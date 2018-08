Noticias breves

Toda la ONU

El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, reveló la existencia de órdenes secretas de la ONU que impiden a sus organismos participar en la reconstrucción de Siria. “En octubre de año pasado el Departamento de Asuntos Políticos de la Secretaría de la ONU emitió y divulgó en todo el sistema de las Naciones Unidas una directiva secreta que prohíbe a sus organismos participar en proyectos de reconstrucción en Siria”, desveló Lavrov en una rueda de prensa tras reunirse este lunes con su par libanés Yebran Basil. El canciller ruso agregó que pidió explicaciones al secretario general de la ONU, el portugués António Guterres. Sputnik

-El portavoz de la Presidencia turca recalcó este jueves que el mandatario Recep Tayyip Erdogan ha recibido en conversaciones telefónicas separadas la solidaridad de su homólogo francés, Emmanuel Macron, y la canciller de Alemania, Angela Merkel, en plena guerra económica entre Ankara y Washington. HispanTv

-CNN Español utiliza foto de manifestación progubernamental en informe sobre protesta contra presidente nicaragüense. RT

-El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) está indignado con la sumisión del Gobierno inconstitucional de Michel Temer ante EE.UU., afirmó quien fuera su exministro de Relaciones Exteriores, Celso Amorim. “El tiempo en que un representante de EE.UU. venía a dar órdenes aquí ya había pasado, pero ahora está volviendo; el expresidente está indignado con la entrega de nuestra soberanía, que amenaza a Petrobras y a los bancos públicos”, señaló Amorim. Telesur

-El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, defendió el fallo emitido por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ilegal que condena al presidente venezolano, Nicolás Maduro, a 18 años de cárcel. “La sentencia del TSJ legítimo es un paso importante para la reinstitucionalización del país y para terminar con la impunidad del gobierno corrupto e inhumano de Maduro”, aseguró. El Ciudadano

-De acuerdo con una encuesta elaborada en España y América Latina por el Observatorio de la Felicidad de Crear Salud, los cubanos son los más felices (69%), seguidos de venezolanos (63,4%) y costarricenses (63,1%), mientras los chilenos son los menos felices (55,44%). El Ciudadano

-El Comité de Derechos Humanos de la ONU pidió este viernes al Estado de Brasil que se tomen todas las medidas convenientes para que el ex Mandatario Luiz Inácio Lula da Silva pueda ejercer sus derechos políticos como candidato a la Presidencia mientras se encuentra en prisión. “Esto incluye tener un acceso apropiado a los medios de comunicación y a los miembros de su partido político”, dijo en una nota ese órgano de Naciones Unidas, que supervisa a los Estados en el cumplimiento de la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En esa línea, pidió a Brasil que no se impida a Lula participar en las próximas elecciones presidenciales hasta que sus recursos ante tribunales del país sean resueltos “en procedimientos judiciales justos”. El Comité aclaró que se trata de una “medida interina” con la que se pretende “preservar los derechos” del ex Mandatario, y no de un pronunciamiento de fondo sobre su caso. Emol

-El portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, el general mayor Igor Konashenkov informó el jueves de que la defensa aérea rusa, en las últimas semanas ha derribado 45 drones que pretendían atacar la base aérea de Hmeimim, situada en la provincia de Latakia (noroeste de Siria) y considerada el principal centro de las operaciones rusas en el país árabe. El general ruso ha destacado que, a pesar de que esos aviones no tripulados parecían elementales, utilizaban tecnologías sofisticadas y tenían un rango de acción de hasta 100 kilómetros (60 millas). Los drones, equipados con artefactos explosivos, dispositivos de navegación y sistemas de control, no podrían haber sido ensamblados por los terroristas “sin ninguna ayuda externa”, aseveró Konashenkov, sin especificar quiénes habrían ayudado. HispanTv

-En Israel se está discutiendo el informe elaborado por el comisionado para los derechos de los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), el mayor general en la reserva Yitzhak Brik. En una carta oficial, el militar basó sus críticas en una larga lista de conversaciones con decenas de oficiales del Ejército. El informe describe una organización mediocre que sufre de agotamiento por sobrecarga. También se reprocha la dejadez de los comandantes y la grave crisis de motivación entre los oficiales jóvenes, que generalmente abandonan la carrera en el Ejército. Brik advirtió de que la crisis de personal socava la preparación de las FDI para la guerra y cita a oficiales sobre el terreno que advierten de que los altos mandos de las FDI venden una falsa imagen que no se corresponde con la realidad. Sputnik

-Las sanciones deben usarse con precaución e inteligencia, mientras que Donald Trump las impone cuando quiere lograr resultados rápidos o aumentar su influencia, escribe el periódico Financial Times. De seguir así, muchos países pueden alejarse del sistema financiero dominado por EEUU, predice el autor del artículo. Sputnik

-Organismo emitió un comunicado público desde Washington. CIDH manifiesta su preocupación por libertad a violadores de derechos humanos: “Se debe asegurar el cumplimiento efectivo de la sanción”. La nota también incluye algunas expresiones del relator de la CIDH para Chile, el comisionado Luis Vargas, quien advirtió que “el Estado chileno tiene la obligación internacional de no dejar impunes estos tipos de crímenes y asegurar la proporcionalidad de la pena, absteniéndose de aplicar beneficios típicos de crímenes menos graves que puedan desvirtuar los efectos de las sentencias condenatorias para los crímenes de lesa humanidad”. El Ciudadano

-Al menos 207 líderes entre indígenas, activistas comunitarios y ecologistas fueron asesinados por proteger sus hogares y comunidades de la minería, la agricultura a gran escala y otros negocios que ponen en peligro sus medios de subsistencia y su modo de vida, indica la ONG británica Global Witness en su tercer informe anual sobre las luchas por los derechos humanos ligadas a los recursos naturales “¿A qué costo?”. El documento califica al año 2017 como el más “letal” para los defensores de la tierra y el medio ambiente en 22 países y específica que desde 2015, más de la mitad de los homicidios ocurrió en Latinoamerica. El Ciudadano

-Científicos usan la fertilización in vitro como una medida para salvar a los arrecifes de coral que están muriendo a causa del cambio climático y otras enfermedades, en varias partes del mundo. Advierten, que sin intervenciones, estas estructuras sub acuáticas podrían desaparecer para el año 2050. Por otro lado, las Naciones Unidas hacen un llamado a los países a proteger el medio ambiente. El Ciudadano

-No lleva ni un mes en el poder el presidente colombiano Iván Duque y ya comienza a incumplirle a su pueblo, una de las promesas en campaña fue que no subiría los impuestos cosa diferente, dice ahora su ministro de Hacienda. Hispantv

-El majestuoso león de Abisinia a punto de extinguirse. Amenazado por la destrucción galopante de su hábitat en Etiopía, la especie alcanza, el “peligro crítico de extinción”.Richard Ruíz Julién. Cubadebate

-El comandante de la unidad Mohamad Rasul Allah del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI), el general de brigada Mohamadreza Yazdi, ha denunciado este domingo la política belicista de Estados Unidos y señalado que este país “ha estado en guerra el 93 % de los 242 años de su existencia”. HispanTv

-Unos 24 000 musulmanes rohingyas, incluidos 730 niños, han sido asesinados a manos del Ejército de Myanmar (Birmania) desde agosto de 2017, indica un informe. La Agencia de Desarrollo Internacional de Ontario (OIDA, por sus siglas en inglés) ha elaborado este informe conforme a los reportes de investigadores y organizaciones de derechos humanos en Australia, Bangladés, Canadá, Noruega y Filipinas. HispanTv

-Un grupo de residentes de Pacaraima, en el norte de Brasil, atacó a varios refugiados venezolanos y les obligó a desalojar la zona. Según muestran las grabaciones del suceso, los brasileños quemaron los objetos personales y las tiendas de campaña en las que dormían los venezolanos, por lo que estos tuvieron que huir por la frontera. HispanTv

-Según Naciones Unidas, cerca de un tercio de los terrenos da señales de degradación debido a procesos erosivos, pérdida de carbono orgánico, salinización, compactación, acidificación y contaminación química, lo que eleva la volatilidad de los precios alimentarios y condiciona el éxodo de millones de personas procedentes del campo. La contaminación tiene también un elevado costo económico, debido a la reducción de los rendimientos y la calidad de los cultivos, apuntó la fuente. La degradación ‘crítica’ del suelo coloca en situación de riesgo a tres mil 200 millones de personas en el orbe. En opinión del científico Bob Scholes, las malas prácticas del hombre y los estilos de vida de alto consumo empujan al planeta hacia ‘la sexta extinción masiva de especies’. Dos de cada cinco personas se ven significativamente afectadas en su modo de vida en nuestro tiempo’, acotó. Por los cálculos de la entidad, la mayor parte de la degradación de aquí a 2050 ocurrirá en América Central, Sudamérica, África subsahariana y Asia, donde todavía existentes importantes cantidades de espacios cultivables. A la vuelta de 30 años, cuatro mil millones de personas vivirán en tierras secas, y es probable que para ese entonces entre 50 y 700 millones de individuos hayan recurrido a la migración forzada a causa de la degradación de los terrenos y el cambio climático, expuso Scholes. La desertificación, puntualizó la FAO, trae consecuencias en extremo graves en un escenario mundial donde más de 815 millones de habitantes padecen de hambre y malnutrición.De acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (Unccd, por sus siglas en inglés), en los próximos años podrían aumentar las ‘presiones del crecimiento demográfico, el cambio climático, la urbanización, la migración y los conflictos a la inseguridad alimentaria, energética e hídrica’. María Julia Mayoral. PL

-El año pasado, una publicación del diario The New York Times reveló por primera vez el fracaso de la CIA en China, considerado uno de los más estrepitosos de la agencia en décadas. Entre 2010 y 2012, unos 30 agentes estadounidenses (o más, según algunas fuentes) fueron arrestados y ejecutados, y la red que la CIA había construido durante décadas en el país asiático fue desmantelada prácticamente por completo por las autoridades chinas. RT

-Las presiones de los Estados Unidos en materia comercial y económica influyeron en el anuncio de hoy de la retirada de la petrolera francesa Total de sus operaciones en Irán. El ministro de Petróleo de este país, Biyan Namdar Zangane, significó este lunes que esa compañía gala abandonó oficialmente esta nación. PL

-Arabia Saudita decapita a la activista Esra al-Ghamgam en público: silencio absoluto de los medios de comunicación Occidentales. Ya son más de 75 decapitados en lo que va de año, y las cifras seguirán aumentando, puesto que 51 personas más esperan su ejecución pública ante el silencio de los medios de comunicación Occidentales. Esra al-Ghamgam llevaba tres años detenida por manifestarse pacíficamente por la democracia y por la libertad de los presos políticos, desde diciembre de 2015. Tercera Información

-En los Estados Unidos, las drogas son más letales que el sida, los accidentes de tráfico, las armas o los suicidios. Así revelaron las nuevas estadísticas de los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, según las cuales, unas 72 287 personas murieron por sobredosis en ese país en 2017. HispanTv

-Si la población no logra adaptarse al aumento de las temperaturas derivado del cambio climático, en el próximo medio siglo el número de muertes por olas de calor aumentará drásticamente en las regiones tropicales y subtropicales del planeta, seguidas de cerca por Australia, Europa y Estados Unidos. RFI

