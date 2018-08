Noticias breves

Coincidencia

Temer dice que crisis en Venezuela “amenaza la armonía” de Sudamérica y ordena al Ejército reforzar seguridad en frontera por migraciónEl Presidente de Brasil anunció que solicitará apoyo internacional para enfrentar el “desastre humanitario” que está causando la salida de ciudadanos de ese país hacia las naciones vecinas. Emol

El senador estadounidense Marco Rubio insiste en la posibilidad de tomar una opción militar contra Venezuela al considerar que es una ‘amenaza’ para EE.UU. “Yo creo que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos solamente se utilizan en caso de amenaza a la seguridad nacional. Creo que hay un argumento, muy fuerte, que se puede hacer en este momento de que Venezuela y el régimen de (Nicolás) Maduro se ha convertido en una amenaza a la región e incluso a Estados Unidos”, declaró el miércoles el senador republicano por Florida, Marco Rubio, en una entrevista con la cadena norteamericana Univisión. HispanTv

-El presidente de Colombia, Iván Duque, oficializó la salida de su país de Unasur y acusó al bloque regional de servir de “comodín” al Gobierno de Venezuela. HispanTv

-En medio de tensiones con Riad, Catar planea expandir dos bases áreas, una de estas Al-Udeid, que alberga la mayor instalación militar de EE.UU. en la región. HispanTv

-Rusia ha enviado esta semana 13 buques de guerra a Siria, entre tensiones con EEUU por un eventual ataque de Washington contra el país árabe. HispanTv

-Las relaciones de Turquía y Rusia no son una alternativa a los lazos que mantiene Ankara con Washington y Bruselas, declaró el ministro de Exteriores turco, Mevlut Cavusoglu. “No debemos participar en las sanciones injustas que un país impone al otro, nuestras relaciones con Rusia no son una alternativa a las relaciones con la UE o Estados Unidos, Turquía lleva a cabo una política equilibrada”, dijo en una rueda de prensa en Lituania, transmitida por la cadena NTV. Sputnik

-Uno de los ministros más populares del gobierno francés presentó su dimisión, frustrado por su “poca influencia” y “no tener poder”’ ante los desafíos medioambientales. “Tomo la decisión de dejar el gobierno”, declaró Nicolas Hulot en la radio France Inter, en la que dijo sentirse “muy solo” en los asuntos de medio ambiente en el Ejecutivo. “Voy a tomar la decisión más difícil de mi vida, no quiero mentirme a mí mismo, no quiero dar la ilusión de que mi presencia en el gobierno significa que estamos a la altura del desafío”, agregó este ex productor y presentador de Ushuaia, un popular programa de televisión sobre la naturaleza y temas ecológicos. RFI

-Mujica sobre lucha contra el hambre: “Tenemos que pensar como especie, no solo como país”. En la sede de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Roma, el expresidente uruguayo José Mujica se refirió a la “impotencia política” que impide hacer frente al cambio climático y al hambre en el mundo, problemas para los que falta “vergüenza del género humano que vive bien”. Cubadebate

-Casi 460 líderes sociales han sido asesinados en el país latinoamericano desde el 1° de enero de 2016. Mary Florelia Canas Meza, lideresa social y fundadora del Cabildo Nasa Nuevo Despertar de Dagua, fue asesinada de varios disparos en Colombia, donde ya son 153 las víctimas por este flagelo en 2018. Telesur

-Cerca de 300.000 miembros de la Fuerzas Armadas rusas participarán en los ejercicios militares Vostok-2018 (Este-2018), los mayores desde 1981, cuando aún existía la URSS. Estos ejercicios tendrán lugar del 11 al 15 de septiembre próximo, dijo este martes el ministro de Defensa de Rusia, Serguéi Shoigú, a la prensa. “Más de 1.000 aeronaves, cerca de 300.000 militares en casi todos los polígonos de los distritos militares Centro y Oriente, las flotas del Norte y del Pacífico, todas las fuerzas aerotransportadas”, destacó el ministro al señalar los medios que se emplearán en las maniobras. El Mostrador

-El ministro de la Transición Ecológica y Solidaria, Nicolas Hulot, anunció, finalmente, que abandona el gobierno francés. Era una salida esperada por varias disputas con otros ministros y la frustración por no lograr persuadir a Macron de la urgencia de la lucha por el medio ambiente, pese a ser el dueño del “Make the planet great again” (Hagamos el planeta grande nuevo), como se conoció la réplica con la que el presidente francés lanzó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras su salida del acuerdo global contra el cambio climático. El Desconcierto

-Los Cascos Blancos trasladaron un cargamento de sustancias tóxicas a la ciudad siria de Sarakib, en la gobernación de Idlib, donde se encuentra un almacén de los terroristas del grupo Ahrar Al Sham, comunicó el jefe del Centro para la Reconciliación en Siria, Alexéi Tsigankov. Sputnik

-Pese a las críticas internacionales, el príncipe heredero saudí, Muhamad bin Salman Al Saud, amenaza con atacar abiertamente a mujeres y niños yemeníes. “No me importan las críticas internacionales”, declaró el domingo Bin Salman en alusión a la condena internacional por los ataques contra civiles en Yemen, particularmente las operaciones que se cebaron contra mujeres y niños. El príncipe saudí profirió su amenaza durante una reunión con los comandantes del Ejército del régimen de los Al Saud a principios de este mes de agosto, según informó el portal de noticias árabes Al-khaleej online, citando a una fuente familiarizada con el asunto, bajo condición de anonimato. “Queremos dejar un gran impacto en la conciencia de las generaciones futuras de yemeníes. Queremos que sus hijos, mujeres e incluso sus hombres, tiemblen cuando se pronuncie el nombre de Arabia Saudí”, sostuvo. HispanTv

-El secretario general de la ONU, António Guterres, dijo que la campaña de recaudación humanitaria por la crisis de los rohingyas todavía cuenta con poca financiación, con un 33 por ciento de lo solicitado. Xinhua

-La Corte Suprema de Brasil discutirá el 7 y 13 de septiembre próximos un nuevo recurso de apelación sobre el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, encarcelado desde hace más de cuatro meses por supuestos delitos de corrupción. El juzgamiento del recurso al habeas corpu fue negado en abril pasado por la Corte. Cubadebate

-Investigadores de la Universidad estadounidense George Washington estimaron que el huracán María causó dos mil 975 muertes en Puerto Rico. El gobernador del territorio encargó un estudio independiente después de meses de presión pública. Cubadebate

– Rusia se tropezará con problemas demográficos en los años 2020, declaró el presidente ruso, Vladímir Putin, en una alocución por la televisión nacional. “En los años 2020 nos enfrentaremos inevitablemente con serios problemas demográficos”, dijo Putin. El mandatario ruso señaló que cada 25 años se reduce la cantidad de ciudadanos jóvenes.Destacó que las generaciones de jóvenes en edad de formar familia y tener hijos no son tan numerosas como lo deberían ser, lo que se debe, según Putin, a las pérdidas demográficas de la Segunda Guerra Mundial. Sputnik

-Moscú dispone de numerosos argumentos para responder a la demanda de EEUU en la Organización Mundial del Comercio (OMC) y los va a aprovechar, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. Estados Unidos pidió al Órgano de Solución de Diferencias de la OMC iniciar consultas por los aranceles adicionales impuestos por Rusia a ciertos productos de origen estadounidense, lo que supone el primer paso para presentar una disputa formal en el marco de la organización. Sputnik

-Relatora ONU advierte complicidad de los gobiernos con privados “para desplazar a los pueblos indígenas de sus tierras”. “He sido alertada sobre cientos de casos de ‘criminalización’ desde casi todos los rincones del mundo. Estos ataques, ya sean físicos o legales, son un intento de silenciar a los pueblos indígenas que se oponen a proyectos que amenazan sus medios de subsistencia y sus culturas”, expone Victoria Tauli-Corpuz. El Ciudadano

-Intereses económicos de imponen ante el derecho de los pueblos. Perú: Denuncian decreto destinado a explotar recursos en reservas indígenas. El decreto 1374 permite la explotación de recursos naturales, bajo la declaración de “necesidad pública”, dentro de las reservas territoriales indígenas. El Ciudadano

-El investigador de la Universidad de Chile conoce de cerca el problema: “Debo confesar que trabajé un tiempo con la industria de salmones, y fue un desencanto, porque primero te presentan el salmón como un pez que viene de la naturaleza, limpio y sano, y no es así (…) las condiciones de explotación del salmón acá son muy distintas de lo que se usa en Estados Unidos, Canadá o Noruega”. El nuevo Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas, el bioquímico y académico de la Universidad de Chile, Romilio Espejo, realizó duras críticas a la industria salmonera y señaló que “no es sustentable”. El Mostrador

-Moscú ha advertido a Occidente que no juegue con fuego tramando provocaciones en la región siria de Idlib, declaró el ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov. Al ofrecer en Moscú una rueda de prensa junto con su homólogo sirio, el canciller dijo que se prepara una nueva provocación occidental para dificultar la operación antiterrorista en Idlib.”Con hechos concretos sobre la mesa, hemos advertido sin rodeos y con dureza a través de nuestros Ministerios de Defensa y de Asuntos Exteriores a nuestros socios occidentales que no jueguen con fuego”, subrayó el diplomático. Sputnik

-La India podría enfrentar las sanciones de EE.UU. si compra a Rusia nuevas armas, incluido el sistema de defensa S-400, advierte un funcionario del Pentágono. HispanTv

-Bajo la supervisión de los terroristas extranjeros y apoyo del grupo terrorista Frente Al-Nusra (autoproclamado Frente Fath Al-Sham) un camión lleno de cilindros de gas entró en Idlib para realizar un falso ataque químico con la participación de los llamados Cascos Blancos, informó el miércoles la agencia oficial siria de noticias SANA, citando fuentes locales. Las fuentes indicaron que el camión acompañado por vehículos del Frente Al-Nusra entró a través del cruce fronterizo de Bab al-Hawa en la ciudad de Jisr Al-Shughour en Idlib y el campo norteño de Hama. Según las fuentes, la camioneta fue cargada de cilindros de gas en uno de los barrios en el sur de Idlib. Unas 20 personas con piel morena que hablaban francés e inglés supervisaron la carga y los cilindros del camión. HispanTvOS

Batalla naval en el Canal de la Mancha deja tres embarcaciones con daños en sus cascos. El conflicto se extrapoló a los trabajadores de la pesca, cuyo motivo las disputas por lograr el mayor número de toneladas de vieiras se ha incrementado en los últimos años. El Ciudadano

-Gobierno anuncia rebaja en tasas de embarque: “Si logramos que más gente viaje, se va a recaudar más”.El Mostrador

–El impacto del abejorro europeo en Chile y cómo amenaza a las especies nativasEste insecto lleva más de 20 años en el país, donde se ha transformado en un transmisor de enfermedades y consumidor del alimento de especies autóctonas que ahora corren peligro. Emol

-Hallan a 300 tortugas en peligro de extinción muertas y atrapadas en redes de pesca en la costa mexicana. El Desconcierto

-El presidente republicano de EE.UU., Donald Trump, vaticina violencia, si sus correligionarios no ganan las elecciones primarias ante los demócratas. Reunido con los líderes evangélicos, ministros y simpatizantes republicanos en la Casa Blanca, Trump les pidió que salieran a la calle y se aseguren de que sus seguidores salgan a votar por los republicanos en las primarias previstas para noviembre, o habrá “violencia”. HispanTv

-En Venezuela, crece el número de trabajadores del sector privado despedidos tras los aumentos de salarios decretados por el Gobierno. Se suman señales, positivas y negativas, al plan de recuperación del presidente Nicolás Maduro. Para el pueblo, destaca especialmente una histórica revalorización del salario. HispanTv

-El candidato presidencial Jair Bolsonaro dice que los policías de Brasil deberían estar autorizados para matar a delincuentes y recibir una condecoración por ello, no un juicio. En una entrevista, el aspirante derechista afirmó que él “dejaría a la gente de bien fuera de la línea de fuego” e iría decididamente tras los delincuentes. “A ese tipo de gente (los criminales) no puede tratársele como si fuera un ser humano normal… No podemos permitir que los policías sigan muriendo a manos de esos tipos”, declaró Bolsonaro en el principal programa noticioso nocturno de TV Globo. Si un agente “mata a 10, 15 o 20 con 10 o 30 balazos para cada uno hay que darle una medalla, no enjuiciarlo”. Emol

-Entidad aseguró que la cuenca del Mulito ‘‘está en emergencia y requiere de una intervención urgente para restaurar su otrora cobertura forestal, desaparecida en los últimos 25 o 30 años, cuando el uso de suelo fue cambiado de bosques a cultivos y actualmente a barbecho’’. La institución se mostró sorprendida por los presuntos hallazgos de tres comisiones ambientales estatales que informaron que la situación del afluente no es de gravedad. ‘‘Es cierto, el río Mulito tiene agua, pero todo está devastado. Estimamos que debía ser una sorpresa para las autoridades que este río tenga agua, cuando todos los demás afluentes y muy especialmente el propio río Pedernales, que es el curso principal de la cuenca madre, se encuentren totalmente secos o al menos, en lugar de agua, sean solo piedras y rocas lo que se advierte en abundancia, en ambas márgenes de su cauce’‘, reza el comunicado. El Ciudadano

-El presidente de EEUU, Donald Trump, dijo en una entrevista que retiraría a su país de la Organización Mundial del Comercio (OMC) si esta no corrige su conducta. “Si no se endereza, yo me retiraría de la OMC”, dijo el presidente en una entrevista con el medio Bloomberg News. Sputnik

