Noticias breves

La relación quedó igual que antes de la CIJ

El presidente de Bolivia, Evo Morales, afirmó que su país no renunciará “nunca” a recuperar un acceso soberano al mar y saludó la invocación de la Corte Internacional de Justicia de La Haya a continuar un diálogo con Chile para resolver este asunto. “Saludo la invocación de la Corte Internacional de Justicia a continuar con el diálogo, y quiero aprovechar esta oportunidad: Bolivia nunca va a renunciar a [resolver] su enclaustramiento. Sabe el pueblo boliviano saben los pueblos del mundo que mediante una invasión hemos sido arrebatados del acceso soberano al océano Pacífico”, dijo Morales. Sputnik

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, criticó a su homólogo boliviano, Evo Morales, por crear falsas expectativas a su pueblo y hacer perder cinco años de relaciones bilaterales, luego de que se conociera el fallo de La Haya contrario a la demanda marítima boliviana. “El presidente Evo Morales creó falsas expectativas y grandes frustraciones a su propio pueblo y nos hizo perder cinco años valiosos en las relaciones entre Chile y Bolivia”, afirmó Piñera en conferencia de prensa. Sputnik

-El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, muestra su apoyo a Nicolás Maduro y dice estar considerando ir a Venezuela y visitar a su par tras la cumbre del G20. Hispantv

-“La tragedia tuvo lugar el 17 de septiembre, debido a acciones erróneas, poco profesionales y cobardes” del ejército israelí, señaló el jueves la portavoz del Ministerio ruso de Exteriores, María Zajarova, en una entrevista con la revista italiana Panorama. Hispantv

–Si bien la Iglesia Católica ha estado perdiendo influencia en Brasil desde los 70 del siglo pasado, las iglesias evangélicas cuentan con más afluencia de fieles que nunca. En las próximas elecciones presidenciales del 7 de octubre, Marina Silva y Jair Messias Bolsonaro son dos candidatos evangélicos que podrían optar a la presidencia del país. Las iglesias evangélicas han sido muy populares en Brasil durante décadas. En el censo de 2010, 42 millones de brasileños (22 por ciento) se declararon evangélicos, mientras que 123 millones, católicos (64 por ciento). Actualmente, el número de evangélicos ronda el 30 por ciento, estiman los expertos.El Mostrador

-El ministro chino de Exteriores, Wang Yi, declaró durante una reunión con su homólogo sirio, Walid al Mualem, que China no se quedará fuera de la reconstrucción posguerra de Siria, según un comunicado publicado este viernes por el ente diplomático del país asiático. El Ciudadano

-En su cita con Donald Trump en la Casa Blanca, el Presidente Sebastián Piñera exhibió una imagen con una bandera chilena inserta en la de Estados Unidos. El Mandatario chileno sacó una impresión del emblema patrio del país norteamericano, en la que se observa la de nuestra nación, aprovechando una de las estrellas. “A propósito Chile está en el corazón de Estados Unidos y además está la bandera chilena justo en el corazón de la bandera de Estados Unidos”, dijo Piñera en el Salón Oval. Emol

-Informe de la DGA determinó que 36 provincias podrían caer en situación de escasez hídrica. Las autoridades chilenas afirmaron que el agua para este período de verano 2019 “está aseguraron”, sin embargo, llamaron a cuidar el recurso ya que entre otras cosas la acumulación de nieve ha disminuido en todo el país. Emol

-Estados Unidos se expone a una recesión de aquí a un año, cuando pase el efecto de la bajada de impuestos decidida por Donald Trump, consideró el jueves el premio Nobel de Economía Edmund Phelps en una entrevista al diario austriaco Die Presse. Según él, el fuerte crecimiento observado actualmente en Estados Unidos tiene las características “que normalmente preceden a una recesión”. Cubadebate

-El canciller ruso, Serguéi Lavrov, ha confirmado este viernes que Moscú ha iniciado el suministro del sistema antiaéreo S-300 a Siria. “Los S-300 ya han comenzado a llegar a Siria”, ha indicado Lavrov, en una conferencia de prensa, al margen del 73.º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) en Nueva York (EE.UU.), Hispantv

-Al menos siete palestinos fueron asesinados este viernes por disparos de las fuerzas israelíes durante una manifestación de la Gran Marcha del Retorno en la Franja de Gaza. Dos de los fallecidos eran menores de edad, identificados como Kamel Barbaj de 12 años y Mohamad Nayef al Hum de 14. El vocero del Ministerio de Salud de Gaza, Ashraf al Qedra, precisó que hubo un total de 506 heridos, de los cuales 210 fueron hospitalizados. Entre los heridos figuran 90 con heridas de bala y 35 niños. Desde el inicio de la Gran Marcha del Retorno se han registrado al menos 193 palestinos asesinados y más de 20.000 heridos, según el Qedra. Las protestas pacíficas iniciaron el 30 de marzo con el fin de reclamar el derecho de regresar a sus tierras ancestrales ocupadas por el estado israelí. Telesur

-EE.UU., con la ayuda de sus aliados de Europa, Asia y Oriente Medio, efectuará “una estrategia de aislamiento”, incluidas sanciones, contra Siria, si su presidente, Bashar al Assad, no coopera en la reescritura de la Constitución siria como preludio para las elecciones, ha afirmado este viernes el representante especial de EE.UU. para el compromiso con Siria, James Jeffrey. Asimismo, Jeffrey ha aseverado que ni siquiera el Consejo de Seguridad de la ONU podrá detener este plan de Washington. “Incluso si el Consejo de Seguridad de la ONU no las aprueba [las sanciones], lo haremos a través de la Unión Europea, lo haremos a través de nuestros aliados asiáticos”, ha revelado.”Y luego nos concentraremos en hacer la vida lo más miserable posible para ese cadáver del régimen”, ha concluido. RT

-En el encuentro con Trump, Piñera sacó una imagen impresa en papel y la exhibió. En la hoja se mostraban impresas las banderas de EE.UU. y Chile. Pero no era una impresión cualquiera, pues ambos símbolos estaban fusionados. Allí, la bandera de Chile se forma a partir de la última estrella de la estadounidense. Se trata de una imagen similar a un meme que ha circulado en las redes sociales chilenas, con la frase “Ese momento en el que te das cuenta que la bandera de Chile está dentro de la de EE.UU.”. RT

-Australia se distancia de EE.UU. y apuesta por mantener el acuerdo nuclear con Irán, aprovechando la tribuna de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU). Hispantv

-El canciller norcoreano en la ONU critica las sanciones estadounidenses y dice que Pyongyang no puede avanzar hacia la desnuclearización si Washington no da pasos positivos. “Sin confianza en EE.UU. no habrá confianza en nuestra seguridad nacional, y bajo tales circunstancias, de ninguna manera nos desarmaremos unilateralmente primero”, ha agregado el diplomático norcoreano en su discurso, asegurando que los embargos nunca arrodillarán al pueblo norcoreano. Hispantv

-El candidato ultraderechista a la presidencia de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó que sólo aceptará una victoria en las elecciones que se desarrollarán la próxima semana. Según consigna El País, Bolsonaro aseguró que el “PT solo gana mediante fraude”, en referencia al sistema de voto electrónico que existe en el país hace 22 años y del cual él es opositor. Sin embargo, el candidato no ha presentado ninguna prueba que acredite sus acusaciones. El Desconcierto

-Al grito de “Él no, él nunca”, decenas de miles de mujeres en Brasil ganaron este sábado las calles de ciudades a lo largo y a lo ancho del país en una manifestación de rechazo al ultraderechista Jair Bolsonaro, líder en los sondeos de las elecciones presidenciales del 7 de octubre. Cubadebate

-EE.UU. busca expulsar a Irán y Rusia del mercado energético global en el marco de su política restrictiva hacia ambos países, dice un funcionario estadounidense. Estados Unidos está examinando las medidas económicas para presionar a Rusia e Irán y “expulsarlos del mercado energético global”, dijo el viernes el secretario del Interior de EE.UU., Ryan Zinke, —citado por el portal local Washington Examiner— en un evento de la industria en la ciudad de Pittsburgh, organizado por la Alianza de Energía del Consumidor Para Zinke, Washington puede aprovechar del tema del petróleo para imponer más presión a Teherán y a Moscú. “Podemos hacerlo, porque EE.UU. es el mayor productor de petróleo y gas”. En el caso concreto de Rusia, Zinke dijo que un bloqueo naval a Rusia es una posibilidad para restringir el papel de la nación euroasiática en el mercado energético mundial. “EE.UU. tiene esta capacidad, (…) de bloquear (las rutas marítimas…) para asegurarse de que la energía (rusa) no llegue al mercado”, dijo Zinke. Hispantv

-Las consecuencias de que EEUU bloquease las rutas marítimas en Oriente Medio para no permitir a Rusia vender sus recursos energéticos en la región serían colosales, advierte el vicepresidente del Comité de Defensa y Seguridad del Consejo de la Federación de Rusia, Frants Klintsévich, en una entrevista con la agencia RiaFan. “De llegar a ese escenario, se emplearán recursos militares, una gran cantidad de buques de guerra. Eso desembocará inevitablemente en un conflicto, estoy seguro. Este tipo de acciones no lo determinan las leyes del derecho internacional y, por tanto, las consecuencias serán colosales”, ha advertido Klintsévich. Sputnik

-Este 30 de septiembre, Canadá, EE.UU. y México han llegado a un acuerdo sobre secciones clave de un nuevo tratado trilateral, informa un comunicado conjunto del representante comercial de EE.UU., Robert Lighthizer, y la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland. RT

-El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán informó este lunes que bombardearon la sede de los grupos terroristas responsables del atentado de Ahvaz. De acuerdo a fuentes militares iraníes, la División Aeroespacial del CGRI lanzó varios proyectiles contra las sedes terroristas ubicada en el este del río Éufrates, en Siria. Como consecuencia del ataque, fueron abatidos un gran número de cabecillas del atentado terrorista en Ahvaz (suroeste de Irán) ocurrido el pasado 22 de septiembre dejando un saldo de 24 muertos y unos 60 heridos. Telesur

-Cadem: 52% cree que si resultado del fallo en La Haya es adverso, nuestro país (Chile) no debería respetarlo. Emol

-La canciller alemana, Angela Merkel, advirtió este domingo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, del riesgo que supone intentar “destruir” a la Organización de Naciones Unidas (ONU). “Creo que destruir algo sin haber desarrollado algo nuevo es extremadamente peligroso”, dijo Merkel en un evento de campaña electoral regional en Baviera. La dirigente alemana, quien fuera cercana aliada del predecesor de Trump, Barack Obama, agregó que consideraba el multilateralismo como la solución a muchos de los problemas del mundo. Trump suele ver un solo un ganador en cualquier negociación internacional, dijo Merkel. Agencias, Rebelión

-FMI asegura que “guerra comercial” comenzó a tener efectos en la economía global. Christine Lagarde indicó que los próximos pronósticos del organismo, que se publicarán la próxima semana, serán “menos brillantes” que los hechos en julio. Emol

-Pese al demoledor fallo de la Corte Internacional de Justicia, el Presidente boliviano argumentó que “si bien no hay una obligación de negociar, pero hay una invocación de seguir continuando con el diálogo”. En la misma línea, el vicepresidente Alvaro García Linera planteó que “ésta es una carrera de largo aliento (…) hoy se ha cerrado una puerta de las muchas que están pendientes”. El Mostrador

-De acuerdo al Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero”, Jesús Javier Ramos Arriola había sido amenazado de muerte por su labor en defensa del ambiente y contra la construcción del nuevo aeropuerto para la capital mexicana.

El defensor ambiental mexicano Jesús Javier Ramos Arriola fue asesinado el pasado 28 de septiembre cuando un hombre llegó a su domicilio, en la población San Rafael, estado de México, y le disparó en la cabeza, informó el Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” (Cdhzf). Telesur

-La deuda global alcanzó un nuevo récord y se ubicó en 182 billones de dólares, advirtió este lunes la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde. “La deuda global -ambas, la pública y la privada- alcanzó un récord histórico de 182 billones de dólares, casi un 60% por encima de la registrada en 2007“, apuntó Lagarde en un discurso en la sede del FMI, en Washington. Explicó que después de una década de condiciones financieras “relativamente fáciles”, los niveles de la deuda han aumentado tanto en los países con economías emergentes como en aquellos que tienen ingresos bajos. El Ciudadano

-El Partido de los Trabajadores (PT) acusó hoy al juez federal Sergio Moro, cabecilla de una obstinada persecución judicial contra Lula, de interferir nuevamente de manera arbitraria e ilegal en el proceso electoral en Brasil. Moro levantó este lunes el secreto sobre parte de un acuerdo de delación premiada alcanzado por el exministro Antonio Palocci con la Policía Federal (PF), que el Ministerio Público rechazó por falta de pruebas, con el único propósito dañar la imagen del PT y su candidato Fernando Haddad, segundo en las encuestas de intención de voto. Telesur

Me gusta: Me gusta Cargando...