudo Brent cayó un 21,6%, de 66,87 a 53,03 dólares el barril. Sputnik

“En el mensaje al mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, el presidente de Rusia Vladímir Putin (…) expresó la confianza en que los entendimientos alcanzados en las recientes conversaciones en Moscú permitan consolidar la asociación estratégica entre los dos países”, indicó la oficina de prensa del Kremlin. Sputnik

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, envió un mensaje a las autoridades de Cuba, con motivo del Año Nuevo donde destacó la alianza estratégica entre Moscú y La Habana. “En los mensajes para el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y para el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro, con motivo del 60 aniversario de la Revolución cubana, así como del Año Nuevo y la Navidad, el presidente ruso subrayó que Cuba es un socio estratégico y un aliado fiable de Rusia”, informó el Kremlin. Sputnik

La Unión Europea aplicará nuevas normas contra la evasión fiscal de las multinacionalesSegún el comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, las reglas serán un paso importante en la lucha contra la planificación fiscal agresiva. Emol

La Venezuela Solidarity Campaign del Reino Unido (VSC, Campaña de solidaridad con Venezuela) tiene listo un plan de acción para 2019 dirigido a contrarrestar cualquier provocación o “agresión militar” contra el Gobierno de Nicolás Maduro, según confirmó a Sputnik el secretario nacional de la organización, Francisco Domínguez. “Tenemos todo preparado para la eventualidad de una agresión militar de Estados Unidos y algunos de sus aliados en América Latina en contra de Venezuela”, señaló en una entrevista telefónica. Sputnik

El ministro de Defensa de Colombia, Guillermo Botero, indicó que las autoridades locales están preocupadas por los fusiles incautados a tres venezolanos detenidos en el país y a quienes se investiga en el marco de presuntos planes de magnicidio contra el mandatario colombiano, Iván Duque. Sputnik

En un mensaje enviado este domingo a su homólogo sirio, Bashar al-Asad, con motivo del Año Nuevo, Putin “recalcó que Rusia mantendrá todo tipo de apoyo al pueblo y al Gobierno sirios en la lucha contra los grupos terroristas”, según ha informado la Oficina de Prensa del Kremlin. Hispantv

