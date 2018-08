Noticias breves

Muy pocos no son socios, la mayoría está asociada

La embajadora estadounidense ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, dio una entrevista ayer martes en Bogotá (capital colombiana), antes de la investidura del nuevo mandatario, y dijo que este “entiende” que su deber “no es solo liderar” las relaciones de su país con la República Bolivariana. Tras calificar de “inaceptable” la situación actual de Venezuela, Haley señaló que Duque no debe “lidiar” de manera individual con su vecino oriental, sino implicar a “toda la región” latinoamericana en el combate contra el Gobierno de Caracas. En el mismo día, la diplomática estadounidense se reunió con el nuevo presidente colombiano, al que describió como “socio” de Washington al que este puede “transmitir sus inquietudes” y la política que quiere ver desarrollarse en la región. HispanTv

El presidente de Bolivia, Evo Morales, arremete contra el exjefe del Gobierno de Colombia Álvaro Uribe por apoyar una agresión militar de EE.UU. a Venezuela. El primer mandatario del país andino critica así que Uribe haya pedido a las Fuerzas Armadas estadounidenses, mediante un vídeo, que contribuyan a poner fin a la Administración de Maduro, y a los militares venezolanos que no permitan que siga “la crisis humanitaria”. HispanTv

-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado este martes a las empresas internacionales que hagan negocios con Irán. “Cualquiera que haga negocios con Irán NO los hará con Estados Unidos”, ha advertido Trump en su cuenta en Twitter, después de reimponer a Irán la primera ronda de duras sanciones unilaterales, una vez pasados 90 días de la retirada de Washington del acuerdo nuclear multilateral entre Teherán y el Grupo 5+1 (EE.UU., el Reino Unido, Francia, Rusia y China, más Alemania). HispanTv

-El presidente de Venezuela aseguró que presentará en las próximas horas las evidencias que comprometen al Gobierno colombiano en el fallido intento de magnicidio. “En las próximas horas estaré presentando pruebas contundentes de la vinculación que tiene la oligarquía colombiana con los hechos de la Av. Bolívar”, ha dicho este martes el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en un vídeo subido en su cuenta de Twitter. HispanTv

-Científicos alertan de desenlace fatal de la Tierra por el cambio climático. Los expertos creen que las franjas de la Tierra alrededor del ecuador se volverían inhabitables, pudiendo aumentar el nivel del mar 60 metros respecto a los actuales. Un grupo de científicos de la Universidad de Estocolmo (Suecia) advierte que podríamos estar a solo unas décadas de que se desencadene un calentamiento global que ponga en peligro el futuro de la humanidad en nuestro planeta. RT

-Ante la reactivación este martes del paquete de sanciones de EEUU a Irán, la UE mueve sus fichas para defender a sus empresas. Ha comenzado a aplicarse el llamado Estatuto de Bloqueo, que por un lado prohíbe a las compañías sumarse a las sanciones y por otro las protege de las represalias de Washington. Bruselas reconoce sin embargo que su efecto sería limitado.

-Desde la primera edición del libro una idea fuerza del texto es que el ser humano es capaz de relacionarse de manera respetuosa con el entorno. Podemos destruir los ecosistemas; de hecho, lo hacemos en infinidad de casos. Pero también podemos no hacerlo, como ha ocurrido y ocurre en otros muchos. El foco de destrucción lo ponemos así en los órdenes sociales, no en el ser humano en sí. Entre las diferentes organizaciones sociales que analizamos, el capitalismo, especialmente el fosilista, ha sido el sistema que ha generado una mayor destrucción social y ambiental, y que está detrás de esta nueva era geológica. De este modo, el cambio de término busca evitar la asociación determinista de “ser humano” como “devastador”. Nos facilita imaginar otros posibles órdenes socioeconómicos armónicos con el entorno. Entrevista a Luis González Reyes, Berta Iglesias Varela, Rebelión

-Las autoridades locales advirtieron que el número de hectáreas afectadas por el incendio forestal podría superar las registradas en 2017. El Departamento Forestal y de Protección contra Incendios de California (Cal Fire), en Estados Unidos, informó este lunes que más de 110.000 hectáreas han sido consumidas por el incendio forestal iniciado el pasado 27 de julio, que puede convertirse en el peor de la historia para ese estado. Telesur

-La estatal Aeronáutica Civil (Aerocivil) de Colombia prohibió el uso de drones en inmediaciones de la Plaza de Bolívar, en Bogotá, donde se llevará cabo la investidura de Iván Duque como presidente de Colombia para el periodo 2018-2022. Sputnik

-El gobierno de Japón intenta negociar con representantes de la administración de Estados Unidos, con el objetivo de llegar a un acuerdo sobre la importación de petróleo proveniente de la República Islámica de Irán. El Ciudadano

-El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, “desvió erróneamente o directamente robó” a socios de negocios 120 millones de dólares, de acuerdo con un reportaje basado en 21 testimonios que publica la revista Forbes y en el cual se le considera “uno de los mayores estafadores en la historia del país”. Cubadebate

-Un grave conflicto diplomático ha estallado entre Arabia Saudí y Canadá después de que el país norteamericano llamara a la liberación inmediata de activistas en favor de los derechos de las mujeres que habían sido detenidos en territorio saudí. Sputnik

-“Yo me enteré del plan durante la semana, mis fuentes que son generalmente confiables, me llamaron y convidaron a una reunión. Yo no quería ir porque soy perezoso, pero fui y los escuches. Me dijeron el sábado vamos a matar a Maduro con drones, hemos probado los drones en Caracas, funcionan y yo les dije hagále, vamos para adelante”, dijo Jaime Bayly Letts. El vídeo del programa fue difundido por la periodista venezolana, Madelein García en su cuenta Twitter. Profesional que ejerce sus labores en el canal grannacional de Telesur. El Ciudadano

-La Universidad Médica de Tokio admitió este martes haber manipulado frecuentemente las calificaciones de las pruebas de ingreso para limitar la matrícula de estudiantes del sexo femenino y de aquellos del sexo masculino que no pasaron el examen en varias ocasiones anteriormente, una práctica que fue rutinaria por 12 años. Cubadebate

-El Gobierno chino se solidarizó con el presidente Nicolás Maduro, tras el atentado fallido en su contra con dos drones cargados con explosivos, informó la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. “Agradecemos la visita del Embajador de la hermana República Popular China en Venezuela, Li Baorong, y sus manifestaciones de solidaridad con nuestro presidente Nicolás Maduro, juntos construimos un mundo pluripolar, de paz y estabilidad”, señaló la vicepresidenta en la red social Twitter. Sputnik

Las autoridades venezolanas indicaron que los autores del ataque “recibieron entrenamiento en manejo de drones y explosivos en una granja llamada Atalanta (Colombia) desde abril hasta finales del mes de junio del 2018”. El Gobierno señaló como “posibles autores intelectuales” a Rayder Alexander Russo Márquez, ‘alias Pico, protegido en Colombia’, y Osman Alexis Delgado, ‘financista residenciado en Estados Unidos’. El mandatario señaló a Oswaldo Valentín García como el “jefe de los asesinos”, que supuestamente “trabajaba directamente con el Gobierno saliente de Juan Manuel Santos”. Entre las grabaciones presentadas por el líder de Venezuela se encuentra el testimonio de dos supuestos cabecillas detenidos, el militar retirado Juan Carlos Monasterios, quien mencionó a los diputados opositores Julio Borges y Juan Requesens como supuestos colaboradores. Sputnik

-China aplica aranceles de importación adicionales del 25% sobre productos estadounidenses por un valor de 16.000 millones de dólares. Abarca desde petróleo y acero, hasta autos y equipos médicos, informó el Ministerio de Comercio, mientras las dos economías más grandes del mundo intensifican su disputa comercial. Sputnik

-El expolicía y exdirigente opositor venezolano Salvatore Lucchese aseguró este martes que formó parte del atentado fallido contra el presidente Nicolás Maduro, perpetrado el pasado 4 de agosto durante un acto público con miembros de las Fuerzas Armadas del país. “Nosotros teníamos un objetivo y al momento no se pudo materializar en un cien por ciento”, expresó desde Bogotá (Colombia) en una entrevista a la agencia de noticias Reuters. Telesur

-El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) detuvo este martes al diputado venezolano Juan Requesens luego de que se comprobara su participación en el magnicidio en grado de frustración del pasado sábado 4 de agosto. Telesur

-La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) condenó el ataque perpetrado contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y extendió su solidaridad con el pueblo. Telesur

-La ola de calor de más de 40 grados de temperatura, ha causado la muerte de millones de pepinos de mar al noreste de China. Las autoridades han informado que más de 68 mil toneladas de los equinodermos han muerto debido al calor extremo y han ocasionado pérdidas económicas que superan lo mil millones de dólares. El Ciudadano

-Este martes se difundió un audio en el que se escuchan las conversaciones sostenidas entre los terroristas que ejecutaron el fallido intento de magnicidio, tan solo minutos antes de hacer volar los drones cargados de explosivos que tenían como objetivo al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y toda la plana mayor del Gobierno que se encontraba junto a él en el acto oficial del sábado pasado. En el audio se escucha a Juan Carlos Monasterios, quien se encuentra detenido y ofreció detalles de quiénes los contrató, entrenó y financió desde Colombia y parte del equipo integrado por Osman Tabosky, Yanin Pernia “María”, y Alberto Bracho, entre otros. También se ofrecen detalles sobre la cuenta bancaria en la que se realizarán los depósitos; el modo y medios de comunicación, las pruebas realizadas, la localización dentro del acto que lideraría Maduro, la logística, e incluso el modo en que debían operar los drones. “Nadie sabe lo que estamos haciendo, no debemos dejar que el temor y el miedo nos domine. Nadie sabe lo que estamos haciendo debemos pensar y actuar de una forma fría y natural”, afirmó Monasterios en el audio. El Ciudadano

-El exdiputado Julio Borges calificó como una “farsa” las acusaciones que le hiciera el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de ser uno de los presuntos responsables del intento de magnicidio en su contra el pasado sábado en la ciudad capital. “Nicolás Maduro ni el país ni el mundo te creen la farsa del atentado, todos sabemos que es un montaje para perseguir y condenar a quienes nos oponemos a tu dictadura. Sepultaste la Constitución”, publicó en su cuenta Twitter. El Ciudadano

-Según la Sociedad Interamericana de Prensa el mexicano Remigio Ángel González es dueño de la red medios Albavisión, que opera en Costa Rica, Ecuador, Perú, Honduras, Guatemala, República Dominicana, México, Nicaragua, Chile, Bolivia y Argentina. Sputnik

-Una ola de calor con temperaturas superiores a los 40 grados se ha adueñado este verano de la mitad del planeta. El clima inusualmente cálido va acompañado de una sequía extrema que puede provocar una importante pérdida de cosechas y, como resultado, una grave escasez de alimentos. Sputnik

-“Se ha establecido la vinculación de al menos 19 personas directamente relacionadas con el intento de magnicidio; los presuntos financistas han sido ubicados en Colombia y Estados Unidos, se trata del ciudadano Rayder Ruso Márquez, y del coronel retirado de la Guardia Nacional Oswaldo Valentín”, indicó durante una rueda de prensa en Caracas. Saab señaló que espera contar con la cooperación de ambos países para su extradición, y en especial con el Gobierno de Colombia. Sputnik

-En medio de las críticas, el máximo tribunal chileno decidió revocar la sentencia de la Corte de Apelaciones que otorgó el beneficio del indulto al coronel (r) del Ejército, Luis Felipe Polanco Gallardo, quien fue condenado por su participación en la “Caravana de la Muerte”. Luego de la apelación que fue presentada por la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, la Segunda Sala de la Corte Suprema cambió su decisión sobre la libertad condicional de Polanco. Según establece el fallo, el amparado es “objeto de un juzgamiento penal en curso por diversos ilícitos de la misma naturaleza al que ya fue materia de condena, circunstancia que impide concederle actualmente la libertad condicional, por no hallarse cabalmente dilucidada su situación procesal penal de manera definitiva”. El Desconcierto

-El líder social colombiano Uriel Rodríguez fue asesinado este martes en el municipio de Cajibio, en el departamento colombiano del Cauca (suroeste), tras recibir varios impactos de bala. Telesur

-El ex asesor de amenazas financieras de la CIA, Jim Rickards, advirtió que “se está agotando el tiempo para protegerse de un colapso financiero que borrará del mapa millones de puestos de trabajo, fondos de retiro y créditos hipotecarios”. “Cada 40 años aproximadamente se produce una caída del sistema monetario mundial. La última vez que esto ocurrió fue en 1971, por lo que ya llevamos 6 años de retraso”, explicó. Se trata de crisis cíclicas sistémicas. El Ciudadano

-La embajada palestina en Colombia ha dado a conocer que el expresidente Juan Manuel Santos reconoció a Palestina como un Estado independiente. “Esta decisión es profundamente agradecida por el pueblo palestino y su gobierno, quienes siempre han visto a Colombia y a su pueblo como hermanos infatigables en la búsqueda de la paz. Esta fraternidad se ha construido durante más de un siglo y hoy se ve materializada con una de las comunidades palestinas más numerosas de toda América Latina”, reza un mensaje emitido este miércoles por la misión palestina. HispanTv

-Una especie marina que sobrevivió a los dinosaurios muere por tragar basura de plástico. Un ejemplar de celacanto con un paquete de papas fritas en sus intestinos fue hallado por un pescador de Indonesia. RT

-Rusia espera que los patrocinadores y ejecutores del atentado contra Maduro sean capturados, declaró la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova. Sputnik

-La India decidió no unirse a la iniciativa de EEUU, Japón y Australia de financiación conjunta de proyectos de infraestructura en contrapeso a la Nueva Ruta de la Seda china. Sputnik

-Decenas de personas, muchas de ellas niños, murieron o resultaron heridas en un ataque aéreo de la coalición liderada por Arabia Saudita en el norte de Yemen, controlado por los rebeldes. El autobús estaba viajando a través del mercado de Dahyan en la provincia de Saada en ese momento. El ministerio de salud dirigido por el movimiento rebelde Houthi dijo que al menos 43 personas murieron. La Cruz Roja dijo que la mayoría de las víctimas tenían menos de 10 años. BBC

-El senador republicano Rand Paul anunció este miércoles que entregó una carta enviada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a su homólogo de Rusia, Vladimir Putin. La misiva hace hincapié en la importancia de una mayor participación en diversas áreas, incluida la lucha contra el terrorismo y la mejora del diálogo legislativo. Cubadebate

-Por qué Trump no ha podido reducir el gigantesco déficit comercial de Estados Unidos (pese a ser una de sus grandes promesas de campaña). En el primer semestre de este año el déficit llegó a US$291.200 millones, 7,2% más alto que el mismo período del año anterior y camino a convertirse en el mayor de la última década, pese a los esfuerzos de Trump por reducirlo. Sin embargo, para muchos economistas, el aumento del déficit este año tiene que ver con que los consumidores están comprando más de lo que el país produce, en medio de una economía con casi pleno empleo y crecimiento económico sostenido. El Mostrador

-La difícil situación de conflicto por la que atraviesa actualmente la República Democrática Federal de Etiopía, ha causado una crisis humanitaria sin precedentes al registrar más de 2 millones 400 mil personas desplazadas internamente. El Ciudadano

-Al menos diez ríos se han secado en El Salvador por la falta de lluvia. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales del país centroamericano lleva adelante una campaña para plantar unos cinco millones de árboles en el país. RT

-El estratega político y quien ayudó a Donald Trump a llegar a la Presidencia de EE.UU., Steve Bannon, será “consejero eventual” en la campaña del ultraderechista Jair Bolsonaro, que los sondeos señalan como uno de los favoritos a vencer en las elecciones de octubre en Brasil. Emol

-El vicepresidente estadounidense, Mike Pence, anunció este jueves la creación de una Fuerza Espacial militar propuesta por el Presidente Donald Trump en junio, que buscará asegurar que el país “domine el espacio”. “Ha llegado el momento de escribir el próximo gran capítulo de la historia de nuestras fuerzas armadas, de prepararse para el próximo campo de batalla adonde se convocará a los mejores y más valientes estadounidenses para disuadir y vencer una nueva generación de amenazas a nuestra gente, a nuestra nación”, dijo Pence en un discurso en el Pentágono. Emol

-Amnistía Internacional (AI) denunció que la aplicación de la Ley Antiterrorista en procesos judiciales contra mapuches en Chile genera juicios injustos y sin garantías, que criminalizan a los indígenas. La organización lanzó el informe “Pre-juicios injustos: criminalización del pueblo mapuche a través de la Ley Antiterrorista”, en el que analizan a fondo dos casos en los que mapuches fueron condenados por esa controvertida legislación. El Mostrador

