Noticias breves

Fiscales de estado de Nayarit , al oeste de México, investigan el homicidio de un dirigente del pueblo indígena wixárika y defensor del medio ambiente cometido el fin de semana pasado en la comunidad de Aguamilpa, informó este miércoles el gobierno local. Según la fiscalía de Nayarit, el líder indígena y activista Margarito Díaz González fue asesinado de un disparo por un grupo de hombres hasta ahora no identificados que lo sorprendió en su casa la noche del pasado sábado 8 de septiembre. El Ciudadano

En el ránking de países más contaminantes por residuos electrónicos, Brasil figura al tope con más de 1500 kilotoneladas (kt), seguido por México con más de 1000 kt. Luego viene Argentina. Según estimaciones de la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde su Centro de Investigación Pyme Ciudad Productiva, durante este año se generarán en la ciudad 33.947 toneladas de residuos electrónicos. En la Ciudad de Buenos Aires se generan más de 11 kilos de basura electrónica por habitante al año según el informe. La cifra significa un incremento de alrededor de un 12 por ciento con respecto a 2017, cuando se generaron 30.175 toneladas de residuos electrónicos, y de algo más de un 30 por ciento con respecto a 2016, cuando se totalizó 25.826 toneladas. Rebelión

Cifras alarmantes: Hambre en el mundo crece y afecta a 821 millones de personas. Un informe elaborado por diversas agencias de la ONU evidenció que uno de cada nueve individuos sufre de carencia crónica de alimentos. Entre los factores, además de los conflictos y la violencia, están las consecuencias dejadas por el cambio climático. Emol

Cada cuatro días un activista es asesinado en alguna región de Colombia. Hasta el momento, desde la firma del acuerdo de paz van 367 víctimas. La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció que los activistas sociales en Latinoamérica corren cada vez un mayor peligro y solicitó a los Gobiernos que refuercen su protección y tomen medidas para evitar que la situación siga empeorando. Telesur

Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) denunció este lunes el asesinato de la líder social indígena Marta Carolina Cañas Yagarí, en la reserva de Karmata Rúa (Cristianía), en el estado de Antoquia. El cuerpo de la víctima de 23 años presentaba heridas de arma blanca y fue hallado en la comunidad del Portugal, a pocos kilómetros de su residencia. El Ciudadano

-El presidente chino, Xi Jinping, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, mantuvieron conversaciones aquí el martes y acordaron promover firmemente los lazos bilaterales, y salvaguardar la paz y la estabilidad mundiales. Xinhua

-Un medio israelí asegura que al menos 3500 soldados chinos están preparados para desplegar en Siria y participar en la ofensiva para liberar Idlib. HispanTv

-El partido de los Trabajadores de Brasil (PT) ha elegido a Fernando Haddad para ser candidato presidencial en vez del exmantario Luiz Inácio Lula da Silva. HispanTv

-Putin ha declarado que Moscú y Pekín defienden el uso de las monedas nacionales en el comercio bilateral. “Por la parte rusa y china ha sido confirmado el interés en un uso más activo de las monedas nacionales en el comercio bilateral”, ha afirmado el mandatario ruso, agregando que esto “aumentará la estabilidad” de las operaciones bancarias en las exportaciones e importaciones “frente a los riesgos a los que se enfrentan los mercados mundiales”. RT

-La Justicia sueca no extraditará al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, a EEUU si existe el riesgo de que pueda ser condenado a pena de muerte, afirmó a Sputnik el embajador de Suecia en Moscú, Peter Ericson. Sputnik

-A dos años del desastre climatológico: ONU llama a detener la deforestación y a restaurar bosques deteriorados. Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, advierte de la importancia de que la sociedad en su conjunto pida que autoridades, líderes de los países y autoridades correspondientes rindan cuentas en materia medioambiental. “Si no cambiamos la dirección de aquí a 2020, corremos el riesgo de cruzar el umbral en el que podemos evitar el cambio climático desbocado, con consecuencias desastrosas para los seres humanos y todos los sistemas naturales que nos sostienen”. El Desconcierto

-Ataque suicida deja 25 muertos y 60 heridos en una manifestación en Afganistán. El Ciudadano

-La Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya promete no dejarse “disuadir” por la amenaza de sanciones de Estados Unidos. “La CPI, en su calidad de corte de justicia, continuará haciendo su trabajo sin dejarse disuadir, conforme a los principios y a la idea general de la primacía del derecho”, ha declarado. HispanTv

-Turquía está dispuesta a colaborar con todos sus socios, incluida la Federación de Rusia, para poner fin a la presencia de grupos terroristas en Idlib, noroeste de Siria, declaró el canciller de Turquía, Mevlut Cavusoglu. Sputnik

-El portavoz de la presidencia turca, Ibrahim Kalin, llamó a los países occidentales y a la comunidad internacional a impedir una operación militar en la provincia siria de Idlib. “Llamamos a la comunidad internacional, a los países de Occidente, a EEUU a actuar conjuntamente en todos los ámbitos para impedir un posible ataque contra Idlib”, dijo el político, agregando que un paso semejante agudizaría la tensión en la zona. Sputnik

-Graham presentó a Trump un complot elaborado para que Kim fuera asesinado por el Gobierno chino y permitir que un general militar tome el control de Corea del Norte, revela el libro que el periodista del diario The Washington Post, Bob Woodward, ha escrito sobre la gestión del inquilino de la Casa Blanca bajo el título Fear. Según el libro, el influyente senador republicano del Congreso de EE.UU. le presentó a Trump el plan durante una reunión de seguridad nacional en septiembre de 2017 en la Casa Blanca, en el punto culminante de la guerra de palabras entre ambas partes sobre el programa nuclear norcoreano y no mucho después de que el mandatario estadounidense llamara a Kim “hombre cohete”. “China necesita matarlo y reemplazarlo con un general norcoreano (…) Creo que los chinos son claramente la clave aquí y necesitan sacarlo. No nosotros, ellos”, dijo Graham en aquel momento, de acuerdo con Woodward. HispanTv

-Las autoridades afganas elevaron a 68 los muertos y a 165 los heridos en el atentado suicida del pasado martes en la provincia de Nangarhar, este de Afganistán. Telesur

-Un informe reveló que en México entre julio y agosto del presenta año han ocurrido 63 ataques contra actores políticos, de los cuales 21 fueron homicidios dolosos. Telesur

-EE.UU. incumplirá por un tercio la reducción de gases de efecto invernadero de Obama. La administración actual además ha anulado las medidas sobre las centrales de carbón y las regulaciones de contaminación para los vehículos, un escenario que se suma a la salida del Acuerdo de París de la nación norteamericana. Emol

-China comunicó a la Organización Mundial de Comercio su intención de imponer sanciones a EE.UU. por valor de 7.000 millones de dólares anuales, en represalia por el incumplimiento de Washington de una decisión del organismo en una disputa sobre ‘medidas antidumping’ adoptadas por el país norteamericano, informa Reuters. El gigante asiático solicitará autorización para establecer las sanciones en una reunión especial del Órgano de Solución de Diferencias de la OMC, el 21 de septiembre. RT

-OMS alerta sobre “alarmante” avance del cáncer en el mundo. Se estima que 9,6 millones de personas morirán a causa de él este 2018. El de pulmón es el más mortífero para los hombres, en tanto que el de pecho provoca más decesos entre las mujeres. Emol

-Economistas destacados predicen que el mundo está al borde de una nueva crisis económica que tendrá un enorme impacto sobre la economía mundial, escribe Iván Danílov, columnista de Sputnik. En su columna analizó los posibles escenarios de la nueva crisis que acecha a la economía mundial y las consecuencias que podría desencadenar. El analista jefe del banco JP Morgan —también conocido como el banco de la familia Rockefeller—, Marko Kolanovic, opina que, en caso de darse esta crisis, habrá disturbios callejeros, pánico generalizado, nacionalización y revueltas sociales a nivel mundial inéditas en el último medio siglo. Sputnik

-Amnistía Internacional: EE.UU. sufre una “crisis humanitaria” por el uso de armas. Un informe de la agrupación con datos recopilados de 2016 reveló que el país norteamericano está a la cabeza de las naciones industrializadas en número de muertes por este motivo. Emol

-Más de 80 grandes grupos de negocios, manufactura y agricultura de Estados Unidos anunciaron hoy el lanzamiento de una campaña multimillonaria a nivel nacional contra las tarifas a las importaciones aprobadas por el presidente Donald Trump. Los impulsores de la iniciativa crearon una coalición nombrada Americans for Free Trade (Estadounidenses por el libre comercio), la cual está formada por empresas de múltiples industrias, desde juguetes hasta tecnología, y tiene como objetivo destacar las consecuencias negativas de los aranceles.PL

-El Parlamento Europeo decidió este lunes por amplia mayoría sancionar a Hungría, cuyo gobierno, dirigido por el primer ministro Viktor Orban, fue juzgada como una amenaza “sistémica” a los valores de la UE. RFI

-Más de 3.600 niños sufrieron abusos sexuales por parte de sacerdotes católicos en Alemania. Una investigación elaborada por encargo de la Conferencia Episcopal alemana asegura que uno de cada seis de los casos revelados corresponde a una violación y que al menos 1.670 clérigos están involucrados. RT

-Un tribunal salvadoreño condenó al expresidente Elías Antonio Saca a 10 años de cárcel por los delitos de peculado y reciclaje de dinero y de activos, informó el portal de noticias ElSalvador.com. Saca, que aceptó confesar sus delitos a cambio de una reducción de la pena, es el primer presidente de la República en ser condenado por corrupción. Cubadebate

-La economía global está entrando en un periodo de vulnerabilidad luego de no haber abordado las causas esenciales del colapso financiero de 2008. “Estamos en peligro de caminar sonámbulos hacia una crisis futura”, dijo el ex primer ministro británico Gordon Brown, y alertó que “será necesario un despertar severo, pero estamos en un mundo sin líderes”. Cubadebate

-El Congreso de los Diputados español ha aprobado este jueves el Decreto que modifica la Ley de Memoria Histórica para permitir la exhumación de los restos del exdictador Francisco Franco de su actual emplazamiento en el Valle de Los Caídos. La mayoría de los grupos de la Cámara han votado sí, excepto el Partido Popular y Ciudadanos, que se han abstenido. Cubadebate

-La mayoría de los legisladores en el Parlamento afgano votó a favor de revisar un acuerdo de seguridad suscrito por Afganistán y Estados Unidos. “La idea (de revisar el pacto) fue presentada el lunes por algunos legisladores en la Cámara Baja y fue aprobada por la mayoría de los diputados a través de una votación el miércoles”, informó la cadena afgana 1TV. Los diputados dijeron que el pacto, llamado Acuerdo de Seguridad Bilateral (BSA, por sus en inglés), no había resultado efectivo en la lucha contra la insurgencia. El 30 de septiembre de 2014, el actual presidente afgano, Ashraf Qani, firmó el controvertido BSA con EE.UU. y otro tratado con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), pese a que su predecesor Hamid Karzai se negó a hacerlo. El acuerdo permitió que las fuerzas y las bases militares estadounidenses permanezcan en Afganistán luego de que la misión de combate de la OTAN terminara en 2014. HispanTv

-China expresa su confianza en la “mejoría” de la situación política, económica y social de Venezuela, subraya el portavoz de la Cancillería china, Geng Shuang. “Tras unas elecciones presidenciales sin contratiempos, la situación en Venezuela ha mejorado y su Gobierno está activamente promoviendo la reforma financiera económica”, dijo el jueves el vocero chino en una rueda de prensa, poco antes de que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, inicie un viaje sorpresa, de cuatro días, a Pekín (capital china). HispanTv

-La ONU denuncia que los terroristas e integrantes de los grupos armados en Idlib se refugian entre los civiles y les exige salir, cuanto antes, de las urbes. El presidente de la Comisión Independiente de Investigación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Siria, Paulo Pinheiro, en declaraciones realizadas el miércoles, dio la voz de alarma acerca de lo que supone la presencia de los grupos armados en las zonas urbanas, entre la población civil, en la provincia noroccidental de Idlib, y exigió que dejaran de ampararse en los civiles. HispanTv

-Rusia ha denunciado este jueves los intentos de EE.UU. para “prolongar el conflicto en Siria y de esta manera salvar a los grupos terroristas”. Estados Unidos trata de “prolongar de manera artificial el conflicto y el derramamiento de sangre fratricida en Siria para salvar a los terroristas vinculados a Al-Qaeda”, ha dicho la portavoz del Ministerio ruso de Asuntos Exteriores, María Zajarova, a la prensa. La vocera rusa ha precisado que la gran concentración de terroristas y grupos armados en la provincia siria de Idlib provoca una escalada de tensión en la región. HispanTv

