Noticias breves

Un acuerdo parcial con invitación a la Casa Blanca

El Ministerio de Defensa de Rusia está listo para “la implementación práctica de los acuerdos alcanzados entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y el presidente estadounidense, Donald Trump, en el campo de la seguridad internacional, alcanzados la víspera en la cumbre de Helsinki”, ha afirmado el portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, Ígor Konashénkov, citado por RIA Novosti. Konashénkov ha indicado que los militares rusos están dispuestos a “intensificar los contactos con los colegas estadounidenses a través de los Estados Mayores y otros canales de comunicación disponibles para discutir la extensión del tratado START, la interacción en Siria y otros temas de actualidad para garantizar la seguridad militar”. RT

El presidente estadounidense, Donald Trump, pidió a su asesor de seguridad nacional, John Bolton, que invite a esta capital en otoño al mandatario ruso, Vladimir Putin, informó hoy la vocera de la Casa Blanca, Sarah Sanders. PL

Los congresistas estadounidenses y otras personalidades de la política norteamericana han evaluado de manera negativa el comportamiento del presidente Donald Trump durante su encuentro con el líder ruso, Vladímir Putin, que tuvo lugar este lunes en Helsinki (Finlandia). El senador republicano de Arizona, Jeff Flake, tachó de “vergonzoso” el comportamiento de Trump. Otro senador republicano, Lindsey Graham (Carolina del Sur), calificó la conferencia como una “oportunidad perdida” que “Rusia considerará como una señal de debilidad y que crea muchos más problemas de los que resuelve”. RT

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha amenazado con convertirse en el peor adversario del presidente de Rusia, Vladímir Putin, en caso de que las actuales conversaciones entre ambos países no lleguen a buen puerto. Al mismo tiempo, resaltó la importancia de la reciente cumbre con su homólogo ruso y los futuros acercamientos con Moscú. “Llevarse bien con Putin, con Rusia, es algo positivo y no negativo”, aseveró el presidente norteamericano en entrevista con CNBC. “Ahora, habiendo dicho eso, si eso [el diálogo] no funciona, seré el peor enemigo que él [Putin] haya tenido”, acotó Trump. RT

Trump: “Pagamos entre el 70% y el 90% del costo de proteger Europa y ellos nos imponen aranceles”. El presidente califica de “injusto” que la Unión Europea imponga barreras comerciales a EE.UU. mientras su seguridad depende del aporte estadounidense a la OTAN. RT

-La Unión Europea y Japón, en el marco de la cumbre que realizan este este martes en Tokio, firmaron un acuerdo comercial, el mayor jamás negociado por el bloque comunitario, que crea una zona de libre comercio que cubre casi un tercio del PIB mundial. Cubadebate

-Una dura declaración contra el Gobierno de Nicolás Maduro emitieron 10 países miembros del Grupo de Lima, incluido Chile, condenando la “violación de los DDHH y la ruptura del orden democrático en Venezuela”. La declaración de 8 puntos es firmada por los gobiernos de Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú, y obedece a “la profunda crisis política, económica, social y humanitaria en la República Bolivariana de Venezuela”. Cabe consignar que los otros dos países integrantes del Grupo de Lima, Brasil y Canadá, no suscribieron la declaración. El Mostrador

-Ante el llamado a combatir a las naciones que buscan acabar con la izquierda en la región Maduro recordó lo sucedido en Ecuador, haciendo referencia al presidente de esta nación, Lenín Moreno “ganó con votos de la izquierda y gobierna para la derecha”. El Ciudadano

-El portavoz de la Cancillería China, Hua Chunying, saludó este martes la mejora en las relaciones entre Estados Unidos (EE.UU.) y Rusia e instó a ambas naciones a seguir profundizando en el diálogo y la cooperación en beneficio de la paz mundial. Telesur

-Según un balance publicado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), las controversias comerciales entre Estados Unidos y sus socios pueden dañar a corto plazo la economía global, que espera para 2018 un crecimiento mundial de 3,9%. América Latina y el Caribe crecerán 1,6% en 2018, aunque en abril había una expectativa de avance de 2,0%. Cubadebate

-El intento de llevar a cabo “un golpe de Estado” puede darse por fracasado, asegura un ministro nicaragüense, que llama al diálogo para restaurar la paz. HispanTv

-La Comisión Europea ha comunicado este miércoles la imposición de una multa récord de 4.300 millones de euros (unos 5.000 millones de dólares) a Google por vulnerar las normas antimonopolio de la Unión Europea. RT

-Medios indios han difundido brutales imágenes que supuestamente muestran a una cincuentena de abogados linchando a diecisiete acusados de violar a una menor, informa The Times of India. Los hechos, ocurridos este marte, tienen lugar en el propio edificio del tribunal. Los diecisiete hombres fueron imputados por una corte de la ciudad india de Chennai por violar reiteradamente a una niña de 12 años durante siete meses. RT

-El embajador ruso en Venezuela, Vladímir Zaemsky, declaró que considera real la posibilidad de una invasión de Estados Unidos a la República Bolivariana. “Lamentablemente, es una posibilidad real”, dijo el diplomático en una entrevista con los medios de comunicación rusos. Sputnik

-El asesor principal del presidente electo de Colombia, Iván Duque, dice que el Gobierno de Bogotá nunca respaldará una intervención militar en Venezuela. “Nunca respaldaremos esa opción, porque el problema no es militar (…) Esto necesita una intervención humanitaria del mundo”, dijo el senador José Obdulio Gaviria, uno de los principales alfiles del uribismo y ahora consejero de Duque. HispanTv

-El ente electoral de Brasil rechazó un recurso que declara inelegible a Lula para las presidenciales de octubre incluso previo al registro de su candidatura. La presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Rosa Weber, denegó el miércoles la solicitud que buscaba evitar la candidatura del exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva en las próximas elecciones presidenciales. HispanTv

-Las compañías petroleras japonesas se están preparando para un cese completo de las importaciones de petróleo de Irán por temor a ser sancionadas por EE.UU., reporta el periódico de negocios Nikkei. RT

-El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró el martes que su país no girará hacia el capitalismo, en momentos en que se prepara para una reforma constitucional que reconoce al mercado y a la propiedad privada como parte de la economía de la isla socialista. “En Cuba no hay ni habrá giros capitalistas ni concesiones de ningún tipo a los que de mil modos diferentes buscan alejarnos de las históricas posiciones internacionalistas de la revolución”, dijo Díaz-Canel, en el último día de reuniones del 24º Foro de Sao Paulo, que se desarrolla en La Habana. “Solo esperen de nosotros esfuerzos y decisiones al amparo de luchar, unir, sumar, multiplicar, organizar, combatir y triunfar. Jamás habrá espacio para dividir ni flaquear”, dijo el nuevo gobernante cubano, y aseguró que la isla “no cederá en sus posiciones antiimperialistas”. RFI

-El ex Presidente de Uruguay y actual senador José “Pepe” Mujica, expresó su preocupación por la crisis política que vive en Nicaragua e hizo un llamado al Mandatario de ese país, Daniel Ortega, a que deje el poder. Emol

-Tayikistán es el único país en el que existe, desde el 2005, el Impuesto Selectivo al Consumo de agua potable (ISC). Normalmente este tipo de tasa se aplica a productos que pueden dañar la salud de la población (alcohol, cigarrillos) o al medio ambiente (productos derivados del petróleo, medios de transporte), explica el periodista del medio Izvestia Ígor Karmazin. Sputnik

– La venta de abanicos, ventiladores portátiles y otros artilugios para capear el calor en distintas ciudades de Japón no cesa. No es para menos: este miércoles 18 de julio, la ciudad de Tajimi padeció nada menos que 40,7 grados Celsius, mientras que en Mino les fue algo mejor: 40,6. La última vez que los termómetros habían superado los 40 grados en el país fue en agosto de 2013, según el diario nipón The Mainichi. El problema no es el calor, sino sus consecuencias: ya van 12 muertos y más de 10.000 personas han debido ser hospitalizadas, reportó The Japan Times. La oficina meteorológica nipona advirtió a la ciudadanía del riesgo mortal que implica permanecer mucho rato en las calles. Una advertencia que se torna especialmente relevante en un país donde un porcentaje importante de la población es anciana, precisamente el rango etario que más sufre con estas temperaturas. Pero incluso en el otro extremo de la vida se corren riesgos: la prensa local reportó el caso de un niño de seis años que, tras salir del colegio, se desmayó y luego murió por culpa del calor. El Mostrador

-La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), dependencia del Departamento del Tesoro de EE.UU., emitió este jueves una orden ejecutiva que autoriza las transacciones con el bono 2020 de Petróleos de Venezuela (Pdvsa). La salvedad aplica únicamente para ese papel, detalla la licencia número 5, lo que le permite a los tenedores “hacer valer los derechos relacionados con el bono Pdvsa 2020” en caso de incumplimiento. Tales operaciones habían sido prohibidas por la orden ejecutiva 13.835, emitida el pasado 21 de mayo por la administración de Donald Trump, como medida de “presión” contra el Gobierno del presidente Nicolás Maduro. RT

-Una agencia brasileña logró captar imágenes únicas de un indígena que ha vivido solo en un bosque amazónico durante al menos 22 años, informa The Guardian. Madereros, granjeros y acaparadores de tierras asesinaron y expulsaron a las poblaciones indígenas de esa zona en las décadas de 1970 y 1980, y se cree que es el único superviviente de un grupo de seis pobladores autóctonos asesinados durante un ataque perpetrado por granjeros en 1995. Fue localizado por primera vez en 1996 y ha sido monitoreado por Funai desde entonces. RT

