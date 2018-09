Noticias breves

EE.UU. ausente en los acuerdos, presente atrás

El Ministerio de Defensa de Rusia calificó de hostiles las acciones provocadoras de Israel, que llevaron al derribo de la aeronave, declaró este martes el portavoz del ente, Ígor Konashénkov, a través de un comunicado. El avión ruso Il-20, fue derribado este martes por un misil antiaéreo de sistema S-200 sirio, luego que el ejército israelí lo usara como escudo, provocando su derribo, denunció la entidad rusa en el documento. Por su parte, el Ministro de la Defensa ruso Serguéi Shoigu confirmó que “Israel es absolutamente responsable del derribo del avión ruso”. Telesur

-“En lo que se refiere a su comparación con el momento cuando nuestro avión fue derribado por un caza turco, se trata de una situación distinta”, dijo Putin a la prensa tras la reunión con el primer ministro húngaro, Viktor Orbán. Añadió que “entonces el caza turco derribó deliberadamente nuestro avión, mientras que eso se parece más a una serie de casualidades trágicas, porque el avión israelí no derribó deliberadamente al nuestro”. El Ministerio de Defensa de Rusia informó que en la noche del 17 de septiembre se perdió la comunicación con un avión Il-20 ruso que regresaba a la base aérea de Hmeymim, en la provincia siria de Latakia (oeste). El Ministerio afirmó además que en ese mismo momento cuatro cazas israelíes F-16 atacaban blancos sirios en Latakia, mientras que la fragata francesa Auvergne lanzaba misiles hacia Siria. Según la autoridad castrense rusa, Israel utilizó al Il-20 como un escudo y lo expuso a un ataque de misil sirio, que se saldó con la muerte de 15 militares rusos. Sputnik

-“El ministro de Defensa de Rusia, el general del Ejército, Serguéi Shoigú, mantuvo una conversación telefónica con el jefe del departamento militar israelí, Avigdor Lieberman”, reza el comunicado. “A pesar de los acuerdos que existen para prevenir los incidentes peligrosos con Israel, el mando de la agrupación rusa fue notificado un minuto antes del ataque realizado por los aviones F-16 israelíes”, agregó Shoigú. El ministro ruso constató que “la culpa por el avión derribado y la muerte de la tripulación recae en su totalidad sobre Israel”. Sputnik

-Según el vicepresidente de la facción parlamentaria del partido gobernante turco de la Justicia y el Desarrollo, el objetivo del acuerdo es poner fin a la guerra y al sufrimiento de la población civil, asegurar la paz en la región y la integridad territorial de Siria. Siria aplaude el acuerdo de Rusia y Turquía para crear una zona desmilitarizada en Idlib. Los mandatarios ruso y turco, Vladímir Putin y Recep Tayyip Erdogan, respectivamente, firmaron en Sochi (Rusia) un memorándum sobre la estabilización de la situación en la zona de distensión en Idlib que prevé la creación de una zona desmilitarizada, la retirada de armas pesadas y de miembros de grupos radicales de las áreas pobladas de la provincia. Sputnik

-El ministro de Defensa de Rusia, el general Serguéi Shoigu, este martes ha lanzado un terminante ultimátum a los grupos terroristas activos en la provincia noroccidental de Siria, exigiendo su salida de la zona desmilitarizada que Rusia y Turquía han acordado establecer. “Todos los grupos terroristas tienen que abandonar la zona desmilitarizada hasta el 15 de octubre. Esto incluye al EIIL (Daesh, en árabe) y el Frente Al-Nusra (banda extremista afiliada a Al-Qaeda y actualmente denominada Frente Fath Al-Sham)”, ha precisado el general Shoigu en una rueda de prensa. Al mismo tiempo ha recordado que este ultimátum no se limita solamente a los grupos mencionados: cualquier grupo armado cuyo nombre esté en la lista de grupos terroristas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tendrá que abandonar la zona desmilitarizada y, de no hacerlo, sufrirá los ataques rusos. También ha reiterado que todos los grupos armados en la zona desmilitarizada deben retirar sus tanques y armamentos pesados del área y abstenerse de llevar a cabo ataques y romper la tregua impuesta allí. Hispantv

-El primer tren de hidrógeno del mundo fue lanzado por uno de los fabricantes de transporte ferroviario más grandes de Europa: la compañía francesa Alstom. Sputnik

-Cifras de la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC) indican un crecimiento en el parque de vehículos livianos y medianos en Chile, en 1,96 millones de unidades. Emol

-China impondrá aranceles de represalia contra Estados Unidos que afectarán a mercancías por valor de 60.000 millones de dólares a partir del próximo 24 de septiembre, ha informado el Ministerio de Finanzas chino. RT

-Israel “lamenta” la muerte de militares rusos del avión estrellado en Siria pero considera al Gobierno sirio “totalmente responsable” de lo ocurrido, han afirmado las Fuerzas de Defensa de Israel en su cuenta oficial de Twitter. RT

-Estudio revela que las máquinas harán la mitad de las tareas laborales para 2025. Emol

-El número de personas con hambre aumenta por tercer año consecutivo. La Organización de las Naciones Unidas publicó un informe en el que se evidencia el incremento desde 2014 hasta 2017. El Ciudadano

-Dos periodistas holandeses han revelado cómo el Gobierno de Países Bajos gasta millones de euros en automóviles y equipo para los yihadistas sirios. Aunque sorprendió a muchos, el tema en realidad no era siquiera novedoso, sino información vieja no publicada por la prensa dominante e ignorada por los políticos durante más de un año. De acuerdo con el diario Trouw y el programa de televisión Nieuwsuur y sus periodistas Ghassan Dahan y Milena Holdert, el Gobierno de Países Bajos realizó un ‘programa de ayuda no letal’ entre 2015 y 2017 diseñado para ayudar con equipo y dinero al Ejército Libre Sirio y otros grupos que intentaban derrocar al Gobierno de Bashar Asad. Nadie conocía su verdadero alcance, o sea, a quién estaba destinada exactamente la ayuda. Así, durante dos años, las autoridades mandaron camionetas Toyota Hilux a grupos terroristas antigubernamentales en Siria. La investigación identificó al menos a seis grupos terroristas que estaban recibiendo camionetas Toyota e Isuzu, así como portátiles, teléfonos vía satélite, mochilas y otros equipos pagados por los contribuyentes de los Países Bajos. Sputnik

-A pesar del “muy limitado” conocimiento de lo que sucedía en Libia, en 2011 las autoridades noruegas se sumaron a la coalición de la OTAN liderada por Estados Unidos que apoyó a los rebeldes, bombardeó territorio libio y permitió el crimen del que era líder de ese país norteafricano, Muammar Gaddafi. Este hecho ha quedado reflejado en un informe oficial encabezado por el exministro de Exteriores noruego, Jan Petersen, en el que Oslo reconoce que “en esas situaciones, los responsables de la toma de decisiones a menudo confían en la información de los medios y otros países”. Una comisión oficial de Noruega señala que no hay “fuentes escritas” que muestren que sus gobernantes evaluaran “el tipo de conflicto” en el que iban a participar antes de que comenzara el despliegue aéreo en la ‘Operación Odyssey Dawn’. RT

-El exgobernador mexicano Javier Duarte y su esposa compraron más de 90 casas en tres países. RT

-El recién designado embajador de Colombia en EE.UU. no descarta una “opción militar” contra Venezuela y aboga por “un cambio de régimen” en el país bolivariano. Hispantv

-Kim y Moon acuerdan liberar península coreana de armas atómicas. En una conferencia de prensa conjunta con el líder norcoreano Kim Jong-un, Moon Jae-in dijo que Kim había aceptado el desmantelamiento permanente de las instalaciones nucleares en presencia de expertos internacionales. El Mostrador

-Amazonas podría secarse en un futuro, insisten científicos de la Universidad de California. En los bosques de África e Indonesia, por el contrario, se generarían condiciones de más húmedas, debido al aumento de emisiones de gases del efecto invernadero. El Ciudadano

-El canciller uruguayo Rodolfo Nin afirmó que su país tomó la posición de oponerse a cualquier intervención desde hace más de cinco década, por lo que cuestionó que su connacional (Almagro), impulse este tipo de políticas injerencistas. “Me parece que lo que ha planteado Almagro es absolutamente contrario a la vocación nacional, si hay alguna palabra que Uruguay detesta es intervención”, dijo Nin. Telesur

-Rusia tiene que “empezar a elaborar desde hoy nuevos tipos de armamento”, ha anunciado este miercoles el presidente ruso, Vladímir Putin en una reunión con representantes del complejo industrial-militar. “El asunto importante clave de nuestra agenda es la definición del arranque de la formación del próximo programa estatal de armamento”, ha dicho el mandatario. Según Putin, “novedosas unidades de armamento que, por sus características tácticas y técnicas, superan a sus análogos extranjeros, serán entregadas a las tropas”. Entre las nuevas armas, el presidente ha destacado el misil balístico intercontinental RS-28 Sarmat, el caza furtivo de quinta generación Su-57, el tanque avanzado de la plataforma Armata, así como el sistema de misiles antiaéreos S-500 y el submarino del proyecto 677 Lada. RT

-El escándalo desatado en Jalisco (México) por el tráiler con 157 cadáveres que fue abandonado durante días en varios municipios llevó al despido del director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF). Ya fuera del cargo, Luis Octavio Cotero reveló la existencia de un segundo camión cargado con restos de personas fallecidas, publicó la agencia EFE. Según detalló el exfuncionario, en total son unos 300 los cadáveres que debieron ser depositados en las ‘morgues móviles’, ya que el IJCF no tenía capacidad para acogerlos. RT

-La canciller alemana, Angela Merkel, durante una conversación telefónica con el presidente ruso, Vladímir Putin, aplaudió los acuerdos de Rusia y Turquía sobre la zona desmilitarizada en Idlib, Siria, comunicó la oficina de prensa del Gobierno alemán. Sputnik

–La producción comunitaria de alimentos está amenazada por las grandes industrias agropecuarias. “Hay una guerra”, dijo a Sputnik Mauricio Vives, presidente de Graneco, una cooperativa uruguaya agroecológica que la FAO considera es una buena muestra de producción responsable. Según Vives, agricultura, comer sano y cuidar la tierra van de la mano. El 70% de los alimentos del mundo son producidos por la agricultura campesina y sólo el resto es generado por empresas que, mayoritariamente, no se dedican a terminar con el hambre, sino a forrajes o a producir recursos para biocombustibles. Sputnik

-Las Fuerzas de Defensa de Israel enviarán a Moscú una delegación encabezada por el comandante Amikam Norkin este 20 de septiembre. Durante esa visita oficial a la capital de Rusia, los militares israelíes compartirán la información que poseen acerca del derribo del avión ruso Il-20 en Siria la noche del pasado 17 de septiembre. RT

-Los proveedores de aceite de palma de algunas de las marcas más grandes del mundo, incluidas Unilever, Nestlé, Colgate-Palmolive y Mondelez, destruyeron un área de bosque de 1.300 kilómetros cuadrados, equivalente a poco más de dos veces la superficie de Santiago, en menos de tres años. El Ciudadano

-La fuerte tensión comercial a la que se enfrentan Estados Unidos y la República Popular de China, tendrá un impacto directamente negativo no solamente para estas naciones sino también para la economía mundial. Así lo advirtió el Fondo Monetario Internacional (FMI) al hacer referencia a la confrontación bilateral en la que continúan implementándose de manera mutua nuevos aranceles a las importaciones. El Ciudadano

-Pese a las críticas a sus antecesores por las invasiones, Donald Trump ha mantenido la agenda militar de EE.UU. en el Medio Oriente y Afganistán. “El peor error cometido jamás en la historia de nuestro país por parte del presidente Bush: meterse en Oriente Medio”, aseguró el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una entrevista concedida el miércoles al diario digital The Hill. Durante la entrevista Trump recordó que EE.UU. gastó unos 7 billones de dólares en Oriente Medio como resultado de dichas invasiones. El mandatario se refirió igualmente a la retirada de tropas de Afganistán por parte del su antecesor Barack Obama, en este sentido Trump lamentó que dicha decisión no llegó a buen término. Telesur

-Según los datos de un documento presentado este miércoles en Colombia por el representante de la Organización de las Naciones Unidas contra la droga y el Crimen, las hectáreas de esta planta han pasado de 146.000 a 171.000 en un año. El cultivo de coca se ha incrementado en Colombia en 2017 un 17% respecto al año anterior. Cubadebate

–En horas de la mañana del 17 de septiembre se produjo un hecho inusual y lamentable en el Politécnico “Olo Pantoja”, en el municipio La Lisa, donde cuatro personas ajenas al sistema nacional de educación irrumpieron en el centro y causaron lesiones leves a nueve estudiantes, que fueron atendidos de inmediato y restituidos a sus hogares ese propio día. Ante la ocurrencia del suceso, acudieron al lugar las autoridades del Partido, el Gobierno y Educación del territorio, así como miembros de la Policía Nacional Revolucionaria. Las acciones investigativas permitieron en corto tiempo dar captura a los cuatro autores, quienes se encuentran confesos y bajo proceso investigativo. Se ratifica que hechos inaceptables y repudiables como estos, ajenos a nuestro sistema de educación, no quedarán impunes y recibirán el rigor de nuestras leyes, conforme al Código Penal. Dirección Provincial de Educación, La Habana. Cubadebate

-Según el concepto de las ‘guerras climáticas’, a medida que se desarrolla el efecto invernadero aumenta el riesgo de conflictos armados. La falta de agua dulce, las sequías y las malas cosechas provocan una migración masiva que agrava la situación política. Según esta teoría, fueron estos factores los que causaron las guerras civiles en Sudán y Siria. Sputnik

-El presidente de Colombia, Iván Duque, se manifiesta en contra de una intervención militar en Venezuela, asegurando que la guerra ‘legitimaría’ a Nicolás Maduro. Hispantv

Me gusta: Me gusta Cargando...